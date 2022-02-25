Чехия, Япония и другие: какие страны приостановили или готовятся приостановить выдачу виз россиянам Статьи редакции
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- 24 февраля власти Чехии, Латвии и Литвы приостановили выдачу виз россиянам. Исключение — случаи, связанные с «особыми гуманитарными причинами». О каких именно причинах речь, не уточняется.
- 25 февраля Япония заморозила выдачу виз россиянам. Какие именно категории граждан (чиновники или частные лица и бизнес) попадут под запрет из-за санкций, страна пока не определила.
- Евросоюз отменит «привилегированный въезд для российских дипломатов и предпринимателей», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Новая Зеландия запретила выдачу виз для въезда или транзита через страну российским официальным лицам и некоторым другим гражданам, связанным с военной операцией на Украине.
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