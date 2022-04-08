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Миграция
Полина Лааксо

Как дела с миграцией из России спустя шесть недель «операции»: рассказывает человек, который помогает бизнесу уехать Статьи редакции

Константин Синюшин в разговоре с vc.ru поясняет, открыта ли ещё Европа и правда ли, что уехавшие на эмоциях люди сейчас устроились лучше, чем решившие подождать.

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Константин Синюшин. Источник: RB

Предприниматели уже перестали уезжать из России? Или будут новые волны?

Если первая волна россиян уезжала на эмоциях, то сейчас релокация более осознанная — люди хотят заранее подготовиться. Проблема лишь в том, что переезд в другую страну — это не увеселительная прогулка. Как говорится в старом анекдоте: не путайте туризм с эмиграцией.

Жить мигранту на новом месте, очевидно, в разы тяжелее, чем пребывать на родине. К тому же во многих странах выше налоги, из-за чего реальный доход человека при старой зарплате сокращается. Для многих это почему-то откровение, но с ним придётся как-то смириться.

Так что переезды, несмотря на попытки правительства их сдержать, будут — причём многочисленные, и миграционная тенденция всё ещё сохраняется. Просто теперь она больше не кажется массовым экспромтом.

Значит, удержать таланты в стране не получится?

Как по мне, все попытки правительства настолько неуклюжи, что после них лишь сильнее укрепляешься в желании переехать. Взять хотя бы новость о том, что правительство будет выбирать разработчика для магазина приложений между «Сбером», «Яндексом» и VK. Это же апофеоз социалистического безумия.

Такие наши партии по внутренним убеждениям — социалисты. Они всерьёз верят, что можно «влить» дополнительный объём государственных денег и создать благодаря этому определённое количество рабочих мест. Но мировой опыт доказал обратное: большинство позиций открывает частный сектор. Частных денег в нормальной экономике вообще всегда в разы больше, чем государственных.

Инициативы властей вдобавок ко всему напоминают мне сталинские послевоенные шарашки. Правительство как бы признаёт, что дела плохи, но говорит: а давайте мы создадим для вас специальную зону, где всё будет хорошо? Но так не бывает. Это всё равно зона, просто на усиленном пайке. В таких условиях можно ковать ядерный щит, но не ИТ-решения для международного рынка.

На кого эти попытки ориентированы?

Формально на всех, но на деле правительству нужно поддержать конкретных около- или полностью государственных игроков. Им нет дела до малого бизнеса, небольших компаний. Просто важно, чтобы в стране остались те, кто сможет занять освободившиеся вакансии в условных «Яндексе», «Сбере» и VK.

И я уверен, что найдутся те, кто польститься и льготной ипотекой, и отсрочкой от армии. Не все ведь понимают, что ипотека — это надолго, и за это время всё ещё десять раз изменится. А отсрочка — это хорошая мера, но для мирного времени.

Куда ещё можно уехать?

Многие по-прежнему хотят в Европу, но массово встречать сформировавшиеся российские компании европейские страны не склонны. Сейчас речь идёт скорее о том, чтобы пускать физических лиц, которые будут в частном порядке устраиваться в местные фирмы.

В Европу успело уехать меньшинство — где-то 10%. И причина не в санкциях. В пандемию у большинства европейской ЦА кончился срок действия шенгенских виз. Новые не выдавали, а сейчас получить их заново мало кто успел. Так что большинство «осело» в нейтральных странах — Армении, Казахстане, Турции, Сербии.

В Германии тоже проблемы. Они выдают «голубые» карты тем, кто работает в исконно немецких компаниях, и в первый месяц позволяли оформляться также тем, кто представлял фирмы с русскими корнями. Но теперь и эта система дала сбой. То же самое в Польше и странах Прибалтики.

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В Латвии, например, практически все миграционные процессы заморожены до 30 июня 2023 года. Правда, в поправках есть лазейка для организованного переезда. Они готовы выдавать рабочие визы компаниям, более чем 51% которых принадлежит резидентам стран ОЭСР. То есть не россиянам и белорусам. Но как закон заработает на деле, станет ясно в мае — когда правительство разработает соответствующую инструкцию.

Во многом именно поэтому те, кто в спешке уехал из страны без подготовки, оказались в каком-то смысле в выигрышном положении. Да, они столкнулись с трудностями как первопроходцы, но при этом получили преимущества, на которые теперь рассчитывать не приходится.

Уехавшие в Армению и Сербию, например, поняли, что остаться придётся, скорее всего, больше чем на месяц. Сняли в итоге квартиру на год и сэкономили на аренде, ведь сейчас ставки взлетели. А если говорить про Европу, то там люди успели подать документы на ВНЖ, что теперь сделать крайне трудно.

