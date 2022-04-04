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Миграция
Рая Хачатрян

Как открыть ИП и получить ВНЖ в Нидерландах: опыт белорусского аудиопродюсера Статьи редакции

Адаптированный Twitter-тред сотрудницы игровой компании CM Games и основательницы Gameowdio Рессы Шварцвальд.

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Источник: Montgomery Advertiser

Предыстория

В марте 2019 я переехала в Нидерланды из Минска как высококвалифицированный специалист: делала звуки и музыку для игр. Фирма, на которую я работала до этого удалённо, помогла с переездом и таким красивым статусом в пермите — разрешением на въезд. По сути, оффер с релокейтом.

Пока я была на удалёнке, я ещё и работала как ИП-фрилансер на парочку белорусских фирм. Нидерландский пермит позволял мне продолжить это делать, а учитывая, что эмигрировала я в одиночку и времени у меня было навалом, стала работать ещё больше.

Это меня и спасло, когда два года спустя пришлось уволиться из компании. Вместе с увольнением сгорел и пермит. Но меня быстренько схантила одна из фирм, на которую я аутсорсила во внеофисное время — из Эстонии.

Встал вопрос, что делать, чтобы работать легально. Не хотелось терять два года пребывания и страдать с переездами во время корона-локдауна. Погуглила немного и поняла, что нужна помощь профессионалов — желательно русскоязычных, чтобы увереннее себя чувствовать.

Договорилась на консультацию с бухгалтерами, которые до этого считали мне налоги, и с местными русскоязычными юристами. Обе консультации обошлись примерно в 700 евро. Я подумала, что дороговато, это же просто полчаса с одними поболтать, полчаса с другими. Ох sweet summer child.

По итогу мне предложили три варианта:

  • Через агентство — просто, но много налогов, нельзя фрилансить.
  • Создать BV — вроде ООО, тоже куча налогов, и надо создавать его лично с директором фирмы, которая меня нанимает.
  • ИП — 10,2% налог, самое сложное получение ВНЖ.

Ну, была не была, подумала я. Обсудила со всеми клиентами перевод договоров на Нидерланды, узнала у бухгалтеров, как завести ZZP — так называется ИП в Нидерландах — заплатила много денег юристам за иммиграционное сопровождение, и понеслась.

Для начала надо было завести местное ИП, которое называется ZZP (zelfstandige zonder personeel — ИП без наемных сотрудников), правовая форма eenmanszaak. У ZZP есть несколько этих форм, и это самая популярная. Основные требования для Eenmanszaak — три клиента в год, 1225 рабочих часов в год, не больше 70% часов на одного клиента.

Открытие ИП

Для этого надо записаться в KVK — торговую палату, на приеме рассказать о своём бизнесе и вместе с сотрудником KVK выбрать виды деятельности. У меня «создание и выпуск звукозаписей», «репродукция записанных медиа», «коммуникации и графический дизайн» — чтобы озвучивать анимации.

Gameowdio — это название моей компании. Помните мем, что нельзя просто взять и забыть, что в слове "homeowner" есть "meow”? Та же тема.

KVK сразу подаёт данные в налоговую. Через несколько дней налоговая присылает вам письмо с BTW (VAT) номером. Он необходим, чтобы начислять НДС. Я его не начисляю, а вот мои юристы и бухгалтера да. И это 21% от каждого инвойса.

Для B2B (business to business) работы НДС не нужен. Для евросоюзных клиентов пишете “eu VAT reverse charge mechanism” и 0%, для клиентов из СНГ, с которыми можно было работать до марта, а сейчас не знаю — тоже 0%. Если вы продаёте что-то материальное или B2C, НДС нужен.

После KVK надо пойти в банк и завести себе счёт. Лучше завести zakelijk — бизнесовый. Если вам не жалко бухгалтеров, которым придётся продираться через покупки труселей и еды, можно использовать личный счёт, в общем-то всем пофиг (кроме бухгалтеров, они, правда, очень страдают).

Возможность завести бизнес-счёт зависит от банка. В родном ABN-Amro мне сказали «******** в свою Беларусь» (немного вежливее), зато в ING завели без проблем. Ещё в BUNQ можно — там вообще заводишь кредитку и плати кому хочешь. Можно привязать счёт к местному PayPal.

рысо @ressium
по каждому счету, с которого вы производите бизнес-рилейтед оплаты, надо предоставлять выписку для бухгалтеров в конце месяца, иначе помните? они ОЧЕНЬ страдают.

им надо подавать за вас отчёты для налоговой.

есть люди, которые сами ведут бухгалтерию, и это титаны я вам скажу.

Дальше просто работаете работу и получаете оплату. Иногда бывают казусы, типа банк-корреспондент нашёл меня в санкционных списках США, но, когда я предоставила паспорт, оказалось, что в списках какая-то белорусская чиновница, а не я.

