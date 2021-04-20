Миграция
Евгения Евсеева

Роспотребнадзор обязал россиян дважды сдавать ПЦР-тесты при возвращении из-за границы Статьи редакции

До 1 мая — только прибывающих из Турции и Танзании, после — всех.

  • С 1 мая прибывающие в страну россияне должны будут дважды сдать ПЦР-тест на Covid-19 в течение пяти дней, следует из постановления Роспотребнадзора.
  • До 1 мая правило о сдаче двух тестов будет касаться тех, кто возвращается из Турции и Танзании. Интервал между тестами — не менее суток, результаты нужно будет загрузить на сайт Госуслуг.
  • Также Роспотребнадзор будет выборочно тестировать на Covid-19 в аэропортах России иностранцев и лиц без гражданства, прилетающих из-за рубежа.
  • С 15 апреля все, кто прибывает в Россию из-за границы любым видом транспорта, должны в течение трех дней после прибытия сдать один тест и разместить результаты на Госуслуги.
  • За вовремя несданные ПЦР-тесты предусмотрены штрафы. «Интерфакс» писал, что нарушителям вменяют ч.2 ст.6.3 КоАП — эта статья предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, а если действия нарушителя повлекут вред здоровью других — до 300 тысяч рублей.
  • Сейчас у России открыто авиасообщение с 30 странами, уточняет «Интерфакс». Однако в Великобританию полёты ограничены до 1 июня включительно, в Танзанию и Турцию — также. Железнодорожное сообщение открыто с Белоруссией.

#новость #covid19

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Constantine Nicolaevich

11

Не хотят никак слезть с этой золотой жилы и с нашей шеи.

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Евгений Гармаш

7

Супер, уже второй день подряд переносят рейс из Стамбула, так теперь ещё и дважды тест сдавать

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Сергей

Евгений
4

Будет хорошо, если после послания Федеральному собранию, не придется сдавать трижды :)

Ответить

Alex Shapovalov

Сергей
1

И анально как в Китае

Ответить

AleksVong

2

Запланировал отпуск теперь по России... Заморачиваться с этими тестами сил уже нет, у меня на них уходит больше денег, чем на авиабилеты :/

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Artem Kapnist

AleksVong
12

Так в этом и суть)

Ответить

AleksVong

Artem
5

Да, наверное. Всеми силами прославляют российские курорты.

Ответить

Сергей

AleksVong
2

Подготовка к летнему сезону в России идет полным ходом, ждем новостей по телевизору о том, как прекрасно отдыхать на отечественных курортах 

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Sergei Timofeyev

Сергей
0

Фиброцемент умеешь крепить? Приезжай. Пиво и шашлыки с меня ;)

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Иван Иванов

3

Болел в январе, оказалось что у государства монополия на тесты на ковид, если у тебя температура уже есть.

Эти ПЦР тоже из дома нельзя сдать (если кто-то сдавал) и надо будет в очереди стоять с потенциальными?

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Sergei Timofeyev

Иван
0

Вообще немного не так. Ковид страховой случай только по ОМС, по ДМС - нет. 

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Timur

Sergei
0

Причем тут страховка. Если у тебя признаки ОРВИ ты в принципе перестаешь существовать для платной медицины. Как будто бы моментально твой социальный рейтинг в ноль и тебе достуна остается только очередь с бабульками. 

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ur spam

Timur
0

Сдавал 2 раза ПЦР - в начале болезни и после выздоровления. Плюс терапевт приежал раз. Всё за счёт страховой по ДМС.

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Владимир Андросов

2

А если привит, тоже надо пцр сдавать? Нигде нет инфо

Ответить

Sergei Timofeyev

Владимир
2

А привитые не болеют? )))) Болеют!

Ответить

Александр Павлов

Sergei
0

Так смысл в этих прививках есть или нет?

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Sergei Timofeyev

Алексан…
1

Такой же, как и от гриппа.

Ответить

Constantine

Алексан…
0

Конечно есть. Пиар по количеству привитых и продажа за бугор спутника.

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Sergei Timofeyev

Constan…
0

Похоже на то.

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Timur

Алексан…
0

Вероятность. 

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Владислав Осипов

0
Ответить

Александр Борусяк

0

Это отличный стимул уехать заграницу сейчас а вернуться когда отменят эту ерунду)

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Игрок

0

Губа не треснет? Решил проверить будет штраф, если не сдать тест по прилёту в РФ. Уже прошло 3 месяца, штраф так и не пришёл.

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Buridomia Kkk

Игрок
0

Моя знакомая вместо скана результатов теста прикрепила фотографию котика и тоже все ок.
Скорее всего выборочная проверка. 

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Сергей

0

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