Эстония с 21 июня разрешила привитым россиянам въезжать в страну Статьи редакции
Но нужно выждать время, «необходимое для достижения максимальной иммунной защиты».
- Въезжать в Эстонию можно в любых целях вакцинированному человеку без признаков заболевания Covid-19. С момента вакцинации должно пройти время, «необходимое для достижения максимальной иммунной защиты».
- Въезд в том числе разрешен привитым россиянам. Вакцинированные люди не попадают под ограничение свободы передвижения, но для поездки также потребуется действующая шенгенская виза — их выдача в России не возобновлена, пишут «РИА Новости».
- Перед прибытием в Эстонию следует заполнить анкету для тех, кто пересекает границу — сделать это нужно не более чем за три дня до прибытия.
- Россиянам без прививки придется предъявить при въезде справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за 72 часа до поездки, соблюдать десятидневный карантин, а после него сдать еще один тест.
- Эстония возобновила полёты в Россию с 25 апреля.
Вакцинированные люди не попадают под ограничение свободы передвижения, но для поездки также потребуется действующая шенгенская виза — их выдача в России не возобновлена. Мда
Интересно, вакцина любая или только одобренные ЕС?
Месяц назад переехала по рабочей визе в Эстонию, показала сертификат о вакцинации Спутником. Не пришлось сидеть карантин (который, кстати, сокращается до 6 дней, если сделать пцр за 72 часа до прибытия в страну, а через 6 дней после прибытия сделать ещё один).
Эстония признаёт ту вакцину, которую признаёт страна, откуда ты в Эстонию въезжаешь. Если покопаться в государственных сайтах, там будет это уточнение.
Погоди, но ведь Спутник - говно и не признается "нормальными" странами! Разве эксперты с vc.ru могут заблуждаться?
Стандартный глобус
Предположу что в итоге будут только одобренные. Прибалтика достаточно ведомая, не принимающая решения часть ЕС. А в центральных странах вроде как Спутник еще не признали (поправьте кто если мои знания устарели).
Это игра такая - предполагать? Сейчас есть, что есть-со спутником пускают.
Вот бы еще в Таллине возобновили работу визового центра США для россиян - было бы совсем шикарно, я б рванул на продление виз ))
Визы не выдаем, прививки не признаем, но въезжайте. Отлично
Эстония признает вакцинации, признанные государством отправления вакцинированного человека.
Если вакцинированным то добро пожаловать, мб хоть сувенирный ритейл восстановят
Перед прибытием в Эстонию следует заполнить анкету для тех, кто пересекает границу — сделать это нужно не более чем за три дня до прибытия. Главное не забыть!)
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Но нужно выждать время, «необходимое для достижения максимальной иммунной защиты».
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