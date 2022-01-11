Рейтинг: 100 стран, паспорта которых дают больше всего возможностей для путешествий без виз Статьи редакции
На первом месте — Сингапур и Япония, Россия — на 46.
Аналитическое агентство Henley & Partners опубликовало индекс паспортов по данным на начало 2022 года. Место страны в рейтинге определяется количеством мест, куда её граждане могут попасть без визы.
Агентство проанализировало 227 стран, максимальное количество возможных баллов — 226, по количеству стран, куда можно отправиться.
На первом месте в рейтинге — Сингапур и Япония, с таким паспортом можно попасть без визы в 192 страны. На втором — Германия и Южная Корея (190 стран), на третьем — Испания, Италия, Люксембург и Финляндия (189 стран).
Россия поднялась на 46 место рейтинга после заключения договорённостей о безвизовом въезде в Пакистан. Теперь с российским паспортом можно съездить в 119 страны без визы. В конце 2021 года страна была на 51 месте, сообщает агентство.
В число первых 50 стран также вошла Украина (35 место), с её паспортом можно без визы посетить 141 страну. Белоруссия — на 65 месте, Казахстан — на 68.
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