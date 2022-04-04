Как открыть ИП и получить ВНЖ в Нидерландах: опыт белорусского аудиопродюсера Статьи редакции
Адаптированный Twitter-тред сотрудницы игровой компании CM Games и основательницы Gameowdio Рессы Шварцвальд.
Предыстория
В марте 2019 я переехала в Нидерланды из Минска как высококвалифицированный специалист: делала звуки и музыку для игр. Фирма, на которую я работала до этого удалённо, помогла с переездом и таким красивым статусом в пермите — разрешением на въезд. По сути, оффер с релокейтом.
Пока я была на удалёнке, я ещё и работала как ИП-фрилансер на парочку белорусских фирм. Нидерландский пермит позволял мне продолжить это делать, а учитывая, что эмигрировала я в одиночку и времени у меня было навалом, стала работать ещё больше.
Это меня и спасло, когда два года спустя пришлось уволиться из компании. Вместе с увольнением сгорел и пермит. Но меня быстренько схантила одна из фирм, на которую я аутсорсила во внеофисное время — из Эстонии.
Встал вопрос, что делать, чтобы работать легально. Не хотелось терять два года пребывания и страдать с переездами во время корона-локдауна. Погуглила немного и поняла, что нужна помощь профессионалов — желательно русскоязычных, чтобы увереннее себя чувствовать.
Договорилась на консультацию с бухгалтерами, которые до этого считали мне налоги, и с местными русскоязычными юристами. Обе консультации обошлись примерно в 700 евро. Я подумала, что дороговато, это же просто полчаса с одними поболтать, полчаса с другими. Ох sweet summer child.
По итогу мне предложили три варианта:
- Через агентство — просто, но много налогов, нельзя фрилансить.
- Создать BV — вроде ООО, тоже куча налогов, и надо создавать его лично с директором фирмы, которая меня нанимает.
- ИП — 10,2% налог, самое сложное получение ВНЖ.
Ну, была не была, подумала я. Обсудила со всеми клиентами перевод договоров на Нидерланды, узнала у бухгалтеров, как завести ZZP — так называется ИП в Нидерландах — заплатила много денег юристам за иммиграционное сопровождение, и понеслась.
Для начала надо было завести местное ИП, которое называется ZZP (zelfstandige zonder personeel — ИП без наемных сотрудников), правовая форма eenmanszaak. У ZZP есть несколько этих форм, и это самая популярная. Основные требования для Eenmanszaak — три клиента в год, 1225 рабочих часов в год, не больше 70% часов на одного клиента.
Открытие ИП
Для этого надо записаться в KVK — торговую палату, на приеме рассказать о своём бизнесе и вместе с сотрудником KVK выбрать виды деятельности. У меня «создание и выпуск звукозаписей», «репродукция записанных медиа», «коммуникации и графический дизайн» — чтобы озвучивать анимации.
KVK сразу подаёт данные в налоговую. Через несколько дней налоговая присылает вам письмо с BTW (VAT) номером. Он необходим, чтобы начислять НДС. Я его не начисляю, а вот мои юристы и бухгалтера да. И это 21% от каждого инвойса.
Для B2B (business to business) работы НДС не нужен. Для евросоюзных клиентов пишете “eu VAT reverse charge mechanism” и 0%, для клиентов из СНГ, с которыми можно было работать до марта, а сейчас не знаю — тоже 0%. Если вы продаёте что-то материальное или B2C, НДС нужен.
После KVK надо пойти в банк и завести себе счёт. Лучше завести zakelijk — бизнесовый. Если вам не жалко бухгалтеров, которым придётся продираться через покупки труселей и еды, можно использовать личный счёт, в общем-то всем пофиг (кроме бухгалтеров, они, правда, очень страдают).
Возможность завести бизнес-счёт зависит от банка. В родном ABN-Amro мне сказали «******** в свою Беларусь» (немного вежливее), зато в ING завели без проблем. Ещё в BUNQ можно — там вообще заводишь кредитку и плати кому хочешь. Можно привязать счёт к местному PayPal.
Дальше просто работаете работу и получаете оплату. Иногда бывают казусы, типа банк-корреспондент нашёл меня в санкционных списках США, но, когда я предоставила паспорт, оказалось, что в списках какая-то белорусская чиновница, а не я.
