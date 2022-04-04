Миграция
Натуральный Артем

Литва приостановила приём международных компаний, которые хотят релоцироваться из России Статьи редакции

На какой срок, неизвестно.

  • Министерство экономики и инноваций Литвы приостановило выдачу посреднических писем для международных компаний, которые хотели бы переехать в страну из России.
  • В ведомстве отметили, что у компаний было больше месяца, чтобы решить, в какую страну перенести бизнес. «Несмотря на то, что наши службы проводят строгую проверку каждой компании и физлица, сегодня перенос бизнеса в Литву не совпадает с ожиданиями общества», — добавили в министерстве.
  • Там также отметили, что Литва «никогда не работала с компаниями с российским капиталом и не приглашала их».
  • По данным ведомства, пять международных компаний, работающих в России, рассматривали возможность релокации бизнеса. Большая часть — из ИТ-сектора. К концу марта 2022 года в страну переехали три небольшие международные компании из России, уже имевшие офисы в Литве.

#новость #литва

1658 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
42 комментария
Написать комментарий...
Ware Wow

Кто туда в своем уме релоцировался?
Это на сколько себя нужно не уважать.
Еще в Польшу можно попробоваться.

Ответить
Развернуть ветку
Matvey Kukuy

А в чем косяк? Для несведущих

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

Правительство долбаебы там несусветные

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Protasov

Это по сравнению с нашими то? Да ладно!

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

По сравнению с другими европейскими странами

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Protasov

С какими?

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Практически любыми. Польша и Прибалтика прям сильно стараются.

Ответить
Развернуть ветку
D. Trump

Наблюдаю что сейчас в Эстонии происходит, и это треш.

Ответить
Развернуть ветку
Nataly

А что в Эстонии происходит?

Ответить
Развернуть ветку
D. Trump

Если очень очень сокращенно, Эстония прекратилась в Украину.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey

Там тоже проводят спецоперацию по дечего-то там?

Ответить
Развернуть ветку
D. Trump

Алексей, я заметил что вы поставили моему комментарию выше минус и только потом задали вопрос, причем в таком ключе, что я делаю вывод что на диалог вы изначально не настроены :) Так что спасибо, не интересно.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Protasov

Вообще-то Эстония ни в какую Украину не превратилась, Ваше сообщение выглядит как бред.

Ответить
Развернуть ветку
D. Trump

Ну да, конечно, если весь Таллинн разукрашен украинскими флагами где только можно, если добавить к этому законодательные инициативы, преференции беженцам, причем куда большие чем своим гражданам, и в целом весьма сомнительные происходящие вещи, типа разрыва контракта с родителями ребенка, в прическе которого усмотрели символ Z (по сути обычна модная детская стрижка с молнией), то не, все норм.

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

Еще Чехия

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Protasov

С какими, еще раз? И что плохого было в Польше?

Ответить
Развернуть ветку
Arron Stowne

а конкретнее?

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Публичная русофобия как минимум на уровне властей.
Постоянная пассивно агрессивная позиция с попыткой подначить остальных на активную фазу.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Protasov

Никакой там руофобии не было, наоборот к россиянам относились всегда очень позитивно, если сравнивать с Латвией той же или Эстонией (я про банковскую сферу, к примеру).

Ответить
Развернуть ветку
Nesterov Igor

Потому что в Польше дичайше русофоьские политики

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Protasov

А на бытовом уровне то это в чем выражается? Там же куча русских живет из России.

Ответить
Развернуть ветку
D. Trump

Могу по Эстонии судить, в которой живет 24% русских (не экспатов/иммигрантов, а именно граждан Эстонии), это не мешает правительству принимать очень противоречивые решения.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Липнебич

Популяризируют нацизм, задирают Россию.

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Petrenko

а вы хотели, что бы поддержали всё, чем вы так гордитесь: война, убийства, целые города стерты с земли?

Ответить
Развернуть ветку
D. Trump

Кто "выыыыыыыы"?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Protasov

Там вполне нормально, сейчас, конечно - уже поздно, но отношение всегда было очень хорошим.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

В общем верю, потому что про Ригу такое слышал. Не знаю как Литва, но допускаю. Но все равно направление риторики неприятное. Не нейтральное. Локомотив в плане агрессии на уровне ЕС, ООН.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Protasov

А что в Риге? В Вильнюсе быть русским было комфортно всегда.
Я не ООН - я простой человек, который там бывал постоянно. И не локомотивами на жизнь зарабатываю - поэтому никаких отрицательных воспоминаний нет.

