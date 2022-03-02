Как россиянам уехать в Европу и через какие страны

Сейчас много вопросов о том, что делать с деньгами: рубль падает, банки под санкциями, с бизнесом непонятно что. Квалифицированный инвестор и профессиональный финансовый советник Игорь Файнман дал несколько рекомендаций.
В самой компании говорят, что у них информации о закрытии нет.
Собираем новости и события седьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Уже к пятнице Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Instagram и лишить бизнес собранной в этих соцсетях аудитории. Срочные рекомендации от Студии Чижова, что делать прямо сегодня, сейчас, пока еще не поздно.
Как работают банки под санкциями, как выжить бизнесу и куда переехать.
У его «дочек» высокий уровень капитала и качество активов, вклады клиентов застрахованы, а активов хватит для выплат всем вкладчикам.