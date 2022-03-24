Миграция
Громадный американец

Российские ИТ-специалисты запустили бота, который помогает найти соседей для коливинга в эмиграции Статьи редакции

Бот бесплатный и работает как Tinder.

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Руководитель ИИ-направления в Neuro-core Андрей Киселёв и сооснователи Optia.ai Димитрий Лесневский и Игорь Рекун запустили Telegram-бота @colive_in_peace_bot. Об этом рассказал представитель проекта.

Для начала пользователь должен указать, хочет ли он кого-то подселить к себе в уже арендованное жильё или планирует искать его с другим человеком. Нужно отметить, с кем он готов жить — мужчиной, женщиной, парой или не имеет значения, и указать место.

Пример работы бота

После этого нужно выбрать дату и сроки заезда и предпочтительную стоимость жилья в сутки, а также добавить свою фотографию и коротко рассказать о себе. Модераторы обрабатывают каждую анкету вручную: проверяют текст и фотографии.

Когда модераторы одобрят её, пользователь получит доступ к данным других людей. Если кто-то подходит, нужно лайкнуть анкету. В случае совпадения пользователи получат контакты друг друга.

Из-за большого потока людей цены на аренду сильно выросли, поэтому искать жилье в одиночку стало намного сложнее. Чтобы помочь переехавшим россиянам находить друг друга и вместе снимать квартиры, гостевые дома или апартаменты, мы и запустили бота. […]

Да, есть сервисы наподобие каучсерфинга. Но они не позволяют выбрать конкретную аудиторию — российских эмигрантов. Нам показалось, что в сегодняшней ситуации фокус на аудиторию — это очень важно. Потому что эмигрантам комфортнее жить с людьми, которые оказались в такой же ситуации, уехали из страны по той же причине, что и ты.

Андрей Киселёв

На 24 марта ботом воспользовались больше 2000 человек, которые образовали более 400 пар, отметили в проекте. Большая часть пользователей — разработчики, продакт-менеджеры, дизайнеры. Запросы приходят в основном из Стамбула и Антальи (Турция), Тбилиси и Батуми (Грузия), Еревана (Армения), Сербии.

#взаимопомощь #турция #грузия #армения

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19 комментариев
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Евгений Торанов

Российские ит специалисты не рутуб улучшают или аналоги букинга пилят, а сервис по удобной посадке в трактор 🤔

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3
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Евгений Усов

А смысл делать эти аналоги, если всё равно не заработаешь и рано или поздно твой сервис попадет под санкции?

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RomanistHere

1. чтобы помочь людям
2. чтобы немного зарабоать
3. чтобы получиться известность и потом заработать больше

каждый из этих вариантов актуален и имеет место быть

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Никита Чариков

Слушай, мне кажется КАЖДЫЙ IT специалист, особенно из России, способен сделать свой собственный аналог сервиса, в который вложили миллиарды долларов. Ты прав это же так просто взять и сделать видеохостинг, это у нас it специалисты не такие, как все.

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Sergei Timofeyev

Такие задачи постоянно появляются на Авито и решаются на 500, максимум, 1000 рублей!

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Никита Чариков

Мне кажется тебя разводят, я вот свой личный ChebuTube брал на авито всего за 150 рублей, сделали, в подарок бутылку водки подарил.

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Марк Климов

Да уж, сравнить примитивного бота в телеге и создание аналога букинга...

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Евгений Торанов

Думаете не по Сеньке шапка?

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–2
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Максим Кольцов

ну какие ж они "российские" разработчики? Пусть уже придумывают как себя по другому называть. Армянские или кто там они теперь. Не надо примазываться к успешному бренду

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Андрей Деревянко

А есть такой успешный бренд?

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Pavel Loginov

Тяжело будет начинать новую жизнь с койки места...

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Антон

ну зато будут жить в свободной стране а не при диктатуре гбшников. ну видимо такой у них замысел 🤷‍♂️. хотя я не разделяю их фантазий... я просто думаю что хуёво будет везде 😁

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Сергей Новиков

Коливинг.....

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Sergei Timofeyev

Эта коммунальная, коммунальная квартира... )
https://www.youtube.com/watch?v=8wRL9d8Q8xM

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Валентин Потапов

Нет опции > 2 персон

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Kek Man

Думаю >2 персон сами заплатят, и на это расчет

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Руслан Лысенко

Тут один спец на vc уже писал, как уехал срочно в Турцию подальше от кризиса, но кризис в Турции чувствуется быстрее, так как сразу стало дороже в 2 раза и турки стали цены завышать. Клац - https://vc.ru/life/378033-zachem-ya-uehal-iz-rossii

Зачем я уехал из России — Личный опыт на vc.ru
Я готовил статью про успехи своего российского стартапа, но её не будет. Как и самого проекта…
vc.ru
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Kseniya Gerasimenko

Обязательно попробую этот сервис, очень интересно, но вообще айтишники нам всем очень помогли бы если бы перестали постить в группах по поиску жилья, что они хотят арендовать однокомнатную квартиру в Грузии за 1000 долларов. А то создали проблему сами, теперь все экспаты разных стран дружно от Еревана до Стамбула не знают, где им жить теперь. Айтишники, обращаюсь к вам - перестаньте платить выше рынка за жилье! Вы все сломали своими бабками.

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–2
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A B

Просто спрос на жилье стал больше, вот и цена увеличилась.

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