Эстония перестанет выдавать гражданам России и Белоруссии новые визы и вид на жительство для работы в стране Статьи редакции
Выдачу первичных разрешений на временное проживание для россиян и белорусов также приостановила Латвия.
- Правительство страны утвердило санкции против граждан России и Белоруссии, которые ограничат их возможности для работы и ведения бизнеса в стране. Власти приостановили выдачу соответствующих виз и видов на жительство.
- Эстония не аннулирует уже выданные виды на жительство и основания для пребывания и работы. Граждане, у которых они есть, могут ходатайствовать об их продлении или изменении основания для пребывания в стране в соответствии с законом.
- Граждане России и Белоруссии могут продолжать приезжать в Эстонию по семейным или гуманитарным причинам.
- 7 апреля выдачу первичных разрешений на временное проживание для граждан России и Белоруссии также приостановил сейм Латвии. Ограничения будут действовать до 30 июня 2023 года. Есть исключения — например, можно будет подать заявку в связи с трудоустройством, учёбой, по «гуманитарным соображением» и в некоторых других случаях.
Поводом для ограничения доступа стала жалоба Росмолодежи, требовавшей удалить с сайта семь текстов об ЛГБТК.
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Искренне не понимаю политики ЕС (без иронии и сарказма), на чём основываются данные запреты (точнее какова их конечная цель)? Ведь, если наоборот были бы упрощённые выдачи виз для жителей России, как можно больше людей уехало бы. И была бы прямая утечка мозгов и кадров, которая действительно негативно повлияла бы на состояние экономики РФ.
P.s. прошу извинить за возможно глупый вопрос, но хотелось бы услышать мнение экспертов.
Эти запреты основываются на беспомощности. Именно от неё всякую х...ту делают обычно. Не принимайте близко к сердцу эти истерики.
В Латвии и Эстонии уже десятки тысяч беженцев из Украины, и их количество только увеличивается. Это значительные цифры для них и у них сейчас нет никакой потребности в новых иммигрантах. Надо придумать как разместить и устроить текущих.
Сейчас иммигрантов из России надо очень тщательно проверять, так как государство может посылать своих разведчиков и диверсантов.
Это отражает настроения в обществе, если общество не хочет видеть новых иммигрантов из России, значит их лучше не пускать, иначе им будет очень сложно интегрироваться.
Популизм, всякие bbc и nyt писали, что европейцы вводят санкции в первую очередь ради своих рейтингов, а потом как какую-либо меру, ибо сообщество ругает их за то что "вовремя не уберегли восточного соседа"
Имитация бурной деятельности как она есть
ВНЕАЗПНО, не только на пост-ссср правительство страдает хуйней, чтобы накормить электорат
"были бы упрощённые выдачи виз для жителей России, как можно больше людей уехало бы. "
Сделано специально чтобы народные массы свергли режим изнутри , так как извне сделать это не представляется возможным .
Ну тут есть момент общего настроя по отношению к русским. Во-первых, уже кто-то из политиков, кажется в Чехии, после 2014 высказывался, что русских у себя становится опасно иметь в стране - т.к. Россия может использовать обижание русских как повод для тех или иных действий, приводя в пример Абхазию и Южную Осетию. Плюс в принципе отношение к происходящему. Ну типа сейчас в информационном пространстве появилось много переводов комментариев наших под новостями и т.д., где призывают, например, к геноциду Украинцев и т.д. На уровне политики, тот, кто из президентов будет поддерживать политику эмиграции из России, получается будет давать ВНЖ в том числе и таким ребятам, что общей массе населения, теперь смотрящих на русских, как на устраивающих расстрелы мирных жителей, явно не понравится. Короче говоря, сейчас в принципе ситуация в мире такая, что чем больше политик будет запрещать, топить за введение санкций и т.д., тем больше у него шансов остаться у власти. Так что все логично.
Ну конкретно Латвия не выдает "золотые визы", а рабочие вполне себе да. Скорее всего в Эстонии так же )
Заработаешь ты денег в Эстонии, повезёшь в РФ, потратишься, заплатишь налоги, профинансируешь войну.
Неудивительно, ведь все эти страны когда-то поддерживали фашистский режим.
Ну на дату публикаций, это было вполне актуально. А после 23 февраля мир изменился, нужно адаптироваться к новым реалиям
И что? Было когда-то и так:
Забавно, что железный занавес теперь начинаем строить не мы, а они. :)
О получении второго гражданства или вида на жительство нужно уведомлять соответствующие органы уже лет как десять
В Эстонии живет полно русскоязычного населения с гражданством РФ и ВНЖ Эстонии. Многие из них поддерживают действия РФ. Такие дела )
А чего айтишниками разжиться на халяву больше не хотят?
У них население 1.3 миллиона +-
С убылью населения.
Половина русские.
Ну вот прикинь если туда приедет активная интеллектуальная диаспора, Эстония превратится в русскую страну совсем.
Своих девать некуда
Больно надо жить в Эстонии. Пока они там раскачаются с их эстонским менталитетом.
Забор на границе уже начали строить?
Скоро в Европу можно будет только на танке съездить.
съездили уже в це Европу. Так себе выходит пока
Скоро все местные жители принудительно получат российские паспорта и не надо будет виз.
(камент написан специально для местных минусоидов. надо же вам, болезным, как-то своё никчёмное мнение выражать - вот, минусуйте, пожалуйста)
А потом удивляетесь, почему не хотят давать визы...
В этом время умные ребята типа Израиля пылесосят квалифицированные кадры из России.
Не только израиль, даже более нищие страны.
Как я и предполагал , на очереди страны центральной Европы и Скандинавия
Прибалты, Поляки и Чехи (точнее их правительства) всегда с долей шовинизма относились к нам, так что если поляки еще понятно как жить будут, то Эстония, будучи страной для перебравшихся айтишников, теперь фиг знает что делать будет. Местная молодежь валит, а новых кадров не будет
😂😂 напугали козу капустой. Лучше бы с внутренними ресурсами разобрались, когда каждый второй мечтает переехать в как минимум в Финляндию
тоже слышал про это. наверное это местные, кто тут родился (и не пригодился)
И чего это они вдруг?
- Эй, Эстония, нацисты есть?
- Нет
- А если найду?
Самое мудацкое решение, которое они только могли́ принять