Россия разрешила въезд родственникам проживающих в стране иностранцев Статьи редакции
Для этого понадобится копия документа о родстве или попечительстве.
- Въехать в страну смогут супруги, родители, дети, родные братья и сёстры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители иностранцев и лиц без гражданства с видом на жительство. Об этом говорится в Telegram-канале консульского департамента МИД.
- Если между государством гражданства родственника и Россией нет соглашения о безвизовых поездках, иностранец должен обратиться в МВД и оформить приглашение. Оно станет основанием для выдачи обыкновенной частной визы его родственнику.
- До внесения изменений въехать в страну могли только члены семей россиян. Ограничения на въезд в Россию иностранцев действовали с марта 2020 года из-за пандемии Covid-19. В мае правительство разрешило иностранным инвесторам въезжать в страну.
«Фирма Мелодия» досрочно завершила сбор инвестиций для выпуска концертного альбома Стаса Намина и группы «Цветы» ― «Лучшие песни за 50 лет» (три DVD). Пользователи краудлендинговой платформы Co-Fi менее чем за две недели вложили 160 000 рублей на издание релиза.
Пока вы читаете эту статью, скорее всего, в мире родится еще один финтех. И чем больше их становится, тем важнее им отличаться друг от друга и разговаривать с клиентами не только на языке цифр, но и эмоций. Какие визуальные решения для этого используют финансовые продукты — мы решили выяснить и рассказать вам в этой статье.
Привет! Приглашаем разработчиков начального уровня на бесплатную backend-практику. На шаблоне реального проекта расскажем основные подходы, которые применяем при разработке — в частности, в микросервисах. Попрактикуемся в реализации новых фич и рефакторинге на Golang и не обойдем стороной вопросы эффективной работы в команде. Каждый практикант…
Модель Альтмана Z-score применяется для определения вероятности банкротства компаний в ближайшие два года.
Как-то раз, сидя на стрижке у своего барбера, задался вопросом: как было бы здорово отправить ему чаевые, отсканировав QR-код на зеркале, как в ресторанах. Так появился сервис spasiboza.ru
Электрический автобус от крупнейшего сборщика iPhone появится на рынке в 2022-м, а электромобили — в 2023 году.
Подкастинг – очень молодой (сам термин вошел в оборот в 2004 году с подачи британского журналиста), но стремительно развивающийся рынок. Его перспективы быстро оценили и в банках.
07.10.2021 случайно оставил зарядный кейс для наушников в такси, заказанное в приложении «Яндекс.Такси». После обнаружения пропажи, позвонил водителю, на что он ответил, что находится на заказе и не может разговаривать.