Три истории от людей, которые уехали из России в Испанию, Латвию и Литву в 2020 и 2021 году.

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Закрытые госучреждения и посольства, медосмотры и месяцы ожидания документов: такой представляется эмиграция во время пандемии. Как это происходит на самом деле и чем отличается от переезда в «мирное»‎ время — в трёх монологах.

Из Саратова в Италию

Android-разработчик Юлия Шевченко переехала вместе с мужем Кириллом, NET-разработчиком, в январе 2021 года: они сменили Саратов на испанскую Малагу. Кириллу предложила релокацию компания EPAM, с которой он работал ещё в Саратове. Недвижимости у супругов не было, они переехали с кошкой.

Юлия и Кирилл в Малаге, им 24 года и 26 лет соответственно.

О переезде из Саратова в другую страну мы с мужем начали задумываться два года назад: хотелось попробовать что-то новое. Рассматривали Европу, США и Канаду. Остановились на Европе, потому что она географически ближе, а нам не хотелось терять контакт с друзьями и родственниками из России.

Мы с мужем оба разработчики, я — middle с трёхлетним опытом работы, а Кирилл — senior, он работает четыре года.

Начали искать вакансии в Германии, Нидерландах и Великобритании на LinkedIn. Но это не увенчалось успехом, видимо, работодателям было не интересно нанимать из-за рубежа разработчиков с небольшим опытом.

На тот момент муж работал старшим разработчиком в саратовском филиале ИТ-компании EPAM. Он решил узнать, есть ли там программы релокации. Ему предложили вакансии в Испании и Польше, мы выбрали Испанию, город Малага на берегу Средиземного моря на юге страны, в Андалусии. В сентябре 2020 года начали собирать документы.

Для релокации понадобились:

Анкеты для национальной визы.

Фотографии.

Паспорта и загранпаспорта.

Свидетельство о браке с апостилем — штампом, подтверждающим легальность документов. Наверное, создание копии на испанском языке для проставления апостиля заняло больше всего времени. Из-за пандемии ЗАГС сократил количество приёмов и записываться пришлось за месяц.

Справки об отсутствии судимости с апостилем.

Диплом об образовании мужа с апостилем.

Контракт с EPAM, который нам сразу прислали на испанском языке.

Поскольку мы переезжали с кошкой, пришлось подготовить её к ввозу на территорию Евросоюза:

Вживить микрочип, соответствующий нормам ISO 11784 и 11785.

Сделать прививку от бешенства (не меньше, чем за 21 день до выезда).

Получить зоосанитарный сертификат стандарта ЕС, подписанный официальным ветеринаром России. Сертификат должен был быть оформлен не позднее, чем за 10 дней до прибытия в страну Евросоюза.

Документы на ВНЖ нужно подавать в посольство, расположенное в Москве. Сначала нас записали на начало ноября. За пять дней до визита посольство внезапно ушло на карантин: заболел один из сотрудников. У нас уже были куплены билеты на поезд в Москву, но мы их вернули, и РЖД возместило стоимость, кажется, в полном размере.

Юлия на фоне Средиземного моря

Через две недели из посольства перезвонили и пригласили нас снова. 14 декабря мы смогли подать документы. Все пошлины — примерно по 5000 рублей на человека — возместила EPAM. Сначала мы оплатили их самостоятельно, но после предъявления чеков деньги вернулись нам вместе с зарплатой.

Для оформления документов в Испанию нам с мужем не понадобилось проходить медосмотр. Достаточно было сделать тест на COVID-19 за 72 часа до прибытия в Малагу. Результат анализа нужно предъявить на английском языке, а в Саратове в январе 2021-го было очень сложно найти лабораторию, которая оперативно делает тест и ещё переводит результат на английский. Нашли только одну клинику, тест стоил 6000 рублей на человека .

Пандемия не вызывала у нас настолько сильного страха, чтобы отказаться от переезда. Боялись заболеть, мы, наверное, только в апреле 2020 года, когда все сидели по домам. А потом спокойно ездили по России: на Алтай, в Сочи.

Билеты на самолет обошлись примерно в 100 тысяч на двоих , так как лететь пришлось с 2 пересадками: Саратов — Санкт-Петербург — Стамбул — Малага. Но их стоимость полностью покрыл EPAM.

