По новым правилам, например, дипломированный электрик не сможет претендовать на должность разработчика.

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Администрация президента США Дональда Трампа изменила порядок получения рабочей визы H-1B, пишет WSJ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности США. Визу получат только специалисты с дипломом в той области, в которой им предлагают работу.

До введения новых правил для получения визы кандидату было достаточно степени бакалавра. Новые правила особенно сильно повлияют на сферу ИТ, так как у многих программистов нет высшего образования, пишет издание.

Кроме того, власти обяжут работодателей увеличить зарплату иммигрантов, чтобы не провоцировать демпинг на рынке труда.

И.о. заместителя секретаря департамента Кена Куччинелли и заместитель министра труда Патрик Пиццелла заявили, что изменения были необходимы для защиты прав американцев. По мнению администрации, компании часто нанимают иностранных рабочих с визами H-1B и платят им гораздо меньше за ту же самую работу.

Более 60% специалистов, которые получили H-1B, работают за зарплату значительно ниже рыночной, заявили власти. Работодатели начнут нанимать больше американцев, если будут платить всем одинаково.