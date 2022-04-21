Миграция
Рая Хачатрян

Павел Дуров получил гражданство ОАЭ в феврале 2021 года — Forbes Статьи редакции

Это четвёртое гражданство основателя Telegram — после России, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис.

  • Дуров живёт в Дубае с 2017 года, тогда же он открыл там штаб-квартиру Telegram. Гражданство он получил в феврале 2021-го, пишет Forbes со ссылкой на два источника, близких к Telegram и предпринимателю лично.

  • По словам одного из собеседников, чтобы путешествовать и совершать деловые поездки, Дуров использует паспорта ОАЭ и Франции. Паспорт Сент-Китс и Невиса «был уместен только в первые годы после эмиграции Дурова из России», отметил он.

  • Срок действия российского паспорта предпринимателя уже истек, но от гражданства он не отказывался, отметил источник, близкий к предпринимателю. Другой собеседник заявил, что Дуров не путешествует в Россию, в стране нет офисов и сотрудников Telegram, а количество российских пользователей мессенджера не превышает 8%.
  • Гражданство Сент-Китс и Невиса Дуров получил в 2013 году, находясь в Европе. Французский паспорт ему выдали в августе 2021 года.

#новость #дуров

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66 комментариев
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bloger

Налоги в каждой стране нужно платить где есть гражданство?

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2 комментария
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Кипарис Барбос

А Павел то не Дуров

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Огромный огонь

Мысль закралась у меня, что следующая новость будет об отказе Дурова от российского гражданства.

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Виктор Шильд

Ум ни при чём - его навалом у любого дебила. Всё началось с нахождения инвестиций под VK. Мирилашвили и другие. Первичен капитал. Так же, как первична сила, ресурс. Захотеть свалить - много ума не надо, справится любой диванный лентяй-двоечник с подобной задачей (задача захотевания сваливания).

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2 комментария
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Dmitry Protasov

Когда у тебя 5 паспортов, а ты все равно российский бизнесмен с офисами в России.

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Сергей Я

"Где родился, за то и отдувайся"

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Смешанный коктейль

Ну слава Богу! Пойду пожру.

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Alexander Romanov

Про 8% смешно

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bloger

почему? у меня на работе в бюджетной организации 95% сидят в воцапе. они слышали про телеграм и не понимают зачем он им.

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2 комментария
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умный человек

Да, смешная цифра. Смеялась вся маршрутка

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Bastard

Это почему это? В январе 2021го года Дуров заявлял, что 500млн пользователей телеграмм по всему миру.

Исследование Deloitte в конце сентября (спустя 9 месяцев) сообщает, что в России 50 млн человек пользуются телегой.

Итого 10%, хотя к январю общих пользователей явно стало больше, и число вполне могло стать <8%

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3 комментария
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Александр Кабешов

Я так понял это от общего числа пользователей. Так то дохера. В июне 2020 года Дуров рассказывал, что у Telegram 30 млн пользователей в России. Сейчас более 35 млн.

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Rudolf Boiars

Гражданство в ОАЭ получить невозможно. Только вид на жительство.

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Alex

Как выяснилось, уже дают. "Выдающимся личностям"

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LINZER

Для определенных категорий это возможно, а Дуров в одно из таких входит

Categories of foreigners who can be nominated for UAE citizenship
The following categories of foreigners can be nominated for the UAE nationality:
investors
doctors
specialists
inventors
scientists
intellectuals
individuals with creative talents.

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3 комментария
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N N

Можно с 2017 года получить гражданство ОАЭ иностранцам за заслуги. Но при получении гражданства ОАЭ нужно отказаться от всех других гражданств.

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1 комментарий
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Техно Alex

Кстати, да. Кого там только нет. А вот гражданины только потомственные.

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Юности вольная птица

Неарабчатам - 30 лет прожить, но без гарантий, почему сразу невозможно-то? Но сразу придётся от всех остальных отказываться.

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DeadFine

За инвестиции могут дать.

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Руслан Абушаев

Держи в курсе)

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Gutal1n

захеджировался по самые помидоры

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Anvarjan Tagayev

Очень важная информация, редактору спасибо!

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Рая Хачатрян
Автор

не за что! обращайтесь)

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1 комментарий
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DeepFakescovery channel

так фсб телегу слушает щас или да?

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Aleksey Bobkov

always has been

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RomanistHere

теперь UAE-PG

з.ы. https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates_Presidential_Guard

United Arab Emirates Presidential Guard
The UAE Presidential Guard (UAE-PG) (Arabic: حرس الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة) is an…
en.wikipedia.org
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andrey adamovich

Релокация: уровень — Бог

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MEGAtraXXXer666

Он их коллекционирует?

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k. p.

вот так вот.... вырастают гражлане в россии, добиваются успехов и даже паспорт родной не продляют

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Aleksey Bobkov

нацпредатель

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Кипарис Барбос

Короче, Паша читал переписку начальников генштаба

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Наумов Даниил

Почти попытка откреститься. Да и плевать

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Cc Dd

Теперь сможет иметь до четырёх жен или наложниц и жить на пособие
Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение начислять мужчинам, живущим в стране, специальное жилищное пособие за вторую жену. Об этом пишет издание Khaleej Times.

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Paco Official

УСПЕШЕН пашок брат как сам ваще? займи сотку плис

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Руслан sceepAR

А налоги он где платит?

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Kuper Bad

Ну конечно в ОАЭ налогов нет)

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Aleksey Bobkov

пустился по кругу

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Сергей Никитин

Ну получил и получил.

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Alexander Raptovskiy

Если речь именно про гражданство, то у меня вопрос к этому предложению: "Срок действия российского паспорта предпринимателя уже истек, но от гражданства он не отказывался...".

Разве граждане РФ не в 20 и 45 лет меняют паспорт? И вроде как Дуров уехал из страны, когда ему было больше 20, но меньше 45 (и сейчас меньше 45).

Так о чём тут пишет автор? Как российский паспорт может истечь вместе с гражданством до 45 лет?

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Zebediah Killgrave

Вероятно, речь о загнан паспорте (при чем тут "если речь идет именно про гражданство"?), от внутреннего паспорта толку мало за пределами рф.

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Денис Романов

Не удивлюсь-если он получит гражданство мира! ))

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Вадим Д.

Четырежды гражданин. Велика ли будет коллекция?

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Татьяна Байдак

Я думала, что в ОАЭ невозможно получить гражданство, даже если жениться на арабке. Как же получить гражданство в ОАЭ?)

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Зенюс Янулявичус

Усмановский кошелек он вот и отмывают

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Сергей

«Срок действия российского паспорта предпринимателя уже истек, но от гражданства он не отказывался», чтобы по достижению пенсионного возраста получать пенсию, а по достижению предпенсионного возраста – льготы и соцпакет. Все очевидно, Павел не дурак :)))

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dry9goincer

ну всё, стену точно не вернёт😔

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Peachylol

Хорооош Паша)

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Даниил

Значит купил недвижимость на 500 млн.$+. Это единственный способ получить возможность получить гражданство.

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Новорег здорового человека

На 500 триллионов долларов

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роман долгополов

Пархат ибн Вали аль Руси

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Alex Levkin

8% это мало)))... или есть еще одна страна , где 92% пользователей)

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