Переехать в Малагу удалось через месяц после подачи документов в посольство — в середине января. Нам выдали визу D для въезда в Испанию и запроса карточки резидента. В первую неделю нашего приезда мы получили NIE (Número de Identidad de Extranjero) — это уникальные номера иностранцев, они используются для всех договоров.

22 февраля нам выдали удостоверения личности иностранца Tarjeta de identidad de extranjero (TIE), которые позволяют жить и работать в королевстве более полугода. Наши TIE действительны до 12 ноября 2022 года.

Когда этот срок закончится, работодатель запросит продление. Если Кирилл уволится и заключит контракт с другой испанской компанией, та тоже запросит продление удостоверения. В нашем случае мои документы продляются автоматически после того, как продлят удостоверение Кирилла.

Малага

Удостоверение личности иностранца выдают в полицейском участке, для этого нужно предъявить загранпаспорт и NIE. В Испании во все инстанции нас записывал EPAM, самостоятельно нам было бы трудно разобраться, что, куда и как подавать.

Я уволилась из саратовской компании и нашла работу на удалёнке — тоже в российской фирме.

Компания оплатила наш переезд: оформление документов, авиабилеты на двоих, аренду квартиры в Малаге на первый месяц жизни, включая коммунальные платежи. Но теперь муж обязан проработать минимум два года. Если он уволится в первый год, то должен будет заплатить неустойку €7 тысяч (около 629 тысяч рублей), во второй — €3,5 тысячи (314 тысяч рублей). Пока его всё устраивает, уходить не собирается.

До эмиграции мы никогда не были в Испании и не очень хорошо представляли, как выглядит жизнь в Малаге. Первое впечатление на новом месте — какая здесь хорошая погода! В январе в России мороз, а в Малаге +16, очень комфортно.

Но при этом в квартирах нет централизованного отопления и мы первый месяц, спасаясь от холода, включали кондиционер на максимум. А потом получили счета за электроэнергию и решили одеваться дома потеплее.

Никто из нас не знал испанского: надеялись хотя бы первое время обходиться английским языком. Но оказалось, что в туристической Малаге почти не говорят на английском, а все вывески в городе и меню в ресторанах — на испанском.

В первое время было очень тяжело: с тобой разговаривают, а ты даже не представляешь, о чём именно говорят. И нам пришлось почти сразу после переезда искать репетитора и учить язык в онлайне.

Особенных страхов перед переездом не было. Единственное, мы боялись и до сих пор боимся, что не сможем интегрироваться в среду. Сейчас этот страх связан с невысоким уровнем испанского языка.

У нас есть база, которой достаточно для коммуникации в магазине или в кафе, а для более глубокого общения знаний пока не хватает. Но влиться в атмосферу всеобщей расслабленности нам удалось: здесь люди совсем не суетятся, нам это нравится и мы тоже привыкаем к размеренности.

Названия и вывески в Малаге на испанском языке

Первый месяц квартиру нам арендовала компания, но мы подыскивали постоянное жильё. Арендодателю нужно предоставить рабочий контракт мужа, чтобы доказать нашу платежёспособность. Также требовались наши NIE.

Квартиру искали на сервисе по поиску жилья idealista.com, пробовали и другие сайты, но idealista — самый удобный для нас вариант. Общаться с арендодателями помогал EPAM, так как английский здесь знают далеко не все.

Из-за того, что у нас есть кошка, число вариантов снизилось. К тому же многие арендодатели рассчитывали, что к лету откроется туристический сезон. Поэтому они были готовы сдать нам квартиру только до июня.

Мы посмотрели всего три варианта и в итоге через две недели после переезда въехали в один из них. Это трёхкомнатная квартира с хорошим ремонтом. Находится рядом с центром.

Рабочее место Юли в квартире в Малаге

Она обошлась нам довольно дёшево — месяц аренды стоит €790 (71 тысяча рублей) , в эту сумму включён интернет. Ту же сумму мы отдали арендодателю в качестве залога.

Счета за электричество и воду оплачиваем отдельно — €60-80 (5,3-7,1 тысяч рублей) в месяц .

Говорят, что из-за пандемии цены на аренду резко упали. До вспышки вируса знакомые снимали квартиру на окраине за €800 (72 тысячи рублей).

Квартиру мы арендовали на полгода, но планируем остаться в ней как минимум на полтора. Я рассчитываю подтянуть испанский и устроиться в международную компанию — сейчас в Малаге открывается офис Microsoft и Google, тут много ИТ-компаний.

