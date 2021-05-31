Миграция
Евгения Евсеева

Евросоюз предложил усложнить правила выдачи шенгенских виз Статьи редакции

Например, фотографию для визы нужно будет делать при подаче заявления, а детям — сдавать отпечатки пальцев.

Европейский совет утвердил поправки в Визовую информационную систему (VIS), которая нужна для проверки обращений за шенгенской краткосрочной визой. Документ должен утвердить Европарламент.

Согласно предложению ЕС:

  • Фотографию для визы нужно будет делать при подаче заявления, в том числе для детей до шести лет — чтобы препятствовать торговле детьми.
  • Отпечатки пальцев нужно будет сдавать начиная с шести лет (сейчас с 12 лет). Получатели виз старше 75 лет смогут не сдавать отпечатки пальцев.
  • После выезда из страны или окончания срока визы биометрические данные детей до 12 лет будут удалять. Данные остальных будут хранить так же, как и раньше — пять лет.
  • В VIS будут вносить данные не только о краткосрочных визах, но и о долгосрочных визах и видах на жительство.
  • Перед выдачей визы заявителей будут проверять через локальные базы — миграционные и базы правоохранительных органов. В документе указано, что в перспективе VIS будет сопряжена с базами Европола.

Новые правила позволят улучшить проверку заявителей и помогут выявить тех, кто «представляет угрозу безопасности» или нарушает миграционные законы, говорится в сообщении.

#новость #визы

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3 3 комментария
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Fyodor

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а детям — сдавать отпечатки пальцев.

Да, пусть дети сдают пальчики, пока нелегальные мигранты без документов въезжают и легализовываются на месте. 

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Артем Голендберг

0

Ни чего страшного, всегда при подаче фотографию делал.

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Сергей Макаров

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Ребят, куда жёстче то, вся биография от рождения уже залетает. Осталось ещё фото яиц разве что приложить.

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