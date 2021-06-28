Миграция
TJ

Посольство США приостановит предоставление консульских услуг из-за российских санкций Статьи редакции

С 12 мая Штаты приостановили выдачу неиммиграционных виз в России.

Посол США в России Джон Салливан рассказал, что посольство в Москве после 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в связи с нехваткой персонала. Об этом сообщает «Дождь».

Салливан рассказал, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».

И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечёт за собой серьёзные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий — как американских, так и российских.

Джон Салливан
посол США в России

  • 15 апреля США ввели новые санкции против России, а также объявили о высылке десяти российских дипломатов. На следующий день глава МИД России Сергей Лавров объявил об ответных мерах, в числе которых — запрет американским диппредставительствам в России нанимать россиян и граждан третьих стран.

  • С 12 мая американское диппредставительство оказывает только экстренные услуги для граждан США и не выдаёт недипломатические визы россиянам.

#новость #сша

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Vlad Murygin

28

Может хватит вырывать из контекста ? Вставьте все интервью, что он говорил.
Он просто констатировал, что из-за списка недружественных стран сейчас посольство перестанет работать с 1августа (это было известно еще с мая!!). А дальше он говорит, что на этой недели они собираются с нашими представителями и будут думать, как нормализовать и продолжить его работу.

https://t.me/ranarod/6665

——————-

🇺🇸❗️ Посол США в России Джон Салливан дал интервью телеканалу «Дождь»

00:02 — президенты договорились восстановить дипломатическую работу, визовые услуги — важная её часть

01:50 — новый указ, запрещающий брать на работу граждан РФ и третьих стран, стал основной проблемой для диппредставительств

03:19 — мы планируем взаимодействовать с МИД РФ, чтобы найти решение этой ситуации, чтобы восстановить нормальную работу

03:45 — после 1 августа мы не сможем предоставлять консульские услуги, если проблема не будет решена

04:30 — мы обсудим с Рябковым на следующей неделе работу в условиях ограничений и возможность предоставлять основные услуги

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Дарья Раткевич

Vlad
3

Спасибо, что пояснили, людей так и. Вводят в заблуждение.

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Андрей Путра

Vlad
0

А что конкретно вырвано из контекста, что может ввести в статье в заблуждение? Все то же самое, только другими словами.

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Василий Петров

9

Пещера захлопывается

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Уютный мангал

Василий
2
Ответить

Вадим Трушин

2

Пусть введут безвизовый режим, чем ответят наши на такую хитрую многоходовку? :)

Ответить

Nurlan

Вадим
18

Ну да последний кто будет улетать не забудьте выключить свет в аэропорту

Ответить

Alex Choy

3

Как дальше жить?

Ответить

Тот самый партизан

Alex
6

Гудбай Америка, О. 

Ответить

Антон Волков

Alex
0

Макароны из клейстера будем дальше есть 

Ответить

Liska Wayg

0

Кпц, что происходит?

Люди, которые учили Английский ..🗿

Ответить

Полицейский фитиль

Liska
9

Им придётся нормально выучить русский.

Ответить

Leo Uvarov

Полицейский
1

гулагский

Ответить

Полицейский

Leo
1

Аларм! Солженицын восстал из мёртвых!

Ответить

Denis L

Liska
2

Как это связано с изучением и знанием английского? Английский учат не для того чтобы в Штаты поехать.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Liska
1

Лучше б русский выучили и не писали с заглавной всё подряд

Ответить

Небольшой жёлтый робот

3

Чем хуже, тем лучше

Ответить

Maksim Momonov

–1

Опять же в статье нет этого
Американское посольство в России с 1 августа приостановит работу по выдаче виз, к этому привело включение Москвой Соединенных Штатов в список недружественных стран, повлекшее запрет нанимать диппредставительством США персонала из России и третьих стран, рассказал посол США в РФ Джон Салливан.

Почему Американца не могут привлечь американских граждан для этой работы?

Ответить

Кирилл Паркс

–5

Скорее всего, просто спроса на услуги нет, так как получать Американскую визу, как минимум не патриотично!

Ответить

Константин Фанки

0

Деньги то вернут за сбор, оплаченный в 2019?

Ответить

Sergey Petroff

Константин
1

Нет конечно и раньше не возвращали. 

Ответить

NNM ASSN

0

Забавно :)

Ответить

Alex Choy

NNM
–1

А что вас смущает?

Ответить

NNM ASSN

Alex
0

Интерес ко вбросу.

Ответить

Alex Choy

NNM
0

Вбросу чего?

Ответить

NNM ASSN

Alex
0

Информации

Ответить

Alex Choy

NNM
2

Это какая то теория заговора у вас в голове, подозревать всех кто недавно зарегестрировался. Будьте проще и жизнь наладится.

Ответить

NNM ASSN

Alex
0

всех

Не всех

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Канищев Максим

0

Да здравствует железный занавес 2.0. Потом будет холодная война 2.0. Надеюсь до www 3 не дойдёт. Хотя судя по провокациям демократического запада стоит готовится.

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Осенний Абдужаббор

Канищев
0

Не-а, никакой www 3, пока рептилоиды не прилетят

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Artemiy Shlesberg

Осенний
0

Она будет за камни бесконечности

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