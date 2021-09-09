Россия отменит все ограничения на авиасообщение с Белоруссией Статьи редакции
Авиаперелёты между странами будут проходить в том же режиме, что и до пандемии.
Владимир Путин объявил о решении во время встречи с Александром Лукашенко в Кремле, где главы государств согласовали программы в рамках Союзного государства.
По словам Путина, до введения ограничений между странами было больше 200 рейсов в неделю, сейчас — 36. «Я не думаю, что доковидный уровень восстановится за два дня, это зависит от рынка, но, полагаю, этот процесс пойдет быстро».
Ещё один нищий дотационный регион на шее у налогоплательщика из России. Ну почему, ну какого хуя мы должны оплачивать все людоедские режимы в мире?
Молочный корабль
Так иди на митинг , чего сидишь в инете
а вы молчите.
Потому что заткнули.
Потому что у вас нет яиц
А если есть отобьют.
Мы не боевики, что бы на амбразуры прыгать и идти в штыковую.
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- Аааа!!! Вовик, а чё у тебя овцы при доении мемекают?!?!
- Не кипишуй Шурик, это у доярки Мишустина руки холодные. А ты держи бидончик.
EPAM, Wargaming и все ушли или уходят. Стыковок Белавиа в Европу больше нет. Что там делать?
ну дык, планы по возрождению СССР 2.0 у Кремля, поэтому Россия заберет все, до чего сможет дотянутся
Нет у путина таких планов
Пересаживаться на самолёт в Грузию )
Стыковок Белавиа в Европу больше нет
Скоро будут
С молдавскими авиалиниями.
Уже несколько недель ходят слухи о возобновлении полетов из Минска в Европу.
Ну а для чего туда люди ездили? Хотя бы по Минску прогуляться, посмотреть город.
А что не то?
Зачем туда летать если оттуда улететь можно только обратно в Россию?)
Диктатор все активы поломал и посадил на бутылку. Теперь убыточная пустыня.
Владимир прорубает окно в Европу.
Летопись от осени 2021 года по Патриарху
Только кто туда поедет , посадют
А в России не сажают?
Следующая новость: "Россия и Белоруссия объединят свои системы лагерей".
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Когда уже Путин будет баллотироваться на выборах в белоруссии?
Приезжают, как обычно договариваются о деньгах и всё.
Бегите глупцы
или наоборот?))
Пространственный
Оттуда и оттуда.
Понятно. В СПб летим через Минск
Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось
Без батьки уже решают?
А пригородный поезд Красное — Орша-Центральная никогда не восстановят, да? Ну ладно.
А что, медицину уже синхронизировали и процент привитых одинаков?
А стоит ли верить данным из тоталитарных стран с элементами тупизма в виде выбрасываний вакцин в мусорку?
А белорусам разве уже разрешили выезжать из страны?
Как говорил Саша Белый из кинофильма"Бригада":
- Есть расклад когда решаешь ты, а есть расклад когда решают уже за тебя...
:))))
А есть расклад, когда ты весь расфуфыренный собираешься на встречу, планируя отжать у оппонента его регион, а со встречи каждый раз едешь опущенный на очередной невозвратный кредит, еще понизив соседу цены на газ и открыв дополнительные рынки для его продукции.
Видимо дальше, из Минска, летать будут российские компании, тем самым убрав пересадки из Турции.
Все, других вариантов у меня нет(
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Два референдума для начала пусть проведут.
Подобная платформа уже есть, но касается только данных с «Госуслуг».
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