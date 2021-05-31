Например, фотографию для визы нужно будет делать при подаче заявления, а детям — сдавать отпечатки пальцев.

Европейский совет утвердил поправки в Визовую информационную систему (VIS), которая нужна для проверки обращений за шенгенской краткосрочной визой. Документ должен утвердить Европарламент.

Согласно предложению ЕС:

Фотографию для визы нужно будет делать при подаче заявления, в том числе для детей до шести лет — чтобы препятствовать торговле детьми.

Отпечатки пальцев нужно будет сдавать начиная с шести лет (сейчас с 12 лет). Получатели виз старше 75 лет смогут не сдавать отпечатки пальцев.

После выезда из страны или окончания срока визы биометрические данные детей до 12 лет будут удалять. Данные остальных будут хранить так же, как и раньше — пять лет.

В VIS будут вносить данные не только о краткосрочных визах, но и о долгосрочных визах и видах на жительство.



Перед выдачей визы заявителей будут проверять через локальные базы — миграционные и базы правоохранительных органов. В документе указано, что в перспективе VIS будет сопряжена с базами Европола.

Новые правила позволят улучшить проверку заявителей и помогут выявить тех, кто «представляет угрозу безопасности» или нарушает миграционные законы, говорится в сообщении.