Миграция
Евгения Евсеева

Правительство поддержало законопроект Минэкономразвития о «золотых визах» для иностранных инвесторов Статьи редакции

Согласно законопроекту, вид на жительство могут выдать за покупку недвижимости или открытие компании с рабочими местами для россиян.

  • Законопроект предлагает поправки в закон о постоянном проживании иностранцев в России, которые позволят получить вид на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в России, пишет РБК со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.
  • Таким образом это упростит условия получения ВНЖ для инвесторов и их родственников. Министерство надеется, что законопроект рассмотрят в Госдуме осенью, а закон вступит в силу к лету 2022 года.
  • Инициатива обеспечит «стабильный миграционный прирост населения с акцентом на высококачественный человеческий капитал», отмечается в пояснительной записке к проекту.
  • Законопроект потребует постановления правительства, которое определит критерии отнесения иностранных граждан к инвесторам для получения ВНЖ, пишет РБК. Минэкономразвития разработало такие критерии в 2020 году, но до сих пор продолжает их обсуждать.
  • По словам Решетникова, сейчас речь идёт об инвестициях в 30 млн рублей. Вложить деньги инвестор может несколькими способами — открыть компанию и инвестировать в неё, либо купить недвижимость.
  • «Нам здесь очень важно, чтобы эти 30 млн пошли в основные фонды, создали рабочие места», — отметил Решетников.

#новость

1329 просмотров
39 39 комментариев
8
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 39, "likes": 8, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "migrate", "id": 237524, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 22 Apr 2021 21:06:04 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей Кружинов

17

Испания или РФ, что же выбрать?

Ответить

Artem Zabrodskii

Андрей
0

Лучше дома :https://rg.ru/2020/07/02/bezdomnye-i-migranty-nachali-zahvatyvat-doma-rossiian-v-ispanii.html

Бездомные и мигранты начали захватывать дома…
Все чаще в Испании стали говорить о самовольном захвате жилых помещений. Мигранты, бездомные и…
rg.ru
Ответить

Балкон.Ру

Андрей
0

Испания или РФ, что же выбрать?

Выбор очевиден, если вы уже испанец 😎

Ответить

Yura Z.

14

Ну тут, не так давно, была история о том, что сам дед пообещал не кошмарить бизнесменов, которые вернут «капитал» из оффшора в РФ и что? Первый же вернувший сел. Золотые визы...

Ответить

Alex Lowen

Yura
3

Абсолютно поддерживаю. Все обещания российского государства всегда разбиваются о 2 вещи:

1. Просто запредельный талант чиновников в целом и Пу в частности "переобуваться": передумывать/обманывать/мы не это имели ввиду/идите в суд, я ни при чем

2. Перманентная нестабильность самой ситуации в стране, которая либо сносит саму верхушку государтсв, либо позволяет применить п. 1

Поэтому в таких условиях вкладывать мелким частным инвесторам 30 лямов, обуть которых без лишнего шума в международных отношениях, просто нет смысла.

Ответить

Савелий Палицин

Yura
0

Это на языке чекистов называется оперативная комбинация. Поэтому лучше, когда чекисты не лезут к государственному управлению, они до него морально не доросли. Принимать законы для таких мелких подстав это не уровень политика. Так же смешно, как если бы легализовали проституцию, что бы потом всех зарегистрировавшихся самозанятами проституток переловить

Ответить

Александр Блохин

7

Золотой визой будет честный суд и работающие законы в стране.

Ответить

Nikolay Kapustin

Александр
3

Не ну чего ты начинаешь сразу!

Ответить

Савелий Палицин

Александр
0

А почему нельзя устроить два разных мира? Они же налоговую для россиян с доходами свыше 500 млн рублей делают, могут такую же полицию сделать и честный суд. В конце-концов и в Индии полицейские не бьют палками белого человека и везде бюрократы корректны и вежливы, на сколько это у них возможно и как это ими понимается

Ответить

Артем Баранов

6

Нихау!