С переездом в Испанию наш уровень жизни повысился. Сейчас годовая зарплата мужа составляет около €50 тысяч (примерно 4,5 млн рублей), но для нас качество жизни определяют не только деньги. Важно, что тебя окружает. А в Малаге красивая архитектура, пальмы, солнце, море.

Стоимость продуктов здесь примерно такая же, как в России. Что-то даже дешевле, например, оливковое масло и морепродукты. Но цены в кафе в основном гораздо выше. Это связано с тем, что труд поваров и официантов оплачивается лучше, чем в России.

Доставка еды здесь редко бывает бесплатной, даже если заказ большой. Мы пользовались пару раз Uber Eats, но потом поняли, что проще сходить самим. Тем более, что мы живём в центре, здесь всё близко.

Общественный транспорт и такси тоже дороже, чем в России. Проезд на автобусе и метро со специальной картой стоит €0,8 (72 рубля), без неё – €1,5 (135 рублей) на метро и €1,4 (126 рублей) на автобусе. В среднем, поездка на такси на расстояние 5 км обойдётся в €10 (900 рублей).

Остальными услугами пока пользоваться не приходилось. Знаю, что здесь не дешёвая стоматология, она не входит в бесплатную медицинскую страховку , которая доступна всем легальным иммигрантам. Есть возможность оформить платную страховку, в которую входит скидка на стоматологию 30-50%. Цены на нее начинаются от €40 (3,6 тысяч рублей) в месяц.

В Ригу по стартап-визе

27-летняя Валерия Коган — основательница агротех-стартапа Fermata. В 2017 году она уехала из Москвы учиться в аспирантуре в Тель-Авиве и там же запустила свою компанию. По приезде в Ригу ей пришлось остаться там из-за локдауна. В Тель-Авиве у неё осталась собака, съёмная квартира и автомобиль в лизинге.

Валерия Коган

До пандемии я около года жила между Тель-Авивом и Москвой. В 2020 году мы с бизнес-партнёром обдумывали идею открыть в Риге компанию и приехали туда в марте на несколько дней — чтобы решить, стоит ли здесь работать. Мы и представить не могли, что начнётся локдаун.

Ситуация развивалась стремительно: когда мы приехали, не было даже ощущения пандемии, а через два-три дня мы зашли в магазин и увидели, что булочки теперь лежат в отдельных полиэтиленовых пакетах. На следующий день улицы уже были пустыми.

Самолёты перестали летать, мы не смогли вернуться домой. Поначалу казалось, что локдаун скоро закончится, но он затянулся на несколько месяцев. Вывозные рейсы появились не сразу.

У нас не было выбора: пришлось остаться в Риге и всё-таки открыть здесь компанию. Она называется SmartOmica и занимается разработкой решений для персонализированной диагностики рака и других хронических заболеваний.

Мы воспользовались возможностями локдауна — это было хорошее время для встреч и переговоров. Поскольку офисы закрылись и все мероприятия отменились, многие люди, которых раньше невозможно было отловить для знакомства, оказались доступны. Поэтому мы не спешили эвакуироваться.

Я жила в Риге по Шенгенской визе . Поначалу нервничала: не знала, что будет, когда этот срок истечёт. Но из-за пандемии правила пребывания в стране изменились. Отсчёт дней, в которые можно находиться в Европе, начался с локдауна, неважно сколько ты потратил до этого. То есть у меня было 90 дней.

До объявления пандемии мы успели познакомиться с ребятами из консалтинговой компании Venture Faculty, которые помогают открывать стартапы в Латвии.

Мы в офлайне подали документы и довольно быстро уладили бюрократические вопросы. Открытие компании заняло две-три недели. Консалтинговой компании я заплатила €5 тысяч (около 395 тысяч рублей — здесь и ниже по среднему курсу марта 2020 года).

Иммиграционный закон Латвии предлагает иностранцам получить стартап-визу и вид на жительство для бизнес-иммигрантов на три года. Стартап-виза даёт предпринимателям налоговые преференции. Например, освобождает от налога на дивиденды и НДС при торговых сделках с компаниями из других стран.

Чтобы получить стартап-визу и ВНЖ, нужно обратиться в Латвийское агентство инвестиций и развития и рассказать о своём проекте.

Агентство определяет, подходит ли деятельность компании под стартап, создающий инновационный продукт. Под инновационным понимается продукт с высокой добавленной и технологической стоимостью.

