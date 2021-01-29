Путешествие станет противоядием от изоляции и разобщённости.

Часто туристы посещают достопримечательности, переполненные магазины. Однако подобные массовые путешествия — это просто другая форма изоляции: вас никто не знает, вы окружены множеством людей и по-настоящему не понимаете культуру сообщества вокруг.

Сейчас туристы хотят того, чего были лишены, — провести время с семьёй и друзьями.