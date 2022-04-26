Миграция
Маша Цепелева

МВД и Минтруд разработали законопроект об упрощённой выдаче вида на жительство иностранным ИТ-специалистам Статьи редакции

Новые правила помогут привлечь в Россию специалистов из стран СНГ, считают участники рынка.

  • Документ рассматривался на заседании правительственной комиссии 25 апреля. Источник РБК в аппарате правительства сообщил, что его одобрили.
  • По законопроекту, иностранные айтишники, работающие в российских компаниях с аккредитацией, смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Если специалист уволился и не нашёл работу за 30 дней в аккредитованной ИТ-компании, вид на жительство аннулируется.
  • По действующим правилам, надо иметь разрешение на временное проживание и прожить с ним в России год. Исключения — бывшие граждане СССР, дети граждан России, выпускники российских вузов и другие.
  • В поправках указано, что работодатели смогут привлекать ИТ-специалистов из-за рубежа без разрешения на использование иностранных работников. А сотрудники смогут работать без соответствующего разрешения или патента (сейчас такой порядок применяется к сотрудникам дипломатических представительств, аккредитованным в России журналистам и другим).
  • Заявления о выдаче вида на жительство в упрощённом порядке будет принимать территориальный орган МВД. Пока в законопроекте не указаны ограничения в отношении профессии, специальности, знаний и навыков иностранца.
  • Упрощённое получение вида на жительство входило в третий пакет мер поддержки ИТ-отрасли после начала «военной спецоперации». В конце 2021 года Минцифры предлагало ввести «цифровое резидентство» для иностранных ИТ-специалистов, чтобы они смогли регистрировать компании и платить налоги в России, но не получать вид на жительство или гражданство.
  • В начале 2021 года представители Минцифры оценили дефицит ИТ-кадров в России от 500 тысяч до 1 млн человек в год. После начала «спецоперации» на Украине в 2022 году, из страны могли уехать ещё 50–70 тысяч ИТ-специалистов в марте и 70–100 тысяч человек в апреле.

#новость #законы

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34 комментария
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Товарищ Майор

Какой же смех вызывают все эти «меры поддержки». Смех и слёзы…

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Семен Смирнов

Всяко меньше смеха чем коменты на сайте

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Щитпостер на зарплате

Мастурбекам?

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Артур Анатольевич Ротарь

Там Яндекс же вроде начал бесплатно обучать IT профессиям курьеров из Яндекс Еда и Яндекс Лавка… ну вот теперь ребята ещё ВНЖ получат 🤭

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decebel_ka .

70 человек выберут из огромного числа курьеров🗿🗿🗿

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Alex Noskov

Кроме айти специалистов нам в целом, больше никто не нужен?)

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Александр Озерцов

Сейчас в основном айтишники сбежали, просто потому что есть возможность сбежать. Тут интересно, на кого рассчитана данная мера. Мне кажется, что узбеки так себе специалисты, а другие к нам и не поедут...

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Щитпостер на зарплате

Если мастурбек может класть плитку, то и код тоже положит.

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Вячеслав Петров

и прод

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Alex Noskov

Надежда умирает последней)

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Щитпостер на зарплате

Вообще нужно повышение зарплат и привелегии для учителей и врачей ящитаю, а там и для остального рабочего класса.

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ВК

Вот учителя нужны точно, ящитаю

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Кирилл Паркс

Приятно видеть зарождение ИТ мекки планетарного масштаба!

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AIAIAI

Шутка дня.

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Слегка Придурковатый

Ага, из стран СНГ, значит. Ну давайте откроем список стран СНГ и посмотрим на потенциальных айтишников:

Азербайджан
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Молдавия
Таджикистан
Узбекистан

Вот что-то прям даже не знаю, насколько айтишники из этих стран востребованы и каков их уровень. Допустим, наскрести из Белоруссии и Казахстана кого-то можно будет, но это не десятки тысяч и даже, подозреваю, не тысячи.

Короче, ещё один законопроект ради галочки.

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John Doe

Из всего списка только Белоруссия более-менее - они закрыты для международного рынка найма вместе с РФ. Но опять же - ехать из одной закрытой страны в другой... ну это такое...

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Артур Анатольевич Ротарь

Как бы да… за то сколько курьеров смогут получить ВНЖ 🤭

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Артем Акшинцев

Глупый жизнь капиталист нет интерес для простой рабочий Иван, город Тверь. Иван много тренировать Удар, чтобы хорошо работать на благо социализм, заработать двойной порций рис и кошкожена! Удар!

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switch138

Эти дегенераты больше всего вкладывались в шваброзадых, вот пусть теперь они и кодят.

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Иван парфомин

Какие же жалкие эти выборочные меры поддержки. Чем моя должность хуже или любого другого? Она что менее сложная? Или менее значимая? Или на нее учиться нужно меньше? Какого черта вообще? Может вообще всей страной забить хуй на свои профессии и пойти учиться на IT? Как вам такое? Стоматологи нам программу какую нибудь напишут, дизайнеры сделают красивый код.

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Заходил вчера

Слушайте, ну вы иногда то логику включайте пожалуйста. Как думаете на сайты про интернет технологии и инвестиции, стартапы и прочее будут выкладывать новость про врачей и учителей? Если вы другой профессии то ищите новости на профильных сайтах.

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S.Capusta

Было..

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S.Capusta

Стало..

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Terri Brown

один вопрос:откуда здесь иностранные ИТ-специалисты,если и были давно себались,кому нужны эти меры поддержки,не смешите мои портки

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Слегка Придурковатый

Я так понимаю, у авторов законопроекта расчёт на то, что где-то айтишникам живётся хуже, чем у нас. Но это, как мы все понимаем, явление временное, как бы это печально не звучало.

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Terri Brown

Я не знаю такой страны где сейчас айтишникам хуже чем в Рашке и не только айтишникам

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Слегка Придурковатый

Если ты не знаешь, это не значит, что их нет. Вряд ли ты был в каком-нибудь условно Туркменистане и знаком с их айти-рынком.

Недавно вон про айтишников Ирана был тут пост опять же. На их фоне наши просто в масле катаются.

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Зайка

Я уже жду русскую силиконовую долину.

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Щитпостер на зарплате

русскую

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Юрий Б.

силиконовую

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Щитпостер на зарплате

Блять, в России силикон закончился, долины не будет.

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Юрий Б.

будет - зловещая

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Щитпостер на зарплате

Или сонная.

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Артур Анатольевич Ротарь

Представляю теперь как Сколково преобразуется:)) и может начнут кроме огня и yotaPhone ещё что-то придумывать

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