Скидки на ски-пасс, 2022 гигабайт и другие новогодние подарки от Tele2

В зимний сезон наши клиенты могут поздравить друзей бонусами от Tele2 и партнеров, устроить марафон новогодних комедий в счет минут, узнать полезные лайфхаки по встрече и празднованию Нового года и получить подарки на катке ВДНХ. Расскажем о лучших праздничных предложениях.