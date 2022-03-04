Как оформить юрлицо, найти работу и выбрать банк: подборка ссылок для тех, кто собирается уехать в Армению Статьи редакции
Директор Playrix Armenia Геворг Саргсян собрал чаты и ссылки с полезной информацией.
Информация о переезде:
- Telegram-канал «Relocation Armenia».
- FAQ по релокации в Армению.
- Информация о релокации от Министерства экономики Армении.
- Информация о получении гражданства от Министерства иностранных дел Армении.
Чаты в Telegram:
- 2022 Relocation / Армения.
- Релокация в Армению | Взаимопомощь.
- Relogame Armenia — чат сотрудников GameDev-индустрии.
- IT-вакансии в Армении.
- Вакансии в Армении / Jobs in Armenia.
- Банк в Армении (IDBank).
- Открытие юридического лица в Армении.
Ребята, Армения выход, там живут прекрасные люди, там вкусная еда и там нет Путина, езжайте, ребята!
Своих друзей никак не могу уговорить бросить всё и уехать, хоть один из них армянин с русским паспортов и кучей родственников в Армении.
Ребята, это не учения, это война, это не кризис, это страна изгой.
Просто бегите, с кем мне иначе сраться на ВиСи?
Очень полезный текст, как раз сейчас обдумываю варианты отдыха на мартовские праздники =)
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но пока речь об этом не идёт.
Пока не выступит регулятор.
До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.
По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».
Первые истории о том, как сотрудников переводят на минимальную оплату труда или сокращают на фоне экономического кризиса в России.