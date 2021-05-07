Таиланд запланировал ввести туристический сбор с 2022 года, чтобы помочь отрасли «справиться с неопределённостью» Статьи редакции
Около $10.
- Правительство Таиланда планирует с января 2022 года ввести туристический сбор в размере 300 батов (около $9,6), сообщает Bangkok Post.
- Идею ввести подобный сбор власти Таиланда обсуждали с 2016 года, в январе 2021 года была одобрена сумма.
- Вырученные средства пойдут на создание туристического фонда для помощи отрасли в чрезвычайных ситуациях, пишет издание. Идею уже одобрил таиландский Национальный комитет по туризму.
- Деньги из фонда смогут помочь туристической отрасли страны «справиться с неопределенностью в будущем», пояснил министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан (Phiphat Ratchakitprakarn). Министерство рассчитывает принять в 2022 году 20,8 млн человек, что может принести в фонд 6,2 млрд батов (более $198 млн).
- С 1 мая прибывшие в Таиланд должны пройти двухнедельный карантин. Также обязательно нужно носить маски. Страна планирует открыть Пхукет для привитых туристов с 1 июля.
Там уже кучу инициатив от них было, продолжают закапывать туризм и приравнивать фарангов к мусору. А тем временем целые острова по типу Самуи вообще без работы сидят. Ещё до ковида очень странные решения были, хотя не одним Таиландом туризм дышал.
Они там в правительстве помешаны, и думают что они туристам одолжение делают, пуская их. Хотя многие с таким отношением и с кучей планируемых ограничений просто не поедут туда. Маячки ещё планировали обязать ставить, запретить проживание вне отелей после карантина и т.д. Подписан на новости от Bangkokpost, там каждую неделю новая инициатива для туризма.
Даже людям с пенсионной визой поднасрали знатно с новыми условиями.
И да, тут дело даже на 10 баксах, а в общем отношении тебе как к туристу:
1) Заплати дань
2) Купи страховку от ковида (она дорогая, но это ладно, вполне норм требование)
3) Посиди в спец. отеле для картина 10 дней, который в сутки стоит от 50 баксов
4) Переезжай в другой отель, домики нельзя
5) Поставь маяк, чтобы мы знали где ты, наплевать что ты отсидел карантин
6) Не уезжай дальше 10-15 км от отеля
7) А давайте только богатых пускать и брать с них доп. плату за лухари? А многим богатым Таиланд так сильно нравится, если подумать?
8) А давайте запретим другим АК туристов возить и поднимем цены на билеты, чтобы местные сохранить?
Для здоровья своих граждан многие пункты имеют смысл, но для туризма это полное дно. И в целом все эти новости с новыми инициативами немного расизмом отдают.
Они уже лет 10 берут 700 бат при вылете из Таиланда (включено в цену билета). А теперь придумали ещё доп. сбор, когда туристов ровно 0 на данный момент.
Это забавно читать, как вводят всякие различные ограничения для туризма под видом помощи)
забавно-незабавно, но в Египте по 25 долл сбор и ничего, самолеты битком
конечно, битком. Потому что их летает в несколько раз меньше.
Но в целом, мой посыл был другим. Лично меня отпугивают любые ограничения. Вот, например, тут написано, что я должен соблюдать карантин в 14 дней. А если у меня весь отпуск 14 дней, то Тайланд автоматически становится страной, куда я не поеду. И выходит, я бы мог потратить намного больше, чем 10$ и поддерждать тур-бизнес. Но нет, потому что существует ряд ограничений. Для кого-то 25$ в Египте сможет стать таким же препятствием, как для меня необходимый карантин
Учитывая, стоимость билета в Таиланд, сбор 10$ не очень много.
Да, причём и проживание там не прям чтоб дорогое.
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