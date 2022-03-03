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Миграция
Alexandra Kopelyan

Как обезопасить данные при пересечении границ: инструкция Baseсamp Статьи редакции

Компания-разработчик одноимённого сервиса для управления проектами Basecamp составила для своих работников гайд по путешествиям, однако он подойдёт всем, кто пересекает границы. В нём — чек-листы по основным документам и этапам поездки, которые помогут сохранить личную и рабочую информацию конфиденциальной.

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Автор: Michał Parzuchowski

Самое необходимое:

  • Загранпаспорт — стоит проверить, не истекает ли срок его действия в ближайшие шесть месяцев. Также необходимо зафиксировать адрес размещения в новой стране и контактные данные этого места.
  • Обычная или электронная виза, разрешение на въезд — если требуется.
  • Приглашение, которое обоснует цель поездки.
  • Baseсamp рекомендует удалять рабочие данные с устройств — ПК или смартфонов — при пересечении любых границ.

При въезде в США

Для посещения штатов нужна виза или разрешение на въезд. Жители стран, которые участвуют в безвизовой программе Visa Waiver Program, могут оформить последнее в электронной системе авторизации путешествий ESTA. Сделать это нужно минимум за 3 дня до поездки.

Гражданам Канады, приезжающим в США на неоплачиваемые деловые мероприятия, виза не нужна — достаточно паспорта и идентификационного удостоверения.

Деловая виза B-1 (Business Visitor Visa)

Если страна не участвует в Visa Waiver Program, придётся получить деловую визу. Basecamp отмечает, что это нелёгкий и небыстрый процесс.

Поэтому подавать заявление стоит заранее — например, как только станет известна дата мероприятия. На подготовку и само оформление может уйти несколько недель, а то и месяцев.

Программы доверенных путешественников (Trusted Traveler Programs)

Гражданам ряда стран доступны программы Global Entry и NEXUS — они требуют сдачи биометрических данных, но ускоряют въезд. Чтобы воспользоваться ими, нужно получить разрешение ESTA.

Другие страны

Визовая политика и требования к иностранным гражданам разнятся от государства к государству. Есть страны, для посещения которых не нужны дополнительные документы — перечень для россиян.

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Basecamp подчёркивает, что выяснить условия въезда нужно как можно раньше. Например, требуются ли рабочая виза и подтверждающее цель визита письмо — приглашение на деловую встречу или конференцию.

Риски при пересечении границ

Сотрудники безопасности могут проверить телефон или ноутбук на конфиденциальные сведения — такие, как программный код или данные о счетах клиентов. История переписок тоже может быть просмотрена.

Под «рабочим устройством» в Basecamp подразумевают всё, на чём хранятся данные организации, даже если это планшет или телефон. Поэтому компания просит своих работников не использовать такие приспособления в поездках без необходимости или стирать с них корпоративную информацию.

Чек-листы

Перед поездкой

  • Руководство должно быть в курсе о планах — целях командировки и её датах. Также с ним можно обсудить дополнительные меры защиты данных.
  • Стоит убедиться, что загранпаспорт, виза, приглашение и другие документы в полном порядке, а также выяснить контакты коллег, которые смогут помочь в случае проблем общего порядка.
  • Необходимо узнать контактные данные посольства или консульства своей страны на случай серьёзных происшествий.
  • В устройствах не должно быть сохранённых рабочих логинов и паролей, также нужно выйти из всех корпоративных программ и аккаунтов.
  • Стоит удалить файлы cookie, историю браузера и данные сайтов.
  • Если на устройстве есть программный или исходный код, его нужно удалить, создав предварительно зашифрованную архивную копию на внешнем жёстком диске. Точно так же стоит поступить с конфиденциальными документами — при этом Basecamp не рекомендует использовать iCloud для любых подобных файлов или репозиториев.
  • В США разблокировка устройств — принудительная, но где-то к этому относятся проще, поэтому в некоторых случаях имеет смысл отключить Touch ID, но оставить код или пароль.
  • Если есть электронное разрешение на выезд, его нужно обновлять.

На таможне

  • Нужно приготовить паспорт, визу, приглашение и данные о путешествии, включая адрес проживания в стране.
  • Все устройства должны быть заряжены и включены — иначе их могут не принять.
  • Стоит подготовить ответы на наиболее вероятные вопросы — о целях и назначении визита, месте проживания. В последнем случае понадобится название, если это отель, адрес и номер телефона. Basecamp отмечает, что хитрить или вводить в заблуждение таможенных работников нельзя — отвечать нужно честно и прямолинейно.

В стране назначения

  • Лучше сообщить начальству о прибытии и прохождении контроля в аэропорту.
  • Можно снова включить Touch ID, а также, если нужно, войти и переподключиться к рабочему пространству. Корпоративное приложение можно переустановить, а исходный код и другие конфиденциальные документы стоит загружать и восстанавливать только в случае необходимости.

На обратном пути порядок действий повторяется — сверка со списками подразумевается при любом пересечении границ.

#днрилнр #инструкции

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