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Власти ОАЭ разрешили сожительство вне брака и употребление алкоголя — хотят сделать страну привлекательнее для бизнеса Материал редакции
Действующие законы и судебные дела вызывали у иностранцев недоумение, пишет Associated Press.
Власти ОАЭ объявили об изменениях в уголовном и гражданском кодексе, которые разрешат употребление алкоголя, сожительство, а также декриминализуют попытки суицида, сообщает государственная газета The National.
Страна таким образом заявляет о себе как о туристическом направлении для путешественников с Запада, а также о месте для инвестиций и бизнеса, отмечает Associated Press. Действующие законы и судебные дела вызывали у иностранцев недоумение, пишет агентство.
Правительство представило минимальные подробности о произошедшем. Известно, что изменение законов отменит штрафы за употребление, хранение и продажу алкоголя без лицензии для мусульман. Также разрешат сожительство не состоящих в браке пар. The National указывает, что власти обычно «редко» преследуют виновных в нарушении этого закона, но угроза по-прежнему сохранялась.
Из уголовного кодекса уберут статью о наказании за попытку самоубийства, а полицию и суды обяжут обеспечить психологическую помощь уязвимым гражданам. Статья о доведении до самоубийства при этом сохранится. Кроме того, изменят правила развода: теперь они будут проходить по правилам тех стран, где заключили брак.
Ребят, добавьте плз, что это касается не всех, а только иностранцев, а то из статьи это не очевидно.
В оригинале:
Amendments to existing laws and the introduction of new laws seek to regulate crucial personal and civil laws, with provisions allowing non-Emiratis to have their personal affairs dealt with according to the law of their home country.
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