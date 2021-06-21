Главные новости: конец Windows 10, S.T.A.L.K.E.R. 2 и оценка в Яндекс.Драйве

Говорим о главных новостях недели в подкасте телеграм-канала ForGeeks. Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе обсудили, когда перестанут поддерживать Windows 10, какой и когда будет новая игра про зоны Чернобыля, а также как Яндекс будет оценивать пользователей и урезать им права. Слушайте, читайте и подписывайтесь.