То есть Европа для россиян — всё?

Конечно, сейчас к россиянам дружелюбно никто не настроен. Но в течение полугода наверняка начнутся подвижки, и тогда Европа разделится на две части: истеричную и прагматичную — в зависимости от взглядов правительства. В последнюю может войти, например, Франция. Думаю, она «откроется» одной из первых.

Разум всё-таки должен возобладать. Глупо видеть в людях, которые едут из страны за европейскими ценностями, провластных шпионов.

Запад — это не монолит: он подвержен колебаниям. Сейчас, например, большую силу набирает мнение, что коллективному Западу, наоборот, выгодно, что талантливые и мозговитые специалисты покидают Россию. Но процесс осознания всё равно будет постепенным и неравномерным.

Я думаю, пока лучше пересидеть в нейтральных странах: чтобы не прослыть законченным изгоем и иметь возможность при желании слетать на родину. Ну а сколько эти самые страны смогут вместить — уже другой вопрос. Наверное, если перестанут справляться с потоком, будут усложнять процесс адаптации: не всем открывать счета, выдавать ВНЖ.

Ну и рынок в случае чего всё сам «порешает». Если россиянин приехал в Армению и видит, что не может снять квартиру дешевле чем за €1000, то наверняка задастся вопросом: зачем мне Армения, если за такие деньги жильё можно снять где угодно.

Какие проблемы могут быть у тех, кто соберётся переезжать?

Перед релокацией лучше всё подготовить, потому что разница между организованным и неорганизованным переездом всё же есть.

Обычно в компании всегда найдётся сотрудник, которому можно поручить подготовительную работу. Пускай он и готовит «почву» в условной Болгарии, пока все сидят в московском офисе. Изучает, как легализовать бизнес, и ищет офис. Подбирает местный консьерж-сервис, чтобы тот помогал решать бытовые проблемы.

Но без сложностей, конечно не обойдётся, так что вот что нужно иметь в виду:

  • Всё везде подорожало. Во-первых, потому, что рост спроса при фиксированном предложении вызывает всплеск цен — это очевидно. Во-вторых, потому что взлетели цены на энергоносители.
  • Вывести деньги из России сейчас тяжело, а в той же Латвии, например, их нельзя и ввести. Местные банки стараются не зачислять переводы из российских банков — и неважно, подсанкционные они или нет.
  • Нагрузка на страны большая, поскольку переезжают не только русские и белорусы, но и украинцы — причём среди них многочисленные представители среднего класса и выше. Люди с деньгами.
  • Никто не отменял недоверие к приезжим и языковой барьер. Будем откровенны: о проникновении английского языка в ту или иную страну часто преувеличивают.

И вот о чём ещё нужно подумать. Некоторые вели бизнес и в России, и за рубежом. Или думают сделать так сейчас: оставить часть дел на родине, а остальное релоцировать. Но я — как человек, погружённый в европейскую реальность, — честно скажу: смотреть с недоверием будут даже на тех, кто оборвал все связи с Россией. Чего уж говорить о тех, кто стремиться эти связи сберечь.

Я понимаю, что некоторые сохраняют бизнес в стране из-за социальной ответственности — скажем, перед сотрудниками. Но я бы посоветовал просто передать управление компанией кому-то ещё. Такова действительность: ты либо здесь, либо там. Конечно, будет какой-то переходный период — попытка всё сохранить, но долго это продолжаться не сможет.

#релокация

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3 комментария
Valentin Dombrovsky

найдутся те, кто польститься и льготной ипотекой
Внезапно в Яндексе она и так была... не знаю, как там насчёт Сбера и VK.

ипотека — это надолго, и за это время всё ещё десять раз изменится
Ага. Цены растут, рубль падает, а фиксированный платёж остаётся. :D

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Alexey Shabolkin

А вы считаете что в «фиксированном платеже» счастье? Да и оплачивать ипотеку в России можно живя заграницей, сдавая квартиру в аренду.

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Александр Чадин

Имхо, большая часть кто уехал - вернутся. Особенно, если военная напряжённость спадёт. У меня уже есть такая сотрудница. Месяц в Турции прожила. Потратила денег и теперь возвращается. И мужа с собой обратно тянет.

В основном переезжают те, кто и так планировал это сделать или уже имел подобный опыт. Они скорее всего уедут надолго.

А из тех кто уехал внезапно много кто не приживётся и они вернутся. Если только Россия не превратится в Братиславу из фильма Евротур.

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