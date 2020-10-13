Миграция
Лиана Липанова
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Кипр с 1 ноября отменит программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции Материал редакции

Программу закрыли после публикаций Al Jazeera о том, что среди «покупателей» кипрских «золотых паспортов» есть преступники и «сомнительные личности».

  • Правительство Кипра отменило программу предоставления гражданства в обмен на €2 млн инвестиций, сообщает Cyprus Mail. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года.
  • «Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы», — цитирует «РИА Новости» официального представителя правительства Кипра Кириакоса Кусиоса.
  • Власти Кипра отменили программу после двух публикаций катарского телеканала Al Jazeera: в августе канал на основании попавших в ее распоряжение секретных документов Кипра утверждал, что среди «покупателей» кипрских «золотых паспортов» есть преступники и «сомнительные личности».
  • 12 октября канал опубликовал запись скрытой камеры, в которой спикер парламента Димитрис Силлурис обещает «инвестору» с криминальным прошлым полную поддержку «на любом уровне».
  • Президент Кипра Никос Анастасиадис создал комиссию для расследования ряда случаев предоставления кипрского гражданства по инвестиционной программе, напоминает «РИА Новости». Вопрос о новой инвестиционной программе в будущем будет обсуждаться только после завершения работы комиссии по расследованию, заявил представитель правительства.

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Лиана Липанова
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Deniss Karpak

24

Не успел, бля

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Парвиз Мадаминов

Deniss
0

😂😁

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Roman Feshchenko

Deniss
0

Ничего, островных государств ещё много в мире)

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Владимир Шляпошников

13

среди «покупателей» кипрских «золотых паспортов» есть преступники и «сомнительные личности».

Кто бы мог подумать

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Leo Rialto

4

Отменить можно все что угодно, но чем потом бюджет пополнять и как пытаться оживить экономику?
Как говорится деньги не пахнут, и в духе этой фразы данное решение - выстрел себе в ногу!

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Путачок

Leo
5

Думаю для Кипра деньги не пахнут, но они в лодке ЕС, что вынуждает их отказаться от этой программы

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Leo Rialto

Путачок
0

Значит Германия будет кормить Кипр на одну ложку каши больше.

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Путачок

Leo
0

Не слежу за ситуацией, не уверен что Германия что-то кому-то должна в этой связи, на мой взгляд тут важнее имидж, недели пару сотен миллионов грязных денег, которые впрочем не дарятся, а вкладываются.

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Даниил Орел

Leo
0

Можно подумать, Кипр первый, у кого ничего не было, только камни, перекати-поле и "инвестиционный климат". Банк AB.LV передаёт огромный привет! 

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Артур Логвинов

Даниил
2

Латвия никогда не выдавала гражданство за инвестиции. В банке просто бабло мыли ФСБшники, теперь моют на Мальте, какая разница?

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Александра Аболенина

0

Действительно, и как же так получилость-то... Как правило те, кто честно свои деньги зарабатывает, да в таких количествах, сидят в своей стране. А вот кому скрыться надо, те готовы на всё.

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Вася Пражкин

Александра
15

 сидят в своей стране

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Артур Логвинов

Александра
0

Даже если зарабатывает честно, налоги платить никто не хочет.

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Вася Пражкин

3

Киприоты - ушлые ребята, выкрутятся. После национализации вкладов имидж у них и так - дно.

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Timofey Abakumov

3

Завод BMW приостановил выпуск модели X6M после появления многочисленных публикаций, в которых говорилось, что на этих автомобилях передвигается большое количество сомнительных личностей, связанных с криминальных миром. Где такая новость тогда?

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Arif Emirbekov

1

Преступники!? Да не может быть!! 😂

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Bezhan Nazaralizoda

0

Не удивлюсь если в начале 2021 года Катар объявит о программе выдачи гражданство взамен на инвестиции  

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Andrey Chepelev

Bezhan
1

Ага, только вопрос, кому может понадобиться катарское гражданство...

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Andrey Chepelev

0

Глядя с позиции кипрского резидента, грустновато от того что встанут некоторые (или все) лакшери-стройки, всякие небоскребы. Лимассол и так довольно уныл, только заброшек в центре не хватает...

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Дмитрий Лукиенко

0

А еще нужно лишить гражданства тех, кто купил его за инвестиции

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