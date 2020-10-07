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Миграция
Рая Хачатрян
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США ужесточили правила получения визы H-1B — ее дадут специалистам с дипломом в области, в которой предлагается работа Материал редакции

По новым правилам, например, дипломированный электрик не сможет претендовать на должность разработчика.

38 комментариев
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Администрация президента США Дональда Трампа изменила порядок получения рабочей визы H-1B, пишет WSJ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности США. Визу получат только специалисты с дипломом в той области, в которой им предлагают работу.

До введения новых правил для получения визы кандидату было достаточно степени бакалавра. Новые правила особенно сильно повлияют на сферу ИТ, так как у многих программистов нет высшего образования, пишет издание.

Кроме того, власти обяжут работодателей увеличить зарплату иммигрантов, чтобы не провоцировать демпинг на рынке труда.

И.о. заместителя секретаря департамента Кена Куччинелли и заместитель министра труда Патрик Пиццелла заявили, что изменения были необходимы для защиты прав американцев. По мнению администрации, компании часто нанимают иностранных рабочих с визами H-1B и платят им гораздо меньше за ту же самую работу.

Более 60% специалистов, которые получили H-1B, работают за зарплату значительно ниже рыночной, заявили власти. Работодатели начнут нанимать больше американцев, если будут платить всем одинаково.

Бизнес-группы и защитники иммигрантов раскритиковали правила, заявив, что «администрация Трампа пытается решить несуществующую проблему», пишет издание.

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38 комментариев
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Andrey Arsentyev

39

Какая цель вашего визита?

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Ruslan Rogachev

14

Интересно, как будут обстоять дела с профессиями по которым нет профильного высшего образования, такими как 3D художник в геймдеве например, какой диплом должен будет иметь такой специалист? Видимо будут больше привозить по какой нибудь условной О-1 или будет обязателен диплом в максимально смежной области.

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Jim Brighthead

Ruslan
14

Специалисты по перевозу людей будут доказывать, что диплом электромеханика позволяет вам лучше рисовать киберпанк.

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Anton Kaydalov

Ruslan
5

Bachelor of Fine Arts, в эту категорию спокойно входить 3D художник. 

Ответить

Ruslan Rogachev

Anton
3

Не уверен что входит, так как сам учился на BA Product Design, и знаю что на Fine Arts - 3D не изучают. Возможно в эту категорию скорее попадает что то вроде Industrial Design - где в программе есть 3D, о чем в приложении к диплому будет соответствующая запись. Хотя возможно будет достаточно любого художественного высшего образования...

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Anton Kaydalov

Ruslan
1

Изучают, даже есть отдельные факультеты по визуальной игровой разработки которые в этой категории. Но да, художественное образование это ключ. Сам факт знания 3D программ - это просто инструмент.

Ответить

Anatoly Ivanov

Anton
0

получается надо идти вышку получать где в Европе именно из-за этой бюрократии?

Ответить

Anton Kaydalov

Anatoly
2

Я не уверен, опять же если есть художественное образование, то уже остальное не важно. Знание программ и кнопок это самый лёгкий и не весомый фактор на самом деле.

Ответить

Ilya Popov

9

"власти обяжут работодателей увеличить зарплату иммигрантов, чтобы не провоцировать демпинг на рынке труда"

Местный бизнес просто переведет еще больше разработки на аутсорсинг...

Ответить

K. A.

Ilya
3

Здесь вопрос, что лучше: дешевый аутсорсер (или просто сотрудник зарубежного офиса), который не претендует на гражданство и связанные права и льготы, или привезенный в страну дешевый «инсорсер», который на это все претендует.

Ответить

Артур Гаврончук

K.
0

Разница в часовых поясах ... Не каждый аутсорсер готов с 22 до 8 утра работать ...