Помимо этого нужно предоставить документы:

Паспорт.

Выписка из банка, доказывающая наличие на счёте €4560 (360 тысяч рублей). Эта сумма складывается из 12 месяцев минимального прожиточного минимума в Латвии: €380 (30 тысяч рублей) в месяц. Предполагается, что этих средств будет достаточно для первого года, если стартап не сразу станет прибыльным.

Заявление на получение вида на жительство.

Заявление о том, что после получения вида на жительство ваш ежемесячный доход будет не менее €859 (68 тысяч рублей).

Документ, в котором указано, где вы планируете жить в Латвии первые полгода. Это может быть договор аренды или письмо от хозяина жилья.

Подтверждение оплаты госпошлины: цена зависит от того, как быстро вам нужно получить ответ. За 30-дневное рассмотрение документов вы заплатите €100 (7,9 тысяч рублей), а за пятидневное — €400 (32 тысячи рублей).

Справка об отсутствии судимости с апостилем.

Фотография.

После получения положительного решения о выдаче стартап-визы заявитель должен в течение трёх месяцев учредить компанию и назначить себя на должность члена правления.

На счёт стартапа нужно внести €2800 (221 тысяча рублей) уставного капитала. Затем в течение 12 месяцев привлечь инвестиции не менее €30 тысяч (2,4 млн рублей) из фондов венчурного капитала или €15 тысяч (1,2 млн рублей) из фонда-акселератора или от бизнес-ангела.

Проблем с открытием счёта не было. Это достаточно нудный процесс, нужно пройти интервью, рассказать, чем планирует заниматься компания, откуда будет привлекать деньги, описать ожидаемый оборот, планируемые траты. После этого банк всегда проводит KYC (идентификацию личности контрагента) для российских граждан. Но и с этим не было никаких проблем.

Личная легализация затянулась на два с половиной месяца: госучреждения Латвии перешли на удалёнку. В легализации мне помог юрист. Я заполнила анкету, предоставила справку о доходах, справку об отсутствии судимости и медицинский полис. Нам почти сразу дали формальное подтверждение, что мы получим стартап-визу, как только все вернутся в обычный режим работы.

К тому же возникли некоторые бюрократические сложности: чтобы подтвердить финансовое благосостояние, нужно получить в российском банке справку с подлинным оттиском печати — не ксерокопию.

Но тогда это было невозможно, потому что мы не могли никуда улететь, а по доверенности такую справку не выдают. К счастью, госслужащие вошли в моё положение и все-таки приняли копию справки — ситуация, конечно, беспрецедентная.

Пока ждала стартап-визу и ВНЖ, мы сняли квартиру на Airbnb. Когда закрыли границы, решили продлевать аренду, как минимум, на три недели.

Но хозяева уже сдали квартиру на одну ночь и предложили нам переночевать где-нибудь в другом месте, а потом вернуться на три недели. И в этой жуткой суматохе, когда ничего непонятно, каждый день закрываются новые страны, оказалось, что нам ещё и негде ночевать.

К счастью, на неделю нас приютили знакомые, а за это время я нашла постоянное жильё в Юрмале. Это была двухкомнатная квартира с приличным ремонтом и мебелью. Она обходилась мне в €2200 (174 тысячи рублей) в месяц.

Пришлось её обживать, покупать посуду. А ещё у меня с собой было одежды на три дня, пришлось покупать себе здесь новый гардероб, да и вообще всю жизнь пришлось обустраивать с нуля.

Улицы Риги во время локдауна

В конце мая я получила стартап-визу и ВНЖ. Потом переехала в домик у моря в Юрмале. Очень хотелось его обустроить, обставить по-своему — для меня это важная часть быта.

Дом на самом деле очень крутой, не типичный для Юрмалы, в нём три спальни. Аренда стоит €3300 (260 тысяч рублей) в месяц плюс коммунальные. В Юрмале есть и значительно более бюджетные варианты.

Не могу сказать, что у меня случались какие-то проблемы в новой стране. Сложности в большой степени были психологические. Повезло, что это Латвия: всё-таки более комфортно, когда вокруг говорят на русском языке. Культурно и лингвистически это очень близкое России место, нет ощущения, что ты на другой планете. И природа здесь похожая.

Но вообще это было очень тяжелое испытание: всё закрыто, работают только продуктовые магазины и аптеки, рядом нет ни близких, ни друзей.

