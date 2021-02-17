Миграция
Евгения Евсеева

Белорусские ИТ-компании стали массово переводить сотрудников в Литву — их напугало подавление протестов Статьи редакции

Больше 40 компаний уже перевели сотрудников, ещё 30 думают над этим.

9 9 комментариев
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Компании в Белоруссии переводят часть сотрудников за границу или переезжают из-за жесткого подавления протестов летом 2020 года, пишет Bloomberg. Одной из первых стала японская компания Rakuten, которая владеет Viber.

Потеря Белоруссии стала «благом» для её соседей — например, Литвы, которая регистрирует новый финтех-бизнес быстрее любой другой страны Евросоюза, сообщает Bloomberg.

Более 40 белорусских ИТ-компаний переводят 900 сотрудников в Вильнюс, столицу Литвы. Ещё 30 компаний размышляют над таким решением, пишет издание.

Топ-менеджер Gurtam Александр Кувшинов уехал из Белоруссии в Вильнюс после того, как его упомянули на телевидении в связи с расследованием в отношении сотрудников PandaDoc, где работал его брат Виктор Кувшинов.

«Мы думали, это будет короткая поездка, так что даже не взяли зимние вещи. Но прошло полгода, мы всё ещё здесь, мой брат Виктор в тюрьме КГБ, и наша квартира в Минске зарастает пылью», — рассказал он Bloomberg.

Правительство страны предоставляет ускоренное лицензирование и услуги на английском языке, льготы для прибывающих из Белоруссии, которые включают в себя разрешение иностранцам открывать банковские счета, создавать компании и декларировать налоги в интернете.

За таланты из Белоруссии сражаются также Польша, которая для упрощения переезда отменяет процедуры получения разрешения на работу, и Украина — она предлагает налоговые льготы и создаёт виртуальный «город технологий», пишет Bloomberg.

#новость #белоруссия

9 9 комментариев
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Даниил Бугай

4

Опытные управленцы у руля страны

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Сидор

1

Прикольно, что Литва подсуетилась. Видимо, "что-то у них случилось" ))
Такая расторопность для  литовских властей - прорыв последних 10 лет.

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Akim Glushkov

Сидор
0

Бабки....

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Alexey Ivanov

0

Вроде в Белоруссии был какой-то Парк Высоких технологий и очень низкие налоги, поэтому там все и сидели. В Литве вряд ли такие же налоги.

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alex twit

Alexey
4

все уедут - станет парком низких технологий

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Евгений Кузовкин

Alexey
0

Платишь налоги за то, чтобы не сидеть в СИЗО :)

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Даниил Орел

0

Настало время поразительных историй.

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Anton Rybakov

0

Теперь и мы будем знать, что есть подушка

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Georgi Smirnov

–1

если платить зарплату по уровню европейских, то где мозги у правления. Если просто так , то зачем?

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