До увольнения у меня был “30% ruling” — возможность не облагать налогом 30% зарплаты и не афишировать любые зарубежные доходы. Он привязан к месту работы (по офферу), и если вы увольняетесь, вы его теряете. На этом моменте мне пришлось начать процедуру закрытия белорусского ИП.

Сопровождение

Теперь про юристов. Чтобы из высококвалифицированного мигранта стать ИП и иметь возможность жить и работать в Нидерландах, вам нужен новый пермит. Тут и начинается самая интересная часть истории.

«Иммиграционное сопровождение» — довольно дорогая (мне обошлось в 3600 евро) услуга, за которую платишь один раз, но:

  • За переводы и апостили надо доплачивать.
  • Все равно придётся собирать документы самим и непосредственно участвовать в процессе. Это не «под ключ».

Для предпринимательского пермита действует система баллов: надо предоставить доказательства, что вы ценны и профессиональны, и комиссия оценивает вас. Баллы начисляются за образование, инновации и важность для рынка НЛ, опыт, уровень дохода и т. п. — об этом дальше.

Документы

Что надо собрать, чтобы отправить заявку в IND (иммиграционную службу) :

ID-документы:

  • Полный скан паспорта на момент подачи. У беларусов один паспорт на всё, за остальных, у кого заграны, не скажу.
  • В моём случае старый пермит.

Свидетельство о рождении (скан) с переводом и апостилем

Апостилируете через местные инстанции (я делала это в Беларуси ещё для переезда по офферу). Нидерландские документы для белорусского консульства апостилируете в суде в Нидерландах. Все переводы должны быть заверены, делаются на английском/нидерландском.

Диплом (с переводом и апостилем) и список предметов с оценками, если есть

Диплом надо отсылать в какую-то инстанцию, этим занимались юристы, на оценку — возвращают с вердиктом, норм он или нет. Мой диплом белорусской академии искусств чутка разосрали, но IND он понравился.

Резюме/CV

Просто обычное CV, хоть в Google Docs собирайте. Важно показать себя как предпринимателя с хорошей позиции, если есть такая возможность. Опыт, клиенты, проекты, все как обычно.

Бизнес-план

Это тоже типичная услуга типа под ключ (на самом деле как повезёт, мне пришлось создавать его с помощью маркетолога и какой-то матери). Стоит 1200 евро, там описание вашей деятельности, анализ рынка, и финансовый план (много цифр, бухгалтера считают и выдают).

Это звучит просто, но мы страдали с этим планом полтора месяца. А потом IND прикопались к слишком смелым цифрам в финансовом плане (на ближайшие пять лет), даже запрашивали расследование у Министерства финансов. Отстали только когда увидели мои декларации — как доходы росли в 2017-2019.

Любые сертификаты — за пройденные курсы по профессии и около, за экзамены по языкам

Я по приколу сдала нидерландский на B1 в DUO (официальная инстанция), это дало мне целых два балла из 146 в итоговом подсчете.

Письма

Рекомендательные письма (надо просить у клиентов) и письма о намерении сотрудничать (просить у друзей, коллег, всех подряд из Нидерландов). Авторы писем не несут ответственности и не обязаны с вами сотрудничать, но им могут позвонить из IND и спросить, знают ли они вас. Всё.

рысо @ressium
тут оказалось удивительным то, что почти все мои русскоязычные друзья слились (а вдруг начальству позвонят, и вообще ты какая-то подозрительная личность), зато коллеги из НЛ дружно сделали мне письма. пригласила их в бар, проставлю пива.

а клиенты всякого приятного написали)

Все контракты, которые есть у вас с клиентами не из Нидерландов

Если у вас раньше было другое ИП, переводите старые договоры и налоговые декларации — это доказательство вашего предпринимательского опыта. Sworn translation стоит денег. Можно перевести и заказать вычитку, это дешевле.

Знаю про этот лайфхак, потому что, когда я подавалась на 30% рулинг, надо было показывать декларации, а я была бомжиком без денег и переводила сама.

Договор с кем-то из Нидерландов

рысо @ressium
7. если есть возможность составить договор с кем-то из НЛ — это супер тема, даёт много баллов. мне тут очень помогла @shakti_tremere — собираюсь по договору писать ей музыку для тайского массажа.

Документы про ваше предприятие

С описанием и видом деятельности, которые вам дали в KVK + письмо из налоговой про BTW-nummer (который для НДС). Тут просто скан делаете. Мне для всего хватило сканов, которые делает приложение Dropbox на телефоне.

Банковские выписки за каждый месяц вашей деятельности

И вообще все документы, которые бухгалтеры отправляют в налоговую. Если на момент подачи их мало — ничего страшного, если IND чего-то не будет хватать, они это запросят, так что лучше иметь под рукой.

