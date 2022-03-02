Как россиянам уехать в Европу и через какие страны

Как спасти бизнес в соцсетях: срочные инструкции для маркетологов и предпринимателей

Уже к пятнице Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Instagram и лишить бизнес собранной в этих соцсетях аудитории. Срочные рекомендации от Студии Чижова, что делать прямо сегодня, сейчас, пока еще не поздно.