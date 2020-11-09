Действующие законы и судебные дела вызывали у иностранцев недоумение, пишет Associated Press.

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Власти ОАЭ объявили об изменениях в уголовном и гражданском кодексе, которые разрешат употребление алкоголя, сожительство, а также декриминализуют попытки суицида, сообщает государственная газета The National.

Страна таким образом заявляет о себе как о туристическом направлении для путешественников с Запада, а также о месте для инвестиций и бизнеса, отмечает Associated Press. Действующие законы и судебные дела вызывали у иностранцев недоумение, пишет агентство.

Правительство представило минимальные подробности о произошедшем. Известно, что изменение законов отменит штрафы за употребление, хранение и продажу алкоголя без лицензии для мусульман. Также разрешат сожительство не состоящих в браке пар. The National указывает, что власти обычно «редко» преследуют виновных в нарушении этого закона, но угроза по-прежнему сохранялась.