Я почти год адаптировалась к жизни в Латвии. До пандемии постоянно летала между Москвой и Тель-Авивом, даже было ощущение, что я живу в аэропорту. Хотелось чаще бывать дома.

И вот я застряла в Риге, но чувства, что я дома, не было. Я ощущала себя каким-то беспризорником. И моей собаки рядом не было — она осталась в Израиле у няни и прожила с ней несколько месяцев, пока мои родители не смогли за ней приехать. Постепенно новая жизнь выстроилась и устаканилась, но на это ушёл, наверное, целый год.

Валерия со своей собакой

Уровень жизни в Латвии — совсем другой. Мне кажется, такого высокого уровня жизни, как в Москве, не может быть больше нигде: дело же не только в деньгах, но и в сервисах. В Израиле всё сумасшедше дорого и достаточно плохо с сервисами. В Латвии всё не так дорого, но сервисов значительно меньше и они все сосредоточены в Риге.

Цены в Латвии и Израиле абсолютно несопоставимы. В Израиле я снимала квартиру в хорошем районе, но она была очень маленькая, в старом доме, и мои родители, увидев её, пришли в ужас. Слышимость там была фантастическая, как будто стен с соседями вообще нет, постоянно текли стены от дождей, затапливало. И стоило это почти €1500 (118 тысяч рублей).

Такси в Израиле пользоваться вообще невозможно из-за его стоимости, любая поездка выйдет как минимум в €40-50 (3500 рублей), если ехать около 20 минут. Каршеринг там не развит, стоимость машин примерно в два раза выше, чем в России. То же самое с ресторанами и покупками в магазине. Очень сложно иметь высокий уровень жизни в Израиле. В Латвии же наоборот многие вещи даже дешевле, чем в Москве.

Закат в Юрмале

Сейчас я живу в Юрмале. Казалось бы, это в нескольких десятках километров от Риги, но тут гораздо меньше сервисов . Поэтому здесь нет чувства «роскошной жизни», когда у тебя 24/7 есть клинеры, доставки, химчистки. С какой-то точки зрения жизнь стала тяжелей, потому что нужно самостоятельно заботиться об обеде или надеяться, что кто-то рядом будет заботиться о нём.

Мой распорядок дня особенно не изменился: я и до карантина любила работать из дома. Как раз походы в офисы, очные встречи меня сильно выматывают.

Мне кажется, что этот период всем пошел на пользу: раньше приходилось за три месяца планировать очные встречи, лететь в другую страну. А теперь с Zoom найти время гораздо проще. Проекты с корпорациями, которые мы смогли инициировать, не случились бы так быстро, если бы всё осталось в режиме очных встреч.

Сейчас я жду свою вторую прививку (дозу вакцины от COVID-19 — vc.ru), а после вакцинации планирую вырваться на свободу: у меня две точки назначения, в которые надо попасть — Москва и Тель-Авив. С марта 2020 я ни разу не выезжала из Латвии.

Теперь я не знаю, что отвечать на вопрос: «Где ты живешь?», потому что за год очень многое изменилось: появились новые друзья, мы успели построить компанию, в которой сейчас работают почти тридцать человек. Мне пока сложно сказать, останусь ли в Латвии или вернусь обратно.

Из Санкт-Петербурга в Вильнюс

26-летняя Ольга Кукушкина — ведущий продуктовый маркетолог в Planner 5D. В апреле 2021 года переехала из Санкт-Петербурга в Вильнюс, получив предложение о релокации от работодателя. Ольга эмигрировала вместе с мужем, который удалённо работает на американскую компанию. Свою квартиру в Санкт-Петербурге они стали сдавать.

Ольга в Вильнюсе

О переезде из России я задумывалась ещё со школьных времён. Это был 2011 год, я жила в маленьком городке Нижнекамске, в республике Татарстан. В школе нам рассказали о возможности поступить в филиал Нью-Йоркского университета в Абу-Даби на специализацию, связанную с журналистикой.

Мы с родителями собрали кучу документов. Чтобы все мои грамоты и награды перевести на английский язык и нотариально заверить, нам пришлось потратить 10 тысяч рублей. Но я не прошла. После школы поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет журналистики.

