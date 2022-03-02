Миграция
Рая Хачатрян

Как россиянам уехать в Европу и через какие страны

27 февраля все страны Евросоюза запретили полёты российских самолётов в своём воздушном пространстве.

Таблица Forbes

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Глухой каякер

Как можно самолётом долететь до Сербии, если воздушное пространство над Европой закрыто?

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Что теперь делать с инвестициями? Коротко: доллары пока не скупать, рубли вкладывать в российские компании (но позже)

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СберКорус
Как немецкая IT-компания перестала терять сотрудников с помощью цифровизации кадрового документооборота

О сложностях найма сотрудников из других регионов и способах их преодоления — из первых уст

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Как мы запустили NFT-проект, чтобы привлечь новые кадры

Эксперимент, в котором приняли участие 1300 сотрудников ИТ-компании.

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Магазины re:Store в России не открылись — накануне Apple остановила поставки и продажи в стране Статьи редакции

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Магазин в Петербурге. Источник: «Фонтанка»
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Финансы
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Собираем новости и события седьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: kremlin.ru
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Как спасти бизнес в соцсетях: срочные инструкции для маркетологов и предпринимателей

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Медиа
Alex Petrov
Несколько уральских газет вышли с обложкой со словами «Это безумие должно быть остановлено!»
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Уральская издательская группа «ВК-медиа» выпустила газеты с обложкой, посвященной военной операции России на Украине. На сегодняшних выпусках газет «Вечерний Краснотурьинк», «Вечерний Карпинск», «Про Североуральск» и серовской газеты «Глобус» написано «Это безумие должно быть ...
Уральская издательская группа «ВК-медиа» выпустила газеты с обложкой, посвященной военной операции России на Украине. На сегодняшних выпусках газет «Вечерний Краснотурьинк», «Вечерний Карпинск», «Про Североуральск» и серовской газеты «Глобус» написано «Это безумие должно быть остановлено!».
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Точка открыла службу поддержки в Telegram

Команда банка рассказывает обо всех изменениях в экономике, связанных с санкциями.

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NPLaw
Президент подписал Указ о применении специальных экономических мер

Президент России Владимир Путин подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".

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Большой сборный пост: пояснения, инструкции и события последних дней Статьи редакции

Как работают банки под санкциями, как выжить бизнесу и куда переехать.

«Авиасейлс» собрала в своём Telegram-канале варианты, как можно попасть в Россию или выехать из неё
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Таня Боброва
«Сбер» объявил об уходе с европейского рынка Статьи редакции

У его «дочек» высокий уровень капитала и качество активов, вклады клиентов застрахованы, а активов хватит для выплат всем вкладчикам.

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