Евросоюз предложил усложнить правила выдачи шенгенских виз Статьи редакции
Например, фотографию для визы нужно будет делать при подаче заявления, а детям — сдавать отпечатки пальцев.
Европейский совет утвердил поправки в Визовую информационную систему (VIS), которая нужна для проверки обращений за шенгенской краткосрочной визой. Документ должен утвердить Европарламент.
Согласно предложению ЕС:
- Фотографию для визы нужно будет делать при подаче заявления, в том числе для детей до шести лет — чтобы препятствовать торговле детьми.
- Отпечатки пальцев нужно будет сдавать начиная с шести лет (сейчас с 12 лет). Получатели виз старше 75 лет смогут не сдавать отпечатки пальцев.
- После выезда из страны или окончания срока визы биометрические данные детей до 12 лет будут удалять. Данные остальных будут хранить так же, как и раньше — пять лет.
- В VIS будут вносить данные не только о краткосрочных визах, но и о долгосрочных визах и видах на жительство.
- Перед выдачей визы заявителей будут проверять через локальные базы — миграционные и базы правоохранительных органов. В документе указано, что в перспективе VIS будет сопряжена с базами Европола.
Новые правила позволят улучшить проверку заявителей и помогут выявить тех, кто «представляет угрозу безопасности» или нарушает миграционные законы, говорится в сообщении.
а детям — сдавать отпечатки пальцев.
Да, пусть дети сдают пальчики, пока нелегальные мигранты без документов въезжают и легализовываются на месте.
Ребят, куда жёстче то, вся биография от рождения уже залетает. Осталось ещё фото яиц разве что приложить.
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