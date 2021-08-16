Россия с 27 августа снимет ограничения на полёты в Доминикану, Южную Корею и Чехию Статьи редакции
И продлила приостановку авиасообщения с Танзанией.
- С 27 августа 2021 года снимут ограничения на регулярные и чартерные рейсы из аэропортов России в Доминикану, Южную Корею и Чехию, пишет «Прайм» со ссылкой на оперштаб.
- С 27 августа также на взаимной основе увеличат число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан. Кроме того, Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября.
- Авиасообщение с Южной Кореей возобновили в сентябре 2020 года, с Доминиканой — с 9 августа 2021 года. Посмотреть примерные списки ограничений и условий въезда в страны можно на обновляемой карте Международной ассоциации воздушного транспорта.
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