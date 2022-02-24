Бельгийский чиновник предложил не выдавать европейские визы россиянам, его идею пока не обсуждали в ЕС Статьи редакции
Все возможные меры лидеры европейских стран будут принимать на саммите 24 февраля.
Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сэмми Махди предложил ввести запрет на выдачу виз ЕС всем россиянам, включая студентов и тех, кто путешествует по работе, пишет бельгийское издание Le Soir.
По его словам, «безрассудное нападение» России вынуждает «быть осторожными со всеми россиянами», которые хотят приехать в Бельгию. Запрет должен повлиять на краткосрочное и долгосрочное пребывание, уточнил он.
При этом премьер-министр Бельгии Александр де Кро пока не делал официальных комментариев, отмечает Reuters. 23 февраля за запрет на выдачу туристических виз россиянам выступил глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс.
В ЕС пока вопрос о запрете виз не комментировали. Все меры будут принимать на саммите лидеров стран ЕС — он пройдёт 24 февраля в Брюсселе.
Многие писали, что со временем Путин вернет «железный занавес». А в итоге, получилось, что «занавес» нам сделает сам же Запад. Потом же Путин еще и скажет, что ни в чем не виноват, это все Европа. Как удобно.
И это европа отказывается продавать евро меньше чем за 150 рублей.
Когда требуется скрыть голую ж-пу надо же прикрывать чем-то?
По их логике, санкции в отношении граждан, должны стимулировать этих граждан обратить свой гнев на тех, из-за кого эти санкции с ними случились.
Потому что санкции в отношении верхушки власти, никак не стимулируют самих граждан, максимум радость/злорадство - что теперь такой-то депутат / пропагандист не поедет на море, но не более.
А когда это касается лично, то и приходят вопросы Кто испортил воздух?
При том, что визы в ЕС нужны крайне малому проценту россиян, бОльшая часть из которых и так против Путина. «По своим» же и бьют…
Приехали!
ЭТО Адские санкции ??? ВС РФ уже взяли Каховскую ГЭС, и высаживают десант под Киевом ... сопротивления нет ... погранцы просто пропустили наши танки и работают дальше ... Это даже не война и спец операция ... не с кем воевать.
я думаю через неделю это предложение тихо отзовут
Лишить себя денежного потока от туристов и инвестиций в недвижимость ради чего? Дешевый популизм, не более.
Жизнь в очередной раз преподает нам урок о важности диверсификации. Если у вас тяжелый случай «портфельного патриотизма», и основная часть вашего капитала завязана на российские акции и рублевые инструменты — ну, тогда нужно быть готовым и к таким поворотам событий.
Индекс Московской биржи упал на 10%.
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