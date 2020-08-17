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Миграция
Дарья Дейнека
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Цены на жильё в Кремниевой долине стали падать: из-за удалёнки специалисты стали разъезжаться по более доступным штатам Материал редакции

В предыдущие годы недвижимость в Сан-Франциско только дорожала.

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Сан-Франциско WSJ

В 2020 году цены на недвижимость в Сан-Франциско упали, пишет WSJ. Средняя аренда за однокомнатную квартиру в городе в июле снизилась на 11% в сравнении с годом ранее. В Купертино, где находится офис Apple, и в Маунтин-Вью с офисом Google средняя арендная плата упала более чем на 15%.

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В мае 2020 года аренда однокомнатной квартиры в Сан-Франциско могла обойтись в $3450 в месяц, а в августе — $3200.

Цена на аренду апартаментов с одной спальней в июле в разных районах Долины. Заштрихованные области — районы, в которых за последний год цены упали более чем на 10% Zumper

Причина падения цен — пандемия, из-за которой компании предоставили своим сотрудникам возможность работать удалённо. Например, в июле 2020 года Alphabet (материнская компания Google) заявила, что работники не вернутся в офис минимум до лета следующего года.

Facebook тоже оставила сотрудников на удалённой работе на этот период. Она также решила в ближайшие десять лет сделать большую часть рабочих процессов удалёнными. По словам Цукерберга, 40% работников заинтересованы в работе вне офиса.

Теперь ИТ-специалисты могут уехать из Кремниевой долины в штаты с более низкими налогами и ценами на жильё. Анонимная профессиональная соцсеть Blind провела опрос: из 3300 специалистов из Долины 15% уехали из региона с начала пандемии, а из оставшихся — 59% подумают о переезде, если работодатели не будут против.

Тем не менее большинство ИТ-специалистов Долины не собираются уезжать, считает генеральный директор платформы для поиска жилья Zumper Гимос Георгадес. При этом он добавляет, что желающих переехать достаточно, чтобы цены на недвижимость поменялись.

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#кремниеваядолина #недвижимость

Дарья Дейнека
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