В LA на полицию особо рассчитывать не нужно — если будет кража, нужно рассчитывать на страховку, а не на полисменов. Но и какого-либо отторжения они не вызывают в пределах заметной мне работы.

Публичные школы в хороших районах работают с детьми более продвинуто, чем московские (которые в целом неплохи), но до сих пор в CA все школы дистанционны. Этот фактор из оценки в этом блоке вынес, зато внес его в Government Services.

Ну и медицина. Друзья, это известно, но стоит повторить — здесь с медициной проблемы у всех, независимо от наличия страховки. На запись ребенка на прививку по Anthem PPO (хорошая средняя страховка) я потратил суммарно около трёх часов времени и получил запись на через 2,5 недель! В Москве я звоню и на следующий день (если не в тот же) еду к врачу.