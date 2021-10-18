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Миграция
Таня Боброва

Россия разрешила въезд родственникам проживающих в стране иностранцев Статьи редакции

Для этого понадобится копия документа о родстве или попечительстве.

  • Въехать в страну смогут супруги, родители, дети, родные братья и сёстры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители иностранцев и лиц без гражданства с видом на жительство. Об этом говорится в Telegram-канале консульского департамента МИД.
  • Если между государством гражданства родственника и Россией нет соглашения о безвизовых поездках, иностранец должен обратиться в МВД и оформить приглашение. Оно станет основанием для выдачи обыкновенной частной визы его родственнику.
  • До внесения изменений въехать в страну могли только члены семей россиян. Ограничения на въезд в Россию иностранцев действовали с марта 2020 года из-за пандемии Covid-19. В мае правительство разрешило иностранным инвесторам въезжать в страну.

#новость

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21 21 комментарий
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Шакиров Сергей

отлично смотрится рядом с соседним постом о дефиците курьеров и сборщиков заказов

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3
Pavel Zhirnov

вот и решили проблему)

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3
Для закладок

Теперь весь ближний восток переедет в рф жить и строить тут свои порядки.
Полиция как раз кадрово обескровлена, некому будет гонять их. ред.

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2
Александр Смирнов

Не волнуйся, в полицию тоже их наберут со временем.

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0
Максим Морозов

Зачем ????? чтобы одному дворнику ЖЭКа с зарплатой 20 т.р. ещё содержать всю его многочисленную семью ? Это для этого партия жуликов и воров поднимала пенсионный возраст ? ред.

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1
Sergei Timofeyev

Затем, что им проще будет получить патент на работу

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0
Маркетологов к стенке

Сейчас мигранты повалят толпой, берегите своих жен и детей.

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1
роман долгополов

Это для тех с кем визовый режим вроде.Да и вообще так и было раньше ,просто изза ковида ограничили ред.

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0
Sergei Timofeyev

Вэлкам!

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1
Pavel Zhirnov

кишлак Прокшино

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0
Mik Petrov

Офигеть, мне загран паспорт уже 2 мес оформляют, как обычно ну куда не дозвониться, на госуслугах говорят а мы тут причем, идите в паспортный стол, туда не зайти, таджиков битком. Отправил жалобу в главное управление, жду ответа.

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1
Sergei Timofeyev

Зачем вы ходите в паспортный стол? Этим занимается МФЦ Мои документы

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0
Mik Petrov

Я имел в виду МФЦ . Это по старой привычке написал

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0
Sergei Timofeyev

Это разные заведения

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0
Gleb Tyutikov

То есть, я правильно понимаю, что будет открыта дорога родственникам работающим по патентам лицам?

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0
Michael Nick

Теперь они целыми кишлаками сюда повалят?

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0
Алексей К

Ситуация у моего товарища была. Этим летом он с женой поехал в соседнюю страну повидаться с престарелым отцом. На границе развернули - сказали, что его пропустить могут, а жену нет, так как она не родственница его отцу (рука-лицо). Пришлось ему ехать обратно. ред.

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0
Д Хб

У них принято, чтоб оба были родственниками отцу?)

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0
Сергей Ермилов

Да, и жена мужа должна быть дочерью отца мужа. Только так.

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0
Mihael Isaev

На границе железный занавес нынче

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Mihael Isaev

Выезжать когда уже разрешат сухопутно?

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0
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