Миграция
Татьяна Афанасьева

Как оформить юрлицо, найти работу и выбрать банк: подборка ссылок для тех, кто собирается уехать в Армению Статьи редакции

Директор Playrix Armenia Геворг Саргсян собрал чаты и ссылки с полезной информацией.

Фото: Alexxx Malev

Информация о переезде:

  • Telegram-канал «Relocation Armenia».
  • FAQ по релокации в Армению.
  • Информация о релокации от Министерства экономики Армении.
  • Информация о получении гражданства от Министерства иностранных дел Армении.

Чаты в Telegram:

#днрилнр

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Илья Шишкунов

Ребята, Армения выход, там живут прекрасные люди, там вкусная еда и там нет Путина, езжайте, ребята!
Своих друзей никак не могу уговорить бросить всё и уехать, хоть один из них армянин с русским паспортов и кучей родственников в Армении.
Ребята, это не учения, это война, это не кризис, это страна изгой.
Просто бегите, с кем мне иначе сраться на ВиСи?

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Шамиль Шакиров

Очень полезный текст, как раз сейчас обдумываю варианты отдыха на мартовские праздники =)

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Финансы
TJ
«Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами Статьи редакции

Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но пока речь об этом не идёт.

133 133 комментария
70
Финансы
Рая Хачатрян
«Тинькофф» вернул бесплатные переводы себе на карту для ИП и юрлиц — и пообещал компенсировать уже оплаченные комиссии Статьи редакции

Пока не выступит регулятор.

93 93 комментария
32
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Приёмная
Александра Корбут
«Тинькофф Бизнес» в одностороннем порядке изменил условия вывода средств с расчётного счёта. UPD: банк отменил комиссии!

UPD 3: Полчаса назад банк сообщил в комментариях, что отменяет комиссии и вернет расходы за них клиентам:

300 300 комментариев
131
O2 Consulting
Новые предписания ЦБ РФ
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Амнистия капиталов ver. 4.0
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Банк 131
Банк 131 открывает расчетные счета российскому и иностранному бизнесу в рублях, долларах и евро
4 4 комментария
13
Финансы
Рая Хачатрян
«Тинькофф» убрал бесплатные переводы себе на карту для ИП и юрлиц, «Сбер» ввёл комиссию на сумму от 150 тысяч рублей Статьи редакции

До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.

307 307 комментариев
83
Право
TJ
Госдума одобрила в первом чтении закон о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян Статьи редакции

По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».

82 82 комментария
21
Банк 131
Подробное разъяснение: как компаниям проводить платежи в условиях санкций

Что можно и нельзя для российских банков и их иностранных клиентов объясняет Банк 131.

2 2 комментария
8
Карьера
Полина Лааксо
«На эти деньги нереально выплатить даже коммуналку» Статьи редакции

Первые истории о том, как сотрудников переводят на минимальную оплату труда или сокращают на фоне экономического кризиса в России.

100 100 комментариев
71
Сервисы
Рая Хачатрян
Microsoft остановила продажи продуктов и услуг в России Статьи редакции

Каких именно — неизвестно.

93 93 комментария
28
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