Быстрый интернет, коворкинги, кафе — в материале «ПСЖР».

{"id":393793,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":393793,"gtm":null} 452 просмотров

Домашний интернет

Если собираетесь задержаться в Армении на месяц и более, выгоднее будет подключить интернет домой. В Армении три крупных интернет-провайдера: Ucom, Ростелеком и Arpinet. Проще всего подключить Ростелеком. Для подключения не нужно ни гражданство Армении, ни вид на жительство — главное, чтобы дом, в котором будете снимать квартиру входил в зону обслуживания провайдера. Чтобы уточнить информацию, позвоните оператору, выберите русский язык и назовите свой адрес.

Для подключения достаточно заключить договор и предъявить российский паспорт. Стоимость месяца обслуживания начинается от 6000 драмов за интернет со скоростью 40 мб/с до 8500 драмов за 200 мб/с (прим. редакции vc.ru — это $12-18 по курсу от 3 апреля).

Подключиться можно даже в съёмной квартире на любой срок от одного месяца — согласие арендодателя не понадобится, ответственность за оплату ложится на вас и договор будет оформлен на ваше имя.

Для подключения интернета от провайдера Ucom с российским паспортом договор заключают только с депозитом в 50 тысяч драмов (прим. редакции vc.ru — это $104 по курсу от 3 апреля). После расторжения договора депозит возвращают.

В Ереване периодически отключают электроэнергию. Об этом сообщают заранее: размещают объявление на подъезде и пишут в местных пабликах. В таких случаях лучше иметь запасной вариант. Например, коворкинг или мобильный интернет — раздать интернет на ноутбук можно через мобильную точку доступа, за это не снимают дополнительную плату.

Если запасного варианта нет, зайдите хотя бы на винодельню — их список найдете в секретной подборке «Авиасейлс Ещё».

Мобильный интернет

Для непродолжительной поездки достаточно подключить местную сим-карту: будете звонить на все местные номера, вызывать такси и пользоваться интернетом. В Армении три популярных мобильных оператора: Viva MTS, Ucom и Beeline. Качество сигнала и скорость у операторов одинаковые, для подключения нужен российский паспорт.

У оператора Viva MTS можно подключить предоплатные тарифы стоимостью от 2800 драмов с 5 Gb интернета до 5000 драмов в месяц с 10 Gb интернета (прим. редакции vc.ru — это $10 по курсу от 3 апреля). Все тарифы включают безлимитное использование Zoom, Skype, Twitter, Instagram, Facebook и мессенджеров: WhatsApp, Viber, Telegram, Snapchat.

Кафе с Wi-Fi

В Ереване в большинстве кафе и ресторанов есть высокоскоростной беспроводной интернет и достаточное количество розеток. В кафе в центре города постоянно зависают фрилансеры и удалёнщики. Для подключения понадобится пароль, который без проблем дают всем желающим. С конца марта по конец ноября для работы многие выбирают веранды и столики возле кафе на улице. Если станет прохладно всегда можно попросить плед у официанта.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Aperitivo

Модное стильное кафе в центре города рядом с Каскадом. Большой выбор завтраков, десертов и кофе. В выходные здесь не протолкнуться, столик лучше бронировать заранее. По будням — тихо и спокойно, с утра без проблем найдётся столик и свободная розетка.

Coffeeshop Company

Сеть кофеен с отличным кофе и большим выбором обжарки. Персонал хорошо говорит по-русски и помогает с выбором блюд. В Ереване кафе находится на улице Амиряна, 4/5 и рядом с Северным проспектом на улице Хин Ереванци, 2. Несмотря на расположение в центре города, в Coffeeshop Company достаточно тихо — поэтому заведение часто выбирают для удалённой работы и проведения видеозвонков.

Patrick’s Pastry

Французская атмосферная кондитерская на улице Арама, 64. Находится в центре города рядом со сквером Мисака Манушяна. Здесь большой выбор завтраков, потрясающая свежая выпечка и внимательный обслуживающий персонал. Рядом со столиками возле стены есть розетки, интернет работает отлично, а пароль от Wi-Fi можно получить у официанта.

[{"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a:\u00a0<span>Patrick\u2019s Pastry<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"b480de34-bcf7-50b4-85bf-b6d3bb12f1a9","width":1440,"height":1799,"size":263330,"type":"jpg","color":"a47f5f","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a:\u00a0<\/span><span>Patrick\u2019s Pastry<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"904eb229-e105-590b-bf70-beb22be5e59f","width":1640,"height":2048,"size":434197,"type":"jpg","color":"3d2913","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a:\u00a0<span>Aperitivo<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"e63e71cb-9b5b-52e0-af84-ffe5936e5d27","width":1024,"height":576,"size":72979,"type":"jpg","color":"2b2519","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: Best of Armenia","image":{"type":"image","data":{"uuid":"a231aeb8-9c4b-56e5-9006-a0f6ee998c34","width":1280,"height":720,"size":234746,"type":"jpg","color":"69402a","hash":"","external_service":[]}}}]

Коворкинги

В Ереване много коворкингов — правда, часть из них больше напоминает шумные антикафе с весёлой молодежью.

