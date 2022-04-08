Как дела с миграцией из России спустя шесть недель «операции»: рассказывает человек, который помогает бизнесу уехать Статьи редакции
Константин Синюшин в разговоре с vc.ru поясняет, открыта ли ещё Европа и правда ли, что уехавшие на эмоциях люди сейчас устроились лучше, чем решившие подождать.
Предприниматели уже перестали уезжать из России? Или будут новые волны?
Если первая волна россиян уезжала на эмоциях, то сейчас релокация более осознанная — люди хотят заранее подготовиться. Проблема лишь в том, что переезд в другую страну — это не увеселительная прогулка. Как говорится в старом анекдоте: не путайте туризм с эмиграцией.
Жить мигранту на новом месте, очевидно, в разы тяжелее, чем пребывать на родине. К тому же во многих странах выше налоги, из-за чего реальный доход человека при старой зарплате сокращается. Для многих это почему-то откровение, но с ним придётся как-то смириться.
Так что переезды, несмотря на попытки правительства их сдержать, будут — причём многочисленные, и миграционная тенденция всё ещё сохраняется. Просто теперь она больше не кажется массовым экспромтом.
Значит, удержать таланты в стране не получится?
Как по мне, все попытки правительства настолько неуклюжи, что после них лишь сильнее укрепляешься в желании переехать. Взять хотя бы новость о том, что правительство будет выбирать разработчика для магазина приложений между «Сбером», «Яндексом» и VK. Это же апофеоз социалистического безумия.
Такие наши партии по внутренним убеждениям — социалисты. Они всерьёз верят, что можно «влить» дополнительный объём государственных денег и создать благодаря этому определённое количество рабочих мест. Но мировой опыт доказал обратное: большинство позиций открывает частный сектор. Частных денег в нормальной экономике вообще всегда в разы больше, чем государственных.
Инициативы властей вдобавок ко всему напоминают мне сталинские послевоенные шарашки. Правительство как бы признаёт, что дела плохи, но говорит: а давайте мы создадим для вас специальную зону, где всё будет хорошо? Но так не бывает. Это всё равно зона, просто на усиленном пайке. В таких условиях можно ковать ядерный щит, но не ИТ-решения для международного рынка.
На кого эти попытки ориентированы?
Формально на всех, но на деле правительству нужно поддержать конкретных около- или полностью государственных игроков. Им нет дела до малого бизнеса, небольших компаний. Просто важно, чтобы в стране остались те, кто сможет занять освободившиеся вакансии в условных «Яндексе», «Сбере» и VK.
И я уверен, что найдутся те, кто польститься и льготной ипотекой, и отсрочкой от армии. Не все ведь понимают, что ипотека — это надолго, и за это время всё ещё десять раз изменится. А отсрочка — это хорошая мера, но для мирного времени.
Куда ещё можно уехать?
Многие по-прежнему хотят в Европу, но массово встречать сформировавшиеся российские компании европейские страны не склонны. Сейчас речь идёт скорее о том, чтобы пускать физических лиц, которые будут в частном порядке устраиваться в местные фирмы.
В Германии тоже проблемы. Они выдают «голубые» карты тем, кто работает в исконно немецких компаниях, и в первый месяц позволяли оформляться также тем, кто представлял фирмы с русскими корнями. Но теперь и эта система дала сбой. То же самое в Польше и странах Прибалтики.
В Латвии, например, практически все миграционные процессы заморожены до 30 июня 2023 года. Правда, в поправках есть лазейка для организованного переезда. Они готовы выдавать рабочие визы компаниям, более чем 51% которых принадлежит резидентам стран ОЭСР. То есть не россиянам и белорусам. Но как закон заработает на деле, станет ясно в мае — когда правительство разработает соответствующую инструкцию.
Во многом именно поэтому те, кто в спешке уехал из страны без подготовки, оказались в каком-то смысле в выигрышном положении. Да, они столкнулись с трудностями как первопроходцы, но при этом получили преимущества, на которые теперь рассчитывать не приходится.
Уехавшие в Армению и Сербию, например, поняли, что остаться придётся, скорее всего, больше чем на месяц. Сняли в итоге квартиру на год и сэкономили на аренде, ведь сейчас ставки взлетели. А если говорить про Европу, то там люди успели подать документы на ВНЖ, что теперь сделать крайне трудно.
