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Миграция
Евгения Евсеева

Таиланд даст визу на 10 лет иностранцам, которые инвестировали в страну от $250 тысяч Статьи редакции

Программа начнёт действовать с 2022 года.

  • Правительство Таиланда разработало план для привлечения состоятельных иностранцев в страну — они смогут получить долгосрочную визу взамен на инвестиции, пишет Financial Times.
  • Чтобы получить визу на 10 лет, нужно вложить в местную недвижимость или гособлигации не менее $500 тысяч и предоставить доказательства дохода от $80 тысяч в год. Для пенсионеров требования ниже — инвестиции от $250 тысяч и доход от $40 тысяч в год.
  • Программа начнет действовать с 2022 года. Она рассчитана на пять лет, но правительство может её продлить.
  • Так правительство Таиланда надеется привлечь в страну богатых иностранцев, в том числе пенсионеров и высококвалифицированных специалистов.
  • Таиланд с 1 сентября разрешил россиянам въезжать в страну без двухнедельного карантина при условии, что они прошли вакцинацию двумя компонентами «Спутника V». Авиасообщение со страной пока не возобновлено — добраться можно на стыковочных рейсах.

#новость #таиланд

1097 просмотров
20 20 комментариев
2
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Giorgiy Kiladze

13

Жмотятся ребятки. Во многих более развитых странах за ту же стоимость можно и резидентство получить 🧐

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Иванов Олег

Giorgiy
1

Да там у них бзик на этом, продолжают думать, что Таиланд это супер страна и то, что они пускают людей это привилегия. В ковидное время прелестей там сильно поубавилось, на островах 60-70% развлечений закрылось, т.к. пустовало год.

Они там тысячи туристов в день ожидали по ковидной программе Plus и оценивали, что каждый будет тратить 3 000$ (за пару недель) и их будет под 100к. А по факту получили, что на Самуи сейчас ездит 10 туристов в день. Завышенные ожидания.

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Giorgiy
0

Абсолютли 

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Дмитрий Милюков

Giorgiy
0

Вот-вот.

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andr oid

Giorgiy
0

Огласите список пожалуйста 🙏🏼 

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БАБКА В ЗАСАДЕ

9

Там вроде иначе же. Типа доход за последние два года 80к баксов надо показать.
В любом случае они тут ебанутые, при всей моей любви к Таиланду, я понимаю что большинство выберет европейские страны с похожими программами или там лат Америку (у пиндосов оч популярно)

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Дмитрий Милюков

4

Чего Таиланд не может понять, что "богатых иностранцев, в том числе пенсионеров и высококвалифицированных специалистов." нужно привлекать бесплатно и быть счастливыми, если они туда приедут.

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Дмитрий
1

Они уже лет 10 ведут разговоры мол надо в страну качественных туристов с баблом звать, но пока что 90% это полунищие бэкпэкеры и такие же деды ))

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Дмитрий Милюков

БАБКА
2

И они дальше такие "давайте потребуем 500К и к нам поедут богатые". Идиоты )))

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Дмитрий
0

Просто уже же есть всякие smart visa и Thai elite. Не сказать что дохера тех кто по ним тут живет. Большинство на учебках дешманских 

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Дмитрий Милюков

БАБКА
0

Что логично, с деньгами получше места есть.

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Ilya Proklov

БАБКА
0

Проблема ThaiElite, что по ней нельзя тут работать.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Ilya
0

Ну да. Но и по учебке нельзя же по идее. Но куча народу мутит по-тихому. А иногда даже не по-тихому. Просто ментам отстегивают 

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Ruslan Umarkhanov

1

ДаунШифтеры итак там по полгода живут на расслабоне😉

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Ruslan
0

Да и год без проблем если варианты знать 

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Илья Шишкунов

0

А чего визу, а не ПМЖ хотя бы? 
Жмоты 

Ответить

Andrey Novikov

0

Не много найдётся пенсионеров с пенсией от 250К рублей в месяц 😅

Ответить

Влад Борщ

Andrey
0

Причём тут пенсия? Пенсионер типа не может вести успешный бизнес?

Ответить

Syzygy

0

Всего лишь визу? На что ребята рассчитывают? Хотя понятно на что - на лохов, которые сначала занесут деньги, а потом лишатся возможности управлять недвижимостью.

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Кирилл Фотькин

0

Через 10 лет

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