Потом поступила в магистратуру СПбГУ, пошла уже на другую специализацию — реклама. Через год после выпуска решила, что мне нужно жить в Лондоне. Я заказала резюме у рекрутингового агентства EP Advisory за 20 тысяч рублей. Они составили резюме и профиль на LinkedIn. И дальше я начала, иначе не скажешь, бомбёжку по иностранным компаниям.

Следующие полгода я писала в британские компании мотивационные письма, объясняла, почему именно меня стоит взять на работу. В итоге три компании ответили, что не готовы меня взять, потому что у меня нет визы. Я попыталась пояснить, что её не сложно получить, но потенциальные работодатели перестали выходить на связь.



Ещё часть компаний ответили, что не готовы со мной работать, но не объяснили причину. Чаще всего мне просто не отвечали.

Всё это время я жила в Санкт-Петербурге, работала удалённо в московской «Нетологии», а в апреле 2020 года, устроилась в литовскую компанию Planner 5D.

Коллеги рассказывали мне, что у меня могут появиться возможности приехать в Вильнюс в командировку. Но границы были закрыты, поэтому на каждое предложение приехать я в шутку отвечала, что уже выезжаю на своём рабочем кресле.

В начале декабря мой руководитель, директор по маркетингу Planner 5D, предложил переехать в Литву. Я сначала не отнеслась к этому серьёзно и отшутилась. А оказалось, что он говорит серьезно, и компания готова меня релоцировать. Я взяла на раздумье две недели.

Поскольку границы по-прежнему оставались закрытыми, аппетит к поездкам был огромный. До пандемии я часто путешествовала, успела побывать в Италии, Швеции, Финляндии, Израиле, Турции, Греции, ОАЭ, Грузии, Эстонии и на Кипре. К тому же, после локдауна очень хотелось куда-то вырваться.

У меня было ещё несколько причин для переезда:

Всегда мечтала пожить за границей, это очень интересный опыт. Мне было любопытно узнать, каково это — не просто приехать в Европу в гости, а пожить здесь постоянно.

За время пандемии и удалённой работы я истосковалась по людям, хотелось общаться с коллегами лично.

Моя бабушка 50 лет назад жила в Вильнюсе и отзывалась о городе с теплотой, меня это воодушевило.

Я посоветовалась со своим мужем и он поддержал идею переезда: муж удалённо работает на американскую компанию, поэтому может жить где угодно. В конце декабря я ответила Planner 5D согласием, но все ушли на новогодние каникулы и к этому разговору мы вернулись только в середине января.

Тогда в Литве ещё продолжался жёсткий карантин, госучреждения были закрыты. Компания предложила мне отложить переезд до февраля.

Вильнюс — очень зелёный город, здесь много парков

Переезд можно разделить на четыре этапа:

Подача документов в миграционную службу на ВНЖ.

Получение визы.

Сам переезд.

Получение ВНЖ.

Я была первым сотрудником Planner 5D, которого они перевозили из России во время пандемии. Мне предоставили миграционного агента , вместе с ним и с руководителем юридического отдела Planner 5D мы собирали документы для подачи в миграционную службу.

2 февраля мы начали собирать документы. Агент направила их в миграционную службу Литвы. Мы подавали на ВНЖ как высококвалифицированный специалист и его супруг. Затем мы получили одобрение миграционной службы и начали собирать документы на национальную визу D.

Список документов посмотрели на сайте визового центра:

Анкеты на визу по форме посольства.

Паспорта.

Загранпаспорта.

Свидетельство о браке с апостилем с переводом на литовский язык.

Список стран, в которых мы были за прошедший год, по отметкам в паспорте о пересечении границ.

Медицинская страховка на мужа, так как он не собирался устраиваться на работу в Литве.

15 февраля я отнесла их в визовый центр в Санкт-Петербурге и оказалось, что это вообще не тот пакет документов, а у них на сайте — неактуальная информация. Никто не мог точно сказать нам, какие именно документы нужны . В визовом центре, в консульстве и на сайте МИД Литвы — везде были разные данные. Я позвонила на горячую линию визового центра, но там меня запутали ещё больше.

Тогда я решила собрать все возможные документы для обеих категорий визы D. Первую выдают иностранным гражданам, у которых есть разрешение на временное проживание или ВНЖ. Вторую — приезжающим в Литву для работы или учёбы.

Я думаю, что неразбериху с документами отчасти вызвала пандемия. Правила менялись очень часто. Не проходило месяца или двух, как какие-то правила и регламенты менялись.

