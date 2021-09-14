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Миграция
Маша Цепелева

Финляндия с 1 октября откроет выдачу россиянам виз для деловых поездок Статьи редакции

Её смогут получить только полностью привитые от Covid-19.

  • Визу смогут получить россияне для деловых поездок, и те, у кого истекла многократная шенгенская виза, выданная Финляндией не более двух лет назад, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен.
  • Обладателей истекших виз может быть до 500 тысяч, сообщил Туоминен. Приём документов на визы будет проходить только по предварительной записи.
  • Приехать в Финляндию могут только полностью привитые туристы, при этом страна пока официально не признала в качестве вакцины от Covid-19 «Спутник-V».

  • Расширение приема визовых заявлений не меняет действующие ограничения на въезд в Финляндию. Туристические поездки в Финляндию запрещены как минимум до 19 сентября, ограничения регулярно продлеваются.

  • Россия возобновила авиасообщение с Финляндией с 27 января.

#новость #визы #финляндия

1155 просмотров
6 6 комментариев
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Антон piter

1

Тот случай, когда эстонцы оказались более расторопны, чем финны. И давно уже начали шлёпать питерцами долгосрочки по 3-5 лет без всяких условий.  Скоро вообще финнов от бизнеса по штамповке виз отожмут... :)

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Artem Pytko

Антон
0

Инфа сотка? Можно в визовых центрах легко получить эстонскую , если раньше её не было?

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Андрей Иванов

1

Закупка пармезаном и алкашкой в Лаппеэнранте и дютике можно считать деловой поездкой?

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A. Bigkkuzin

Андрей
0

Если местный Лидл или Алко бумажку соответствующую пришлют

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Захаров Антон

Андрей
0

Коллега, будете в тех краях и мне прикупите пожалуйста финского "пошехонского" сырка по сходной цене

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Seller of Happiness

Андрей
0

Покупка туалетной бумаги. Считается

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