Чехия, Латвия и Литва приостановили выдачу виз россиянам из-за начала военной операции России на Украине Статьи редакции
Чехия также закрыла консульства в Петербурге и Екатеринбурге.
Власти Чехии приостановили выдачу виз российским гражданам из-за начала военной операции России на Украине. Об этом сообщает издание Deník N со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу. По его словам, визу будут выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам.
Чехия также временно закрыла свои консульства в Петербурге и Екатеринбурге. Власти страны решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно.
Латвия также перестаёт выдавать визы россиянам, заявил глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич. Исключение — для случаев, связанных с «особыми гуманитарными соображениями». Страна также отзывает посла из Москвы для консультаций.
Просто надеюсь, что россиян с ВНЖ это не коснётся, не хочу обратно в РФ
Да и РФ обратно не хочет тебя.
@Инспектор
Удаляй ботов
Будьте аккуратнее - сегодня такие комментарии при мне признавали оскорблением и банили пользователей.
И зря! Мы, либерахи, ненавидим людей с другим мнением!
Иди утопись
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Вам больше подходит Контроль Государственной Безопасности. Поправьте пожалуйста.
Наверняка не коснется. Но мы планировали в марте, но теперь непонятно - сможем ли уехать обратно из России домой(
Из России фиг знает, главное, чтобы депорт не делали из ЕС, готов хоть лично в солдаты НАТО идти
Они хорошо подготовились - и здесь атакуют.
Я писал администрации, чтобы вычищали вот таких ребят, но они чуть ли не шпики со стороны РКН
https://vc.ru/u/647014-igor
Как вам не стыдно? Вы же типа за западные ценности демократию, а пытаетесь как любой тоталитарный режим несогласных с вами заткнуть. Чем же вы же лучше диктаторов?)) С такими взглядами как раз таки вы больше России нужны)) демократические ценности как раз состоят в том чтобы каждый имел право голоса и на своё мнение.
И я не из РКН))
На войне нет демократии и свободы слова.
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Стыд - удел сильных духом.
Какое мнение? Ну давайте, сможете нормально сформировать своё мнение?
А почему в свободном обществе кого то нужно вычищать?
О каком свободном обществе идёт речь? Ты новости читал?
Стопэ дядя ты же вроде за европейские ценности, а они подразумевают равенство, свободу слова все дела. А у тебя получается тоже как у Свергуна если мне не нравится значит все плохие?
Тоже думал на эту тему сегодня, paranoia kicked in.
Так же смущает перспектива закрытия европейских банковских счетов граждан рф, и как это отразится на гражданах рф живущих в европе по ВНЖ…
Ты и им не нужен😄
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Наверняка не коснется. Но планировали в РФ марте, но теперь непонятно - сможем ли уехать обратно из России домой( продублировался комментарий, инет тупит
Сервера Комитета загибаются, не, в РФ в ближайшие годы ни ногой
Надеюсь, не все страны ЕС так поступят и всё же простые граждане смогут получать визы и путешествовать по Евросоюзу. А лично я отдыхать на российских "курортах" принципиально не буду — ни сервиса, ни нормальной еды, ни чистоты-порядка, пускай поцреоты сами такое кушают.
Надеюсь так поступят все страны, которые не хотят нападения на себя чужой армии.
Возможно тогда наши граждане начнут задумываться за кого голосовать на выборах.
На российских "выборах" можно голосовать за кого угодно, это ни на что не влияет.
В РФ достаточно людей чтобы провести в парламент оппозиционную партию. Но политическое поле настолько зачищено, что даже одномандатником оппозиционеру не пройти. А если кто-то случайно просочится, то его быстро посадят.
Большая часть тех кому "Европа нафиг не нужна" себе её позволить и не могут. Парадокс в том что как раз среди нищих многие голосуют за текущий порядок.
В чем парадокс, что нищие голосуют за текущий порядок?
Большая часть тех кому "Европа нафиг не нужна" себе её позволить и не могут. Парадокс в том что как раз среди нищих многие голосуют за текущий порядок.
Да всяких "силовиков" у нас пол страны, как при советской власти пол страны сидит и полстраны сторожит ;)
И еще половина в интернетах строчит)
т.е. 146% населения примерно получается, узнаю родину))
Знаете когда я принял решение, что надо уезжать? Когда в 2012 году отработал наблюдателем. 24 часа на ногах, но могу гарантировать, что на моем участке не было вбросов. Тем не менее - центр Москвы, прогрессивный район, 2012й год (сразу после скандала на выборах в дума), но - 43% поддержки. Да один из самых малых показателей, но 43% поддержки.
Вот это верное решение. А то многие пытаются ломать других людей под себя и удивляются результату. Это бесполезно - только врагов можно нажить.