До увольнения у меня был “30% ruling” — возможность не облагать налогом 30% зарплаты и не афишировать любые зарубежные доходы. Он привязан к месту работы (по офферу), и если вы увольняетесь, вы его теряете. На этом моменте мне пришлось начать процедуру закрытия белорусского ИП.
Сопровождение
Теперь про юристов. Чтобы из высококвалифицированного мигранта стать ИП и иметь возможность жить и работать в Нидерландах, вам нужен новый пермит. Тут и начинается самая интересная часть истории.
«Иммиграционное сопровождение» — довольно дорогая (мне обошлось в 3600 евро) услуга, за которую платишь один раз, но:
- За переводы и апостили надо доплачивать.
- Все равно придётся собирать документы самим и непосредственно участвовать в процессе. Это не «под ключ».
Для предпринимательского пермита действует система баллов: надо предоставить доказательства, что вы ценны и профессиональны, и комиссия оценивает вас. Баллы начисляются за образование, инновации и важность для рынка НЛ, опыт, уровень дохода и т. п. — об этом дальше.
Документы
Что надо собрать, чтобы отправить заявку в IND (иммиграционную службу) :
ID-документы:
- Полный скан паспорта на момент подачи. У беларусов один паспорт на всё, за остальных, у кого заграны, не скажу.
- В моём случае старый пермит.
Свидетельство о рождении (скан) с переводом и апостилем
Апостилируете через местные инстанции (я делала это в Беларуси ещё для переезда по офферу). Нидерландские документы для белорусского консульства апостилируете в суде в Нидерландах. Все переводы должны быть заверены, делаются на английском/нидерландском.
Диплом (с переводом и апостилем) и список предметов с оценками, если есть
Диплом надо отсылать в какую-то инстанцию, этим занимались юристы, на оценку — возвращают с вердиктом, норм он или нет. Мой диплом белорусской академии искусств чутка разосрали, но IND он понравился.
Резюме/CV
Просто обычное CV, хоть в Google Docs собирайте. Важно показать себя как предпринимателя с хорошей позиции, если есть такая возможность. Опыт, клиенты, проекты, все как обычно.
Бизнес-план
Это тоже типичная услуга типа под ключ (на самом деле как повезёт, мне пришлось создавать его с помощью маркетолога и какой-то матери). Стоит 1200 евро, там описание вашей деятельности, анализ рынка, и финансовый план (много цифр, бухгалтера считают и выдают).
Это звучит просто, но мы страдали с этим планом полтора месяца. А потом IND прикопались к слишком смелым цифрам в финансовом плане (на ближайшие пять лет), даже запрашивали расследование у Министерства финансов. Отстали только когда увидели мои декларации — как доходы росли в 2017-2019.
Любые сертификаты — за пройденные курсы по профессии и около, за экзамены по языкам
Я по приколу сдала нидерландский на B1 в DUO (официальная инстанция), это дало мне целых два балла из 146 в итоговом подсчете.
Письма
Рекомендательные письма (надо просить у клиентов) и письма о намерении сотрудничать (просить у друзей, коллег, всех подряд из Нидерландов). Авторы писем не несут ответственности и не обязаны с вами сотрудничать, но им могут позвонить из IND и спросить, знают ли они вас. Всё.
Все контракты, которые есть у вас с клиентами не из Нидерландов
Если у вас раньше было другое ИП, переводите старые договоры и налоговые декларации — это доказательство вашего предпринимательского опыта. Sworn translation стоит денег. Можно перевести и заказать вычитку, это дешевле.
Знаю про этот лайфхак, потому что, когда я подавалась на 30% рулинг, надо было показывать декларации, а я была бомжиком без денег и переводила сама.
Договор с кем-то из Нидерландов
Документы про ваше предприятие
С описанием и видом деятельности, которые вам дали в KVK + письмо из налоговой про BTW-nummer (который для НДС). Тут просто скан делаете. Мне для всего хватило сканов, которые делает приложение Dropbox на телефоне.
Банковские выписки за каждый месяц вашей деятельности
И вообще все документы, которые бухгалтеры отправляют в налоговую. Если на момент подачи их мало — ничего страшного, если IND чего-то не будет хватать, они это запросят, так что лучше иметь под рукой.
