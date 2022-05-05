Как получить стартап-визу в Европе: советы основателя сервиса Relocode Статьи редакции
Главное из выпуска подкаста «Либо выйдет, либо нет».
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- Стартап-виза — это специальная иммиграционная программа для предпринимателей, которые хотят запустить и развивать в стране свой стартап, говорит основатель сервиса Relocode Михаил Мижинский. С 2015 года его компания релоцировала более 200 команд в Европу. По словам Мижинского, спрос на услуги в последние месяцы сильно вырос.
- Такие визы представляет собой полноценный вид на жительство и дают право легально жить и работать в стране от одного до пяти лет в зависимости от конкретной программы. Она позволяет релоцировать команду до пяти человек вместе с членами семьи.
- Получить стартап-визу в теории может любой предприниматель с готовым стартапом или прототипом проекта (MVP). Основное условие для участия в программе — наличие бизнес-плана. Его цель — доказать, что стартап полезен для экономики выбранной страны и позволит создать рабочие места. При этом проект должен быть масштабируемым и инновационным и привнести на рынок новые идеи, не обязательно с применением ИТ.
- Критерии отбора могут отличаться в зависимости от страны. Так, Нидерланды и Эстония обращают особое внимание на параметр MVP: для них важно, чтобы предприниматель показал не только идею, а уже начатый бизнес — например, готовый сайт, писал The Bell.
- Готовый бизнес-план и другие документы нужно направить в одобряющий орган страны — в электронном виде или по почте. При этом большинство программ устроены так, что проекты отбирают не сами чиновники, а игроки венчурной индустрии — акселераторы, инкубаторы, исследовательские институты, говорит Мижинский. Это позволяет предпринимателям сразу познакомиться с потенциальными инвесторами или просто быстрее стать частью сообщества.
- Если проект одобрен, можно заняться оформлением визы и вида на жительство с правом работы и ведения бизнеса в стране. Сейчас стартап-визы работают в 26 странах мира.
- ВНЖ выдаётся на срок от года до пяти лет в зависимости от страны, а после этого документ нужно продлевать. При этом если бизнес-план стартапа не выполнен, в продлении ВНЖ могут отказать. Например, во Франции его дают на 4 года, а затем необходимо доказать, что стартап жив и развивается либо перезапустился в новом формате, говорит Мижинский. А Португалия требует, чтобы за 5 лет работы компания вышла на выручку не менее €325 000 в год.
- Все документы на оформление стартап-визы предприниматель может собрать самостоятельно, а релокация при помощи Relocode обойдётся в среднем в €5000 за человека — вместе с членами его семьи, говорит основатель компании. Также команде стоит учесть требования отдельных стран по размеру доходов — например, во Франции требуют, чтобы человек зарабатывал не меньше €19 000 в год.
- Чаще всего для релокации выбирают теплые и дешевые для жизни страны — например, Испанию и Португалию, говорит Мижинский. Сейчас попасть туда сложно из-за большого наплыва желающих. Также в топе самых популярных направлений — Латвия, Литва и Эстония, но для россиян программы в этих странах сейчас закрыты. Самыми доступными для релокации, по словам Мижинского, оказались Великобритания и Франция, которые активно зазывают к себе «мозги» и технологии.
А через 2-5 лет ты возвращаешься на родину, а твой бизнес остаётся там?
Я думаю за такое количество времени, при успешном кейсе, можно продлить ВНЖ или подать на гражданство.
Эстония не выдает ВНЖ по упомянутой программе гражданам РФ и Белоруссии