AEON

Небольшой уютный коворкинг в центре Еревана на улице Амиряна. Есть Wi-Fi, бесплатный кофе, чай, печенье, просторная комната с пуфиками для отдыха. После работы здесь можно посмотреть фильмы и посетить лекции и мастер-классы. Для студентов и каучсёрферов предоставляют скидку.

Дополнительно, кроме времени нахождения, платить на за какие услуги не нужно. Еду можно заказать с сайта доставки, привозят прямо в коворкинг или сделать заказ в кафе при коворкинге.

[{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"1b7e5012-c09f-5ad9-8295-b777450e0280","width":650,"height":960,"size":83119,"type":"jpg","color":"453732","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"d1e92138-85cb-5622-a926-eb0d619eba62","width":1440,"height":1078,"size":95275,"type":"jpg","color":"3a213f","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"2821b117-0318-51a2-baf9-b25d97f6c05e","width":1440,"height":833,"size":380484,"type":"jpg","color":"835a4e","hash":"","external_service":[]}}}]

256 HUB Coworking Space

Один из лучших коворкингов в Ереване: стильные рабочие пространства, есть тихая зона и комната для видеозвонков, два конференц-зала, круглосуточный доступ в коворкинг и высокоскоростной беспроводной интернет.

Цены зависят от количества услуг и времени посещения. Тариф Стартер начинается от 2000 драмов за 5 часов в день (прим. редакции vc.ru — это $4,1 по курсу от 3 апреля), но включает только общее рабочее пространство — за Call Room и конференц-зал придется доплатить. На территории работает кафе. Коворкинг находится по адресу Цицернакабердское шоссе, 1/3.

[{"title":"<span>\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: Spyur<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"4a42ab4e-0dd2-594b-a51c-2d12017fedf0","width":1000,"height":563,"size":195474,"type":"jpg","color":"72665d","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a:\u00a0<span>256 HUB<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"11cd7fa2-e68a-5685-a8d8-79fe555bd810","width":1920,"height":1080,"size":222502,"type":"jpg","color":"8c837a","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: Spyur","image":{"type":"image","data":{"uuid":"e6132707-d710-5359-ac07-92c9eddf0014","width":1000,"height":563,"size":138506,"type":"jpg","color":"85a19b","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a:\u00a0<\/span><span>256 HUB<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"07f1a242-84c0-55ad-b287-1c2d1e7d1a28","width":1920,"height":1080,"size":253705,"type":"jpg","color":"cfc9c4","hash":"","external_service":[]}}}]

The Loft

Коворкинг в центре Еревана на улице Московян, 3. Из плюсов — круглосуточный доступ, хороший интернет, отдельный конференц-зал, зал для видеозвонков, тихая зона, столы для пинг-понга. Бесплатно предлагают питьевую воду, кофе и чай. Места нужно резервировать онлайн и лучше заранее.

[{"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: Global Coworking Map","image":{"type":"image","data":{"uuid":"149a3740-9a1e-550e-909b-5f587c80a7e7","width":1200,"height":800,"size":200899,"type":"jpg","color":"9dafaf","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: Coworkbooking","image":{"type":"image","data":{"uuid":"b0aed055-0196-5a17-9159-cfc69ce758c1","width":1600,"height":1066,"size":230165,"type":"jpg","color":"e3cfae","hash":"","external_service":[]}}}]

Debed Co-living and Workation House

Если решите посмотреть Армению без отрыва от работы, отправляйтесь в Лорийскую область. В городе Дебед среди зеленых холмов находится один из лучших коворкингов с проживанием в Армении — Debed Co-living and Workation House. Цены в Debed Co-living включают завтрак, быстрый интернет и доступ в коворкинг. Вода, чай и кофе — бесплатно.

[{"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: Debed Co-Living & Workation House","image":{"type":"image","data":{"uuid":"cd57aa4c-2315-5fc4-bd3a-a0baf8053877","width":1024,"height":683,"size":128880,"type":"jpg","color":"1b2426","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: Debed Co-Living & Workation House<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"977f2638-7466-536e-826f-e78f8575a75c","width":1184,"height":1479,"size":197831,"type":"jpg","color":"3a393b","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: Debed Co-Living & Workation House<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"4ab0db05-d4e5-5473-8705-2bd861231003","width":960,"height":1280,"size":158684,"type":"jpg","color":"343a3a","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: Debed Co-Living & Workation House<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"1bb290a5-bcfc-58e8-a22b-7348d46bdbf8","width":1920,"height":1280,"size":474438,"type":"jpg","color":"252a2a","hash":"","external_service":[]}}}]

Парки и библиотеки

В Ереване бесплатный Wi-Fi работает не только в коворкингах и кафе. Если решите поработать на свежем воздухе, смело отправляйтесь в парк. В городе 6 парков, которые предоставляют бесплатную Wi-Fi зону: парк Влюбленных, парк Туманяна, Английский сад, Аргентинский сквер, парк Давташен и парк Маштоца. В парке Туманяна и парке Влюбленных работают бесплатные чистые общественные туалеты и стоят фонтанчики с питьевой водой.

Бесплатно поработать в тишине и с приличным Wi-Fi можно в библиотеках города: в Национальной библиотеке, кафе-библиотеке Мирзоян, центральной библиотеке им. Аветика Исаакяна и Фундаментальной научной библиотеке.