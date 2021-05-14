Россия возобновит полёты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию Статьи редакции
И увеличит количество рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию.
- Об этом сообщается на сайте правительства. С 25 мая в Исландию самолёты будут летать два раза в неделю из Москвы в Рейкьявик, на Мальту — из Москвы в Валлетту два раза в неделю, в Мексику — из Москвы в Канкун три раза в неделю.
- В Португалию можно прилететь рейсом из Москвы в Лиссабон три раза в неделю. В Саудовскую Аравию можно попасть несколькими рейсами: из Москвы в Джидду три раза в неделю, из Грозного и Махачкалы в Джидду — один раз в неделю.
- Кроме того, принято решение увеличить количество регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. Международные перелёты также возобновляются из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.
- Всего у России открыто авиасообщение с 30 странами. Однако в Великобританию полёты ограничены до 1 июня включительно, в Танзанию и Турцию — также. Железнодорожное сообщение открыто с Белоруссией.
- Посмотреть примерные списки ограничений и условий въезда в страны можно на обновляемой карте Международной ассоциации воздушного транспорта.
Уважаемый редактор, поменяйте пожалуйста название статьи на «Москва возобновит полеты...»
Это имелась в виду авиакомпания Россия ;) а не то что вы подумали ;)
Да и авиакомпанию по ходу пора переименовать)
Из Москвы в Рейкьявик и до карантина не было прямых рейсов, а тут прямо откроют. Гон какой-то.
Был s7 прямой рейс всегда, лично покупала
Блин а из Питера или Екатеринбурга рейсы будут или тока одна Москва имеет право летать налево ???
Да вы задолбали ныть, Слава Богу, что хоть по крайней мере прямой рейс с Москвы открыть
В Португалию и через Мадрид можно было раньше улететь (и дешевле чем флотом)
Зы:Португалия, сильно недоотценена нашими туристами (возможно это и хорошо),, да там холодный океан, но виды, еда, архитектура..... ...
Туристическая новость в разделе миграция. Жду раздел Политика с новостями о рептилоидах
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