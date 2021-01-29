Миграция
Вадим Скворцов

Деловые поездки не вернутся, а путешествия на машине будут популярнее перелётов — прогноз на 2021 год от Airbnb Статьи редакции

Компания опросила своих пользователей и узнала, как они планируют путешествовать.

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Фото: weshootlondon.com

Airbnb опубликовала отчёт с прогнозами для рынка путешествий на 2021 год. Компания пишет, что в 2021 году произойдёт сдвиг в сторону «важных» путешествий — люди будут ездить к своим родственникам и друзьям, встречаться с ними в безопасной обстановке. Но отрасль будет всё ещё ограничена из-за пандемии коронавируса.

Путешествие станет противоядием от изоляции и разобщённости.

Часто туристы посещают достопримечательности, переполненные магазины. Однако подобные массовые путешествия — это просто другая форма изоляции: вас никто не знает, вы окружены множеством людей и по-настоящему не понимаете культуру сообщества вокруг.

Сейчас туристы хотят того, чего были лишены, — провести время с семьёй и друзьями.

Брайан Чески
соучредитель и генеральный директор Airbnb

Отношение турисов к поездкам

  • Люди потеряли связь с семьёй и миром. 53% опрошенных считают, что отдалились от своих друзей и семьи, 59% ответили, что не чувствуют связи с остальным миром.
  • Чувствуют себя одинокими и опустошёнными. Об этом рассказали 24% американцев. Также люди ответили, что хотят во время первой поездки расслабиться (44%), почувствовать комфорт (34%) и безопасность (33%).
  • Большинство туристов готовы к поездкам. 54% либо уже забронировали билеты, либо планируют тур сейчас. Среди них 57% людей в возрасте от 18 до 29 лет и 60% от 30 до 49 лет.
  • Встречи с близкими важнее личных целей. 41% опрошенных рассказал, что для него наиболее ценны путешествия ради встречи с родными и друзьями. 22% ответили, что их заботят в поездках личные цели.
  • Туристы не хотят в путешествии тратить время на фотографии для соцсетей. Поэтому до 52% американцев сказали, что предпочли бы оставить свои телефоны дома.
  • Люди готовы вакцинироваться ради поездок. 37% отметили, что сделали бы вакцину от коронавируса, чтобы посещать близких. 32% сказали, что главный мотив в вакцинации для них — безопасность в путешествии.

Как это повлияет на сферу

На основе этих данных Airbnb составил прогноз, как путешествия изменятся в 2021 году и, возможно, в дальнейшем.

  • Деловые поездки не вернутся. По таким путешествиям люди скучали меньше всего — только 6% опрошенных. Более трети (36%) надеются, что после пандемии будут меньше путешествовать по работе, чем до неё.
  • Распределённые команды будут съезжаться, чтобы поработать вместе. Двое из пяти американцев (41%) могут работать или учиться удалённо, как минимум частично. Такие люди станут чаще менять жильё. И компании начнут организовывать рабочие съезды, чтобы собрать своих удалённых путешествующих сотрудников вместе.
  • Люди будут чаще путешествовать на машине недалеко от дома. Сейчас 56% предпочитают поездки внутри страны, 21% — за границей. Каждый пятый опрошенный хочет, чтобы поездка была рядом с домом. В 2020 году наиболее популярными на Airbnb стали поездки на расстояние 50-500 миль, тогда как в 2019-м пользователи ездили на расстояние более 3000 миль.
  • Шумным туристическим центрам путешественники предпочтут изоляцию на окраине. Каждый второй (51%) ответил, что выберет изоляцию за пределами туристических зон. 24% опрошенных сказали, что, наоборот, хотят быть «окружены людьми и энергией». На Airbnb в 2020 году сильно вырос спрос на направления в маленькие города. Например, вместо Барселоны и Лондона люди выбирают Дербишир (Великобритания), Форкс (штат Вашингтон) и другие.
  • Из-за удалёнки пользователи Airbnb будут бронировать дома на долгий срок. 19% опрошенных сказали, что с начала пандемии уже арендовали жильё на более чем 28 дней. Количество бронирований на долгий срок на Airbnb в третьем квартале 2020 года увеличилось по сравнению с 2019 годом, несмотря на ограничения.
  • Главный приоритет в выборе жилья — доступная цена. Об этом рассказали 54% туристов. Пользователи Airbnb сказали, что используют сервис, чтобы сэкономить.
  • Туристам важно, чтобы в месте назначения люди прошли вакцинацию. Так ответили 32% опрошенных, ещё 30% хотят, чтобы там было доступно тестирование, для 29% нужна доступность неотложной помощи.
  • Пользователи будут выбирать экологичные сервисы. 56% людей до 50 лет рассказали, что скорее выберут онлайн-платформу, которая предлагает альтернативные источники энергии и экологичное жильё.

#airbnb #путешествия

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