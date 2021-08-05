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Миграция
TJ

США задумали обязать въезжающих иностранцев прививаться от Covid-19 Статьи редакции

Американские власти хотят возобновить международный туризм, но не готовы рисковать из-за распространения дельта-штамма.

Администрация Джо Байдена разрабатывает план, по которому иностранцы перед въездом в страну должны будут пройти полную вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

По его словам, американские власти собираются возобновить международный туризм, но не готовы ради этого немедленно снимать ограничения из-за роста числа заразившихся дельта-штаммом.

Сейчас в планах поэтапное смягчение ограничений. Его основным принципом станет обязательная вакцинация для приезжих, но будут и некоторые исключения. Какие именно — собеседник агентства не уточнил.

Сейчас в США запрещён въезд для большинства иностранцев, которые за последние 14 дней посещали Индию, Великобританию, Ирландию, Китай, Южную Африку, Иран, Бразилию и страны Евросоюза.

Исключение сделано для постоянных резидентов, членов семей американцев и некоторых других категорий граждан. Все приезжающие в США, независимо от того, вакцинированы они или нет, должны предъявить отрицательный тест на Covid-19.

#новость #сша #covid19

858 просмотров
15 15 комментариев
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БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Кто в теме, привитые таки лучше переносят дельта штамм? Или нет? Просто чета не совсем понятна логика, вроде как этот штамм таки плохой потому что его боятся и закрывают туризм. Но обязательную вакцинацию подают все же как панацею и всех к ней подталкивают. Что-то не сходится 

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Infinity Trap

БАБКА
–1

Нихера они лучше не переносят, просто нужно продать как можно больше вакцин отечественных, всё в казну и весь мир на игле, не иначе

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Infinity
1

Нууу спасибо конечно за мнение, а можно ссылку на статистику? 

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Infinity Trap

БАБКА
4
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БАБКА В ЗАСАДЕ

Infinity
4

Спасибо! Это все доказывает ))

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Мудрый огонь

БАБКА
1

Фу какой вы скучный, статистика, исследования, зачем все это, когда есть вера? 😁

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John Fima

Мудрый
0

😃

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Vlad Granin

Infinity
1

Лучше лучше. Надо по Израилю смотреть они впереди планеты всей. После прививки прошло пол года и она ослабела. Но тяж. больных мало хотя заболевших много.

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А. С.

БАБКА
–1

вроде как этот штамм таки плохой потому что его боятся и закрывают туризм

Потому что у вакцины задача отвести внимание.
Но обязательную вакцинацию подают все же как панацею

Имитация работы. Что бы не обвинили их в бездействии.

Хотя число привитых и растёт, на пандемии это никак не сказывается. Поэтому СМИ теперь гнёт палку в сторону: "оно не защищает, но зато будет легче. честно-честно."

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Yaroslav Gryaznov

0

Не очень понимаю каким образом Россия в этот список стран не вошла, особенно учитывая дипломатические трения

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Shlomo Goldenberg

Yaroslav
0

Каким образом, не знаю, но в фб вижу как знакомые евреи туда сюда в нью йорк за последние полгода уже несколько раз ездили из Москвы 

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Galiya Khalikova

Yaroslav
0

русским все равно визы не выдают, они уже никто для США)

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Shlomo Goldenberg

0

Хороший план. Учитывая то, что привитые все равно являются переносчиками

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Vlad Granin

Shlomo
0

Более того, так как переносят болезнь легче, могут ещё и больше заразить в теории ...

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А. С.

Vlad
0

Вакцина для обращения в "тифозную мэри"

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