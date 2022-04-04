Литва приостановила приём международных компаний, которые хотят релоцироваться из России Статьи редакции
На какой срок, неизвестно.
- Министерство экономики и инноваций Литвы приостановило выдачу посреднических писем для международных компаний, которые хотели бы переехать в страну из России.
- В ведомстве отметили, что у компаний было больше месяца, чтобы решить, в какую страну перенести бизнес. «Несмотря на то, что наши службы проводят строгую проверку каждой компании и физлица, сегодня перенос бизнеса в Литву не совпадает с ожиданиями общества», — добавили в министерстве.
- Там также отметили, что Литва «никогда не работала с компаниями с российским капиталом и не приглашала их».
- По данным ведомства, пять международных компаний, работающих в России, рассматривали возможность релокации бизнеса. Большая часть — из ИТ-сектора. К концу марта 2022 года в страну переехали три небольшие международные компании из России, уже имевшие офисы в Литве.
Основные тезисы из материала Forbes.
И ищет способ отозвать лицензию до её истечения — она закончится в 2023 году.
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Они узнали о решении компании прямо в день публичного анонса.
Кто туда в своем уме релоцировался?
Это на сколько себя нужно не уважать.
Еще в Польшу можно попробоваться.
А в чем косяк? Для несведущих
Правительство долбаебы там несусветные
Это по сравнению с нашими то? Да ладно!
По сравнению с другими европейскими странами
С какими?
Практически любыми. Польша и Прибалтика прям сильно стараются.
Наблюдаю что сейчас в Эстонии происходит, и это треш.
А что в Эстонии происходит?
Если очень очень сокращенно, Эстония прекратилась в Украину.
Там тоже проводят спецоперацию по дечего-то там?
Алексей, я заметил что вы поставили моему комментарию выше минус и только потом задали вопрос, причем в таком ключе, что я делаю вывод что на диалог вы изначально не настроены :) Так что спасибо, не интересно.
Вообще-то Эстония ни в какую Украину не превратилась, Ваше сообщение выглядит как бред.
Ну да, конечно, если весь Таллинн разукрашен украинскими флагами где только можно, если добавить к этому законодательные инициативы, преференции беженцам, причем куда большие чем своим гражданам, и в целом весьма сомнительные происходящие вещи, типа разрыва контракта с родителями ребенка, в прическе которого усмотрели символ Z (по сути обычна модная детская стрижка с молнией), то не, все норм.
Еще Чехия
С какими, еще раз? И что плохого было в Польше?
а конкретнее?
Публичная русофобия как минимум на уровне властей.
Постоянная пассивно агрессивная позиция с попыткой подначить остальных на активную фазу.
Никакой там руофобии не было, наоборот к россиянам относились всегда очень позитивно, если сравнивать с Латвией той же или Эстонией (я про банковскую сферу, к примеру).
Потому что в Польше дичайше русофоьские политики
А на бытовом уровне то это в чем выражается? Там же куча русских живет из России.
Могу по Эстонии судить, в которой живет 24% русских (не экспатов/иммигрантов, а именно граждан Эстонии), это не мешает правительству принимать очень противоречивые решения.
Популяризируют нацизм, задирают Россию.
а вы хотели, что бы поддержали всё, чем вы так гордитесь: война, убийства, целые города стерты с земли?
Кто "выыыыыыыы"?
Там вполне нормально, сейчас, конечно - уже поздно, но отношение всегда было очень хорошим.
В общем верю, потому что про Ригу такое слышал. Не знаю как Литва, но допускаю. Но все равно направление риторики неприятное. Не нейтральное. Локомотив в плане агрессии на уровне ЕС, ООН.
А что в Риге? В Вильнюсе быть русским было комфортно всегда.
Я не ООН - я простой человек, который там бывал постоянно. И не локомотивами на жизнь зарабатываю - поэтому никаких отрицательных воспоминаний нет.
В Вильнюсе быть русским было комфортно всегда.
Особенно, после 20 года, когда куча белорусов приехало, а сейчас разбавилось украинцами. Тут повсюду русская речь слышна)
"В общем верю, потому что про Ригу такое слышал."
а еще по телевизору показывали
Ты делаешь профит себе в бюджет, при том забирая его у врага (и налоги не пойдут на войну, да), нахуя от этого отказываться? Вот тут уже реально русофобия
По-моему, наоборот, надо всячески поддерживать релокейты и иммиграцию . Это же вредит куда больше :)
не совпадает с ожиданиями общества
Кого когда интересовали "ожидания общества", когда нужно, этими ожиданиями подтираются только в путь. В данном случае это красивая отмазка.
Тех, кто зависит от мнения общества на грядущих выборах ;)
Литва «никогда не работала с компаниями с российским капиталом и не приглашала их»
Скоро наших чиновников обгонят с такой риторикой. Хорошо привлекают капитал
Какая же Литва русофобская, хех
Так и норм, я тут живу)
Это в этой стране за просмотр роств штраф 700€?
Ох, велика же потеря…
...
"Там также отметили, что Литва «никогда не работала с компаниями с российским капиталом и не приглашала их»."
А как же Revolut открытый на деньги национального достояния России Газпром?