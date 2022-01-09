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Миграция
Рая Хачатрян

Десять стран для переезда в 2021 году — подборка историй от пользователей vc.ru Статьи редакции

Наиболее популярные материалы об эмиграции за год.

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Китай

Как я бросил крутую карьеру в рекламе, уехал в Китай, пережил ксенофобию, женился и ни о чем не жалею

К середине 2019 года Саша Кулам занимал руководящие должности в Red Keds, Fasten и «Яндексе», но всё бросил и уехал в Гуанчжоу — из-за девушки, у которой был бизнес по закупке товаров у местных фабрик и поставке в магазины России и других стран.

Вместе они открыли собственную торговую компанию в Китае, пережили пандемию и поженились. Спустя полтора года после переезда Кулам описал плюсы и минусы страны и рассказал, как вести там бизнес.

Жизнь IT-инженера в Китае: как дела с IT, цензурой и интеграцией в общество

Руслан — iOS-разработчик в компании Booking, который два года жил и работал в Шанхае. Он рассказал, как у местных может быть одновременно восторженное и настороженное отношение к иностранцам, почему приезжим практически невозможно интегрироваться в страну и что такое «культ 996» — это когда надо очень много работать.

Тайвань

Впечатления программиста от жизни на Тайване: куча иностранцев, крутая городская среда, но сложно без знания китайского

Некоторые страны признают независимость Тайвани, другие считают её частью Китая. Системный программист Андрей считает, что на острове много типично китайского: долгая работа, овертаймы и «культ 996».

Об особенностях местных и их развлечениях на выходных — в материале.

Таиланд

Удалёнка и жизнь на Пхукете изнутри: море, жара, европейский сервис по азиатским ценам

Олег приехал в Пхукет в 2013 году и сейчас профессионально помогает иностранцам переехать туда. Он рассказал, за что сам любит остров — солнце, море, фрукты, низкие цены и активный отдых.

А ещё поделился, что там делать ИТ-специалисту, насколько легко остаться на ПМЖ и что ждет постоянных жителей и тех, кто хочет приехать на зимовку.

Малайзия

Куала-Лумпур: как русскому программисту живётся в азиатском киберпанке

Александр Кушнарев из Кипра с женой переехал в Малайзию: в страну, где нельзя гладить собак, в офисах две кухни, а на крышах — две идентичные площадки для мангала. И ему понравилось.

Материал о том, сколько стоит жизнь в Куала-Лумпуре, что хорошего и плохого в стране и какие у местных особенности.

Португалия

Дайвинг и ведение бизнеса в Португалии

Разработчик и бывший технический директор РБК, ВТБ24 и Softline Дмитрий Лайер родился в Калмыкии, но живёт на юге Португалии. Там он сначала работал в найме, а потом открыл свой бизнес, и рассказывает, с какими проблемами сталкивался: например, высокие налоги и маленькие зарплаты в ИТ.

Зато в стране хороший климат и экология, недорогая аренда и нестрашно отпускать детей гулять.

Швеция

Как попасть на работу в стокгольмский Spotify

Бэкенд- и дата-инженер Александр Любоженко мечтал о Кремниевой долине и несколько раз неудачно пытался переехать в США. Затем полгода он жил в Новой Зеландии, а в итоге переехал в Швецию на работу в Spotify — и не жалеет об этом.

Как дата-инженер переехал из Питера в Стокгольм и успешно интегрировался

Константин Голиков тоже дата-инженер и он тоже переехал в Швецию, чтобы поработать в Spotify. Он рассказывает, как приезжему адаптироваться к жизни в стране: например, можно петь, а если ходить в хор и петь вместе со шведами — их холодные сердца растают.

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Черногория

Черногория — мечта удалёнщика или нет

Олег Маюрченко работал фронтенд-разработчиком в белорусском офисе Object Style, но в августе решил уехать в Черногорию, продолжал работать на свою компанию и быстро получил ВНЖ.

В стране низкие цены, хороший климат и красивая архитектура. Но работы для ИТ-специалистов нет вообще — поэтому переезжают сюда в основном удалёнщики.

Германия

Что бесит русского в Германии в 2021

Даниил Седуш работает и учится в Германии с 2019 года. И не понимает, почему в одной из самой развитых стран Европы так сложно попасть к врачу и получить дебетовую карту Visa? О других минусах страны — в материале.

Ирландия

Почему я выбираю Европу

Анастасия Мясникова с 2010 года периодически жила в США, но для переезда выбрала другую страну — Ирландию, где её мужу предложили работу в Apple. Она рассказала, чем Европа выигрывает у Штатов лучше: спойлер — гостеприимные люди, достопримечательности в каждой деревне и качественная еда.

Религиозная страна, мостик между Америкой и Европой, ИТ-кластер. Как живёт Ирландия

Евгений Кольцов живёт в Дублине с 2017 года и за это время поработал аналитиком данных в Airbnb и стартапе Buymie. По его словам, Ирландия, которая всегда считалась «обочиной Европы» сейчас стала европейской Кремниевой долиной за счёт присутствия Google, Amazon, Facebook и Apple.

Корпорации активно ищут сотрудников — берут на себя всё для переезда, предоставляют всё для жизни и платят большие деньги. Но тем, кто работает на маленькие фирмы, повезло меньше — зарплата ниже, работу найти сложно, нужно активно выстраивать партнерские отношения, волноваться о собственном карьерном росте.

Канада

«Канада — повзрослевшая Россия»: как я переехал, история без розовых очков

В июле 2020 года герой текста получил статус резидента Канады и переехал туда с семьёй: по его словам, это одна из двух стран, где ждут опытных специалистов. Он рассказал, как получить максимум баллов для ПМЖ, легко ли найти работу в ИТ и как законно сэкономить на съёмном жилье.

Аргентина

Почему нужно ехать в Аргентину — лучшую страну на свете

Кирилл Маковеев работал в новосибирском интернет-издании. Осенью 2014 года съездил в Аргентину, влюбился в страну, переехал туда и решил зарабатывать экскурсиями для русскоязычных туристов.

Журналист считает, что эта страна — лучшая в мире. Да, сложно заказывать с Aliexpress, а iPhone стоит в два раза дороже, чем в России. Но зато есть бесплатные образования и медицина для всех, а спустя два года жизни можно получить гражданство.

#итоги2021 #переезд

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2 комментария
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Антон Ревякин

Может кто знает какие-то "живые" форумы по Болгарии, иммиграции в Болгарию? Хотим с женой получить в Болгарии ВНЖ на основании "на свободна практика"

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Leonid Leonidovich

Почитал про страны...По мне проще в США даже беженцем лететь через Мексику, чем ехать жить в нищий Тайланд или Малайзию. Да и Китай - это только если свои не дают и приходится в Китае искать жену.

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