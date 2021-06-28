Посольство США приостановит предоставление консульских услуг из-за российских санкций Статьи редакции
С 12 мая Штаты приостановили выдачу неиммиграционных виз в России.
Посол США в России Джон Салливан рассказал, что посольство в Москве после 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в связи с нехваткой персонала. Об этом сообщает «Дождь».
Салливан рассказал, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».
15 апреля США ввели новые санкции против России, а также объявили о высылке десяти российских дипломатов. На следующий день глава МИД России Сергей Лавров объявил об ответных мерах, в числе которых — запрет американским диппредставительствам в России нанимать россиян и граждан третьих стран.
С 12 мая американское диппредставительство оказывает только экстренные услуги для граждан США и не выдаёт недипломатические визы россиянам.
Может хватит вырывать из контекста ? Вставьте все интервью, что он говорил.
Он просто констатировал, что из-за списка недружественных стран сейчас посольство перестанет работать с 1августа (это было известно еще с мая!!). А дальше он говорит, что на этой недели они собираются с нашими представителями и будут думать, как нормализовать и продолжить его работу.
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🇺🇸❗️ Посол США в России Джон Салливан дал интервью телеканалу «Дождь»
00:02 — президенты договорились восстановить дипломатическую работу, визовые услуги — важная её часть
01:50 — новый указ, запрещающий брать на работу граждан РФ и третьих стран, стал основной проблемой для диппредставительств
03:19 — мы планируем взаимодействовать с МИД РФ, чтобы найти решение этой ситуации, чтобы восстановить нормальную работу
03:45 — после 1 августа мы не сможем предоставлять консульские услуги, если проблема не будет решена
04:30 — мы обсудим с Рябковым на следующей неделе работу в условиях ограничений и возможность предоставлять основные услуги
А что конкретно вырвано из контекста, что может ввести в статье в заблуждение? Все то же самое, только другими словами.
Пещера захлопывается
Пусть введут безвизовый режим, чем ответят наши на такую хитрую многоходовку? :)
Как дальше жить?
Кпц, что происходит?
Люди, которые учили Английский ..🗿
Полицейский фитиль
Им придётся нормально выучить русский.
гулагский
Опять же в статье нет этого
Американское посольство в России с 1 августа приостановит работу по выдаче виз, к этому привело включение Москвой Соединенных Штатов в список недружественных стран, повлекшее запрет нанимать диппредставительством США персонала из России и третьих стран, рассказал посол США в РФ Джон Салливан.
Почему Американца не могут привлечь американских граждан для этой работы?
Скорее всего, просто спроса на услуги нет, так как получать Американскую визу, как минимум не патриотично!
Деньги то вернут за сбор, оплаченный в 2019?
Забавно :)
Да здравствует железный занавес 2.0. Потом будет холодная война 2.0. Надеюсь до www 3 не дойдёт. Хотя судя по провокациям демократического запада стоит готовится.
Осенний Абдужаббор
Не-а, никакой www 3, пока рептилоиды не прилетят
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