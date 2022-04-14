Миграция
Покойный Макс

Ozon открыл свой сервис бронирования отелей для всех пользователей Статьи редакции

Раньше он был доступен только юрлицам, говорят в компании.

  • Сейчас Ozon Travel работает как агрегатор — собирает предложения с сайтов онлайн-бронирования. В будущем отели получат специальный личный кабинет, к которому смогут подключиться напрямую, выкладывать предложения и самостоятельно управлять ценами, объявила компания.
  • В базе сервиса — 70 тысяч предложений по России и в странах, открытых для посещения.
  • При бронировании через Ozon Travel пользователи смогут оплатить до 99% стоимости брони баллами Ozon. Сейчас клиенты также смогут получить кэшбек — 7% от суммы первого бронирования.
  • Сервис доступен на сайте и в приложении Ozon: нужно выбрать верхнем меню Ozon Travel и далее «Отели». В ближайшее время компания планирует добавить рейтинг гостиниц, отзывы клиентов и возможность бронирования без предоплаты и банковской карты.

Ежемесячно сервисом Ozon Travel пользуется более 3,5 млн клиентов, мы видим высокий спрос на авиа и ж/д билеты. Теперь у нас появились еще и отели.

В первые дни тестирования сервиса на ограниченной выборке пользователей уже совершалось порядка 100 бронирований ежедневно — это подтверждает востребованность сервиса.

Появление маркетплейса для отелей, который мы запустим в ближайшей перспективе, даст игрокам рынка отелей еще больше возможностей выхода на новую для них аудиторию.

Михаил Осин
генеральный директор Ozon Travel
  • В начале марте в России приостановили работу другие сервисы для поиска жилья — Booking.com и Airbnb. После этого свой сервис для поиска и бронирования отелей запустили РЖД. На сайте можно выбрать и оплатить номер в отеле, в системе есть рейтинги, отзывы, условия бронирования.

#новость #ozon

6095 просмотров
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65 комментариев
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Alex Shokhin

За что я люблю крупные компании (не только наши, кстати), так это за то, что не разобравшись с проблемами в одном своём сервисе - они уже выкатывают следующий.

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jonewayne

Эм, а как иначе? Не бывает такого, что сервис существует без проблем, как и приложения без багов. Как маркетплейс для конечного покупателя ozon топовый, особенно в плане поддержки (в сравнении со всякими ягодами и яндексами).

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13 комментариев
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Андрей Пятин

с баша:

Вася и Петя одновременно начали писать один и тот же продукт.

Вася был «ориентирован на результат» и начал сразу писать говнокод не продумав толком архитектуру.
А Петя месяц разрабатывал архитектуру, месяц делал удобный интуитивный интерфейс, которому позавидывал бы Джони Айв, потом месяц писал тесты, потом два месяца писал сам код и получил идеальное стабильное приложение.
Но Вася выпустил уже через месяц первую версию программы, пусть и не идеальную, пусть с багами, но рабочую, и начал её продавать. Ещё через месяц выпустил вторую версию исправляющие баги первой и добавляющие новые баги. Ещё через месяц на доходы от продаж нанял двух толковых программеров, которые за два месяца перелопатили весь код, согласно пожеланиям пользователей допилили интерфейс и выпустили третью версию программы.
Итого, через пять месяцев у Васи было два работника, куча клиентов и сносно работающее приложение отвечающее желаниям клиентов.
У Пети было вылизанное никому не известное приложение, минус на банковском счёте и ни одного клиента.

В завершение этого выдуманного примера можно сказать, что через полгода Вася купил все наработки Пети, а Петю взял в штат тестировщиком.

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5 комментариев
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Александр Борцов

озон тревел так-то существует много лет и был крупнейшим продавцом авиабилетов в стране. раньше был независимым теперь в экосистему впихнули

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Nice Man

Разные люди ими занимаются. А у вас будто один человек в голове)

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Вадим Д.

Надеюсь, койки в пунктах выдачи ставить не начнут?
Иронизирую.

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Alexey Romanov

На то они и крупные. Чем ты крупнее, тем еще крупнее ты хочешь стать.

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Леонид Цветков

Создаётся ощущения, что они это делают исключительно из-за краткосрочного пиара. Хотя, по-разному бывает.

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Техно Alex

Как раз выпадает такой редкий случай получить новое "окно возможностей" Для агрегаторов и отелей/гостиниц. Надеюсь, что турбазы и гостевые дома появятся в таких сервисах на замену букинга? С началом сезона сервис будет весьма актуален

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Вася Пражкин

Это даже не окно, а огромная дыра. Прям во всей экономике.

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5 комментариев
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hakhagmon

скорее всего нет, это же озон

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Понятный файл

+ozon.ru/travel/
«Яндекс. Путешествия»
OneTwoTrip
Ostrovok.ru
«Tutu.ru Отели»
Sutochno.ru
Hotellook.ru
101hotels.com

"Все побежали и я побежал"(с)

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Нина Кузнецова

ну этого следовало ожидать, когда такой крупный игрок уходит с рынка

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2 комментария
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Alexander K.

мирпутешествий.рф

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Олег Коваль

+ https://travelata.ru/hotels/search

На Травелате тоже появился раздел с отелями

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Луиджи Вампа

Это далеко не самый полный список.
Все выше - кроме Суточно пожалуй, известные и довольно крупные игроки.

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2 комментария
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Сафин Айдар

Назовём это "Озоновая дыра возможностей" после перманентного отхода Букинга.

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Тимур Петров

Молодцы, это хорошая новость. Двумя руками за Озон.

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Сергей Майков

И только акции все вниз и вниз

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Stepan Filonov

Максимально не рекомендую озон, взял через них билеты, рейс отменили, а деньги до сих пор вернуть не могут, якобы связи с авиакомпанией нет. @Жалоба на Ozon

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Ozon

Здравствуйте. Возврат не может быть оформлен, пока его не авторизует авиакомпания. Подскажите, пожалуйста, номер заказа.

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Anvarjan Tagayev

У продавцов забрали комиссии, и решили открыть что-то новое. Классика!

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Сергей Николаев

Такая же тема прилетела, запросил файл для ознакомления, до сих пор ответили

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1 комментарий
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Marina Marina

Ой, мне тоже самое пришло. Значит, это не только мы такие счастливцы.

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Евсикова Елена

Интересно

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Alexey Romanov

Я если честно, удивлен, что никто из гигантов еще не выкатил точную копию букинга или арбиэнби.

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Leonid Busygin

уж кого, а копию букинга с его юзабилити не надо)

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Луиджи Вампа

Нужно больше сервисов по бронированию отелей богу бронирования отелей.
Букинг был единой площадкой с одним условным договором, с репутацией и поддержкой клиентов.
Отели теперь должны в каждый сервис зайти, получить доступ, подписать договор, разместить контент, подключиться к каналу и еще контролить весь этот дурдом.

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Пабы старой Руси

Нет, они работают по той же самой модели

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5 комментариев
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Илья Фролов

Свято место пусто не бывает. Лучшего момента, что бы занять нишу и не придумаешь.
Развивайтесь, добавьте "частников" и будет всем счастье)

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Алексей Пупырев

Озон прям решил много чего сделать, то телики, теперь это

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Леонид Цветков

Хорошие новости

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