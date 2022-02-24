Все возможные меры лидеры европейских стран будут принимать на саммите 24 февраля.

Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сэмми Махди предложил ввести запрет на выдачу виз ЕС всем россиянам, включая студентов и тех, кто путешествует по работе, пишет бельгийское издание Le Soir.

По его словам, «безрассудное нападение» России вынуждает «быть осторожными со всеми россиянами», которые хотят приехать в Бельгию. Запрет должен повлиять на краткосрочное и долгосрочное пребывание, уточнил он.

При этом премьер-министр Бельгии Александр де Кро пока не делал официальных комментариев, отмечает Reuters. 23 февраля за запрет на выдачу туристических виз россиянам выступил глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс.

В ЕС пока вопрос о запрете виз не комментировали. Все меры будут принимать на саммите лидеров стран ЕС — он пройдёт 24 февраля в Брюсселе.