Ответить

Илья М

2

на жителей каких стран расчёт? Киргизия, Таджикистан етс.?

Ответить

Raimond Vladimirov

Илья
7

Знаменитые туркменские венчурные инвесторы :)

Ответить

Александр Якунин

Илья
0

Китая

Ответить

Илья М

Александр
2

им-то на кой наш ВНЖ? Неужто ради захвата Сибири? :)

Ответить

Александр Якунин

Илья
2

Простор и чистый воздух

Ответить

Anton Ten

Алексан…
0

Китайцы очень не плохо чувствуют себя в штатах. У них тут свои города прям. Поэтому сомневаюсь я, что они променяют калифорнию на Адлер. Ради просторов. Про воздух я бы еще поспорил.

Ответить

Александр Якунин

Anton
0

Они себя вообще везде не плохо чувствуют. Адлер это всего лишь район, не релевантный пример вообще.

Ответить

Evgeny Boyko

Илья
0

"Металл, рыба, лес"

Ответить

Илья М

Evgeny
4

для их покупки не нужно ВНЖ и инвестиций в основные средства. Всё что угодно - продадут наши. Лес, правда, уже вычеркнули из списка.

Ответить

Artem Zabrodskii

Александр
0

Зачем им какие то инвестиции, если они каждый год неплохую экспансию через миграцию проводят.....

Ответить

Alex Lowen

Илья
0

Могу представить, что такое может быть интересно ушлым инвесторам-одиночкам из ЕС, для ухода от налогов. Но они больше потеряют в итоге, кмк.

Начиная с того, что им прийдется 6 мес. жить в не самых комфортных усдовиях, и заканчивая тем, что прийдется замораживать 330k €. Плюс все политические риски.

Ответить

Александр Якунин

Alex
0

Толь дело риски в Каталонии

Ответить

Alex Lowen

Алексан…
0

Ну давайте еще про Конго поговорим. Речь не о том, где на планете Земля фигово, а о конкретном месте, куда лучше не суватья, так как есть места получше.

Ответить

Александр Якунин

Alex
0

А у вас простите как с географией и логикой, Испанию с Конго сравнивать?

Ответить

Anton Ten

3

Интересно, а есть реально те кому это может быть нужно? Я не имею ввиду всяких левых и серых товарищей.
Просто кто может захотеть открыть офис на абсолютно сухой бочке с порохом, в солнечную погоду, в пустыне?!

Ответить

Александр Якунин

Anton
–1

А что если это пропаганда?
По мимо граждан которые обсирают свою страну при каждом удобном случаи не так и похоже на бочку с порохом если честно

Ответить

Питерский хот-дог

Александр
2

 А что если это пропаганда?

А что, если нет? Да и кто может знать свою страну лучше граждан, которые здесь живут 365/7/24. Или нам внимать репликам истинных патриотов, которые вещают с лодки на Антибах? 

Ответить

Савелий Палицин

Питерск…
0

Истинные патриоты с лодок намного лучше знают Россию, многие из них занимали ответственные посты и были допущены к государственной тайне. Может быть у них вообще когнитивное искажение, а они на самом деле думают, что народ в России ленивый, раз не хочет жить как они

Ответить

Александр Якунин

Питерск…
–1

Хорошое замечание , вот с этой мыслью отправьтесь на новостные сайты Франции и Испании почитайте как у них там в коментах все плохо, кланы, коррупция, ограничения, мигранты и прочие.

Гавно оно везде, но только мы искре считаем что гавно тут и кровь, а там нектар божественный, бесит уже.

Чувак в Испанию прилетел , на центральной набережной показывает какой вход в море окуратный, потом показывает фотки входа в море в частном секторе в доль железной дороге на горе в одной из улиц Лазаревского в частном секторе , с возгласами Испанцы рай, у нас гавно. Мы сами даже себя тролим создаём великолепные мемы о том как у нас грязно находя специально фотки с большим трешем. Мы даже треш грязи фоткать любим больше чем красоту вокруг. Конченые люди вообще.

