Из-за большого потока людей цены на аренду сильно выросли, поэтому искать жилье в одиночку стало намного сложнее. Чтобы помочь переехавшим россиянам находить друг друга и вместе снимать квартиры, гостевые дома или апартаменты, мы и запустили бота. […]

Да, есть сервисы наподобие каучсерфинга. Но они не позволяют выбрать конкретную аудиторию — российских эмигрантов. Нам показалось, что в сегодняшней ситуации фокус на аудиторию — это очень важно. Потому что эмигрантам комфортнее жить с людьми, которые оказались в такой же ситуации, уехали из страны по той же причине, что и ты.