Рассмотрение
Срок рассмотрения — до 3 месяцев, поэтому подаваться надо чем раньше, тем лучше. Я подалась за два месяца до окончания старого пермита, и это было фатальной ошибкой. Сначала мне увеличили срок на месяц из-за смелого бизнес-плана, а потом ещё на полгода из-за коронавируса.
Пока рассматривается ваша заявка, вы можете получить стикер в паспорт (позволяет оставаться в НЛ) и рабочую визу (позволяет выезжать). Для рабочей визы нужно собрать с клиентов из других стран расписки, что в конкретные даты им нужно ваше присутствие в их стране. Физически.
Если есть несколько расписок — велика вероятность получить мультивизу на выезд. Евросоюза это тоже касается. Если вы попадётесь где-то за границей НЛ со стикером без визы, рискуете обратно не въехать. Опять же, я параноик, знаю только в теории.
В январе я подалась на новый белорусский паспорт — пришлось собрать примерно такого же размера пакет документов, только для консульства. А ещё почта потеряла мой стикер, пока он летел апостилироваться. Нашли через две недели, но осадочек остался!
В конце января я была в абсолютном неведении относительно своей судьбы и без возможности выехать, ждала паспорт (в консульстве дали на это 3-4 месяца). Чтобы совсем не сойти с ума, начинаю прорабатывать план Б — думаю о Португалии.
Уже стала мечтать о домике с видом на океан, немного попустило. Так прошёл почти весь февраль, пока не началась «военная операция».
Оказалось, что весь мой бизнес летит к чертям: украинцы бегут или защищают страну, русские и беларусы бегут или остаются отрезанными от любых способов оплаты. Я много помогала ребятам бежать, в основном материально и информацией.
В начале марта IND запросили дополнительные документы — в этот раз про доход, очень им не хотелось верить в мои амбиции. Это помогло отвлечься и конструктивно что-то делать кроме донатов и остальной помощи людям.
Ну и всё, 15 марта мы отправили документы, 29 дело было рассмотрено. Сроки рассмотрения были до 2 августа, так что мне в некотором роде повезло. Правда, на сайте IND не видно, в какую сторону рассмотрено дело, поэтому я пару дней провела в суперпозиции.
Получение
Теперь по письму, которое пришло от IND. «Поздравляем! Скоро мы пришлём вам инструкции, где забрать вожделенный кусочек пластика, с которым вы снова станете человеком». И дальше таблица по системе с баллами, с разъяснениями. Показываю самое интересное.
ВНЖ дали на два года с момента запроса — октябрь 2021 года. Полгода рассмотрения дела тоже вошли в этот срок — с одной стороны, неприятно, с другой, не теряю драгоценное пребывание в стране.
Пермит ИП позволяет работать в найме при условии, что работодатель запросит вам TWV (tewerkstellingsvergunning) — свидетельство, что именно вы ему нужны. Потому что в приоритете работники из Нидерландов, EU и Швейцарии — вас могут нанять только если на позицию не нашли граждан этих стран.
Также нельзя запрашивать пособие по безработице.
Баллы
Представим, будто вы предприниматель из любой страны, кроме ЕС и Швейцарии. Чтобы получить разрешение жить и работать в Нидерландах, надо набрать 90 баллов за:
- Личный опыт ведения бизнеса.
- Ваш бизнес-план.
- Ценность вашего бизнеса для страны.
Часть A: личный опыт
Образование
За докторскую степень дают 35 баллов, за магистерскую 30, за бакалавриат 20, за средне-специальное — 10. Мой диплом звукорежиссера БГАИ каким-то образом потянул на магистра. Может, это из-за того, что он красный.
Опыт предпринимательства.
Смотрят ваше CV: сколько лет работали, на каких клиентов, по каким специальностям. Также смотрят на контракты с клиентами и бухгалтерию. банковские счета, налоговые декларации и вычеты. У меня 15 из 30 баллов, бизнес существует менее года.
Опыт работы на дядю
Максимум 10 баллов, у меня 5 за те два с хвостом года, пока я работала в офисе в Нидерландах. До подачи заявки я предлагала юристам перевести и отправить белорусскую трудовую книжку, они сказали не надо.
Доходы
Максимум 10 баллов. Считается за 12 месяцев, но если вашему бизнесу меньше — сами виноваты, страдайте.
