Миграция
Евгения Евсеева

Роспотребнадзор разрешил привитым или переболевшим Covid-19 россиянам не сдавать ПЦР-тесты при возвращении из-за границы Статьи редакции

Вместо двух тестов нужно сдавать один.

  • При возвращении из-за границы придется сдать только один ПЦР-тест вместо двух, следует из постановления Роспотребнадзора.
  • Сдать тест нужно в течение трёх дней, а до получения результатов соблюдать изоляцию.
  • Если въезжающий в Россию вакцинировался в течение последнего года или переболел Covid-19 в последние полгода, сдавать тест не нужно.
  • С 10 июля граждане Таджикистана и стран, входящих в ЕАЭС, смогут въезжать в Россию по ПЦР-тесту, сделанному максимум за три дня до въезда. Результаты теста должны быть внесены в приложение «Путешествую без Covid-19».
  • С 1 сентября такое же правило будет работать для граждан Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркменистана.

#новость #covid19

1797 просмотров
31 31 комментарий
8
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Hoken PWNZ

6

Ура ура ура. Таджики- носители корон снова будут появляться в обычном их количестве 

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Олег Павлов

Hoken
4

Обожаю шутки про таджиков в таких постах) Видимо авторы этих шутеек сами готовы на низкооплачиваемой работе потрудиться, либо я всё пропустил, и у нас уже робособаки повсеместно улицы метут и штукатурку кладут)

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Dima Tsurkan

Олег
6

Вечная тема :) а кто за вами мусор будет убирать? А кто строить будет? А кто? А кто? А кто?) да все те же как и раньше, было чисто в подъездах, полы мыли в супермаркетах наши пенсионеры, на кассе стояли и тд. С приходом мигрантов, которые на стройке за 12 рублей в час работают, конечно, откуда у русских людей теперь будет желание, когда есть мигранты? Их вообще можно выгнать и не заплатить. В ГБУ жилищнике больше в карман теперь кладут. Странно это объяснять, но в 2010 году прекрасно все строилось, убиралось и тд

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Илья М

Dima
0

в 2010 году прекрасно все строилось, убиралось и тд

году эдак в в восьмом или девятом (точно не помню) времени свободного у меня случилось много, а денег мало и решил я поработать на свежем воздухе дворником. Так вот мне тетка пергидрольная, которая за кадры отвечала, вежливо объяснила что не нужен такой ценный кадр как я т.к. не буду делиться частью ЗП и права качать буду. Так что даже одной рязанской рожи в моем лице среди окрестных дворников не появилось, сплошь средняя азия и осталась.
Так что да, в 2010 всё убиралось прекрасно, но уже трудовыми мигрантами, а не местными. Не вижу в этом ничего плохого.
З.Ы. речь про москву.

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Hoken PWNZ

Олег
1

Ты песенку их не слышал что ли? "Мы таджики- мы носители корон"

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Олег Павлов

Hoken
0

Всё пропустил, как обычно)

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Грандиозный Абдужаббор

Hoken
1

Как и наши непривитые отрицалы на территории стран, разрешивших это. Здесь мы с остальными странами третьего эшелона, выходит, квиты. Всё норм.

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Грандиозный
2

Бгг щас бы про таджиков ещё думать, в стране ебанутых антипрививочников 

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Hoken PWNZ

Грандиозный
–1

Нет никакого дела до прививок и прочего. Мне приятнее видеть людей славянской внешности, чем черножопых

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Грандиозный

Hoken
1

Парадокс тут. Работать их работами никому не хочется, но и видеть их тоже.
Шапки-невидимки им пока раздать не получается, не изобрели-с.

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Азиатский

Грандио…
0

Все дело в деньгах

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Грандиозный

Азиатск…
1

Если бы.
1. Прикиньте кол-во их на стройках. В России просто не будет стольких, кто окончил хотя бы фазанку по специальности или имел опыт этой работы какой-никакой. Некем заменить.
2. Страна Москва - совсем тупиковая ситуация. Покажите москвича фотошопера-менеджера, который за свою такую же зп пойдёт на стройку. Хоть одного такого сперва надо отыскать, кто бы подменил иностранца. А речь как бы о десятках, если не сотнях тысяч идёт.
3. Махания лопатами и малярство и было-то так себе работа. Но в 21 веке стали просто не престижными. Не от хорошей жизни пойдёт даже если если кто-то и пойдёт за среднюю зп. Соответственно, снова как в СССР, всё на круги своя - будут работать на отъебись. Таджик хотя бы замотивирован зп, по их меркам достойной. А наши чем будут?

Я не к тому, что иностранцы эти есть благо. Просто эти оба три вопроса вот так с кондачка не распедалить. Вот и забили все на них. Проще как проще, а после нас хоть трава не расти. Тоже так себе позиция.

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Азиатский

Грандио…
0

В России есть белые строители, которые очень хорошо знают своё ремесло, но остаться в своих регионах на зарплате они не могут, поэтому едут вахтой на севера и ЯНАО. В это время мигранты идут на низкооплачиваемые стройки. В Московии не живу, поэтому не знаю как у вас с этим дела.

Ответить

Грандиозны

Азиатск…
0

Прекрасно в курсе. Но и белые строители увы, строят элитные коттеджи и дома. На обычную стройку отродясь не пойдут. Да и их самих кол-во совсем не велико, как раз вровень с кол-вом строящихся  элитных объектов. Капля в море, а на море корабли.

Ответить

Азиатский

Hoken
1

Black lives NO matter!

Ответить

Captain

5

А можно очередь с пятницы занимать, чтобы побыстрее освободиться? 

Ответить

Gleb Kudryavtcev

1

Детям не отменили :( При этом их не вакцинируют. 

Ответить

Сергей Лобов

Gleb
0

Да, это как-то не очень понятно.

Ответить

Mike Glukhov

Сергей
0

Наоборот, всё как всегда, через несколько часов будет уточнение

Ответить

Азиатский Таксист

0

Спасибо путен

Ответить

Вася Пражкин

Азиатский
0

Поповой тогда уж, она подписывала.

Ответить

FRENDLY FAIR

0

🤢🤢🤢

Ответить

Serge Tikhonenko

0

Спасибо, барин.

Ответить

Илья М

0

спасибо Родине за это :)

Ответить

Святослав Гусев

0

Где это поставное было месяц назад…

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Egor Galstuk

0

Про европейские вакцины ноль. 

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Илья М

Egor
0

с точки зрения российской бюрократии - западные вакцины неизвестный шмурдяк ведь.
Тамошние производители до сих пор даже не начали процесс регистрации своей продукции в РФ емнип.

Ответить

Mike Glukhov

Egor
0

А это касается только российских вакцин?

Ответить

Gleb Kudryavtcev

Egor
0

Про российские тоже ноль. Там написано - вакцинирован, без указания какой вакциной. Скорее всего это будет неким образом подразумеваться, но пока о запрете зарубежных вакцин не сказано. 

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Sergei Timofeyev

0

То есть транспорт для вируса оставляют? Я правильно понял? Привитый человек может заболеть, а может быть переносчиком вируса.

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Илья М

Sergei
0

вы скажите спасибо что авиаперелеты не оставили только обладателям qr-кодов :)

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