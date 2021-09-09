Авиаперелёты между странами будут проходить в том же режиме, что и до пандемии.

Владимир Путин объявил о решении во время встречи с Александром Лукашенко в Кремле, где главы государств согласовали программы в рамках Союзного государства.

Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии здесь вот, неподалеку от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта. Владимир Путин

По словам Путина, до введения ограничений между странами было больше 200 рейсов в неделю, сейчас — 36. «Я не думаю, что доковидный уровень восстановится за два дня, это зависит от рынка, но, полагаю, этот процесс пойдет быстро».

Добавлено 10 сентября. Россия Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщил оперштаб.