Опыт в Нидерландах
Клиенты из Нидерландов, принадлежность к культуре страны (те самые два балла за языковой экзамен), образование в Нидерландах или опыт работы высококвалифицированным специалистом. Тут спасибо фирме, которая меня сюда перевезла.
Ментор
Если вы начинающий предприниматель, и у вас есть ментор-куратор, который на протяжении минимум 3 месяцев вас учил и предоставил об этом расписку, можете на халяву получить 30 баллов.
Часть В: анализ вашего бизнеса на основе бизнес-плана
Рыночный потенциал
Особенности, применение, потребность рынка в вас, unique selling points. Я упоминала здесь всё, включая личный проект про аудио-движки и контроллеры. Получила 8 баллов из 10.
Анализ рынка
Потенциальные клиенты, конкуренты и потенциальные сотрудники, порог входа, риски, маркетинговый план. Очень страдали с маркетологом, но добили на 8 из 10. При том, что я абсолютный ноль в маркетинге.
Стратегия зарабатывания
Насколько вы можете делать деньги из ничего. Иммиграционка оценила мой бизнес-подход с джунами и то, как я выстраиваю тарифы для клиентов, на 4 из 5.
Организация: правовая форма юрлица
Выбранная форма ZZP/eenmanszaak оказалась идеальной для моего случая. Плюс несколько дополнительных пунктов за мультидисциалинарность. Это про то, могу ли я в теории нанимать кого-то кроме звукачей (считают, что могу, но на полшишечки).
Финансирование
Могу ли я не бомжевать и иметь на счете достаточно средств. Тут IND прописала баланс моих счетов на 31 декабря 2021, 5 баллов из 5.
Прогноз ликвидности
За сколько времени вы можете оказаться на дне. Считают, что я могу нормально функционировать в течение двух лет. Не знаю, как они это поняли, возможно написали среднюю цифру прост по приколу. Опять же, могу наврать, в экономических вопросах я не очень.
Баллы на халяву для начинающих предпринимателей
Я тут по традиции получила хрен с маслом из 30 баллов.
Часть С. польза, которую вы вносите в Нидерланды
Инновации
Насколько бизнес новый для рынка, используете ли новые технологии. У меня как у изобретателя интерактивной аудио-штуки и исследователя звука в VR угадайте сколько? 0 баллов и горящая ****!
Количество созданных вами рабочих мест
У меня пока 0, потому что правовая форма бизнеса ZZP/eenmanszaak не позволяет никого нанимать. Только аутсорс и договоры подряда.
Инвестирование
Ноль баллов, я томат, буду благодарна за ссылки на курсы по этому делу.
Вот и вся история. Планируется сиквел в середине 2023 года и несколько маленьких кругов бюрократического ада в ближайшие месяцы, просто по приколу.
У традиционной CJM есть недостаток — одинаковая структура, независимо от задачи. Мы всегда рассматриваем линейный путь взаимодействия клиента с сервисом или продуктом. Шаг за шагом от начала и до конца. Иногда нужен именно такой анализ, но бывают и иные ситуации.
Собираем новости и события сорокового дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Основные тезисы из материала Forbes.
В поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса Бизнес-школа Авито запускает серию антикризисных вебинаров. Программа поможет существующим b2b селлерам в поиске ответов на острые рабочие вопросы, а также формированию доверительных отношений между Авито и селлерами.
9 марта снимала в банкомате Тинькофф валюту, перед снятием с накопительного счета USD перевела деньги на счет карты в USD. Как известно, карта у банка одна, а счетов к ней привязано несколько. Перевела деньги, сумма была большая, поэтому действовала внимательно, перевод совершила на счет на котором несколько баксов лежало, соответственно $$.…
Бюрократия по полной программе, Наши банки им туда, завёл счёт, открыли ИП, и гражданство если хошь. Так Что в России всё по проще будет, да и человеки у нас человечные с Душой💪💪💪
Че то капец как муторно выглядит
Полный )
Я не понял про ип немного. Речь про ип, которое работает с другими юриками?
А если у меня палатка с шавермой?
То есть открываешь ИП и получаешь ВНЖ? А можно с семьёй воссоединиться таким образом?
Фирма, на которую я работала до этого удалённо, помогла с переездом и таким красивым статусом в пермите — разрешением на въезд. По сути, оффер с релокейтом.
в целом, дальше можно не читать