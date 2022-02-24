Миграция
TJ

Чехия, Латвия и Литва приостановили выдачу виз россиянам из-за начала военной операции России на Украине Статьи редакции

Чехия также закрыла консульства в Петербурге и Екатеринбурге.

Власти Чехии приостановили выдачу виз российским гражданам из-за начала военной операции России на Украине. Об этом сообщает издание Deník N со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу. По его словам, визу будут выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам.

Чехия также временно закрыла свои консульства в Петербурге и Екатеринбурге. Власти страны решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно.

Латвия также перестаёт выдавать визы россиянам, заявил глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич. Исключение — для случаев, связанных с «особыми гуманитарными соображениями». Страна также отзывает посла из Москвы для консультаций.

Обновлено в 21:36. Литва тоже приостановила выдачу виз россиянам, кроме «случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями». Страна также обсуждает вопрос отзыва посла в России для консультаций.

#новость #днрилнр

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Илья Шишкунов

Просто надеюсь, что россиян с ВНЖ это не коснётся, не хочу обратно в РФ

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53
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Совет безопасности

Да и РФ обратно не хочет тебя.

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–65
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Илья Шишкунов

@Инспектор
Удаляй ботов

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44
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Василий Белогородов

Будьте аккуратнее - сегодня такие комментарии при мне признавали оскорблением и банили пользователей.

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Adult Swim

И зря! Мы, либерахи, ненавидим людей с другим мнением!

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Алексей Лебедев

Иди утопись

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Илья Попов

Вам больше подходит Контроль Государственной Безопасности. Поправьте пожалуйста.

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Вячеслав Устинов

Наверняка не коснется. Но мы планировали в марте, но теперь непонятно - сможем ли уехать обратно из России домой(

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Илья Шишкунов

Из России фиг знает, главное, чтобы депорт не делали из ЕС, готов хоть лично в солдаты НАТО идти

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Илья Попов

Они хорошо подготовились - и здесь атакуют.

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Илья Шишкунов

Я писал администрации, чтобы вычищали вот таких ребят, но они чуть ли не шпики со стороны РКН
https://vc.ru/u/647014-igor

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Американский Никита

Как вам не стыдно? Вы же типа за западные ценности демократию, а пытаетесь как любой тоталитарный режим несогласных с вами заткнуть. Чем же вы же лучше диктаторов?)) С такими взглядами как раз таки вы больше России нужны)) демократические ценности как раз состоят в том чтобы каждый имел право голоса и на своё мнение.

И я не из РКН))

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Mesye Sharl-Maximilyen

На войне нет демократии и свободы слова.

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Василий Белогородов

Стыд - удел сильных духом.

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Алексей Лебедев

Какое мнение? Ну давайте, сможете нормально сформировать своё мнение?

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Blackrock

А почему в свободном обществе кого то нужно вычищать?

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Илья Шишкунов

О каком свободном обществе идёт речь? Ты новости читал?

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Blackrock

Стопэ дядя ты же вроде за европейские ценности, а они подразумевают равенство, свободу слова все дела. А у тебя получается тоже как у Свергуна если мне не нравится значит все плохие?

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Egorius

Тоже думал на эту тему сегодня, paranoia kicked in.
Так же смущает перспектива закрытия европейских банковских счетов граждан рф, и как это отразится на гражданах рф живущих в европе по ВНЖ…

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Совет безопасности

Ты и им не нужен😄

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Вячеслав Устинов

Наверняка не коснется. Но планировали в РФ марте, но теперь непонятно - сможем ли уехать обратно из России домой( продублировался комментарий, инет тупит

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Илья Шишкунов

Сервера Комитета загибаются, не, в РФ в ближайшие годы ни ногой

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Max Payne

Надеюсь, не все страны ЕС так поступят и всё же простые граждане смогут получать визы и путешествовать по Евросоюзу. А лично я отдыхать на российских "курортах" принципиально не буду — ни сервиса, ни нормальной еды, ни чистоты-порядка, пускай поцреоты сами такое кушают.

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51
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Tanto Mare

Надеюсь так поступят все страны, которые не хотят нападения на себя чужой армии.