Например, когда мы принесли документы в визовый центр в первый раз, нам сказали, что не хватает «ковид-обязательства». Я удивилась: никогда не слышала про такой документ. Сотрудники визового центра объяснили, что на сайте консульства Литвы в бегущей строке есть гиперссылка, которая ведёт на него.

Я нашла, и оказалось, что это справка, которую подписывает работодатель и, тем самым, берёт ответственность за то, что я обязана соблюдать правила карантина в Литве. Огромное спасибо коллегам, которые оперативно отреагировали и подписали этот документ. Но когда мы пришли в визовый центр во второй раз, оказалось, что эта справка уже не нужна.

Перед визитом в визовый центр мы должны были получить приглашение на сдачу биометрии в миграционной службе в Литве. Приём в визовом центре был назначен на 2 марта в 10:45 и в 11:00, но не было смысла ехать без приглашения на биометрию.

И тут миграционный агент пишет, что мы получили приглашение. А у нас оставался где-то час двадцать до приёма. Мы просто пулей вылетели из дома, успели каким-то чудом на нашу вторую запись и подали документы.

В визовом центре приняли часть бумаг из одного пакета, часть — из другого.

Это список документов, которые в итоге пригодились:

Загранпаспорта.

Копии российских паспортов.

Анкеты.

Фотографии.

Справка из банка для подтверждения достаточного количества средств на счёте. По правилам при подаче на визу на счете должно было лежать минимум два прожиточных минимума Литвы на каждого человека.

Спонсорское письмо на мужа. Поскольку приглашение от MIGRIS на биометрию пришло неожиданно, 2 марта, и документы мы подавали в тот же день, то не успели получить новую справку из банка для мужа. Поэтому для него я писала спонсорское письмо, что не брошу его и буду финансово поддерживать. Самое смешное, что муж работает на американскую компанию и зарабатывает сам, но, тем не менее, пришлось писать спонсорское.

Свидетельство о браке с переводом на латышский язык.

Медстраховки (моя и мужа) от работодателя.

Одобрение MIGRIS — приглашение на сдачу биометрии.

Госпошлина за визу D составила €120 евро (11 тысяч рублей) за человека . Её и пошлину за подачу документов на ВНЖ и мне, и мужу оплатила Planner 5D.

15 марта мы получили визы. Волнение перед переездом появилось у меня только за две недели до этого события: раньше всё казалось настолько далёким. Я всю жизнь мечтала переехать, и когда это наконец осуществилось, была в лёгком шоке.

Вечерний Вильнюс

Опасений перед переездом у меня не было. В основном сомнения были у знакомых. Многие говорили, что в Прибалтике не любят русских; удивлялись, что я хочу уехать из Санкт-Петербурга, где у меня своя квартира, хорошая работа. Но так рассуждали люди из какого-то третьего круга знакомств, моя семья меня очень поддерживала.

Мы решили переехать на нашей машине . Оформили на год страховой полис «Зеленая карта». Он нужен и для въезда в Беларусь, и для Литвы. После переезда в Вильнюс документами не занимались: это маленький город, мы очень редко пользуемся машиной, в основном ходим пешком.

Сдали питерскую квартиру, какие-то вещи оставили там, какие-то — отдали родителям. Но всё равно ехали в под завязку набитом автомобиле: задние сидения были под потолок заполнены и весь багажник тоже. На бензин ушло примерно 4000 рублей.

Мы забрали с собой велосипеды. За 30 км до белорусской границы наши велосипеды слетели с крепления на крыше и упали на дорогу. Я сразу это почувствовала: сначала был резкий звук, а потом машине вдруг стало легко. Посмотрела в боковое зеркало и увидела, как велосипеды кубарем летят по дороге. Благо, машина, которая ехала за нами, была далеко и успела затормозить. Мы потеряли ещё полтора часа, прикрепляя велосипеды уже другими способами.

Переезд занял меньше суток: выехали 10 апреля в шесть или семь часов утра, а в Вильнюс приехали к полуночи.

Дорога в Литву на машине

Работодатель взял на себя оплату страховки, апартаментов на первые две недели в Литве, все взносы на визы.

Въехав в страну, мы отсидели десятидневный карантин в арендованных апартаментах и сдали биометрию. Затем сходили в иммиграционную службу с паспортами, биометрией и договором аренды квартиры, в котором хозяин жилья подтверждал согласие, что мы зарегистрируемся в его квартире на срок действия нашего ВНЖ.