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Volc O'Hara

Ilya
0

H1b и индийский аутсорс это совсем разные категории. Часть, конечно, уйдет в аутсорс, но это будет совсем маленькая часть

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Степан Марципан

7

Трамп довольно подло ведет себя по отношению к приезжим айтишникам. Новые визы это еще ладно, другой разговор что он всеми силами пытается не продлевать уже действующие и люди вынуждены уезжать из страны несмотря на зашиту работодателей. Знаю уже двоих, которые вынуждены были вернуться из-за визы несмотря на приличный стаж работы в сша.

Ответить

Ilya Z

Степан
–3

deleted

Ответить

Степан Марципан

Ilya
0

так пишут что уже не приедет

Ответить

Danil Kuznetsov

Ilya
0

Капиталистически — это значит извлекать прибыль на любом шаге. В чем же выгода замены работника на иммигранта?

Ответить

Vlad Granin

4

Трамп проиграет и все вернут назад

Ответить

Anatoly Ivanov

Vlad
0

хорошо бы

Ответить

Anatoly Ivanov

2

Мда. И где вот диплом по UI/UX, Product design взять?

Ответить

Анастасия Дубкова

Anatoly
2

В ИТМО

Ответить

Игнат Смирнов

Anatoly
1

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Anatoly Ivanov

Игнат
0

Здорово, но 2 года и $, тут еще стоит посмотреть и на O1

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Volc O'Hara

Anatoly
0

Просто айти сойдет

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Konstantin Tulupov

2

В Германии давно так, плюс ещё есть какие-то типа квоты от министерства труда по каждому региону на основе регулярного анализа рынка труда. Но айтишников вроде не касается: спрос высокий.

Ответить

Кирилл Макеев

Konstantin
1

В Германию вкатиться по Блау карте вообще изян по сравнению с лотереей H1-B

Ответить

Николай Синицын

2

Интересно конечно как будут работать поправки именно с АйТи, так как большинство людей из сферы свои дипломы в глаза не видели по несколько лет, а у кого-то их и нет даже.

Ответить

hyposlasher

2

 До введения новых правил для получения визы кандидату было достаточно степени бакалавра.

Вранье. Раньше для получения H1-B визы программисту был необходим инженерный диплом, а не любая степень бакалавра.

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Oleg Zagrebelsky

hyposlasher
0

либо 10 лет стажа

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Bekzat Sadykov

1

Пусть требуют сертификат Udemy. А то слишком жестко!

Ответить

Alex Flints

0

Как такая мысль могла прийти человеку в голову, интересно. Если стране нужны только местные мозги, то можно просто всех выпилить обратно на их родину, но это путь к краху. Быстро запылесосят другие страны.

Ответить

BearStrikesBack

Alex
1

Это касается на 99% бодишопов, от которых выгода у 5-10 корпораций, и огромный вред экономике

Ответить

Даниил Рыжков

0

Выглядит как выстрел себе в ногу. По-прежнему можно получать рыночную ставку, платя только местный налог (в России от 1% на ПСН до 6% на УСН).

Ответить

Alexander Dyachkov

Даниил
0

А что насчет коммисси банка? В России на ПСН будет уже минимум от 2% плюс пенсионные взносы

Ответить

Даниил Рыжков

Alexander
1

Зависит от суммы. В целом это ближе к 1%, чем к 2%. В точке 0.15% за ВЭД + сумма за обслуживание + за вывод на физлицо (но здесь можно договориться и выводить бесплатно)

Ответить

Антон Штадлер

Даниил
0

Вряд ли этот закон интересуют фрилансеры в других странах.

Ответить

Super 72

0

Правильно с точки зрения американцев. США не резиновая. Очень много денег даётся в том числе гражданскому обществу развивающихся стран, чтобы они наконец построили себе нормальные страны с нормальной экономикой. 
Нужно работать над тем, чтобы из своей страны не было необходимости уезжать

Ответить

Сергей Ивановский

0

Утверждение «ваш диплом никому не нужен» уже не актуально

Ответить

Volc O'Hara

0

Самое интересное в новых правилах (и это не сказано в статье) это выдача визы на год вместо 3х лет работникам Тату и Инфосиса (и прочим индийским бодишопам). 

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