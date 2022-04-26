МВД и Минтруд разработали законопроект об упрощённой выдаче вида на жительство иностранным ИТ-специалистам Статьи редакции
Новые правила помогут привлечь в Россию специалистов из стран СНГ, считают участники рынка.
- Документ рассматривался на заседании правительственной комиссии 25 апреля. Источник РБК в аппарате правительства сообщил, что его одобрили.
- По законопроекту, иностранные айтишники, работающие в российских компаниях с аккредитацией, смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Если специалист уволился и не нашёл работу за 30 дней в аккредитованной ИТ-компании, вид на жительство аннулируется.
- По действующим правилам, надо иметь разрешение на временное проживание и прожить с ним в России год. Исключения — бывшие граждане СССР, дети граждан России, выпускники российских вузов и другие.
- В поправках указано, что работодатели смогут привлекать ИТ-специалистов из-за рубежа без разрешения на использование иностранных работников. А сотрудники смогут работать без соответствующего разрешения или патента (сейчас такой порядок применяется к сотрудникам дипломатических представительств, аккредитованным в России журналистам и другим).
- Заявления о выдаче вида на жительство в упрощённом порядке будет принимать территориальный орган МВД. Пока в законопроекте не указаны ограничения в отношении профессии, специальности, знаний и навыков иностранца.
- Упрощённое получение вида на жительство входило в третий пакет мер поддержки ИТ-отрасли после начала «военной спецоперации». В конце 2021 года Минцифры предлагало ввести «цифровое резидентство» для иностранных ИТ-специалистов, чтобы они смогли регистрировать компании и платить налоги в России, но не получать вид на жительство или гражданство.
- В начале 2021 года представители Минцифры оценили дефицит ИТ-кадров в России от 500 тысяч до 1 млн человек в год. После начала «спецоперации» на Украине в 2022 году, из страны могли уехать ещё 50–70 тысяч ИТ-специалистов в марте и 70–100 тысяч человек в апреле.
Самые сложные задачи при переходе на ЭДО не всегда технические, а зачастую бизнесовые, говорят эксперты технологической практики PwC Егор Синяков и Иван Маньков. Отсутствие основательной подготовки и опыта приведет к тому, что проект по переходу на ЭДО затянется и его стоимость возрастет.
Основные тезисы из материала BBC.
Моему профилю на авито уже больше 1 года. В феврале 2021 года я зарегистрировался на данной площадке. За этот период я выставлял на продажу различные личные вещи на продажу. Было много продаж в живую (встречи с покупателями), а так же 27 отправок через официальный сервис "Авито доставка". Все эти данные (чаты на сайте авито, акты отправок…
25 апреля на самых популярных подкаст-платформах стартует «Первый звуковой подкаст»: это истории самых ярких и успешных представителей российского бизнеса, гид по рекламе и медиапродвижению. Лайфхаки, истории побед и поражений, которые будут одинаково интересны и предпринимателям, и потребителям.
Новостные блогеры могут писать до шести статей в день, и хотя эти статьи могут набирать массу просмотров, они, как правило, входят в одно ухо, а вылетают из другого. Скорость вылета сродни скорости звука. Большинство читателей не вспомнят эту статью на следующей неделе, неважно, кто ее написал.
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Интервью Владимира Воробьева — ученика 10 класса, победителя олимпиады AIIJC, автора геймдев-проекта Mafia Go и студента курса по машинному обучению в OTUS.
Какой же смех вызывают все эти «меры поддержки». Смех и слёзы…
Всяко меньше смеха чем коменты на сайте
Мастурбекам?
Там Яндекс же вроде начал бесплатно обучать IT профессиям курьеров из Яндекс Еда и Яндекс Лавка… ну вот теперь ребята ещё ВНЖ получат 🤭
70 человек выберут из огромного числа курьеров🗿🗿🗿
Кроме айти специалистов нам в целом, больше никто не нужен?)
Сейчас в основном айтишники сбежали, просто потому что есть возможность сбежать. Тут интересно, на кого рассчитана данная мера. Мне кажется, что узбеки так себе специалисты, а другие к нам и не поедут...
Если мастурбек может класть плитку, то и код тоже положит.
и прод
Надежда умирает последней)
Вообще нужно повышение зарплат и привелегии для учителей и врачей ящитаю, а там и для остального рабочего класса.
Вот учителя нужны точно, ящитаю
Приятно видеть зарождение ИТ мекки планетарного масштаба!
Шутка дня.
Ага, из стран СНГ, значит. Ну давайте откроем список стран СНГ и посмотрим на потенциальных айтишников:
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Молдавия
Таджикистан
Узбекистан
Вот что-то прям даже не знаю, насколько айтишники из этих стран востребованы и каков их уровень. Допустим, наскрести из Белоруссии и Казахстана кого-то можно будет, но это не десятки тысяч и даже, подозреваю, не тысячи.
Короче, ещё один законопроект ради галочки.
Из всего списка только Белоруссия более-менее - они закрыты для международного рынка найма вместе с РФ. Но опять же - ехать из одной закрытой страны в другой... ну это такое...
Как бы да… за то сколько курьеров смогут получить ВНЖ 🤭
Глупый жизнь капиталист нет интерес для простой рабочий Иван, город Тверь. Иван много тренировать Удар, чтобы хорошо работать на благо социализм, заработать двойной порций рис и кошкожена! Удар!
Эти дегенераты больше всего вкладывались в шваброзадых, вот пусть теперь они и кодят.
Какие же жалкие эти выборочные меры поддержки. Чем моя должность хуже или любого другого? Она что менее сложная? Или менее значимая? Или на нее учиться нужно меньше? Какого черта вообще? Может вообще всей страной забить хуй на свои профессии и пойти учиться на IT? Как вам такое? Стоматологи нам программу какую нибудь напишут, дизайнеры сделают красивый код.
Слушайте, ну вы иногда то логику включайте пожалуйста. Как думаете на сайты про интернет технологии и инвестиции, стартапы и прочее будут выкладывать новость про врачей и учителей? Если вы другой профессии то ищите новости на профильных сайтах.
Было..
Стало..
один вопрос:откуда здесь иностранные ИТ-специалисты,если и были давно себались,кому нужны эти меры поддержки,не смешите мои портки
Я так понимаю, у авторов законопроекта расчёт на то, что где-то айтишникам живётся хуже, чем у нас. Но это, как мы все понимаем, явление временное, как бы это печально не звучало.
Я не знаю такой страны где сейчас айтишникам хуже чем в Рашке и не только айтишникам
Если ты не знаешь, это не значит, что их нет. Вряд ли ты был в каком-нибудь условно Туркменистане и знаком с их айти-рынком.
Недавно вон про айтишников Ирана был тут пост опять же. На их фоне наши просто в масле катаются.
Я уже жду русскую силиконовую долину.
русскую
силиконовую
Блять, в России силикон закончился, долины не будет.
будет - зловещая
Или сонная.
Представляю теперь как Сколково преобразуется:)) и может начнут кроме огня и yotaPhone ещё что-то придумывать