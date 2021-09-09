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Миграция
Маша Цепелева

Россия отменит все ограничения на авиасообщение с Белоруссией Статьи редакции

Авиаперелёты между странами будут проходить в том же режиме, что и до пандемии.

Владимир Путин объявил о решении во время встречи с Александром Лукашенко в Кремле, где главы государств согласовали программы в рамках Союзного государства.

Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии здесь вот, неподалеку от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта.

Владимир Путин

По словам Путина, до введения ограничений между странами было больше 200 рейсов в неделю, сейчас — 36. «Я не думаю, что доковидный уровень восстановится за два дня, это зависит от рынка, но, полагаю, этот процесс пойдет быстро».

Добавлено 10 сентября. Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщил оперштаб.

#новость #белоруссия #авиаперелёты

3660 просмотров
57 57 комментариев
7
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57 комментариев
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Alex Suv

36

Ещё один нищий дотационный регион на шее у налогоплательщика из России. Ну почему, ну какого хуя мы должны оплачивать все людоедские режимы в мире?

Ответить

Koan

Alex
18

Потому что могут, а вы молчите.
Потому что у вас нет яиц

Ответить

Молочный корабль

Koan
0

Так иди на митинг , чего сидишь в инете 

Ответить

Philip

Молочный
0

Че за митинг?

Ответить

Молочный корабль

Philip
0

Да можно же самому организовать или только по указке сисяна можно?

Ответить

Для закладок

Koan
0

 а вы молчите.

Потому что заткнули.
 Потому что у вас нет яиц

А если есть отобьют.

Мы не боевики, что бы на амбразуры прыгать и идти в штыковую.

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Аркадий Дорога

Alex
0

 - Аааа!!! Вовик, а чё у тебя овцы при доении мемекают?!?!
- Не кипишуй Шурик, это у доярки Мишустина руки холодные. А ты держи бидончик.

Ответить

Денис Иванов

20

EPAM, Wargaming и все ушли или уходят. Стыковок Белавиа в Европу больше нет.  Что там делать? 

Ответить

Bublikov Anton

Денис
16

Точно, только к EPAM туда и ездили

Ответить

Руслан Ніколаєнко

Денис
4

ну дык,  планы по возрождению СССР 2.0 у Кремля, поэтому Россия заберет все, до чего сможет дотянутся

Ответить

Михаил Похеров

Руслан
3

Как измельчали люди, раз не хотят СССР 3.0 

Ответить

Антон Антонов

Руслан
–3

Нет у путина таких планов

Ответить

Руслан

Антон
0

обновите методичку

Ответить

Jay Green

Денис
2

Ну wargaming никуда не ушел, а тупо умирает. 
Не надо приписывать убогий менеджмент к политике

Ответить

Андрей Кустов

Денис
2

Пересаживаться на самолёт в Грузию )

Ответить

Ли Си Цын

Андрей
0

А у нас исчезли прямые рейсы? Были же из Москвы

Ответить

Антон Антонов

Денис
0

Стыковок Белавиа в Европу больше нет

Скоро будут

Ответить

Andrew Muralov

Антон
0

С молдавскими авиалиниями. 

Ответить

Антон Антонов

Andrew
–1

Уже несколько недель ходят слухи о возобновлении полетов из Минска в Европу.

Ответить

Руслан

Антон
0

неа, Европа готовит новый пакет санкций, будет только хуже - терпеть террористов никто не хочет, поэтому Лука и балтийцам делает подлость с эмигрантами

Ответить

Nikolai O

Руслан
0

В чем подлость то? Помогает несчастным беженцам - почти как спасали евреев когда-то. 

Ответить

Sergey Vlasov

Денис
0

Ну а для чего туда люди ездили? Хотя бы по Минску прогуляться, посмотреть город.

Ответить

Для закладок

Sergey
0

Опасно, могут и мордой в пол.

Ответить

Гениальный чувак

24

Ток Белоруссия уже не та что до пандемии. Новость так себе.