Рассмотрение

Срок рассмотрения — до 3 месяцев, поэтому подаваться надо чем раньше, тем лучше. Я подалась за два месяца до окончания старого пермита, и это было фатальной ошибкой. Сначала мне увеличили срок на месяц из-за смелого бизнес-плана, а потом ещё на полгода из-за коронавируса.

Пока рассматривается ваша заявка, вы можете получить стикер в паспорт (позволяет оставаться в НЛ) и рабочую визу (позволяет выезжать). Для рабочей визы нужно собрать с клиентов из других стран расписки, что в конкретные даты им нужно ваше присутствие в их стране. Физически.

Если есть несколько расписок — велика вероятность получить мультивизу на выезд. Евросоюза это тоже касается. Если вы попадётесь где-то за границей НЛ со стикером без визы, рискуете обратно не въехать. Опять же, я параноик, знаю только в теории.

рысо @ressium
итак, второй фатальной ошибкой с моей стороны было пропустить, что в паспорте закончились страницы под визы. 🤡

стикер мне дали на листочке-вкладыше, а визу — сорян, только в новый чистый паспорт.

так я оказалась невыездной до августа.

В январе я подалась на новый белорусский паспорт — пришлось собрать примерно такого же размера пакет документов, только для консульства. А ещё почта потеряла мой стикер, пока он летел апостилироваться. Нашли через две недели, но осадочек остался!

рысо @ressium
лирическое отступление: с 2021, пока вы в ожидании пермита, вы не имеете права на нормальную мед. страховку и можете получить только временную, типа туристической. а ещё, как только кончается пермит, вам звонят из ваших банков и медицинских практик и спрашивают, когда свалите. 🥲

В конце января я была в абсолютном неведении относительно своей судьбы и без возможности выехать, ждала паспорт (в консульстве дали на это 3-4 месяца). Чтобы совсем не сойти с ума, начинаю прорабатывать план Б — думаю о Португалии.

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Уже стала мечтать о домике с видом на океан, немного попустило. Так прошёл почти весь февраль, пока не началась «военная операция».

рысо @ressium
на минуточку, весь мой бизнес строится на том, что я нахожу талантливых ребят (в основном из СНГ), даю им возможность делать звук в крутые проекты, по пути менторю их.

выезжаем во-многом на таланте и упорстве ребят, ну и немного на моей экспертизе.

Оказалось, что весь мой бизнес летит к чертям: украинцы бегут или защищают страну, русские и беларусы бегут или остаются отрезанными от любых способов оплаты. Я много помогала ребятам бежать, в основном материально и информацией.

В начале марта IND запросили дополнительные документы — в этот раз про доход, очень им не хотелось верить в мои амбиции. Это помогло отвлечься и конструктивно что-то делать кроме донатов и остальной помощи людям.

Ну и всё, 15 марта мы отправили документы, 29 дело было рассмотрено. Сроки рассмотрения были до 2 августа, так что мне в некотором роде повезло. Правда, на сайте IND не видно, в какую сторону рассмотрено дело, поэтому я пару дней провела в суперпозиции.

Получение

Теперь по письму, которое пришло от IND. «Поздравляем! Скоро мы пришлём вам инструкции, где забрать вожделенный кусочек пластика, с которым вы снова станете человеком». И дальше таблица по системе с баллами, с разъяснениями. Показываю самое интересное.

ВНЖ дали на два года с момента запроса — октябрь 2021 года. Полгода рассмотрения дела тоже вошли в этот срок — с одной стороны, неприятно, с другой, не теряю драгоценное пребывание в стране.

Пермит ИП позволяет работать в найме при условии, что работодатель запросит вам TWV (tewerkstellingsvergunning) — свидетельство, что именно вы ему нужны. Потому что в приоритете работники из Нидерландов, EU и Швейцарии — вас могут нанять только если на позицию не нашли граждан этих стран.

Также нельзя запрашивать пособие по безработице.

рысо @ressium
❗ сейчас гражданам Украины по закону можно работать в НЛ, пока ваш работодатель находится в процессе запроса TWV.

министерство труда и социальных дел (хз как правильно называется) работает над законом о еще большем упрощении

Баллы

Представим, будто вы предприниматель из любой страны, кроме ЕС и Швейцарии. Чтобы получить разрешение жить и работать в Нидерландах, надо набрать 90 баллов за:

  • Личный опыт ведения бизнеса.
  • Ваш бизнес-план.
  • Ценность вашего бизнеса для страны.

Часть A: личный опыт

Образование

За докторскую степень дают 35 баллов, за магистерскую 30, за бакалавриат 20, за средне-специальное — 10. Мой диплом звукорежиссера БГАИ каким-то образом потянул на магистра. Может, это из-за того, что он красный.