Возможно тогда наши граждане начнут задумываться за кого голосовать на выборах.

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12
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Злой Полушубок

На российских "выборах" можно голосовать за кого угодно, это ни на что не влияет.

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50
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Прикладной фонарь

Самый смех тут в том, что в РФ дохера граждан, которым эта Европа нафиг не нужна и они вполне сознательно голосуют за текущий порядок вещей.

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18
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Злой Полушубок

В РФ достаточно людей чтобы провести в парламент оппозиционную партию. Но политическое поле настолько зачищено, что даже одномандатником оппозиционеру не пройти. А если кто-то случайно просочится, то его быстро посадят.

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12
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Dimitri

Большая часть тех кому "Европа нафиг не нужна" себе её позволить и не могут. Парадокс в том что как раз среди нищих многие голосуют за текущий порядок.

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Анон Плиз

В чем парадокс, что нищие голосуют за текущий порядок?

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0
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Dimitri

Большая часть тех кому "Европа нафиг не нужна" себе её позволить и не могут. Парадокс в том что как раз среди нищих многие голосуют за текущий порядок.

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2
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Oleg Zhuravlev

Да всяких "силовиков" у нас пол страны, как при советской власти пол страны сидит и полстраны сторожит ;)

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Василий Белогородов

И еще половина в интернетах строчит)

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Gutal1n

т.е. 146% населения примерно получается, узнаю родину))

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John Doe

Знаете когда я принял решение, что надо уезжать? Когда в 2012 году отработал наблюдателем. 24 часа на ногах, но могу гарантировать, что на моем участке не было вбросов. Тем не менее - центр Москвы, прогрессивный район, 2012й год (сразу после скандала на выборах в дума), но - 43% поддержки. Да один из самых малых показателей, но 43% поддержки.

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2
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Василий Белогородов

Вот это верное решение. А то многие пытаются ломать других людей под себя и удивляются результату. Это бесполезно - только врагов можно нажить.

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SansNom

Дайте пять! Я тоже работал наблюдателем на тех выборах. И подтверждаю: на моем участке, Кутузовском направлении, не было вбросов, и за Путина было реально 60 с чем то процентов)

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Max Payne

У нас 75% населения без загранпаспортов, из оставшихся 25% дай бог чтоб половина была в Шенгенской зоне. Тотальные ограничения на поездки по Европе не заставят задуматься граждан. А вот меньшинству, у кого есть деньги на отдых в ЕС, но нет денег на паспорт ЕС, будет тяжело.

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6
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Злой Полушубок

На российских "выборах" можно голосовать за кого угодно, это ни на что не влияет.

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4
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Ульян Романов

Да никто и не голосует, ну че вы...

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Tlaloc Chavez

То есть ты голосовал за Солнцеликого, я правильно понял?
Я не голосовал за него, мои родные и друзья тоже, но раз ты так гордо обобщаешь, значит, знаешь о чём говоришь, правда?

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Товарищ

Те кто вбрасывает голоса и машет флажками на очередном съезде едра и так отдыхает на Черном море. У них денег на Европу нет. Так что для них ничего не меняется.

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Никита Норонов

Я больше надеюсь на то, что приостановка не долго продлится, и большинство людей найдёт взаимное понимание

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Александр Мишулин

А граждане при чем тут алло?

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19
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Счастливый браслет

А это пусть граждане спрашивают известно у кого

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36
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Никита

Тогда почему граждане сейчас массово не берут штурмом кремль? Миниакции только

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4
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Roman Bannov

Граждане пока заняты штурмом банкоматов.

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Sergey Vlasov

Потому что за границей до короновируса были не все. Многие, на самом деле, живут без неё. Просто со стороны ЦА ВиСи в это сложно поверить.

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Юности вольная птица

Многим еще со времён СССР и Прибалтика - заграница))

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Хлоргексидин

У них есть максим, у нас его нет

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Evil Pechenka

Страшный удар по Путину, он как раз хотел визу в Латвию и Чехию получить.

Алё, может хватить мочить россиян, которые не виноваты, что там родились?

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Labelig

Путин в ответ введёт страшные контрсанкции - запретит россиянам выезжать за рубеж.

