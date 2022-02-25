Миграция
Таня Боброва

Чехия, Япония и другие: какие страны приостановили или готовятся приостановить выдачу виз россиянам Статьи редакции

Этот материал будет дополняться.

  • 24 февраля власти Чехии, Латвии и Литвы приостановили выдачу виз россиянам. Исключение — случаи, связанные с «особыми гуманитарными причинами». О каких именно причинах речь, не уточняется.
  • 25 февраля Япония заморозила выдачу виз россиянам. Какие именно категории граждан (чиновники или частные лица и бизнес) попадут под запрет из-за санкций, страна пока не определила.
  • Евросоюз отменит «привилегированный въезд для российских дипломатов и предпринимателей», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • Новая Зеландия запретила выдачу виз для въезда или транзита через страну российским официальным лицам и некоторым другим гражданам, связанным с военной операцией на Украине.
Миграция
Илья Склюев
«Теперь не важно куда, главное — откуда»: о выросшем спросе на релокацию из России говорят компании-«эвакуаторы» бизнеса Статьи редакции

Куда и какими темпами растёт спрос на переезд в последние дни, рассказывают Relocode и Tagler Harbor.

#днрилнр

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Dragon Johan

Путин как-раз собирался визу получать в Литву, отдохнуть. 🤜🏻Получай, сука!

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Игрок

В Польше пошли отказы по турвизе в США

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Миграция
Илья Склюев
«Теперь не важно куда, главное — откуда»: о выросшем спросе на релокацию из России говорят компании-«эвакуаторы» бизнеса Статьи редакции

Куда и какими темпами растёт спрос на переезд в последние дни, рассказывают Relocode и Tagler Harbor.

59 59 комментариев
55
IPQuorum
Руслан Гацалов: "В творческой индустрии юриспруденция должна быть креативной"

7‒8 февраля в Москве на площадке Цифрового делового пространства прошла Международная конференция Distant & Digital. Более 200 спикеров обсудили самые острые вопросы в сфере интеллектуальной собственности. Огромное внимание привлекло выступление основателя Центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслана Гацалова на сессии…

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Финансы
Маша Цепелева
Главное в экономике на фоне войны в Украине, день 2: банки прекращают обмен валюты, техника дорожает, санкций ЕС ещё нет Статьи редакции

Собираем новости и события второго дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

Путин во время встречи с главами крупнейших российских компаний. Фото kremlin.ru
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255 255 комментариев
55
Финансы
Маша Цепелева
Карты ВТБ, «Открытия» и других банков под «блокирующими» санкциями отключат от Apple Pay и Google Pay, объяснил ЦБ Статьи редакции

Бесконтактная оплата с помощью пластиковых карт будет работать.

110 110 комментариев
30
IPQuorum
Павел Каплевич: «Когда мои идеи воруют, я понимаю, что создал нечто стоящее»

ПавелКаплевич — человек-оркестр. Поражают не только объем его знаний и широта интересов, но и количество проектов, которые он успевает задумать и реализовать. Только что в «Современнике» взлетела «Птица Феликс» (спектакль посвящен истории рода князей Юсуповых), а Павел Михайлович уже готовится к серии творческих вечеров, которые пройдут в Новом…

1 1 комментарий
0
Транспорт
TJ
Росавиация закрыла воздушное пространство для самолётов, которые связаны с Великобританией Статьи редакции

Ведомство также запретило транзитные перелёты — это ответ на санкции из-за военных действий на Украине.

105 105 комментариев
28
Финансы
Pavel Komarovskiy
Паника на российской бирже: почему ETF продают по искаженной цене

В мире происходят страшные события, и фондовый рынок в каком-то смысле является их отражением. В этой статье я объясняю некоторые происходящие сейчас на рынке явления — возможно, эта информация поможет вам избежать убытков от продажи активов по несправедливой цене.

График индекса RTS 24.02.2022
5 5 комментариев
12
IPQuorum
Марина Брусникина: «Все борются за время, которое люди готовы потратить на их идеи»
1 1 комментарий
1
Финансы
Лиана Липанова
Падение акций сильнее, чем в 2014 году, но Россия привыкла жить в режиме санкций: что говорят аналитики об обвале рынка Статьи редакции

Бизнес российских компаний не перестанет существовать, но закупаться ими нужно только в долгосрочной перспективе. Для «защиты» вложений сейчас подойдут акции американских компаний.

40 40 комментариев
29
Boomstarter
Что делать с продажами в диджитале в 2022 году

Как использует онлайн-сервисы потребитель и какие его привычки надо обязательно учесть предпринимателям?

0 Обсудить
0
Техника
Евгения Евсеева
Цены на технику начали расти: iPhone подорожали, у магазинов нет прогнозов, аналитики говорят, что будет хуже Статьи редакции

Устройства Apple в некоторых сетях уже стоят дороже на 10-36%.

87 87 комментариев
29
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