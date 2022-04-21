Павел Дуров получил гражданство ОАЭ в феврале 2021 года — Forbes Статьи редакции
Это четвёртое гражданство основателя Telegram — после России, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис.
- Дуров живёт в Дубае с 2017 года, тогда же он открыл там штаб-квартиру Telegram. Гражданство он получил в феврале 2021-го, пишет Forbes со ссылкой на два источника, близких к Telegram и предпринимателю лично.
По словам одного из собеседников, чтобы путешествовать и совершать деловые поездки, Дуров использует паспорта ОАЭ и Франции. Паспорт Сент-Китс и Невиса «был уместен только в первые годы после эмиграции Дурова из России», отметил он.
- Срок действия российского паспорта предпринимателя уже истек, но от гражданства он не отказывался, отметил источник, близкий к предпринимателю. Другой собеседник заявил, что Дуров не путешествует в Россию, в стране нет офисов и сотрудников Telegram, а количество российских пользователей мессенджера не превышает 8%.
- Гражданство Сент-Китс и Невиса Дуров получил в 2013 году, находясь в Европе. Французский паспорт ему выдали в августе 2021 года.
Им запретят торговать на бирже или вносить средства, их можно будет только снять.
И перенёс русскоязычную модель с GitHub на свою платформу SmartMarket.
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Налоги в каждой стране нужно платить где есть гражданство?
А Павел то не Дуров
Мысль закралась у меня, что следующая новость будет об отказе Дурова от российского гражданства.
Ум ни при чём - его навалом у любого дебила. Всё началось с нахождения инвестиций под VK. Мирилашвили и другие. Первичен капитал. Так же, как первична сила, ресурс. Захотеть свалить - много ума не надо, справится любой диванный лентяй-двоечник с подобной задачей (задача захотевания сваливания).
Когда у тебя 5 паспортов, а ты все равно российский бизнесмен с офисами в России.
"Где родился, за то и отдувайся"
Ну слава Богу! Пойду пожру.
Про 8% смешно
почему? у меня на работе в бюджетной организации 95% сидят в воцапе. они слышали про телеграм и не понимают зачем он им.
Да, смешная цифра. Смеялась вся маршрутка
Это почему это? В январе 2021го года Дуров заявлял, что 500млн пользователей телеграмм по всему миру.
Исследование Deloitte в конце сентября (спустя 9 месяцев) сообщает, что в России 50 млн человек пользуются телегой.
Итого 10%, хотя к январю общих пользователей явно стало больше, и число вполне могло стать <8%
Я так понял это от общего числа пользователей. Так то дохера. В июне 2020 года Дуров рассказывал, что у Telegram 30 млн пользователей в России. Сейчас более 35 млн.
Гражданство в ОАЭ получить невозможно. Только вид на жительство.
Как выяснилось, уже дают. "Выдающимся личностям"
Для определенных категорий это возможно, а Дуров в одно из таких входит
Categories of foreigners who can be nominated for UAE citizenship
The following categories of foreigners can be nominated for the UAE nationality:
investors
doctors
specialists
inventors
scientists
intellectuals
individuals with creative talents.
Можно с 2017 года получить гражданство ОАЭ иностранцам за заслуги. Но при получении гражданства ОАЭ нужно отказаться от всех других гражданств.
Кстати, да. Кого там только нет. А вот гражданины только потомственные.
Неарабчатам - 30 лет прожить, но без гарантий, почему сразу невозможно-то? Но сразу придётся от всех остальных отказываться.
За инвестиции могут дать.
Держи в курсе)
захеджировался по самые помидоры
Очень важная информация, редактору спасибо!
не за что! обращайтесь)
так фсб телегу слушает щас или да?
always has been
теперь UAE-PG
з.ы. https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates_Presidential_Guard
Релокация: уровень — Бог
Он их коллекционирует?
вот так вот.... вырастают гражлане в россии, добиваются успехов и даже паспорт родной не продляют
нацпредатель
Короче, Паша читал переписку начальников генштаба
Почти попытка откреститься. Да и плевать
Теперь сможет иметь до четырёх жен или наложниц и жить на пособие
Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение начислять мужчинам, живущим в стране, специальное жилищное пособие за вторую жену. Об этом пишет издание Khaleej Times.
УСПЕШЕН пашок брат как сам ваще? займи сотку плис
А налоги он где платит?
Ну конечно в ОАЭ налогов нет)
пустился по кругу
Ну получил и получил.
Если речь именно про гражданство, то у меня вопрос к этому предложению: "Срок действия российского паспорта предпринимателя уже истек, но от гражданства он не отказывался...".
Разве граждане РФ не в 20 и 45 лет меняют паспорт? И вроде как Дуров уехал из страны, когда ему было больше 20, но меньше 45 (и сейчас меньше 45).
Так о чём тут пишет автор? Как российский паспорт может истечь вместе с гражданством до 45 лет?
Вероятно, речь о загнан паспорте (при чем тут "если речь идет именно про гражданство"?), от внутреннего паспорта толку мало за пределами рф.
Не удивлюсь-если он получит гражданство мира! ))
Четырежды гражданин. Велика ли будет коллекция?
Я думала, что в ОАЭ невозможно получить гражданство, даже если жениться на арабке. Как же получить гражданство в ОАЭ?)
Усмановский кошелек он вот и отмывают
«Срок действия российского паспорта предпринимателя уже истек, но от гражданства он не отказывался», чтобы по достижению пенсионного возраста получать пенсию, а по достижению предпенсионного возраста – льготы и соцпакет. Все очевидно, Павел не дурак :)))
ну всё, стену точно не вернёт😔
Хорооош Паша)
Значит купил недвижимость на 500 млн.$+. Это единственный способ получить возможность получить гражданство.
На 500 триллионов долларов
Пархат ибн Вали аль Руси
8% это мало)))... или есть еще одна страна , где 92% пользователей)