Сингапур введёт обязательную вакцинацию иностранцев для получения рабочей визы и проживания на территории страны Статьи редакции
Решение вступит в силу 1 февраля 2022 года.
- Сертификат о вакцинации понадобится всем, кто хочет работать, учиться или постоянно проживать в Сингапуре, пишет The Straits Times. Новые правила не коснутся детей младше 12 лет и людей с медицинскими противопоказаниями.
- Чтобы оформить рабочую визу, работодатель должен доказать, что сотрудники были полностью привиты до прибытия в Сингапур. Последним нужно загрузить в систему иммиграции цифровой сертификат о вакцинации, а при регистрации на самолёт или паром показать оригинал документа.
- Власти утвердили новые меры на фоне распространения нового штамма Covid-19. Они признают, что «распространение “омикрона” неизбежно».
Как же задолбала эта тема... По факту: у всех знакомых на работах болеют сейчас вакцинированные сотрудники, не привитые не болеют. Вот почему так?
Каждый подтягивает статистику под свои убеждения. Но антипрививочники этим страдают особенно сильно (по моей статистике🙂).
Лучше всех подтягивают статистику по ящику)
У меня 80% окружения не привито и никто тяжело не болел, у половины за 2 года даже симптомов не было.
Я сейчас может и пиздабол в чьих-то глазах, но точно не антипрививочник, тк болел легко год назад и смысла колоться не вижу.
А где статистика от производителя? А нет, да?)
Вы в принципе против вакцинации? Раз уж вам она даже в Сингапуре не нравится.
По факту на моей работе (120 чел) мало болеют, привытих около 70 процентов
Я говорю конкретно про ноябрь-декабрь этого года. У знакомых, которые работают на предприятиях, где 100-400 человек, болеют только привитые. Они сами это замечают, некоторые из них тоже вынуждены были привиться. Почему с не привитыми этого не происходит?
Тоесть до прививки куча миллионы людей болели ковидом, а после создания вакцины стали болеть только привитые. Ну вы сами верите в свой бред?
Сильно болели и болеют люди с лишним весом, возрастные, со слабым иммунитетом и с хроническими заболеваниями. А вот после прививки начинают болеть те, кто не болел до этого. Верь в свой бред.
Могу лишь предположить. Те, кто не прививаются — и так особо сезонными не болеют. Типа зачем? Те, что каждый квартал в соплях — побежали привились в надеждах защитится. Но эффекта от вакцины ровно как от Арбидола. Вот и выходит, что соплей меньше не стало именно у второй группы
Херовый из вас предположитель. Давайте сделаем все по уму:
- на работе пусть будет 100 человек
- 80 человек пусть будут привитыми, а 20 следовательно непривитыми
- из привитых заболело 8 человек, из непривитых заболело 4 человека -> получается непривитых заболело в два раза меньше чем привитых
- однако всего 10% от привитых заболело, в то время как 20% непривитых заболело
—--—--
Это и называется статистика и научный подход. А то как вы размышляете - это дилетантский подход на кухне по#@₽еть
Ой как много факторов ты в своей теории не учёл. А ещё называешь это статистикой и научным подходом. *фейспалм*
Вакцина просто не от всех болезней защищает
Нацизм получается?
Нет.
Не, скорее сегрегация, биофашизм и тотальный биоконтроль. Нацизм к этому не имеет никакого отношения.
Хуизм.
Как удобно
Теперь можно говорить что "В Сингапуре насильно чипируют, а у нас демократия!"
Сингапур всю жизнь был тоталитарной Азией.
В коммунистическом Китае жизнь свободнее, чем в синге.
Ты ни там, ни там не жил, но рассуждаешь. Балабол что ли?
О работе, отношениях с деньгами и другими людьми.
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