Дайте пять! Я тоже работал наблюдателем на тех выборах. И подтверждаю: на моем участке, Кутузовском направлении, не было вбросов, и за Путина было реально 60 с чем то процентов)
У нас 75% населения без загранпаспортов, из оставшихся 25% дай бог чтоб половина была в Шенгенской зоне. Тотальные ограничения на поездки по Европе не заставят задуматься граждан. А вот меньшинству, у кого есть деньги на отдых в ЕС, но нет денег на паспорт ЕС, будет тяжело.
На российских "выборах" можно голосовать за кого угодно, это ни на что не влияет.
Да никто и не голосует, ну че вы...
То есть ты голосовал за Солнцеликого, я правильно понял?
Я не голосовал за него, мои родные и друзья тоже, но раз ты так гордо обобщаешь, значит, знаешь о чём говоришь, правда?
Те кто вбрасывает голоса и машет флажками на очередном съезде едра и так отдыхает на Черном море. У них денег на Европу нет. Так что для них ничего не меняется.
Я больше надеюсь на то, что приостановка не долго продлится, и большинство людей найдёт взаимное понимание
А граждане при чем тут алло?
Тогда почему граждане сейчас массово не берут штурмом кремль? Миниакции только
Граждане пока заняты штурмом банкоматов.
Потому что за границей до короновируса были не все. Многие, на самом деле, живут без неё. Просто со стороны ЦА ВиСи в это сложно поверить.
Многим еще со времён СССР и Прибалтика - заграница))
У них есть максим, у нас его нет
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Страшный удар по Путину, он как раз хотел визу в Латвию и Чехию получить.
Алё, может хватить мочить россиян, которые не виноваты, что там родились?
Путин в ответ введёт страшные контрсанкции - запретит россиянам выезжать за рубеж.
Это не удар по путину, это предотвращение внедрения российских дрг.
А если iq больше 50-ти и ты не хочешь войны и не поддерживаешь питуна и армию поцреотов, это уважительная гуманитарная причина ?
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«Умалишённого необходимо изолировать»
Очень правильно сказано. Надеюсь, всякие хуяндексы, сберы и прочие высунут языки из своих задниц и скажут что-то дельное. Могла быть отличная страна, но предпочтителен каменный век на большой территории.
Коммерческие компании не хотят получить по башке, это нормально. Вы вот, например, себе подзатыльники не отвешиваете, верно?
А если iq больше 50-ти и ты не хочешь войны и не поддерживаешь питуна и армию поцреотов, это уважительная гуманитарная причина ?
Чехи - это новые прибалты.
Всё завертелось из-за складов
Война это всегда боль, война это всегда потери людей, нажитого, ценного!
Почему нельзя было не доводить до эскалации?
Можно было договориться и с тогда непризнанными республиками, и не стрелять 8 лет подряд.
Когда договариваются - идут на уступки обе стороны и все налаживается!
В итоге: политики сидят в своих кабинетах, а по голове получают мирные люди.
Так пусть в любых условиях мы будем оставаться людьми, и в 21 веке мы будем сражаться на полях верховенства науки и культуры, а не на полях войны.
Главные ценности - люди, а не бумажки, замки, золото.
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Тут вроде никто и не говорит что ему стыдно.
Собственно за что стыдиться то, ведь мы против войны (позволю себе высказаться от лица абстрактных "мы"), приказы начать боевые действия мы не отдавали, в большинстве своем власть мы не поддерживаем и мы сами же постоянно страдаем от ее действий и решений. Так что нам собственно нечего стыдиться то.
И кстати, предполагаю, что ваш призыв жертвовать деньги в данный момент для "меценатов" может обернуться вот этой статьей.
Визы США тоже вроде не дают.
Причем давно уже.
В Польше выдавали и можно было в других странах учебные получать. Щас во всех посольствах даже не рассматривают.
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В наше время лучше сидеть дома. Но а я заодно акций упавших в цене прикупила, на рынке распродажа.
Ага, на Мосбирже распродажа, все по акции))
Это не коснется физических лиц говорили они
Хреново дело, как говорил мой дед (нормальный дед, а не тот, что войну развязал). У меня немцы по отцовской линии, этой весной я планировал начать процесс получения ВНЖ и эмиграции. Если Германия не разорвет дипломатические отношения с Россией, тогда все еще куда ни шло. А если разорвет, то я даже не знаю, какими окольными путями получать визу, потому что оставаться здесь я никогда не хотел и не хочу.
Наоборот - если разорвет, то будет проще. Вы сможете как потомок немца, которого ущемляют, убежище попросить. Уверен, что немецкое посольство знает, что в стране ведут борьбу с героизацией фашизма.
Через посольство Германии в другой стране, например в Казахстане
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Киньте, пожалуйста, скрин комментария, где чел вроде бы угадал развитие событий
Ну и нах
Эстонцы просто больше на визах теперь заработают
Зато тем, кто 8 лет убивал русских, тем безвиз. Месседж ещё не всем понятен?
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