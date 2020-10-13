Кипр с 1 ноября отменит программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции Материал редакции
Программу закрыли после публикаций Al Jazeera о том, что среди «покупателей» кипрских «золотых паспортов» есть преступники и «сомнительные личности».
- Правительство Кипра отменило программу предоставления гражданства в обмен на €2 млн инвестиций, сообщает Cyprus Mail. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года.
- «Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы», — цитирует «РИА Новости» официального представителя правительства Кипра Кириакоса Кусиоса.
- Власти Кипра отменили программу после двух публикаций катарского телеканала Al Jazeera: в августе канал на основании попавших в ее распоряжение секретных документов Кипра утверждал, что среди «покупателей» кипрских «золотых паспортов» есть преступники и «сомнительные личности».
- 12 октября канал опубликовал запись скрытой камеры, в которой спикер парламента Димитрис Силлурис обещает «инвестору» с криминальным прошлым полную поддержку «на любом уровне».
- Президент Кипра Никос Анастасиадис создал комиссию для расследования ряда случаев предоставления кипрского гражданства по инвестиционной программе, напоминает «РИА Новости». Вопрос о новой инвестиционной программе в будущем будет обсуждаться только после завершения работы комиссии по расследованию, заявил представитель правительства.
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Deniss Karpak
Не успел, бля
Парвиз МадаминовDeniss
😂😁
Roman FeshchenkoDeniss
Ничего, островных государств ещё много в мире)
Владимир Шляпошников
среди «покупателей» кипрских «золотых паспортов» есть преступники и «сомнительные личности».
Кто бы мог подумать
Leo Rialto
Отменить можно все что угодно, но чем потом бюджет пополнять и как пытаться оживить экономику?
Как говорится деньги не пахнут, и в духе этой фразы данное решение - выстрел себе в ногу!
ПутачокLeo
Думаю для Кипра деньги не пахнут, но они в лодке ЕС, что вынуждает их отказаться от этой программы
Leo RialtoПутачок
Значит Германия будет кормить Кипр на одну ложку каши больше.
ПутачокLeo
Не слежу за ситуацией, не уверен что Германия что-то кому-то должна в этой связи, на мой взгляд тут важнее имидж, недели пару сотен миллионов грязных денег, которые впрочем не дарятся, а вкладываются.
Даниил ОрелLeo
Можно подумать, Кипр первый, у кого ничего не было, только камни, перекати-поле и "инвестиционный климат". Банк AB.LV передаёт огромный привет!
Артур ЛогвиновДаниил
Латвия никогда не выдавала гражданство за инвестиции. В банке просто бабло мыли ФСБшники, теперь моют на Мальте, какая разница?
Александра Аболенина
Действительно, и как же так получилость-то... Как правило те, кто честно свои деньги зарабатывает, да в таких количествах, сидят в своей стране. А вот кому скрыться надо, те готовы на всё.
Вася ПражкинАлександра
сидят в своей стране
Артур ЛогвиновАлександра
Даже если зарабатывает честно, налоги платить никто не хочет.
Вася Пражкин
Киприоты - ушлые ребята, выкрутятся. После национализации вкладов имидж у них и так - дно.
Timofey Abakumov
Завод BMW приостановил выпуск модели X6M после появления многочисленных публикаций, в которых говорилось, что на этих автомобилях передвигается большое количество сомнительных личностей, связанных с криминальных миром. Где такая новость тогда?
Arif Emirbekov
Преступники!? Да не может быть!! 😂
Bezhan Nazaralizoda
Не удивлюсь если в начале 2021 года Катар объявит о программе выдачи гражданство взамен на инвестиции
Andrey ChepelevBezhan
Ага, только вопрос, кому может понадобиться катарское гражданство...
Andrey Chepelev
Глядя с позиции кипрского резидента, грустновато от того что встанут некоторые (или все) лакшери-стройки, всякие небоскребы. Лимассол и так довольно уныл, только заброшек в центре не хватает...
Дмитрий Лукиенко
А еще нужно лишить гражданства тех, кто купил его за инвестиции