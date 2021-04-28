Миграция
Евгения Евсеева

Правительство Кипра незаконно выдало 3,5 тысячи «золотых паспортов» Статьи редакции

Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции с ноября 2020 года.

  • За 13 лет правительство страны выдало 6779 паспортов, из них более половины получили совершеннолетние родственники инвесторов, несмотря на отсутствие законов, позволяющих это делать. Об этом пишет Associated Press со ссылкой отчёт независимой комиссии, которая по поручению президента Никоса Анастасиадис изучала проблемы с выданными паспортами.
  • Ещё одно ошибочное толкование позволило правительству выдавать «золотые паспорта» руководству иностранных и кипрских компаний, хотя те не инвестировали в экономику Кипра. Комиссия заявила, что руководители не могут считаться инвесторами, так как они не владеют компаниями, которыми управляют.
  • Комиссия также обнаружила «серьезные недостатки» в процессе обработки заявок на получение «золотых паспортов» — Министерство внутренних дел обрабатывало заявления инвесторов при «полном отсутствии» баз данных для их проверки.
  • Кипр с 1 ноября отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Тогда президент Кипра Никос Анастасиадис создал комиссию для расследования ряда случаев предоставления кипрского гражданства по инвестиционной программе.

#новость #кипр

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7 7 комментариев
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Руслан

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Паспортный стол Кипра:
- Я ЗДЕСЬ ЗАКОН!

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Nikolay Pomeschenko

3

Я не верю в хороших/плохих гос служащих.
Уровень коррупции наверное зависит от спроса на услуги и риски с ними связанные. 
Всё как на бирже ;-)

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Михаил Синицын

1

Чисто случайно, они сами начали выдаваться 😅🥷

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Александр Якунин

0

Жалобы на инвестиционный климат в России.

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Paavo Ulmanis

0

Все "новоиспечённые без права на" из числа тех, кто имеет другое гражданство, по идее, лишатся гражданства Кипра в результате. Так что я бы отказался от всех других гражданств на их месте.

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Александр Кучеряев

0

То есть можно было прийти сказать, я вложил в экономику Кипра 25 лярдов долларов за год, а у ребят нет возможности это проверить?))

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Kin Coin

0

Я шёл как-то по Воздвиженке, споткнулся, упал на чей-то паспорт гражданина Кипра, а он оказался - мой ;)

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