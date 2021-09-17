Таиланд даст визу на 10 лет иностранцам, которые инвестировали в страну от $250 тысяч Статьи редакции
Программа начнёт действовать с 2022 года.
- Правительство Таиланда разработало план для привлечения состоятельных иностранцев в страну — они смогут получить долгосрочную визу взамен на инвестиции, пишет Financial Times.
- Чтобы получить визу на 10 лет, нужно вложить в местную недвижимость или гособлигации не менее $500 тысяч и предоставить доказательства дохода от $80 тысяч в год. Для пенсионеров требования ниже — инвестиции от $250 тысяч и доход от $40 тысяч в год.
- Программа начнет действовать с 2022 года. Она рассчитана на пять лет, но правительство может её продлить.
- Так правительство Таиланда надеется привлечь в страну богатых иностранцев, в том числе пенсионеров и высококвалифицированных специалистов.
- Таиланд с 1 сентября разрешил россиянам въезжать в страну без двухнедельного карантина при условии, что они прошли вакцинацию двумя компонентами «Спутника V». Авиасообщение со страной пока не возобновлено — добраться можно на стыковочных рейсах.
Жмотятся ребятки. Во многих более развитых странах за ту же стоимость можно и резидентство получить 🧐
Да там у них бзик на этом, продолжают думать, что Таиланд это супер страна и то, что они пускают людей это привилегия. В ковидное время прелестей там сильно поубавилось, на островах 60-70% развлечений закрылось, т.к. пустовало год.
Они там тысячи туристов в день ожидали по ковидной программе Plus и оценивали, что каждый будет тратить 3 000$ (за пару недель) и их будет под 100к. А по факту получили, что на Самуи сейчас ездит 10 туристов в день. Завышенные ожидания.
Там вроде иначе же. Типа доход за последние два года 80к баксов надо показать.
В любом случае они тут ебанутые, при всей моей любви к Таиланду, я понимаю что большинство выберет европейские страны с похожими программами или там лат Америку (у пиндосов оч популярно)
Чего Таиланд не может понять, что "богатых иностранцев, в том числе пенсионеров и высококвалифицированных специалистов." нужно привлекать бесплатно и быть счастливыми, если они туда приедут.
Они уже лет 10 ведут разговоры мол надо в страну качественных туристов с баблом звать, но пока что 90% это полунищие бэкпэкеры и такие же деды ))
И они дальше такие "давайте потребуем 500К и к нам поедут богатые". Идиоты )))
Просто уже же есть всякие smart visa и Thai elite. Не сказать что дохера тех кто по ним тут живет. Большинство на учебках дешманских
Проблема ThaiElite, что по ней нельзя тут работать.
Ну да. Но и по учебке нельзя же по идее. Но куча народу мутит по-тихому. А иногда даже не по-тихому. Просто ментам отстегивают
ДаунШифтеры итак там по полгода живут на расслабоне😉
Не много найдётся пенсионеров с пенсией от 250К рублей в месяц 😅
Всего лишь визу? На что ребята рассчитывают? Хотя понятно на что - на лохов, которые сначала занесут деньги, а потом лишатся возможности управлять недвижимостью.
Есть ограничения по выручке и видам деятельности — но их пока не определили.
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