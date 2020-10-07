США ужесточили правила получения визы H-1B — ее дадут специалистам с дипломом в области, в которой предлагается работа Материал редакции
По новым правилам, например, дипломированный электрик не сможет претендовать на должность разработчика.
Администрация президента США Дональда Трампа изменила порядок получения рабочей визы H-1B, пишет WSJ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности США. Визу получат только специалисты с дипломом в той области, в которой им предлагают работу.
До введения новых правил для получения визы кандидату было достаточно степени бакалавра. Новые правила особенно сильно повлияют на сферу ИТ, так как у многих программистов нет высшего образования, пишет издание.
Кроме того, власти обяжут работодателей увеличить зарплату иммигрантов, чтобы не провоцировать демпинг на рынке труда.
И.о. заместителя секретаря департамента Кена Куччинелли и заместитель министра труда Патрик Пиццелла заявили, что изменения были необходимы для защиты прав американцев. По мнению администрации, компании часто нанимают иностранных рабочих с визами H-1B и платят им гораздо меньше за ту же самую работу.
Более 60% специалистов, которые получили H-1B, работают за зарплату значительно ниже рыночной, заявили власти. Работодатели начнут нанимать больше американцев, если будут платить всем одинаково.
Бизнес-группы и защитники иммигрантов раскритиковали правила, заявив, что «администрация Трампа пытается решить несуществующую проблему», пишет издание.
Интересно, как будут обстоять дела с профессиями по которым нет профильного высшего образования, такими как 3D художник в геймдеве например, какой диплом должен будет иметь такой специалист? Видимо будут больше привозить по какой нибудь условной О-1 или будет обязателен диплом в максимально смежной области.
Специалисты по перевозу людей будут доказывать, что диплом электромеханика позволяет вам лучше рисовать киберпанк.
Bachelor of Fine Arts, в эту категорию спокойно входить 3D художник.
Не уверен что входит, так как сам учился на BA Product Design, и знаю что на Fine Arts - 3D не изучают. Возможно в эту категорию скорее попадает что то вроде Industrial Design - где в программе есть 3D, о чем в приложении к диплому будет соответствующая запись. Хотя возможно будет достаточно любого художественного высшего образования...
Изучают, даже есть отдельные факультеты по визуальной игровой разработки которые в этой категории. Но да, художественное образование это ключ. Сам факт знания 3D программ - это просто инструмент.
получается надо идти вышку получать где в Европе именно из-за этой бюрократии?
Я не уверен, опять же если есть художественное образование, то уже остальное не важно. Знание программ и кнопок это самый лёгкий и не весомый фактор на самом деле.
"власти обяжут работодателей увеличить зарплату иммигрантов, чтобы не провоцировать демпинг на рынке труда"
Местный бизнес просто переведет еще больше разработки на аутсорсинг...
Разница в часовых поясах ... Не каждый аутсорсер готов с 22 до 8 утра работать ...
H1b и индийский аутсорс это совсем разные категории. Часть, конечно, уйдет в аутсорс, но это будет совсем маленькая часть
Трамп довольно подло ведет себя по отношению к приезжим айтишникам. Новые визы это еще ладно, другой разговор что он всеми силами пытается не продлевать уже действующие и люди вынуждены уезжать из страны несмотря на зашиту работодателей. Знаю уже двоих, которые вынуждены были вернуться из-за визы несмотря на приличный стаж работы в сша.
Капиталистически — это значит извлекать прибыль на любом шаге. В чем же выгода замены работника на иммигранта?
Трамп проиграет и все вернут назад
Мда. И где вот диплом по UI/UX, Product design взять?
Приезжай в Питер, у нас есть мага в HCI.
В Германии давно так, плюс ещё есть какие-то типа квоты от министерства труда по каждому региону на основе регулярного анализа рынка труда. Но айтишников вроде не касается: спрос высокий.
В Германию вкатиться по Блау карте вообще изян по сравнению с лотереей H1-B
Интересно конечно как будут работать поправки именно с АйТи, так как большинство людей из сферы свои дипломы в глаза не видели по несколько лет, а у кого-то их и нет даже.
До введения новых правил для получения визы кандидату было достаточно степени бакалавра.
Вранье. Раньше для получения H1-B визы программисту был необходим инженерный диплом, а не любая степень бакалавра.
Как такая мысль могла прийти человеку в голову, интересно. Если стране нужны только местные мозги, то можно просто всех выпилить обратно на их родину, но это путь к краху. Быстро запылесосят другие страны.
Это касается на 99% бодишопов, от которых выгода у 5-10 корпораций, и огромный вред экономике
Выглядит как выстрел себе в ногу. По-прежнему можно получать рыночную ставку, платя только местный налог (в России от 1% на ПСН до 6% на УСН).
А что насчет коммисси банка? В России на ПСН будет уже минимум от 2% плюс пенсионные взносы
Зависит от суммы. В целом это ближе к 1%, чем к 2%. В точке 0.15% за ВЭД + сумма за обслуживание + за вывод на физлицо (но здесь можно договориться и выводить бесплатно)
Правильно с точки зрения американцев. США не резиновая. Очень много денег даётся в том числе гражданскому обществу развивающихся стран, чтобы они наконец построили себе нормальные страны с нормальной экономикой.
Нужно работать над тем, чтобы из своей страны не было необходимости уезжать
Самое интересное в новых правилах (и это не сказано в статье) это выдача визы на год вместо 3х лет работникам Тату и Инфосиса (и прочим индийским бодишопам).
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