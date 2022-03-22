Коворкинги для цифровых кочевников-удалёнщиков — подборка от проекта «ПСЖР».

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В Тбилиси хорошо работать удалённо. Расслабленная атмосфера располагает, а ещё доехать до воркспейса не составляет труда.

Расстояния маленькие, пробки несерьёзные — или можно просто пройтись по приятной погоде пешком, по пути захватив кофе (заодно поглазейте на дворы и граффити, а то и зайдите на винодельню — секретные путеводители по всему этому есть в Авиасейлс Ещё).

Коворкинг Collider. Источник: Red Fedora Diary

Фабрика

Место силы, которое в таких ситуациях советуют в первую очередь. Это старый район Чугурети, а Fabrika, как можно понять из названия, раньше была швейной фабрикой, от которой остались некоторые элементы декора.

Вообще, это в первую очередь хостел. Здесь часто проводят ивенты вроде выставок, мастер-классов и воркшопов. На территории есть несколько кафе, где можно пообедать между работой. Москвичам пространство напомнит Artplay, «Винзавод» или «Трёхгорную мануфактуру».

Стоимость: бесплатно, если не есть и не заказывать кофе — вход на территорию свободный. Проживание в хостеле — от $10, в отеле — от $40.

Время работы: ежедневно, круглосуточно. Магазины и рестораны открыты примерно с 10:00 до 22:00.

Адрес: 8 Egnate Ninoshvili St.

Телефон: +995 32 202 03 99

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Сеть из шести полноценных коворкингов в Тбилиси. Любой каприз за ваши деньги: можно арендовать переговорку, кабинет или просто место за общим столом.

Розетки, места для велосипедов, автоматы с напитками и едой, кондиционеры — в общем, всё что нужно для работы. Отличный вариант для тех, кто приезжает целой командой. Более того, можно оформить Terminal Card, которая даёт скидку на услуги многих партнёров Terminal.

Стоимость: от 30 лари в день за место на одного человека.

Адрес: их шесть, выбрать наиболее подходящий вариант можно здесь.

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Коворкинг, который находится на той же Фабрике, но в этом случае вам придётся заплатить. За это вы получаете рабочее место с креслом, розетки и прочее для комфортной работы. За отдельный прайс можно снять на нужные часы отдельный кабинет.

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Стоимость: зависит от уровня абонемента. Самый базовый — $10 в месяц, максимальный уровень доступа (с переговоркой, безлимитным временем и так далее) — $110 в месяц.

Адрес: 8 Egnate Ninoshvili.

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По факту, это библиотека в парке Ваке с панорамными окнами и видом на деревья. Здесь можно расположиться для чтения книг, работы или просто выпить кофе.

Стоимость: 5$ в год.

Телефон: +995 577 25 55 15.

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Серьёзная контора, которая предлагает как пространство для работы целой командой в отдельном кабинете, так и рабочие места для одного человека. Опять же, полный спектр услуг: ресторан, фитнес-клуб, подземная парковка. Всего таких Regus два, выбирайте.

Стоимость: от $122 в месяц.

Адрес: 2 Giorgi Leonidze Street / 71 Vazha-Pshavela Ave.

Телефон: +599 032 290 08 85.

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Уютное кот-френдли пространство с коврами и цветами. Кофе и чай — бесплатно, кроме того — микроволновка и рисоварка (если давно искали, где в Тбилиси сварить свой рис).

Стоимость: $10 за сутки, $30 за неделю, $94 в месяц.

Адрес: N4-6a Sokhumi Street.

Источник: Ano Office

Пространство в бизнес-центре King David. Около 100 рабочих мест, четыре отдельных кабинета по четыре места в каждом. Внутри — полный фарш, начиная от принтеров и бесплатной воды и заканчивая кухней, рестораном и бесплатным паркингом.

Стоимость: цены тут кусаются (напоминаем, что это бизнес-центр под названием «Царь Давид»). Обычное рабочее место — $125 в месяц или $11 в день.

Адрес: 12 Merab Aleksidze Street.

Телефон: +995 322 00 18 18.

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Вообще, это лаунж-бар, который в будние дни работает как коворкинг. По четвергам бывает джаз, в выходные — диджей-сеты. Всё довольно базово, но есть бар и настольный футбол.

Стоимость: бесплатно, но по-хорошему стоит заказать выпить или поесть.

Адрес: 18 Lado Gudiashvili Street.

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Gate

Совсем небольшое пространство, которое больше похоже на кафе или квартиру, экстренно переделанные под коворкинг. Но неплохо, если вы ищете площадку для чего-то вроде «Что? Где? Когда?» или чтобы поиграть в настолки (если вдруг дом для этих целей вас чем-то не устраивает).

Стоимость: от $8 в сутки на человека.

Адрес: Kote Afkhazi Street, 30.

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