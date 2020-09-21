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Миграция
Андрей Фролов
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Лос-Анджелес или Москва: девять табличек с субъективным сравнением качества жизни Материал редакции

От природы и еды до госуслуг и парков.

Руководитель Riot Games на развивающихся рынках Алексей Крайнов после трёх месяцев жизни в Лос-Анджелесе сравнил город с Москвой и выразил свои впечатления в табличках с мнениями. Как говорит он сам, главный итог — пока российская столица выигрывает у Калифорнии «с небольшим счётом».

Цифры считаются как дельта моей субъективной оценки LA к такой же оценке Москвы по десятибальной шкале: (LAX-MSK) / MSK. Чем выше число% , тем сильнее в моих глазах LA в сравнении с Москвой. Каждый блок в заглавном графике раскрывается в деталях в комментариях.

Алексей Крайнов
объясняет, что означают таблички

Против идеального климата, погоды и океана с несметным количеством пляжей не попрёшь.

Могу пожаловаться только на землятрясение (уже было среднее на днях), смог от пожаров и отсутствие привычных лесов.

Природа
(здесь и дальше — слова Крайнова)

Бизнесы разнообразны, много работающих на глобальный рынок, работа в целом есть, но налоги великоваты в сравнении с тем, что я в обмен вижу от государства и штата. Тема для отдельного поста.

Бизнес

На еду в Москве давно не приходилось жаловаться, рестораны вообще топовые в Европе, но LA смог здесь немного опередить — благодаря большему выбору суперздоровых продуктов (lactose free, gluten free, и так далее).

Еда

В LA на полицию особо рассчитывать не нужно — если будет кража, нужно рассчитывать на страховку, а не на полисменов. Но и какого-либо отторжения они не вызывают в пределах заметной мне работы.

Публичные школы в хороших районах работают с детьми более продвинуто, чем московские (которые в целом неплохи), но до сих пор в CA все школы дистанционны. Этот фактор из оценки в этом блоке вынес, зато внес его в Government Services.

Ну и медицина. Друзья, это известно, но стоит повторить — здесь с медициной проблемы у всех, независимо от наличия страховки. На запись ребенка на прививку по Anthem PPO (хорошая средняя страховка) я потратил суммарно около трёх часов времени и получил запись на через 2,5 недель! В Москве я звоню и на следующий день (если не в тот же) еду к врачу.

Полиция, школы, медицина

Шоппинг здесь в моем классе потребления четко смещен в онлайн. Ассортимент, скорость доставки, легкие возвраты в случае проблем — все уже работает как маховик, который еще и продолжает раскручиваться.

На этом фоне офлайновый ритейл здесь на фоне Москвы слабоват, как по близости точек, так и местами по ассортименту.

Да, к слову, банковские сервисы хороши для 2010 года, но не для 2020. Мне нужны не письма и личный менеджер, а хорошее приложение со всеми функциями, к чему мы в России уже давно привыкли.

Магазины и банки

В инфраструктурном плане в LA позитивно выделяются нормальное наличие парковочных мест (формат города-деревни к этому располагает) и в целом уютные спальные районы (напоминаю, что это оценка для upper middle class).

Но кажется во всем остальном этот город реально застрял в прошлом. Иногда я представляю себе, что на Делориане мы с семьей вдруг перелетели в 1985 повстречаться с Марти (он «жил» в CA), и честно — кроме машин, мне кажется, на улице ничего бы не поменялось! Реально. Город застыл в своем cozy-retro сеттинге 60х и никаких системных изменений я реально не вижу после шести лет наблюдений..

Ну и так, из персонального — качество ремонта квартиры или дома в этом классе в Москве будет выше, чем в LA. Все сходится — основные элементы инфраструктуры слабые и дома — прямое отражение этого тезиса

инфраструктура и транспорт

Относя к ключевым сервисам государства личную безопасность, думаю, могу сказать, что субъективно ощущения на уровне Москвы. Нет ощущения полной безопасности какое можно найти в ряде мест мира, но и прямых угроз не чувствуешь тоже.

COVID-19 — сложная тема для оценки, тем более сравнительной, но мне, как отцу двух детей, важно, чтобы дети ходили в школу и общались там с другими детьми, а не сидели по шесть часов (!) у компа в день.

Пока мы вынуждены сидеть у компа, и то, что государство не смогло справиться с пандемией в городе/штате, и все дети штата сидят у компов дома — это, на мой взгляд, проблема.

Ну и напоследок в этом блоке: друзья, «Мои Документы» — это звонок Алисы Селезневой из светлого будущего. А институты вроде DMV, выдающие права в CA — звонок из ветхого прошлого.

Госсервисы

Ну и напоследок: общественные места и пространства — парки, спортивные и детские площадки, бездомные и чистота этих мест.

Здесь LA безоговорочно проигрывает Москве техническим поражением — за неявку.

Когда я смотрел карту LA для выбора потенциального места проживания я, наивный, после хороших школ смотрел соседство с большими «парками». Как классно, когда рядом с домом или в целом в районе есть зеленое пространство.Очень смешно было узнать, что все самые лучшие и большие по площади зеленые места отданы под… закрытые гольфклубы!

Хорошо, когда в стране живет много богатых людей, им есть где поиграть. А вот где играют местные дети для меня до сих пор загадка.

В итоге мы нашли парк недалеко от нас, даже с детской площадкой — около 15 минут на машине. Но от мира, где детская площадка есть в каждом дворе, а турники и брусья — по два набора на район минимум — приходится отвыкать.

Ну и многим местам LA нужно уже что-то делать с бездомными кластерами. Та же Санта-Моника и половина LA — уже давно не торт. Но может же Manhattan Beach или Beverly Hills как-то этим управлять, значит, в целом в этой вселенной это возможно.

Ну и про чистоту: в части районов (возможно в большинстве даже) мусор лежит месяцами и вдоль дорог и просто на улице — где много, где мало.

«Дорогие» районы аккуратны. Но в общем ты же живешь в городе — не в районе, перемещаешься много, и общее впечатление, конечно, совсем не то, чего ты ждешь от современного, известного на весь мир города.

Общественные пространства

#сша #москва #переезд

Андрей Фролов
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1 комментарий
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Viktor Kutolkin

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Очень мало, кто из живущих в США вне СА хотел бы жить в СА и уж тем более никто не хочет в ЛА. Но для многих иммигрантов там как будто медом намазано. Может, чтобы потом такие статьи выдавать

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