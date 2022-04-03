Как удалённо работать из Еревана Статьи редакции
Быстрый интернет, коворкинги, кафе — в материале «ПСЖР».
Домашний интернет
Если собираетесь задержаться в Армении на месяц и более, выгоднее будет подключить интернет домой. В Армении три крупных интернет-провайдера: Ucom, Ростелеком и Arpinet. Проще всего подключить Ростелеком. Для подключения не нужно ни гражданство Армении, ни вид на жительство — главное, чтобы дом, в котором будете снимать квартиру входил в зону обслуживания провайдера. Чтобы уточнить информацию, позвоните оператору, выберите русский язык и назовите свой адрес.
Для подключения достаточно заключить договор и предъявить российский паспорт. Стоимость месяца обслуживания начинается от 6000 драмов за интернет со скоростью 40 мб/с до 8500 драмов за 200 мб/с (прим. редакции vc.ru — это $12-18 по курсу от 3 апреля).
Для подключения интернета от провайдера Ucom с российским паспортом договор заключают только с депозитом в 50 тысяч драмов (прим. редакции vc.ru — это $104 по курсу от 3 апреля). После расторжения договора депозит возвращают.
В Ереване периодически отключают электроэнергию. Об этом сообщают заранее: размещают объявление на подъезде и пишут в местных пабликах. В таких случаях лучше иметь запасной вариант. Например, коворкинг или мобильный интернет — раздать интернет на ноутбук можно через мобильную точку доступа, за это не снимают дополнительную плату.
Если запасного варианта нет, зайдите хотя бы на винодельню — их список найдете в секретной подборке «Авиасейлс Ещё».
Мобильный интернет
Для непродолжительной поездки достаточно подключить местную сим-карту: будете звонить на все местные номера, вызывать такси и пользоваться интернетом. В Армении три популярных мобильных оператора: Viva MTS, Ucom и Beeline. Качество сигнала и скорость у операторов одинаковые, для подключения нужен российский паспорт.
У оператора Viva MTS можно подключить предоплатные тарифы стоимостью от 2800 драмов с 5 Gb интернета до 5000 драмов в месяц с 10 Gb интернета (прим. редакции vc.ru — это $10 по курсу от 3 апреля). Все тарифы включают безлимитное использование Zoom, Skype, Twitter, Instagram, Facebook и мессенджеров: WhatsApp, Viber, Telegram, Snapchat.
Кафе с Wi-Fi
В Ереване в большинстве кафе и ресторанов есть высокоскоростной беспроводной интернет и достаточное количество розеток. В кафе в центре города постоянно зависают фрилансеры и удалёнщики. Для подключения понадобится пароль, который без проблем дают всем желающим. С конца марта по конец ноября для работы многие выбирают веранды и столики возле кафе на улице. Если станет прохладно всегда можно попросить плед у официанта.
Aperitivo
Модное стильное кафе в центре города рядом с Каскадом. Большой выбор завтраков, десертов и кофе. В выходные здесь не протолкнуться, столик лучше бронировать заранее. По будням — тихо и спокойно, с утра без проблем найдётся столик и свободная розетка.
Coffeeshop Company
Сеть кофеен с отличным кофе и большим выбором обжарки. Персонал хорошо говорит по-русски и помогает с выбором блюд. В Ереване кафе находится на улице Амиряна, 4/5 и рядом с Северным проспектом на улице Хин Ереванци, 2. Несмотря на расположение в центре города, в Coffeeshop Company достаточно тихо — поэтому заведение часто выбирают для удалённой работы и проведения видеозвонков.
Patrick’s Pastry
Французская атмосферная кондитерская на улице Арама, 64. Находится в центре города рядом со сквером Мисака Манушяна. Здесь большой выбор завтраков, потрясающая свежая выпечка и внимательный обслуживающий персонал. Рядом со столиками возле стены есть розетки, интернет работает отлично, а пароль от Wi-Fi можно получить у официанта.
Коворкинги
В Ереване много коворкингов — правда, часть из них больше напоминает шумные антикафе с весёлой молодежью.
AEON
Небольшой уютный коворкинг в центре Еревана на улице Амиряна. Есть Wi-Fi, бесплатный кофе, чай, печенье, просторная комната с пуфиками для отдыха. После работы здесь можно посмотреть фильмы и посетить лекции и мастер-классы. Для студентов и каучсёрферов предоставляют скидку.
Дополнительно, кроме времени нахождения, платить на за какие услуги не нужно. Еду можно заказать с сайта доставки, привозят прямо в коворкинг или сделать заказ в кафе при коворкинге.
256 HUB Coworking Space
Один из лучших коворкингов в Ереване: стильные рабочие пространства, есть тихая зона и комната для видеозвонков, два конференц-зала, круглосуточный доступ в коворкинг и высокоскоростной беспроводной интернет.
Цены зависят от количества услуг и времени посещения. Тариф Стартер начинается от 2000 драмов за 5 часов в день (прим. редакции vc.ru — это $4,1 по курсу от 3 апреля), но включает только общее рабочее пространство — за Call Room и конференц-зал придется доплатить. На территории работает кафе. Коворкинг находится по адресу Цицернакабердское шоссе, 1/3.
The Loft
Коворкинг в центре Еревана на улице Московян, 3. Из плюсов — круглосуточный доступ, хороший интернет, отдельный конференц-зал, зал для видеозвонков, тихая зона, столы для пинг-понга. Бесплатно предлагают питьевую воду, кофе и чай. Места нужно резервировать онлайн и лучше заранее.
Debed Co-living and Workation House
Если решите посмотреть Армению без отрыва от работы, отправляйтесь в Лорийскую область. В городе Дебед среди зеленых холмов находится один из лучших коворкингов с проживанием в Армении — Debed Co-living and Workation House. Цены в Debed Co-living включают завтрак, быстрый интернет и доступ в коворкинг. Вода, чай и кофе — бесплатно.
Парки и библиотеки
В Ереване бесплатный Wi-Fi работает не только в коворкингах и кафе. Если решите поработать на свежем воздухе, смело отправляйтесь в парк. В городе 6 парков, которые предоставляют бесплатную Wi-Fi зону: парк Влюбленных, парк Туманяна, Английский сад, Аргентинский сквер, парк Давташен и парк Маштоца. В парке Туманяна и парке Влюбленных работают бесплатные чистые общественные туалеты и стоят фонтанчики с питьевой водой.
Бесплатно поработать в тишине и с приличным Wi-Fi можно в библиотеках города: в Национальной библиотеке, кафе-библиотеке Мирзоян, центральной библиотеке им. Аветика Исаакяна и Фундаментальной научной библиотеке.
Материал подготовило издание «ПСЖР» от «Авиасейлс», автор — Вера Ковалёва. В «ПСЖР» рассказывают необычные истории из поездок и полезные советы:
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А зачем ехать в Ереван?..
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