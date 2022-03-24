Российские ИТ-специалисты запустили бота, который помогает найти соседей для коливинга в эмиграции Статьи редакции
Бот бесплатный и работает как Tinder.
Руководитель ИИ-направления в Neuro-core Андрей Киселёв и сооснователи Optia.ai Димитрий Лесневский и Игорь Рекун запустили Telegram-бота @colive_in_peace_bot. Об этом рассказал представитель проекта.
Для начала пользователь должен указать, хочет ли он кого-то подселить к себе в уже арендованное жильё или планирует искать его с другим человеком. Нужно отметить, с кем он готов жить — мужчиной, женщиной, парой или не имеет значения, и указать место.
После этого нужно выбрать дату и сроки заезда и предпочтительную стоимость жилья в сутки, а также добавить свою фотографию и коротко рассказать о себе. Модераторы обрабатывают каждую анкету вручную: проверяют текст и фотографии.
Когда модераторы одобрят её, пользователь получит доступ к данным других людей. Если кто-то подходит, нужно лайкнуть анкету. В случае совпадения пользователи получат контакты друг друга.
На 24 марта ботом воспользовались больше 2000 человек, которые образовали более 400 пар, отметили в проекте. Большая часть пользователей — разработчики, продакт-менеджеры, дизайнеры. Запросы приходят в основном из Стамбула и Антальи (Турция), Тбилиси и Батуми (Грузия), Еревана (Армения), Сербии.
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Российские ит специалисты не рутуб улучшают или аналоги букинга пилят, а сервис по удобной посадке в трактор 🤔
А смысл делать эти аналоги, если всё равно не заработаешь и рано или поздно твой сервис попадет под санкции?
1. чтобы помочь людям
2. чтобы немного зарабоать
3. чтобы получиться известность и потом заработать больше
каждый из этих вариантов актуален и имеет место быть
Слушай, мне кажется КАЖДЫЙ IT специалист, особенно из России, способен сделать свой собственный аналог сервиса, в который вложили миллиарды долларов. Ты прав это же так просто взять и сделать видеохостинг, это у нас it специалисты не такие, как все.
Такие задачи постоянно появляются на Авито и решаются на 500, максимум, 1000 рублей!
Мне кажется тебя разводят, я вот свой личный ChebuTube брал на авито всего за 150 рублей, сделали, в подарок бутылку водки подарил.
Да уж, сравнить примитивного бота в телеге и создание аналога букинга...
Думаете не по Сеньке шапка?
ну какие ж они "российские" разработчики? Пусть уже придумывают как себя по другому называть. Армянские или кто там они теперь. Не надо примазываться к успешному бренду
А есть такой успешный бренд?
Тяжело будет начинать новую жизнь с койки места...
ну зато будут жить в свободной стране а не при диктатуре гбшников. ну видимо такой у них замысел 🤷♂️. хотя я не разделяю их фантазий... я просто думаю что хуёво будет везде 😁
Коливинг.....
Эта коммунальная, коммунальная квартира... )
https://www.youtube.com/watch?v=8wRL9d8Q8xM
Нет опции > 2 персон
Думаю >2 персон сами заплатят, и на это расчет
Тут один спец на vc уже писал, как уехал срочно в Турцию подальше от кризиса, но кризис в Турции чувствуется быстрее, так как сразу стало дороже в 2 раза и турки стали цены завышать. Клац - https://vc.ru/life/378033-zachem-ya-uehal-iz-rossii
Обязательно попробую этот сервис, очень интересно, но вообще айтишники нам всем очень помогли бы если бы перестали постить в группах по поиску жилья, что они хотят арендовать однокомнатную квартиру в Грузии за 1000 долларов. А то создали проблему сами, теперь все экспаты разных стран дружно от Еревана до Стамбула не знают, где им жить теперь. Айтишники, обращаюсь к вам - перестаньте платить выше рынка за жилье! Вы все сломали своими бабками.
Просто спрос на жилье стал больше, вот и цена увеличилась.