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Mesye Sharl-Maximilyen

Это не удар по путину, это предотвращение внедрения российских дрг.

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Podkuiko Vladislav

А если iq больше 50-ти и ты не хочешь войны и не поддерживаешь питуна и армию поцреотов, это уважительная гуманитарная причина ?

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user_90123129312

«Умалишённого необходимо изолировать»
Очень правильно сказано. Надеюсь, всякие хуяндексы, сберы и прочие высунут языки из своих задниц и скажут что-то дельное. Могла быть отличная страна, но предпочтителен каменный век на большой территории.

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Sergey Vlasov

Коммерческие компании не хотят получить по башке, это нормально. Вы вот, например, себе подзатыльники не отвешиваете, верно?

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Podkuiko Vladislav

А если iq больше 50-ти и ты не хочешь войны и не поддерживаешь питуна и армию поцреотов, это уважительная гуманитарная причина ?

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2
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Kinolog

Чехи - это новые прибалты.

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Anatoliy Lyashenko

Всё завертелось из-за складов

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v222v

Война это всегда боль, война это всегда потери людей, нажитого, ценного!
Почему нельзя было не доводить до эскалации?
Можно было договориться и с тогда непризнанными республиками, и не стрелять 8 лет подряд.
Когда договариваются - идут на уступки обе стороны и все налаживается!
В итоге: политики сидят в своих кабинетах, а по голове получают мирные люди.
Так пусть в любых условиях мы будем оставаться людьми, и в 21 веке мы будем сражаться на полях верховенства науки и культуры, а не на полях войны.
Главные ценности - люди, а не бумажки, замки, золото.

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Андрей Калинин

Тут вроде никто и не говорит что ему стыдно.
Собственно за что стыдиться то, ведь мы против войны (позволю себе высказаться от лица абстрактных "мы"), приказы начать боевые действия мы не отдавали, в большинстве своем власть мы не поддерживаем и мы сами же постоянно страдаем от ее действий и решений. Так что нам собственно нечего стыдиться то.

И кстати, предполагаю, что ваш призыв жертвовать деньги в данный момент для "меценатов" может обернуться вот этой статьей.

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Mesye Sharl-Maximilyen

Визы США тоже вроде не дают.

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Борис Кокляев

Причем давно уже.

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Mesye Sharl-Maximilyen

В Польше выдавали и можно было в других странах учебные получать. Щас во всех посольствах даже не рассматривают.

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Inna Hoberman

В наше время лучше сидеть дома. Но а я заодно акций упавших в цене прикупила, на рынке распродажа.

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Борис Кокляев

Ага, на Мосбирже распродажа, все по акции))

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Интернет Магазинов

Это не коснется физических лиц говорили они

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Борис Кокляев

Хреново дело, как говорил мой дед (нормальный дед, а не тот, что войну развязал). У меня немцы по отцовской линии, этой весной я планировал начать процесс получения ВНЖ и эмиграции. Если Германия не разорвет дипломатические отношения с Россией, тогда все еще куда ни шло. А если разорвет, то я даже не знаю, какими окольными путями получать визу, потому что оставаться здесь я никогда не хотел и не хочу.

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Василий Белогородов

Наоборот - если разорвет, то будет проще. Вы сможете как потомок немца, которого ущемляют, убежище попросить. Уверен, что немецкое посольство знает, что в стране ведут борьбу с героизацией фашизма.

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Tanto Mare

Через посольство Германии в другой стране, например в Казахстане

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Андрей Харьков

Логично

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Андрей Харьков

Логично

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Mark

Киньте, пожалуйста, скрин комментария, где чел вроде бы угадал развитие событий

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Dmitry Petrozhitskiy

Ну и нах

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kuskus kuskus

Эстонцы просто больше на визах теперь заработают

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Илья Плотников

Зато тем, кто 8 лет убивал русских, тем безвиз. Месседж ещё не всем понятен?

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Non Existence

СМЫСЛ ? СМЫСЛ ? СМЫСЛ ? СМЫСЛ ? СМЫСЛ ? Вот реально, в чём смысл ?

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