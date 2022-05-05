Традиционно дорогое жилье было в Лимасоле, где сосредоточены офисы большинства ИТ-компаний. Но сейчас цены в Ларнаке и Пафосе уже почти сравнялись с ИТ-столицей Кипра. Стоимость квартиры с одной спальней начинается от €1000. Более комфортную для семьи квартиру с двумя спальнями можно арендовать за €1500-2000.