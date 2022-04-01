Миграция
Лишенный Петя

Парламент Латвии поддержал в первом чтении временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Белоруссии Статьи редакции

Окончательное решение депутаты примут 7 апреля. Будут и исключения.

Сейм Латвии поддержал в первом чтении поправки в закон об иммиграции, которые приостанавливают выдачу первичных разрешений на временное проживание в Латвии гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2023 года.

Документ предусматривает исключения — например, можно будет подать заявку в связи с трудоустройством, учёбой, по «гуманитарным соображением» и в некоторых других случаях.

Сейм должен одобрить поправки во втором, окончательном, чтении. Как пишет Delfi, оно состоится 7 апреля. До этого времени депутаты смогут подать ещё какие-то поправки.

#новость #латвия

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113 комментариев
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Denis Logunovich

"Документ предусматривает исключения — например, можно будет подать заявку в связи с трудоустройством, учёбой, по «гуманитарным соображением» и в некоторых других случаях."
—--
Я не совсем в теме, но если честно думал всегда плюс минус так и было. Или любой белорус или русский мог прийти и взять ВНЖ просто так без работы, учебы или "в некоторых других случаях"?

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Звенислав Николаевич

Раньше выдавали ВНЖ за покупку жилья на определенную сумму

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2 комментария
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Chok Chok

Тоже не понял, написана какая-то чушь, либо тема не раскрыта. Я не в курсе, но что, в Латвии выдавали внж всем желающим? На безвозмездной основе, так сказать?

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Звенислав Николаевич

Плюс были программы для стартапов, инвестиции в бизнес и тд – надо смотреть что будет с ними

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Андрей Николаев

Власти Латвии поддержали в первом чтении временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Белоруссии
 Ну вот теперь мы точно видим, что санкции направлены исключительно на власти, путена, и с целью остановки всяких операций. А не против простого народа

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Pavel Petel

Санкции направлены против РФ.

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21 комментарий
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Vladimir Kadalashvili

Цивилизованные европейские страны не хотят видеть у себя дикарей, которые через какое-то время начнут орать путен введи войска, вот и все. Всему миру давно плевать на ваш простой народ, правитель которого начал агрессивную войну и даже не удосужился посоветоваться с ближайшим окружением, не говоря о "простом народе". И при этом огромный процент этих людей поддерживает эти действия, о которых, я еще раз повторюсь, вас даже не предупредили ( как и солдат-срочников, которых туда выкинули ). Теперь вопрос - как к вам должны относиться другие, если вы сами так к себе относитесь?

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2 комментария
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Павел

Санкции направлены на тех, кто поддерживает Пу, в том числе налогами

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2 комментария
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Allestor Krei

Прибалты с момента распада СССР особо никогда не проявляли "любовь" ко всему русскому, так что я не удивлен. Особенно Лавтия

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Вася Пражкин

Да ладно, еще недавно вся Юрмала была россиянами обжита. Уж Рига с окрестностями была явно не чужда россиянам.

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9 комментариев
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Allestor Krei

Эстония исключение, но и там по личному мнению

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2 комментария
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Dmitry Protasov

А то за "любовь" ко всему русскому? В Литве всем выдали гражданство, в Латвии русскоязычного населения навалом, в Эстонии тоже есть и не мало.

Особых страданий у них я не увидел.

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Vladimir Kadalashvili

Интересно почему, может быть потому что их тоже недавно ( по историческим меркам ) ваши асвабадители пытались асвабадить? Ну и конечно никто не обязан проявлять любовь ко всему русскому по умолчанию

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Alexander Veber

Баночку закатывают, скоро будем как огурцы в банке мариноваться. Ну или как вино на дне океана, кому как больше нравиться )

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Кирилл Дрозник

А до этого тебя очень ждали в какой-нибудь латвии, конечно же. И ты, конечно же, туда собирался переехать, просто не сложилось. Там же такая свобода, что не надышишься. Такой бред. Лишь бы плюсиков побольше собрать) Ты живешь в самой большой стране в мире, тебя в ней закроют как банке? Купи билет, езжай на Алтай, в другие места. Нет, он о шпротах переживает. О таких как ты говорят "в чужих руках х всегда тольще".

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10 комментариев
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Evil Pechenka

А чо все минусуют? Я плюсанул. Баночку не закатывают штоль?

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5 комментариев
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Philip Poteryahin

Кто бы еще логику объяснил этих действий

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Боря Бро

Когда от тебя каждый день требуют делать всё новую и новую каку в адрес РФ, а ты маленький и очень зависимый, и уже исчерпал все возможности, вот и приходится искать что-то новое, иначе обвинят в поддержке России ))

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1 комментарий
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A B

У них и так много русскоязычного населения, больше не надо. Думаю они поэтому и закрывают визы, а то сейчас все либералы к ним поедут, и русский язык станет популярнее

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10 комментариев
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Илья Попов

Всем известно тактика российских властей - отдадут российские паспорта налево, направо и по причине защиты своих граждан начнут войну. Разумеется, боятся.

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2 комментария
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Paul Brezcuu

Это ошибка со стороны ЕС. У нас в стране 15% русских европейцев по ментальности и какая-то часть имеет высокую квалификацию в своём деле, молодые, полезные и работоспособные, а главное мечтающие избавиться от российского гражданства. Я не знаю всех тонкостей по защите рынка труда в Европе, как например в Англии, но предположу что такие люди полезны для любой Западной экономики и было бы правильней создать специальные эмиграционные программы для них. Сам бы уехал и даже отслужил в европейской армии, если бы было такое условие. Кстати перед войной в Чехии выдвигались такие предложения и даже были статьи в СМИ...

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Янис

Французский иностранный легион вас ждёт, гражданство автоматом.

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1 комментарий
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Dmitry Protasov

При трудоустройстве ВНЖ будут давать по прежнему, в тексте новости про это есть.

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Andrey K

В определённые моменты истории важнее на каком языке ты говоришь, а не что ты умеешь. Сейчас именно такой момент.

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Anderson Silva

Сволочи, а ведь я к ним собирался переехать!

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Xsander

В любой из балтийских стран примут специалиста и его семью.
Помогут встать на ноги и получить все необходимые документы.
Смотрите вакансии https://www.cvkeskus.ee/ здесь например.
Считаю кто хочет тот сможет.

CV Keskus – suurim arv tööpakkumisi Eestis
CV Keskus on Eesti populaarseim tööportaal, kus leidub enim tööpakkumisi ja suurim CV-de…
www.cvkeskus.ee
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1 комментарий
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Blackrock

Становись дальнобойщиком и вперед. Им внж всегда готовы дать в прибалтике

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Evil Pechenka

Меня данный закон не касается, тем не менее — решительно осуждаю.

Мой пост из ФБ на тему:

Дети, сейчас я вам расскажу про дискриминацию!

Дискриминация это очень плохо! Никогда никого не дискриминируйте!

Например если человек другой расы, другого цвета кожи или другого вероисповедания — дискриминация недопустима!

А вот если он другой национальности, то дискриминация недопустима, но давать преимущества одной национальности перед другой — можно, это нормально.

Или вот по гражданству, тут вообще без проблем, дискриминация разрешена.

Смотрите ничего не перепутайте. 😂

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vic smirnoff

Кто не успел - тот опоздал. Например, я.

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Янис

Повезло

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17 комментариев
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cindy katss

как важно не пускать гас транзит и логику

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