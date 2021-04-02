Те, кому отказали в визе из-за временного запрета, смогут подать новое заявление.

Срок действия запрета бывшего президента США Дональда Трампа на выдачу некоторых видов временных рабочих виз истёк 31 марта 2021 года, говорится на сайте Госдепартамента.

В частности, снова можно получить визы H-1B (для квалифицированных рабочих, в том числе в ИТ и науке), H-2B (для сезонных рабочих), J-1 (для научных сотрудников, преподавателей и участников культурных программ и рабочих программ по обмену) и L-1 (для руководителей, работающих в крупных корпорациях).

Заявления, по которым ещё не были проведены или назначены собеседования, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Те, кому было отказано в получении визы из-за ограничений президента, смогут подать заявление повторно.

Трамп приостановил выдачу некоторых видов временных рабочих виз США в июне 2020 года, чтобы «сохранить рабочие места для американцев в условиях пандемии». Решение раскритиковали Google, Apple и другие ИТ-компании. Джо Байден, теперь президент США, назвал решение Трампа «попыткой отвлечь внимание от провала администрации в отношении коронавируса», пишет The Verge.