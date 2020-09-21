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Лос-Анджелес или Москва: девять табличек с субъективным сравнением качества жизни Материал редакции
От природы и еды до госуслуг и парков.
Руководитель Riot Games на развивающихся рынках Алексей Крайнов после трёх месяцев жизни в Лос-Анджелесе сравнил город с Москвой и выразил свои впечатления в табличках с мнениями. Как говорит он сам, главный итог — пока российская столица выигрывает у Калифорнии «с небольшим счётом».
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Viktor Kutolkin
Очень мало, кто из живущих в США вне СА хотел бы жить в СА и уж тем более никто не хочет в ЛА. Но для многих иммигрантов там как будто медом намазано. Может, чтобы потом такие статьи выдавать