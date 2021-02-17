Больше 40 компаний уже перевели сотрудников, ещё 30 думают над этим.

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Компании в Белоруссии переводят часть сотрудников за границу или переезжают из-за жесткого подавления протестов летом 2020 года, пишет Bloomberg. Одной из первых стала японская компания Rakuten, которая владеет Viber.

Потеря Белоруссии стала «благом» для её соседей — например, Литвы, которая регистрирует новый финтех-бизнес быстрее любой другой страны Евросоюза, сообщает Bloomberg.

Более 40 белорусских ИТ-компаний переводят 900 сотрудников в Вильнюс, столицу Литвы. Ещё 30 компаний размышляют над таким решением, пишет издание.

Топ-менеджер Gurtam Александр Кувшинов уехал из Белоруссии в Вильнюс после того, как его упомянули на телевидении в связи с расследованием в отношении сотрудников PandaDoc, где работал его брат Виктор Кувшинов.

«Мы думали, это будет короткая поездка, так что даже не взяли зимние вещи. Но прошло полгода, мы всё ещё здесь, мой брат Виктор в тюрьме КГБ, и наша квартира в Минске зарастает пылью», — рассказал он Bloomberg.

Правительство страны предоставляет ускоренное лицензирование и услуги на английском языке, льготы для прибывающих из Белоруссии, которые включают в себя разрешение иностранцам открывать банковские счета, создавать компании и декларировать налоги в интернете.