То есть Европа для россиян — всё?
Конечно, сейчас к россиянам дружелюбно никто не настроен. Но в течение полугода наверняка начнутся подвижки, и тогда Европа разделится на две части: истеричную и прагматичную — в зависимости от взглядов правительства. В последнюю может войти, например, Франция. Думаю, она «откроется» одной из первых.
Запад — это не монолит: он подвержен колебаниям. Сейчас, например, большую силу набирает мнение, что коллективному Западу, наоборот, выгодно, что талантливые и мозговитые специалисты покидают Россию. Но процесс осознания всё равно будет постепенным и неравномерным.
Я думаю, пока лучше пересидеть в нейтральных странах: чтобы не прослыть законченным изгоем и иметь возможность при желании слетать на родину. Ну а сколько эти самые страны смогут вместить — уже другой вопрос. Наверное, если перестанут справляться с потоком, будут усложнять процесс адаптации: не всем открывать счета, выдавать ВНЖ.
Ну и рынок в случае чего всё сам «порешает». Если россиянин приехал в Армению и видит, что не может снять квартиру дешевле чем за €1000, то наверняка задастся вопросом: зачем мне Армения, если за такие деньги жильё можно снять где угодно.
Какие проблемы могут быть у тех, кто соберётся переезжать?
Перед релокацией лучше всё подготовить, потому что разница между организованным и неорганизованным переездом всё же есть.
Обычно в компании всегда найдётся сотрудник, которому можно поручить подготовительную работу. Пускай он и готовит «почву» в условной Болгарии, пока все сидят в московском офисе. Изучает, как легализовать бизнес, и ищет офис. Подбирает местный консьерж-сервис, чтобы тот помогал решать бытовые проблемы.
Но без сложностей, конечно не обойдётся, так что вот что нужно иметь в виду:
- Всё везде подорожало. Во-первых, потому, что рост спроса при фиксированном предложении вызывает всплеск цен — это очевидно. Во-вторых, потому что взлетели цены на энергоносители.
- Вывести деньги из России сейчас тяжело, а в той же Латвии, например, их нельзя и ввести. Местные банки стараются не зачислять переводы из российских банков — и неважно, подсанкционные они или нет.
- Нагрузка на страны большая, поскольку переезжают не только русские и белорусы, но и украинцы — причём среди них многочисленные представители среднего класса и выше. Люди с деньгами.
- Никто не отменял недоверие к приезжим и языковой барьер. Будем откровенны: о проникновении английского языка в ту или иную страну часто преувеличивают.
И вот о чём ещё нужно подумать. Некоторые вели бизнес и в России, и за рубежом. Или думают сделать так сейчас: оставить часть дел на родине, а остальное релоцировать. Но я — как человек, погружённый в европейскую реальность, — честно скажу: смотреть с недоверием будут даже на тех, кто оборвал все связи с Россией. Чего уж говорить о тех, кто стремиться эти связи сберечь.
Я понимаю, что некоторые сохраняют бизнес в стране из-за социальной ответственности — скажем, перед сотрудниками. Но я бы посоветовал просто передать управление компанией кому-то ещё. Такова действительность: ты либо здесь, либо там. Конечно, будет какой-то переходный период — попытка всё сохранить, но долго это продолжаться не сможет.
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найдутся те, кто польститься и льготной ипотекой
Внезапно в Яндексе она и так была... не знаю, как там насчёт Сбера и VK.
ипотека — это надолго, и за это время всё ещё десять раз изменится
Ага. Цены растут, рубль падает, а фиксированный платёж остаётся. :D
А вы считаете что в «фиксированном платеже» счастье? Да и оплачивать ипотеку в России можно живя заграницей, сдавая квартиру в аренду.
Имхо, большая часть кто уехал - вернутся. Особенно, если военная напряжённость спадёт. У меня уже есть такая сотрудница. Месяц в Турции прожила. Потратила денег и теперь возвращается. И мужа с собой обратно тянет.
В основном переезжают те, кто и так планировал это сделать или уже имел подобный опыт. Они скорее всего уедут надолго.
А из тех кто уехал внезапно много кто не приживётся и они вернутся. Если только Россия не превратится в Братиславу из фильма Евротур.