Правительство поддержало законопроект Минэкономразвития о «золотых визах» для иностранных инвесторов Статьи редакции
Согласно законопроекту, вид на жительство могут выдать за покупку недвижимости или открытие компании с рабочими местами для россиян.
- Законопроект предлагает поправки в закон о постоянном проживании иностранцев в России, которые позволят получить вид на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в России, пишет РБК со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.
- Таким образом это упростит условия получения ВНЖ для инвесторов и их родственников. Министерство надеется, что законопроект рассмотрят в Госдуме осенью, а закон вступит в силу к лету 2022 года.
- Инициатива обеспечит «стабильный миграционный прирост населения с акцентом на высококачественный человеческий капитал», отмечается в пояснительной записке к проекту.
- Законопроект потребует постановления правительства, которое определит критерии отнесения иностранных граждан к инвесторам для получения ВНЖ, пишет РБК. Минэкономразвития разработало такие критерии в 2020 году, но до сих пор продолжает их обсуждать.
- По словам Решетникова, сейчас речь идёт об инвестициях в 30 млн рублей. Вложить деньги инвестор может несколькими способами — открыть компанию и инвестировать в неё, либо купить недвижимость.
- «Нам здесь очень важно, чтобы эти 30 млн пошли в основные фонды, создали рабочие места», — отметил Решетников.
Испания или РФ, что же выбрать?
Ну тут, не так давно, была история о том, что сам дед пообещал не кошмарить бизнесменов, которые вернут «капитал» из оффшора в РФ и что? Первый же вернувший сел. Золотые визы...
Абсолютно поддерживаю. Все обещания российского государства всегда разбиваются о 2 вещи:
1. Просто запредельный талант чиновников в целом и Пу в частности "переобуваться": передумывать/обманывать/мы не это имели ввиду/идите в суд, я ни при чем
2. Перманентная нестабильность самой ситуации в стране, которая либо сносит саму верхушку государтсв, либо позволяет применить п. 1
Поэтому в таких условиях вкладывать мелким частным инвесторам 30 лямов, обуть которых без лишнего шума в международных отношениях, просто нет смысла.
Это на языке чекистов называется оперативная комбинация. Поэтому лучше, когда чекисты не лезут к государственному управлению, они до него морально не доросли. Принимать законы для таких мелких подстав это не уровень политика. Так же смешно, как если бы легализовали проституцию, что бы потом всех зарегистрировавшихся самозанятами проституток переловить
Золотой визой будет честный суд и работающие законы в стране.
А почему нельзя устроить два разных мира? Они же налоговую для россиян с доходами свыше 500 млн рублей делают, могут такую же полицию сделать и честный суд. В конце-концов и в Индии полицейские не бьют палками белого человека и везде бюрократы корректны и вежливы, на сколько это у них возможно и как это ими понимается
на жителей каких стран расчёт? Киргизия, Таджикистан етс.?
Китая
Простор и чистый воздух
Они себя вообще везде не плохо чувствуют. Адлер это всего лишь район, не релевантный пример вообще.
"Металл, рыба, лес"
Зачем им какие то инвестиции, если они каждый год неплохую экспансию через миграцию проводят.....
Могу представить, что такое может быть интересно ушлым инвесторам-одиночкам из ЕС, для ухода от налогов. Но они больше потеряют в итоге, кмк.
Начиная с того, что им прийдется 6 мес. жить в не самых комфортных усдовиях, и заканчивая тем, что прийдется замораживать 330k €. Плюс все политические риски.
Толь дело риски в Каталонии
Ну давайте еще про Конго поговорим. Речь не о том, где на планете Земля фигово, а о конкретном месте, куда лучше не суватья, так как есть места получше.
А у вас простите как с географией и логикой, Испанию с Конго сравнивать?
Интересно, а есть реально те кому это может быть нужно? Я не имею ввиду всяких левых и серых товарищей.
Просто кто может захотеть открыть офис на абсолютно сухой бочке с порохом, в солнечную погоду, в пустыне?!
А что если это пропаганда?
По мимо граждан которые обсирают свою страну при каждом удобном случаи не так и похоже на бочку с порохом если честно
Питерский хот-дог
А что если это пропаганда?
А что, если нет? Да и кто может знать свою страну лучше граждан, которые здесь живут 365/7/24. Или нам внимать репликам истинных патриотов, которые вещают с лодки на Антибах?
Истинные патриоты с лодок намного лучше знают Россию, многие из них занимали ответственные посты и были допущены к государственной тайне. Может быть у них вообще когнитивное искажение, а они на самом деле думают, что народ в России ленивый, раз не хочет жить как они
Хорошое замечание , вот с этой мыслью отправьтесь на новостные сайты Франции и Испании почитайте как у них там в коментах все плохо, кланы, коррупция, ограничения, мигранты и прочие.
Гавно оно везде, но только мы искре считаем что гавно тут и кровь, а там нектар божественный, бесит уже.
Чувак в Испанию прилетел , на центральной набережной показывает какой вход в море окуратный, потом показывает фотки входа в море в частном секторе в доль железной дороге на горе в одной из улиц Лазаревского в частном секторе , с возгласами Испанцы рай, у нас гавно. Мы сами даже себя тролим создаём великолепные мемы о том как у нас грязно находя специально фотки с большим трешем. Мы даже треш грязи фоткать любим больше чем красоту вокруг. Конченые люди вообще.
Можно 3-4 пункта почему иностранному инвестору выгоднее выбрать Россию, а не европейскую страну (Выбор за вами). Спасибо
Людям дали выбор, не под дулом автомата, а вы все равно гавном изливаетесь, откуда мне знать причины конкретных инвесторов
Пол Испанского побережья это бывшие бандиты сбежавшие туда, там в полне законопослушные люди.
А в придачу к визе сфабрикованное против тебя угловное дело дают?
И как известно какие бы песни не пела одна контора, другая контора закон об ино-агентах конечно не отменяла и отменять не собирается.
Давно пора такие визы сделать, возможно кто-нибудь купит. И для всего цивилизованного мира надо визы вооьще очень сильно упростить. Как на чм было и как в Питере сейчас.
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