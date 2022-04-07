Миграция
Симпатичный Валера

Эстония перестанет выдавать гражданам России и Белоруссии новые визы и вид на жительство для работы в стране Статьи редакции

Выдачу первичных разрешений на временное проживание для россиян и белорусов также приостановила Латвия.

  • Правительство страны утвердило санкции против граждан России и Белоруссии, которые ограничат их возможности для работы и ведения бизнеса в стране. Власти приостановили выдачу соответствующих виз и видов на жительство.
  • Эстония не аннулирует уже выданные виды на жительство и основания для пребывания и работы. Граждане, у которых они есть, могут ходатайствовать об их продлении или изменении основания для пребывания в стране в соответствии с законом.
  • Граждане России и Белоруссии могут продолжать приезжать в Эстонию по семейным или гуманитарным причинам.
  • 7 апреля выдачу первичных разрешений на временное проживание для граждан России и Белоруссии также приостановил сейм Латвии. Ограничения будут действовать до 30 июня 2023 года. Есть исключения — например, можно будет подать заявку в связи с трудоустройством, учёбой, по «гуманитарным соображением» и в некоторых других случаях.

#новость #эстония

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79 комментариев
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Евгений Полянский

Искренне не понимаю политики ЕС (без иронии и сарказма), на чём основываются данные запреты (точнее какова их конечная цель)? Ведь, если наоборот были бы упрощённые выдачи виз для жителей России, как можно больше людей уехало бы. И была бы прямая утечка мозгов и кадров, которая действительно негативно повлияла бы на состояние экономики РФ.
P.s. прошу извинить за возможно глупый вопрос, но хотелось бы услышать мнение экспертов.

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Антон piter

Эти запреты основываются на беспомощности. Именно от неё всякую х...ту делают обычно. Не принимайте близко к сердцу эти истерики.

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Michael Ermolenko

В Латвии и Эстонии уже десятки тысяч беженцев из Украины, и их количество только увеличивается. Это значительные цифры для них и у них сейчас нет никакой потребности в новых иммигрантах. Надо придумать как разместить и устроить текущих.
Сейчас иммигрантов из России надо очень тщательно проверять, так как государство может посылать своих разведчиков и диверсантов.
Это отражает настроения в обществе, если общество не хочет видеть новых иммигрантов из России, значит их лучше не пускать, иначе им будет очень сложно интегрироваться.

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5 комментариев
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Allestor Krei

Популизм, всякие bbc и nyt писали, что европейцы вводят санкции в первую очередь ради своих рейтингов, а потом как какую-либо меру, ибо сообщество ругает их за то что "вовремя не уберегли восточного соседа"

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Roman G

Имитация бурной деятельности как она есть

ВНЕАЗПНО, не только на пост-ссср правительство страдает хуйней, чтобы накормить электорат

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melkiyPadonok

"были бы упрощённые выдачи виз для жителей России, как можно больше людей уехало бы. "

Сделано специально чтобы народные массы свергли режим изнутри , так как извне сделать это не представляется возможным .

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14 комментариев
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Дмитрий Хапенков

Ну тут есть момент общего настроя по отношению к русским. Во-первых, уже кто-то из политиков, кажется в Чехии, после 2014 высказывался, что русских у себя становится опасно иметь в стране - т.к. Россия может использовать обижание русских как повод для тех или иных действий, приводя в пример Абхазию и Южную Осетию. Плюс в принципе отношение к происходящему. Ну типа сейчас в информационном пространстве появилось много переводов комментариев наших под новостями и т.д., где призывают, например, к геноциду Украинцев и т.д. На уровне политики, тот, кто из президентов будет поддерживать политику эмиграции из России, получается будет давать ВНЖ в том числе и таким ребятам, что общей массе населения, теперь смотрящих на русских, как на устраивающих расстрелы мирных жителей, явно не понравится. Короче говоря, сейчас в принципе ситуация в мире такая, что чем больше политик будет запрещать, топить за введение санкций и т.д., тем больше у него шансов остаться у власти. Так что все логично.

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Герман Воронов

Ну конкретно Латвия не выдает "золотые визы", а рабочие вполне себе да. Скорее всего в Эстонии так же )

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neolol

Заработаешь ты денег в Эстонии, повезёшь в РФ, потратишься, заплатишь налоги, профинансируешь войну.

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Володимир Зеленський
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Всвиторе

Неудивительно, ведь все эти страны когда-то поддерживали фашистский режим.

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2 комментария
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AntropFedorov

Ну на дату публикаций, это было вполне актуально. А после 23 февраля мир изменился, нужно адаптироваться к новым реалиям

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Gustav Trokk

И что? Было когда-то и так:

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Антон piter

Забавно, что железный занавес теперь начинаем строить не мы, а они. :)

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Denis Zotov

О получении второго гражданства или вида на жительство нужно уведомлять соответствующие органы уже лет как десять

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2 комментария
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Герман Воронов

В Эстонии живет полно русскоязычного населения с гражданством РФ и ВНЖ Эстонии. Многие из них поддерживают действия РФ. Такие дела )

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Таир Бакиев

А чего айтишниками разжиться на халяву больше не хотят?

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Ware Wow

У них население 1.3 миллиона +-
С убылью населения.
Половина русские.
Ну вот прикинь если туда приедет активная интеллектуальная диаспора, Эстония превратится в русскую страну совсем.

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12 комментариев
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melkiyPadonok

Своих девать некуда

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7 комментариев
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Ivan Habl

Больно надо жить в Эстонии. Пока они там раскачаются с их эстонским менталитетом.

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Revenant

Забор на границе уже начали строить?

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Alex Shokhin

Скоро в Европу можно будет только на танке съездить.

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Таир Бакиев

съездили уже в це Европу. Так себе выходит пока

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1 комментарий
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Anna Petrova

Скоро все местные жители принудительно получат российские паспорта и не надо будет виз.
(камент написан специально для местных минусоидов. надо же вам, болезным, как-то своё никчёмное мнение выражать - вот, минусуйте, пожалуйста)

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Артем Наумов

А потом удивляетесь, почему не хотят давать визы...

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Alexey Levin

В этом время умные ребята типа Израиля пылесосят квалифицированные кадры из России.

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Славный щит

Не только израиль, даже более нищие страны.

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melkiyPadonok

Как я и предполагал , на очереди страны центральной Европы и Скандинавия

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Allestor Krei

Прибалты, Поляки и Чехи (точнее их правительства) всегда с долей шовинизма относились к нам, так что если поляки еще понятно как жить будут, то Эстония, будучи страной для перебравшихся айтишников, теперь фиг знает что делать будет. Местная молодежь валит, а новых кадров не будет

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1 комментарий
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Natali

😂😂 напугали козу капустой. Лучше бы с внутренними ресурсами разобрались, когда каждый второй мечтает переехать в как минимум в Финляндию

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Джон Картошкин

тоже слышал про это. наверное это местные, кто тут родился (и не пригодился)

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Petr Petrov

И чего это они вдруг?

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Сергей С.

- Эй, Эстония, нацисты есть?
- Нет
- А если найду?

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1 комментарий
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MadRat96

Самое мудацкое решение, которое они только могли́ принять

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