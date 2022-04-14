Ежемесячно сервисом Ozon Travel пользуется более 3,5 млн клиентов, мы видим высокий спрос на авиа и ж/д билеты. Теперь у нас появились еще и отели.

В первые дни тестирования сервиса на ограниченной выборке пользователей уже совершалось порядка 100 бронирований ежедневно — это подтверждает востребованность сервиса.

Появление маркетплейса для отелей, который мы запустим в ближайшей перспективе, даст игрокам рынка отелей еще больше возможностей выхода на новую для них аудиторию.