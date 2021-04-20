Роспотребнадзор обязал россиян дважды сдавать ПЦР-тесты при возвращении из-за границы Статьи редакции
До 1 мая — только прибывающих из Турции и Танзании, после — всех.
- С 1 мая прибывающие в страну россияне должны будут дважды сдать ПЦР-тест на Covid-19 в течение пяти дней, следует из постановления Роспотребнадзора.
- До 1 мая правило о сдаче двух тестов будет касаться тех, кто возвращается из Турции и Танзании. Интервал между тестами — не менее суток, результаты нужно будет загрузить на сайт Госуслуг.
- Также Роспотребнадзор будет выборочно тестировать на Covid-19 в аэропортах России иностранцев и лиц без гражданства, прилетающих из-за рубежа.
- С 15 апреля все, кто прибывает в Россию из-за границы любым видом транспорта, должны в течение трех дней после прибытия сдать один тест и разместить результаты на Госуслуги.
- За вовремя несданные ПЦР-тесты предусмотрены штрафы. «Интерфакс» писал, что нарушителям вменяют ч.2 ст.6.3 КоАП — эта статья предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, а если действия нарушителя повлекут вред здоровью других — до 300 тысяч рублей.
- Сейчас у России открыто авиасообщение с 30 странами, уточняет «Интерфакс». Однако в Великобританию полёты ограничены до 1 июня включительно, в Танзанию и Турцию — также. Железнодорожное сообщение открыто с Белоруссией.
Супер, уже второй день подряд переносят рейс из Стамбула, так теперь ещё и дважды тест сдавать
Запланировал отпуск теперь по России... Заморачиваться с этими тестами сил уже нет, у меня на них уходит больше денег, чем на авиабилеты :/
Так в этом и суть)
Болел в январе, оказалось что у государства монополия на тесты на ковид, если у тебя температура уже есть.
Эти ПЦР тоже из дома нельзя сдать (если кто-то сдавал) и надо будет в очереди стоять с потенциальными?
Вообще немного не так. Ковид страховой случай только по ОМС, по ДМС - нет.
А если привит, тоже надо пцр сдавать? Нигде нет инфо
А привитые не болеют? )))) Болеют!
Так смысл в этих прививках есть или нет?
Конечно есть. Пиар по количеству привитых и продажа за бугор спутника.
Это отличный стимул уехать заграницу сейчас а вернуться когда отменят эту ерунду)
Губа не треснет? Решил проверить будет штраф, если не сдать тест по прилёту в РФ. Уже прошло 3 месяца, штраф так и не пришёл.
Моя знакомая вместо скана результатов теста прикрепила фотографию котика и тоже все ок.
Скорее всего выборочная проверка.
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