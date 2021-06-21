Миграция
Евгения Евсеева

Эстония с 21 июня разрешила привитым россиянам въезжать в страну Статьи редакции

Но нужно выждать время, «необходимое для достижения максимальной иммунной защиты».

  • Въезжать в Эстонию можно в любых целях вакцинированному человеку без признаков заболевания Covid-19. С момента вакцинации должно пройти время, «необходимое для достижения максимальной иммунной защиты».
  • Въезд в том числе разрешен привитым россиянам. Вакцинированные люди не попадают под ограничение свободы передвижения, но для поездки также потребуется действующая шенгенская виза — их выдача в России не возобновлена, пишут «РИА Новости».
  • Перед прибытием в Эстонию следует заполнить анкету для тех, кто пересекает границу — сделать это нужно не более чем за три дня до прибытия.
  • Россиянам без прививки придется предъявить при въезде справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за 72 часа до поездки, соблюдать десятидневный карантин, а после него сдать еще один тест.
  • Эстония возобновила полёты в Россию с 25 апреля.

#новость #эстония

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26 26 комментариев
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Дэни Трэхо

12
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Вася Пражкин

Дэни
3

Это в Латвии было.

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Илья Мовчан

5

Вакцинированные люди не попадают под ограничение свободы передвижения, но для поездки также потребуется действующая шенгенская виза — их выдача в России не возобновлена. Мда

Ответить

No Name

Илья
2
Ответить

Mark Borisov

Илья
2

Есть счастливчики, кому она на 5 лет выдана.

Ответить

Ilya Konovalenko

1

Интересно, вакцина любая или только одобренные ЕС?

Ответить

Маргарита Сикора

Ilya
4

Месяц назад переехала по рабочей визе в Эстонию, показала сертификат о вакцинации Спутником. Не пришлось сидеть карантин (который, кстати, сокращается до 6 дней, если сделать пцр за 72 часа до прибытия в страну, а через 6 дней после прибытия сделать ещё один). 
Эстония признаёт ту вакцину, которую признаёт страна, откуда ты в Эстонию въезжаешь. Если покопаться в государственных сайтах, там будет это уточнение. 

Ответить

Igor Filippov

Маргарита
–1

Погоди, но ведь Спутник - говно и не признается "нормальными" странами! Разве эксперты с vc.ru могут заблуждаться?

Ответить

Галина Гузь

Ilya
0

Да все равно. Какую привезут,такая и будет(((

Ответить

Стандартный глобус

Ilya
–2

Предположу что в итоге будут только одобренные. Прибалтика достаточно ведомая, не принимающая решения часть ЕС. А в центральных странах вроде как Спутник еще не признали (поправьте кто если мои знания устарели).

Ответить

Olga RRR

Стандартный
0

Это игра такая - предполагать?  Сейчас есть, что есть-со спутником пускают.

Ответить

Миша Магадан

2

Открыты Киев, Харьков, Кишинёв,
И Львов открыт — но мне туда не надо!

Ответить

Skorpyon

–2

Нахуй кому нужна эта Эстония.

Ответить

Sergey Makhalov

1

Вот бы еще в Таллине возобновили работу визового центра США для россиян - было бы совсем шикарно, я б рванул на продление виз ))

Ответить

Kat

0

Визы не выдаем, прививки не признаем, но въезжайте. Отлично

Ответить

John Rickman

Kat
2

Эстония признает вакцинации, признанные государством отправления вакцинированного человека.

Ответить

Kat

John
0

удачи въехать без визы 

Ответить

Olga RRR

Kat
0

А в чем проблема? У кого-то есть визы. 

Ответить

Kat

Olga
0

у кого были визы, как рабочая и прочая и так могли до этого въехать.  что это меняет 

Ответить

John Rickman

Kat
0

Спасибо, но у меня гражданство.

Ответить

Kat

John
0

ну тогда и новость вас не касается) 

Ответить

Антон Волков

0

Привитым и нищим 

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Если вакцинированным то добро пожаловать, мб хоть сувенирный ритейл восстановят

Ответить

Марго Фельдшер

0

Перед прибытием в Эстонию следует заполнить анкету для тех, кто пересекает границу — сделать это нужно не более чем за три дня до прибытия. Главное не забыть!)

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Руслан Молдобаев

0

О

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Инокентий Смирнов

0

А с этими купленными сертификатами-паспортами тоже?

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