14 мая мы получили вид на жительство.

Весна в Вильнюсе

К счастью, за две недели до нашего приезда в Литве изменили правила карантина и нам можно было гулять в радиусе километра от дома. А учитывая, что у наши апартаменты были в старом городе, мы обошли все достопримечательности. Но было запрещено заходить в магазины и другие общественные места.

Мои коллеги вызвались помочь и привозить нам к дверям продукты, но чтобы никого не напрягать, мы пользовались сервисом доставки Barbora. Он, конечно, не очень удобный: доставку приходилось заказывать на вечер или на следующий день. Таких сервисов, как в Санкт-Петербурге , где продукты привозят через 15-30 минут, тут нет .

После карантина я сняла маленькую двушку в центре города с хорошим ремонтом на Airbnb, месяц стоит €886 (79,5 тысяч рублей) . Если снимать долгосрочно, такую же квартиру сдадут в полтора раза дешевле. Но это жильё временное, в конце мая мы собираемся арендовать другое.

Что касается жизни в Вильнюсе, цены тут примерно такие же, как и в Санкт-Петербурге. Например, покупки в продуктовом магазине на два-три дня на меня и мужа обходятся где-то в €20 (1800 рублей). В Санкт-Петербурге на это уходило две-три тысячи рублей.

Мобильная связь — 200 минут разговора и 4 гигабайта, стоят €5 (450 рублей) в месяц и пока мне этого хватает. Маникюр, педикюр в Вильнюсе рублей на 200 дороже. Пару раз я ездила на такси и оно, кстати, здесь в два раза дешевле.

В Вильнюсе очень много зелени. Мне не хватало этого в Санкт-Петербурге. Там, к сожалению, к деревьям и паркам относятся не очень с любовью. Парк рядом с моим домом в Питере за пять лет пытались снести два-три раза.

Вторая вещь,которая мне очень нравится в Литве — это спокойствие. Здесь очень умиротворённо, даже автомобилисты редко сигналят водителю, который замешкался у светофора.

Ещё мне нравится, что здесь уважают личное пространство. Например, когда я набираю фрукты или овощи в супермаркете, никто не будет дышать мне в затылок, чтобы оторвать пакетик для овощей.

Вильнюс — это такой эклектичный город, в котором есть что-то и от Санкт-Петербурга, и от моего родного маленького города, и от Костромы, где я проводила много времени, потому что это родина мужа. Получается, это вроде бы Европа, но она очень домашняя, понятная.

Дом в Вильнюсе

Ну и, конечно, мне очень нравятся здешние продукты — они вкусные. И то, что везде могу дойти пешком. Это, конечно, бесконечная любовь.

Каких-то раздражающих факторов у меня здесь нет, но не очень удобно, что магазины работают только до десяти вечера , круглосуточных всего два на весь город. И второе — обратная сторона умиротворённости: иногда хочется раскачать сервис.

Люди здесь не торопятся, в выходные многие не работают. Когда я искала квартиру, у меня было время на обзвон только после рабочего дня или на выходных. И найти риэлторов, которые были готовы общаться со мной в субботу, оказалось сложно.

Или, например, на выходных я хотела подстричься, нашла хорошего мастера, уже собиралась записаться к ней, как выяснилось, что она не работает в субботу и воскресенье. А в будни работает только до 17:00. Мой рабочий день до 18:00. Понятно, что это не единственный мастер в городе, но такое встречается часто.

Но в целом мне тут очень нравится. В конце апреля ослабили ограничения, связанные с пандемией. По будням стали работать торговые центры, кинотеатры, террасы кафе. Мы по-прежнему должны носить маски в помещениях и соблюдать социальную дистанцию, но на улице маски отменили ещё в марте.

Ольга изучает Вильнюс на велосипеде

Заметно, что люди истосковались по прежней жизни, потому что все просто ломанулись в уличные кафе. В старом городе есть улицы, на которых настолько много террас, что иногда даже пройти трудно, а о том, чтобы проехать, речь вообще не идёт.

Спортзалы начали работать тоже после 20 апреля, но на групповые занятия может приходить не больше пяти человек. Я записалась на танцы, где мы все помещаемся и соблюдаем дистанцию. А ещё купила абонемент в йога-студию. На занятиях нас всего два-три человека и один тренер.