Ответить

Roman Vasilev

Александр
1

Можно 3-4 пункта почему иностранному инвестору выгоднее выбрать Россию, а не европейскую страну (Выбор за вами). Спасибо 

Ответить

Александр Якунин

Roman
–1

Людям дали выбор, не под дулом автомата, а вы все равно гавном изливаетесь, откуда мне знать причины конкретных инвесторов

Пол Испанского побережья это бывшие бандиты сбежавшие туда, там в полне законопослушные люди.

Ответить

Raimond Vladimirov

2

А в придачу к визе сфабрикованное против тебя угловное дело дают?

Ответить

Anton Ten

Raimond
0

Его без визы раздают, через Госуслуги.

Ответить

Александр Иванов

1

«Лес рук»

Ответить

Artemy

0

Кому покупать недвижимость?

Ответить

Василий

0

Миллионы нелегалов-гастров: ха-ха

Ответить

Катя Домрина

0

Сейчас все побегут инвестировать в Россию 🤫

Ответить

Serge Sokolov

0

И как известно какие бы песни не пела одна контора, другая контора  закон об ино-агентах конечно не отменяла и отменять не собирается. 

Ответить

Балкон.Ру

0

Давно пора такие визы сделать, возможно кто-нибудь купит. И для всего цивилизованного мира надо визы вооьще очень сильно упростить. Как на чм было и как в Питере сейчас.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф
Подписан
Отписаться
Как накопить деньги на любые бизнес-цели с помощью копилки от Тинькофф Бизнеса
У любой компании есть регулярные расходы, например на налоги или аренду офиса. Или скоро нужно менять оборудование. В л…
3
Цифра
Подписан
Отписаться
Цифровизация и роботизация горной отрасли. Конспект сессий с MiningWorld Russia
20-22 апреля «Цифра» на выставке MiningWorld Russia обсуждает с представителями правительства и ведущих горных предприя…
0
Qiwi
Подписан
Отписаться
Big Data как искусство: как в QIWI.DATA поддерживают креативность
Данные – такой же актив компании, как деньги и другие материальные блага. Еврокомиссия в своей программе Horizon 2020 д…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Холден Колфилд
за день
Ждём офишл заявление от роскосмоса что они нашли на Байкале воду
Ровер Perseverance впервые превратил углекислый газ из атмосферы Марса в кислорода
Gidevan
за неделю
Ну по фотографиям не понятно был ли пожар. Тут без эксперта не обойтись. 
«Тинькофф.Страхование»: экспертизу назначили после того, как мы по согласованию вынесли сгоревшую мебель из квартиры

Комментарии

Artem Zabrodskii

Депутаты обязали сайты с более…

Александр Якунин

Правительство поддержало…

Алексей Бобр

Почему «Яндекс» обвиняют в…

Alex Lowen

Правительство поддержало…

Балкон.Ру

Правительство поддержало…

Artem Zabrodskii

Депутаты обязали сайты с более…

Савелий Палицин

Правительство поддержало…

Максим Малыгин

Как мой канал заблокировали в…

Сергей Алексейчиков

Как не слить бюджет при…

Stas dyakonov

Президент Белоруссии разрешил…

Artem Zabrodskii

Депутаты обязали сайты с более…

Шизоидная обезьяна

Британские блогеры разместили…

Александр Артамонов

Twitter начала тестировать…

Timofey Kravtcoff

«Сбер» запустил бесплатный…

Artem Zabrodskii

Депутаты обязали сайты с более…

Konstantin Grudnev

Как мы делаем быстрый LTE…

Александр Якунин

Правительство поддержало…

Max Hype

Депутаты обязали сайты с более…

Алексей Башук

Что нужно знать о товарных…
null