Таиланд введёт туристический сбор при въезде в страну с апреля 2022 года Статьи редакции
Деньги потратят на развитие туризма в стране и страховки для туристов.
- Изначально туристический сбор планировали взимать с января 2022 года, теперь сроки перенесли на апрель, пишет Bloomberg. Сумма сбора — 300 батов (около $9).
- Сбор включат в стоимость билета на самолёт. Как будут собирать деньги с туристов, которые прибыли на наземном транспорте, власти Таиланда пока не определились.
- Вырученные средства направят на развитие туристических направлений в стране и программу страхования туристов.
Власти Таиланда заявили, что максимальная сумма страховки для каждого иностранного туриста составит 1 млн бат (около $30 тысяч) в случае смерти и до 500 тысяч бат (около $14 тысяч) на оказание медицинской помощи.
- Таиланд ожидает получить около 1,8 трлн бат в 2022 году — 800 млрд за счёт курортного сбора. По подсчётам властей, Таиланд могут посетить 9 миллионов туристов из разных стран. При открытии сухопутных границ общее число посетителей может вырасти до 15 млн.
- Идею ввести подобный сбор власти Таиланда обсуждали с 2016 года, в январе 2021 года была одобрена сумма.
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