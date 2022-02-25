«Теперь не важно куда, главное — откуда»: о выросшем спросе на релокацию из России говорят компании-«эвакуаторы» бизнеса Статьи редакции
Куда и какими темпами растёт спрос на переезд в последние дни, рассказывают Relocode и Tagler Harbor.
Каждый день к нам поступает минимум 30-40 обращений о релокации, раньше их было примерно в 10 раз меньше. Началось это неделю назад, резко созрели все, кто до этого думал. И это при том, что у нас сервис не для фрилансеров. Мы релоцируем ИТ-стартапы и компании, которые хотят выйти на новые рынки.
В последние дни и недели к нам обращаются в 90% случаев стартапы на очень ранних стадиях развития, разных направлений. Большая часть из них относится к финтеху, эдтеху, блокчейну и маркетинговым фирмам, есть и разработчики игр. Ещё 10% — это ИТ-компании с выручкой 10-100 млн рублей в год.
Часто они говорят так: «наши клиенты в Европе требуют, чтобы мы были в Европе, иначе грозятся разорвать контракт». И это логично. Для любого крупного заказчика в Европе это огромные риски — иметь подрядчиков в политически нестабильном регионе.
Если говорить о выборе направлений для релокации: фрилансеры все хотят в Португалию, там дёшево и тепло, а бизнес-команды хотят в Британию и Ирландию. Растёт сильно спрос на Францию, так как она сейчас сделала самую удобную стартап-визу по программе Passport Talent, сразу на четыре года.
У нас стоимость услуг и так высокая — от €6500 за стартап-визы для команд до трёх человек и их семей. Мы помогаем упаковать проект под инвестиции и гранты. Поднимать цены не планируем, но спрос уже больше возможностей. Поэтому не удивлюсь, если стоимость услуг вырастет на 30-50% и выше.
Сроки на релокацию сильно зависят от страны. Быстрее всего получить документы и переехать можно в Британии, Франции и Эстонии — за 1-2 месяца. В Португалии уже есть «пробки», ждать придётся по 4-6 месяцев, в Испании — от 3 до 6. Ну а для релокации в Нидерланды можно заложить срок в 9 месяцев.
За последний месяц очень вырос спрос на перемещение компаний в Европу и релокацию сотрудников. В основном это ИТ-компании: предоставляющие услуги разработчиков, делающие SaaS-сервисы, мобильные приложения, CRM-системы и другие. Российские бизнесмены наиболее интересуются Испанией, Португалией, Латвией, Андоррой и Кипром.
Причины для выбора конкретного направления у всех индивидуальные. В основном всё опирается на простые процессы инкорпорации, получение вида на жительство, открытие банковских счетов и ведения бизнеса.
Мы не планируем повышать цены на свои услуги, они остаются на уровне 2021 года, какой бы спрос на них ни был. В зависимости от страны, стоимость может варьироваться от нескольких тысяч евро до €12 тысяч.
Стоит ли компаниям торопиться с релокацией, каждый должен решить самостоятельно. Но с каждым годом получение вида на жительство и открытие счетов в Европе усложняется.
Время на релокацию зависит от конкретной страны, весь процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. А риски есть всегда. Они могут быть связаны с регламентами европейских банков, санкциями и изменениями в законодательстве стран.
К сожалению, пока невозможно предсказать, какие трудности ждут российских предпринимателей.
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