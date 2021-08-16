«Миссия невыполнима», «Прятки», «Близнецы»: какие бывают сговоры на торгах и как их вычислить?

Долгое время для российского бизнеса сфера закупок казалась сложной, излишне забюрократизированной, непрозрачной, а потому не привлекательной для участия. Несмотря на то, что закупки за последние годы стали гораздо прозрачней и удобней для участников, у многих остаются предубеждения, что выиграть тендер - задача непростая, в том числе из-за…