Ответить

Bublikov Anton

Гениальный
2

А что не то?

Ответить

Денис Картошкин

Bublikov
3

Ушла на удаленку

Ответить

Philip Poteryahin

Bublikov
1

Зачем туда летать если оттуда улететь можно только обратно в Россию?)

Ответить

Для закладок

Bublikov
–1

Диктатор все активы поломал и посадил на бутылку. Теперь убыточная пустыня.

Ответить

Валентин Остапенко

13

Владимир прорубает окно в Европу.
Летопись от осени 2021 года по Патриарху

Ответить

Распространенный ящик

Валентин
1

Святой Владимир совершает обряд самоубийства на кресте.

Ответить

Кигхриль Vselensky

11

Курорты окрестина ждут россиян

Ответить

Станислав Одинцов

1

Только кто туда поедет , посадют

Ответить

Artem Petrenkov

Станислав
–2

А в России не сажают?

Ответить

new_comment

Artem
24

Следующая новость: "Россия и Белоруссия объединят свои системы лагерей".

Ответить

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lakoros

5

Когда уже Путин будет баллотироваться на  выборах в белоруссии? 
Приезжают, как обычно договариваются о деньгах и всё.

Ответить

Леонид Михалев

1

Бегите глупцы

Ответить

Илья М

Леонид
3

в РБ из РФ? :)

Ответить

Андрей Суржиков

Илья
5

или наоборот?))

Ответить

Пространственный

Андрей
4

Оттуда и оттуда.

Ответить

Маджид Гаджиев

Простра…
0

а куда? 

Ответить

Andrey Gordeev

Маджид
1

На Украину, вестимо

Ответить

Natalie Brown

2

Понятно. В СПб летим через Минск

Ответить

Svyaztozavr 799

Natalie
0

Ваш комментарий - пожелание или констатация?

Ответить

Вася Пражкин

2

 Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось

Без батьки уже решают?

Ответить

selecadm

2

А пригородный поезд Красное — Орша-Центральная никогда не восстановят, да? Ну ладно.

Ответить

Alexandr Shilnikov

0

А что, медицину уже синхронизировали и процент привитых одинаков?

Ответить

user_90123129312

Alexandr
3

А стоит ли верить данным из тоталитарных стран с элементами тупизма в виде выбрасываний вакцин в мусорку?

Ответить

Yarro S

0

А белорусам разве уже разрешили выезжать из страны?

Ответить

Aviahate Hate

Yarro
0

Самолётом не запрещали

Ответить

Мдидслсл Шишпшпшпщ

0

Как говорил Саша Белый из кинофильма"Бригада":

- Есть расклад когда решаешь ты, а есть расклад когда решают уже за тебя...

:))))

Ответить

Andrew Simon

Мдидслсл
2

А есть расклад, когда ты весь расфуфыренный собираешься на встречу, планируя отжать у оппонента его регион, а со встречи каждый раз едешь опущенный на очередной невозвратный кредит, еще понизив соседу цены на газ и открыв дополнительные рынки для его продукции.

Ответить

Kayleigh Marie

0

Видимо дальше, из Минска, летать будут российские компании, тем самым убрав пересадки из Турции. 
Все, других вариантов у меня нет(

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Для закладок

Kayleigh
0

Их же забанят санкциями за влет на территорию бл.

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Распространенный ящик

0

Жили у бабуси
Два весёлых гуся,
Один - серый, другой - белый,
Два весёлых гуся.
Один - серый, другой - белый,
Два весёлых гуся!

Мыли гуси лапки
В луже у канавки,
Один - серый, другой - белый,
Спрятались в канавке.
Один - серый, другой - белый,
Спрятались в канавке!

Ответить

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Для закладок

0

+санкции от всего мира ру компаниям

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Walter Kovacs

0

Два референдума для начала пусть проведут. 

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Вадим Осадчий

Walter
0

В 14 году были референдумы на 25 лет вперед, хорошего понемножку

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