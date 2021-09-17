Как выбрать разработчиков мобильного приложения и не слить бюджет в трубу

За двадцать лет работы Spider Group сделала тысячи проектов. В последней декаде мы фокусируемся на мобильных приложениях и в личном общении с заказчиками часто слышим о затруднениях в подборе студии мобильной разработки. Поэтому мы решили собрать небольшое руководство к действиям для клиентов и заодно развеять пару мифов.