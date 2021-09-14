Финляндия с 1 октября откроет выдачу россиянам виз для деловых поездок Статьи редакции
Её смогут получить только полностью привитые от Covid-19.
- Визу смогут получить россияне для деловых поездок, и те, у кого истекла многократная шенгенская виза, выданная Финляндией не более двух лет назад, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен.
- Обладателей истекших виз может быть до 500 тысяч, сообщил Туоминен. Приём документов на визы будет проходить только по предварительной записи.
- Приехать в Финляндию могут только полностью привитые туристы, при этом страна пока официально не признала в качестве вакцины от Covid-19 «Спутник-V».
Расширение приема визовых заявлений не меняет действующие ограничения на въезд в Финляндию. Туристические поездки в Финляндию запрещены как минимум до 19 сентября, ограничения регулярно продлеваются.
- Россия возобновила авиасообщение с Финляндией с 27 января.
Тот случай, когда эстонцы оказались более расторопны, чем финны. И давно уже начали шлёпать питерцами долгосрочки по 3-5 лет без всяких условий. Скоро вообще финнов от бизнеса по штамповке виз отожмут... :)
Инфа сотка? Можно в визовых центрах легко получить эстонскую , если раньше её не было?
Закупка пармезаном и алкашкой в Лаппеэнранте и дютике можно считать деловой поездкой?
Коллега, будете в тех краях и мне прикупите пожалуйста финского "пошехонского" сырка по сходной цене
Вот где его искать.
Компания будет работать над тем, чтобы «космос стал безопасным и доступным для всего человечества».
Модуль FlashText основан на собственном алгоритме FlashText. По сути, он основан на реализации Python алгоритма Ахо – Корасика.
Продолжаем серию бесплатных вебинаров от FBS и партнеров.
17 сентября в 14:00 спикеры из FBS и Google проведут бесплатный вебинар “Креативы для мобильных финтех-приложений”.
Дата выпуска пока неизвестна.
Источники РБК рассказали, что небольшие фиксированные операторы сейчас гораздо хуже блокируют доступ к запрещённым сайтам, чем сотовые.
Реализация плана начнётся в сентябре 2021 года.
Вместе с авторами курса по UX-исследованиям от Яндекс.Практикума мы собрали несколько историй о том, как этот инструмент помог продуктовым командам увеличить продажи, изменить позиционирование, снизить расходы.
В прошлой статье мы рассказали про опыт старшеклассников, а сейчас взяли интервью у призеров Всероса, у которых впереди есть еще олимпиадные сезоны. Ребята подробнее расскажут, как готовиться в течение года и сохранять спокойствие на самой олимпиаде.
Разработка CRM началась еще в 2017 году, но результат нам не нравился, и мы забросили. Многие на этом и успокаиваются – хорошо, когда сделал MVP и понял, что получилось говно, значит самое время остановиться. Но мне стало жаль потраченных усилий и спустя год после остановки я предложил сделать все по новой. Эта работа заняла около двух лет, и в…
Группа маркетинговых компаний Kokoc Group приобрела 78% долю в платформе NA100PRO, которая позволяет управлять объектами недвижимости на тематических площадках из единого личного кабинета. CЕО компании стал Евгений Максим, руководитель DMP ProfileData, уже входящей в группу. Сумма сделки не раскрывается.