Опыт предпринимательства.

Смотрят ваше CV: сколько лет работали, на каких клиентов, по каким специальностям. Также смотрят на контракты с клиентами и бухгалтерию. банковские счета, налоговые декларации и вычеты. У меня 15 из 30 баллов, бизнес существует менее года.

Опыт работы на дядю

Максимум 10 баллов, у меня 5 за те два с хвостом года, пока я работала в офисе в Нидерландах. До подачи заявки я предлагала юристам перевести и отправить белорусскую трудовую книжку, они сказали не надо.

Доходы

Максимум 10 баллов. Считается за 12 месяцев, но если вашему бизнесу меньше — сами виноваты, страдайте.

Опыт в Нидерландах

Клиенты из Нидерландов, принадлежность к культуре страны (те самые два балла за языковой экзамен), образование в Нидерландах или опыт работы высококвалифицированным специалистом. Тут спасибо фирме, которая меня сюда перевезла.

Ментор

Если вы начинающий предприниматель, и у вас есть ментор-куратор, который на протяжении минимум 3 месяцев вас учил и предоставил об этом расписку, можете на халяву получить 30 баллов.

Часть В: анализ вашего бизнеса на основе бизнес-плана

Рыночный потенциал

Особенности, применение, потребность рынка в вас, unique selling points. Я упоминала здесь всё, включая личный проект про аудио-движки и контроллеры. Получила 8 баллов из 10.

Анализ рынка

Потенциальные клиенты, конкуренты и потенциальные сотрудники, порог входа, риски, маркетинговый план. Очень страдали с маркетологом, но добили на 8 из 10. При том, что я абсолютный ноль в маркетинге.

Стратегия зарабатывания

Насколько вы можете делать деньги из ничего. Иммиграционка оценила мой бизнес-подход с джунами и то, как я выстраиваю тарифы для клиентов, на 4 из 5.

Организация: правовая форма юрлица

Выбранная форма ZZP/eenmanszaak оказалась идеальной для моего случая. Плюс несколько дополнительных пунктов за мультидисциалинарность. Это про то, могу ли я в теории нанимать кого-то кроме звукачей (считают, что могу, но на полшишечки).

Финансирование

Могу ли я не бомжевать и иметь на счете достаточно средств. Тут IND прописала баланс моих счетов на 31 декабря 2021, 5 баллов из 5.

Прогноз ликвидности

За сколько времени вы можете оказаться на дне. Считают, что я могу нормально функционировать в течение двух лет. Не знаю, как они это поняли, возможно написали среднюю цифру прост по приколу. Опять же, могу наврать, в экономических вопросах я не очень.

Баллы на халяву для начинающих предпринимателей

Я тут по традиции получила хрен с маслом из 30 баллов.

Часть С. польза, которую вы вносите в Нидерланды

Инновации

Насколько бизнес новый для рынка, используете ли новые технологии. У меня как у изобретателя интерактивной аудио-штуки и исследователя звука в VR угадайте сколько? 0 баллов и горящая ****!

рысо @ressium
«несмотря на то, что заявительница не является разработчиком игор (?????), она (не)непосредственно (?????) принадлежит к команде, ответственной за финальный результат». ребят у вас там все в порядке????? моргните два раза я не знаю

Количество созданных вами рабочих мест

У меня пока 0, потому что правовая форма бизнеса ZZP/eenmanszaak не позволяет никого нанимать. Только аутсорс и договоры подряда.

Инвестирование

Ноль баллов, я томат, буду благодарна за ссылки на курсы по этому делу.

рысо @ressium
4.два лайфхака: быть начинающим предпринимателем либо набрать за части А и Б 90 баллов (по 45 на каждую) — и вы автоматически получаете 30 баллов в части С.

Вот и вся история. Планируется сиквел в середине 2023 года и несколько маленьких кругов бюрократического ада в ближайшие месяцы, просто по приколу.

#внж #нидерланды

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6 комментариев
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Алекс Маркс

Бюрократия по полной программе, Наши банки им туда, завёл счёт, открыли ИП, и гражданство если хошь. Так Что в России всё по проще будет, да и человеки у нас человечные с Душой💪💪💪

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eugene

Че то капец как муторно выглядит

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Igor Tenyotkin

Полный )

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Валерий Белогородцев

Я не понял про ип немного. Речь про ип, которое работает с другими юриками?
А если у меня палатка с шавермой?

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Юрий Б.

То есть открываешь ИП и получаешь ВНЖ? А можно с семьёй воссоединиться таким образом?

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Andrew Sychev

Фирма, на которую я работала до этого удалённо, помогла с переездом и таким красивым статусом в пермите — разрешением на въезд. По сути, оффер с релокейтом.
 в целом, дальше можно не читать

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