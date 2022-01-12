Миграция
Валерия Козлова

Таиланд введёт туристический сбор при въезде в страну с апреля 2022 года Статьи редакции

Деньги потратят на развитие туризма в стране и страховки для туристов.

  • Изначально туристический сбор планировали взимать с января 2022 года, теперь сроки перенесли на апрель, пишет Bloomberg. Сумма сбора — 300 батов (около $9).
  • Сбор включат в стоимость билета на самолёт. Как будут собирать деньги с туристов, которые прибыли на наземном транспорте, власти Таиланда пока не определились.
  • Вырученные средства направят на развитие туристических направлений в стране и программу страхования туристов.

  • Власти Таиланда заявили, что максимальная сумма страховки для каждого иностранного туриста составит 1 млн бат (около $30 тысяч) в случае смерти и до 500 тысяч бат (около $14 тысяч) на оказание медицинской помощи.

  • Таиланд ожидает получить около 1,8 трлн бат в 2022 году — 800 млрд за счёт курортного сбора. По подсчётам властей, Таиланд могут посетить 9 миллионов туристов из разных стран. При открытии сухопутных границ общее число посетителей может вырасти до 15 млн.
  • Идею ввести подобный сбор власти Таиланда обсуждали с 2016 года, в январе 2021 года была одобрена сумма.

#новость #таиланд

263 просмотров
0
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Дизайн
Магвай
9 инновационных трендов в веб-дизайне на 2022 год

Команда Магвай всегда внимательно следит за трендами и старается внедрять их в своей работе. Как известно — основные тренды зарождаются на западном рынке, а потом плавно появляются в России. Поэтому, чтобы понять, какие новые веяния будут главенствовать в 2022 году, мы подготовили перевод статьи, вобравшей в себя мнения профессионалов из "

7
42
Приёмная
Robot Was Here
«Подари акцию» от Тинькофф не совсем подарок. Личный опыт

Без лишних слов опишу новую возможность Тинькофф. Инвестиций и ее суть. В конце 2021 года Тинькофф Инвестиции предоставила своим клиентом возможность подарить акции другу в подарок.

98
86
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
VK
Топ-менеджеры VK снова пошли в школы

Но не за тем, за чем вы подумали.

28
4
Финансы
Pavel Komarovskiy
Interactive Brokers с 1 января вводит «плату за токсичное резидентство» $1400 в год

Ряд российских клиентов американского брокера получили извещение о том, что с них начнут взимать регулярную плату на покрытие издержек по «внимательному изучению и оценке счета» из-за их страны резидентства и/или других подозрительных характеристик счета.

64
84
Карьера
Полина Лааксо
«Лучше два дня вдумчивой работы, чем пять дней в забытьи»: опыт финтеха Bolt, который перешёл на четырёхдневный график Статьи редакции

Стартап из Сан-Франциско — первый «единорог» на техрынке, окончательно сокративший рабочую неделю. О том, что у него получилось, а что пока требует доработок.

Часть сотрудников компании Bolt Bolt
94
76
МТТ
Массовый подбор «синих воротничков» проведут голосовые роботы МТТ

Голосовой помощник VoiceBox от МТТ помогает российским компаниям проводить отбор сотрудников на рабочие специальности. Робот не просто оповещает по телефону об открытой вакансии, но и проводит первоначальный опрос и в виде интервью выясняет основные характеристики и данные кандидатов. В случае соответствия всем требованиям, голосовой бот передает…

0
0
Крипто
Богдан Музыченко
«Тинькофф» купил долю в швейцарском криптовалютном сервисе Aximetria Статьи редакции

Доля TCS Group в компании может составить 83,2%.

49
28
Трибуна
Иван Замятин
Потратили 1 млн рублей на продвижение стартапа. Делюсь результатами: что сработало, а что нет

В этой статье поделюсь краткими результатами продвижения нашего стартапа. Какие рекламные каналы использовали, какие эксперименты запустили, что из этого вышло.

Основатели проекта Event Link: Замятин Иван и Симон Оганесян
6
6
Устойчивые города: Москва
Постновогодняя утилизация: какую пользу приносят елки после переработки

Рассказываем на примере ежегодной акции «Елочный круговорот».

фото: ДПиООС
0
–1
БКС Мир инвестиций
Недорогой пенсионный портфель из российских биржевых фондов
5
0
Yota
Как сменить профессию внутри компании: опыт Yota

По данным исследования hh.ru, с желанием сменить сферу деятельности сталкиваются 56% людей. Но это еще не повод покидать текущую компанию и отправляться в свободное плавание по рынку – подходящая вакансия может найтись и там, где человек уже работает. HRD Yota Екатерина Мельникова рассказывает о том, как сменить профессию внутри организации,…

0
3
Больше статей
null