Ответить
Развернуть ветку
Βасилий Γерасимов

В Вильнюсе быть русским было комфортно всегда.
Особенно, после 20 года, когда куча белорусов приехало, а сейчас разбавилось украинцами. Тут повсюду русская речь слышна)

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslav O

"В общем верю, потому что про Ригу такое слышал."
а еще по телевизору показывали

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Ты делаешь профит себе в бюджет, при том забирая его у врага (и налоги не пойдут на войну, да), нахуя от этого отказываться? Вот тут уже реально русофобия

Ответить
Развернуть ветку
V R

По-моему, наоборот, надо всячески поддерживать релокейты и иммиграцию . Это же вредит куда больше :)

Ответить
Развернуть ветку
Выходной рубин

не совпадает с ожиданиями общества

Ответить
Развернуть ветку
D. Trump

Кого когда интересовали "ожидания общества", когда нужно, этими ожиданиями подтираются только в путь. В данном случае это красивая отмазка.

Ответить
Развернуть ветку
Выходной рубин

Тех, кто зависит от мнения общества на грядущих выборах ;)

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

Литва «никогда не работала с компаниями с российским капиталом и не приглашала их»
 Скоро наших чиновников обгонят с такой риторикой. Хорошо привлекают капитал

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Иванов

Какая же Литва русофобская, хех

Ответить
Развернуть ветку
Βасилий Γерасимов

Так и норм, я тут живу)

Ответить
Развернуть ветку
Russian lives matter

Это в этой стране за просмотр роств штраф 700€?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Belogurskiy

Ох, велика же потеря…

Ответить
Развернуть ветку
TLGM x Event

...

Ответить
Развернуть ветку
Nesterov Igor

"Там также отметили, что Литва «никогда не работала с компаниями с российским капиталом и не приглашала их»."
А как же Revolut открытый на деньги национального достояния России Газпром?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 42 комментария
Финансы
Усталый бокал
Курс рубля не зависит от новостей и рынка — его формируют экспортёры и ограничения ЦБ Статьи редакции

Основные тезисы из материала Forbes.

Сервисы
Усталый бокал
Шведская Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на бренд российскому оператору Tele2 Статьи редакции

И ищет способ отозвать лицензию до её истечения — она закончится в 2023 году.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Heads and Hands
Цифровые экосистемы: Яндекс запустил приложение для умного дома, AirAsia — подписку на полеты, а Rakuten — каршеринг

Самое важное из мира цифровых экосистем за две недели.

Сервисы
Натуральный Артем
Wargaming уйдёт из России и Белоруссии — но игры останутся доступны Статьи редакции

Бизнес передадут петербургской Lesta Studio, которая больше не связана с компанией.

Маркетинг
Павел Молянов
Как собирать большие охваты и привлекать клиентов в новой соцсети TenChat

Сейчас там можно собирать охват в десятки тысяч предпринимателей и диджитал-специалистов и бесплатно получать B2B-лиды.

СберКорус
Как экономить деньги на цифровизации документооборота: кейсы российских компаний

Пока одни компании с трудом приспосабливают свои бизнес-процессы к новым условиям, многие оказались готовыми к ним заранее. Цифровые решения, которые они внедрили заблаговременно, помогли им быстрее и эффективнее адаптироваться к новым условиям.

Tele2
Создать CRM-систему «всё в одном» для малого и среднего бизнеса. Опыт Tele2

И это не внутренний продукт — его можно купить.

Устойчивые города: Москва
Как работает геологическая служба Москвы

Зачем нужна постоянная система наблюдений за оползневыми участками и эрозионными процессами в городе и как это связано с запуском новых проектов – читайте в материале.

фото: ДПиООС
Приёмная
Alena Ra
«Тинькофф» ошибочно перевел деньги с долларового счета на рублевый. Мои потери — 2200$
СДЭК
У меня есть коробка и акула из IKEA, а чего добился ты?!

Приветствуем вас, наши дорогие клиенты и подписчики!

Авито
Бизнес-школа Авито запускает антикризисные вебинары для b2b предпринимателей платформы

В поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса Бизнес-школа Авито запускает серию антикризисных вебинаров. Программа поможет существующим b2b селлерам в поиске ответов на острые рабочие вопросы, а также формированию доверительных отношений между Авито и селлерами.

Сервисы
DTF
«Команда просто в трансе, никто такого не ожидал»: сотрудники минского офиса Wargaming рассказали о закрытии Статьи редакции

Они узнали о решении компании прямо в день публичного анонса.

Больше статей
null