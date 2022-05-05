Эстония — StartUp Visa Estonia: ВНЖ выдают на 1,5 года, рассмотрение заявки занимет до 10 рабочих дней.

Португалия — StartUP Visa: ВНЖ выдают на 2 года, рассмотрение заявки до 30 дней.

Испания — Entrepreneur Visa Program: ВНЖ выдают на 2 года, рассмотрение заявки до 30 дней.

Великобритания — UK Start-up Visa: ВНЖ выдают на 2 года, затем можно претендовать на получение визы новатора, она действительна в течение 3 лет.

Франция —French Tech Visa: ВНЖ выдают на 4 года.





Подробнее об этом пользователь vc.ru писал тут.

