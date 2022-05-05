Цены на аренду «улетели в космос», счёт в банке открыть сложно, сообщество большое: как россияне переезжают на Кипр Статьи редакции
Основные тезисы из материала Forbes.
- По данным Financial Times, русские составляют около 6% всего населения Кипра, который с 2004 года входит в Евросоюз. В крупнейшем курортном городе острова, 150-тысячном Лимасоле, живут около 40 тысяч россиян. После начала «военной операции» Кипр стал одним из популярных мест для релокации, отмечает издание.
- По словам советника необанка Gemba Дениса Четверикова, который живёт на Кипре девять лет, среди активно переезжающих сфер бизнеса — финтех, гейминг, CRM-системы, криптовалютные проекты и проекты по разработке ПО. Для компаний, получающих прибыль от продажи ПО, действует специальный налоговый режим IP Box со ставкой 2,5%.
- Для русскоговорящих есть много чатов в Telegram. Более 30 таких сообществ курирует Олег Решетников, который переехал пять лет назад. Он также проводит офлайн-встречи для предпринимателей и других приезжих.
- Собеседники Forbes отмечают, что сейчас на Кипре ажиотаж на аренду жилья: хорошие варианты быстро разбирают, а цены «улетели в космос». Аренда дома в пригороде Лимасола обходится семье в €2500 в месяц, в Пафосе — в €1500.
- Сервис по разработке ПО Skipp в начале 2022 года арендовал для своих сотрудников целый отель в Ларнаке за €10 тысяч в месяц. На покупку авиабилетов, транспортные расходы и разрешение на работу для 14 человек компания потратила ещё около €18 тысяч. Сейчас Skipp съехал из отеля, но большинство сотрудников и основатели решили остаться на Кипре.
- Существует три вида виз, которые помогают получить вид на жительство на Кипре, пишет издание: Visitors Visa и Category F Visa, которые не позволяют проживающим работать на Кипре, и Working permit. Получить Visitors Visa для россиян сейчас непросто — нужен банковский счёт, для Category F Visa нужно купить недвижимость на сумму не меньше €300 тысяч. Working permit оформляет работодатель, который готов нанять иностранца.
- Среди особенностей жизни на Кипре собеседники отмечают: отсутствие отопления во многих домах, невысокую скорость мобильного интернета и плохо развитый общественный транспорт. Из-за последнего на Кипре популярны личные машины, а из-за наплыва приезжих цены на автомобили и бензин выросли.
- Для комфортной жизни на острове — с арендой хорошей квартиры и путешествиями — нужно иметь доход от €4000, считает программист Дмитрий Толстых. По данным Salary Explorer, медианная зарплата на Кипре составляет около €2000 в месяц, минимальные зарплаты превышают €500 в месяц.
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Часть людей пожгут там кэш и вернутся. Релокация релокацией, но экономика должна сходиться.
Для умного человека релокация - процесс подготовленный и продуманный. Так что вернётся не только часть, а большая часть из тех, кто руководствовался "все побежали и я побежал". Дай бог, чтобы в свое время догадались российские активы не слить. Хотя бы в части недвижимости.
Кипр — это, всё же, не Грузия/Армения. Туда какая-никакая подготовка перед переездом нужна.
А в чём проблема с экономикой?
Проблема возникает тогда, когда зарабатываешь меньше, чем тратишь.
welcome to Asia
Переехали месяц назад, офомляем ворк пертит, буквально сегодня сдали биометрию. Арендовали 2х комнатную квартиру в пригороде Никосии за 1050 евро (без комуналки и мусора), новый дом и вся мебель.
Интернет 30 евро за 10 мегабит!!!
Аренда машины на месяц 600 евро.
Такси, если ехать минут 15 в городе без пробок, 10 евро.
Бензин 1.5 евро.
Поесть в ресторане Икеи три блюда 10 евро.
Пиво в среднем стоит 1-1.5 евро.
Кое какие цены в аттаче. Хочу чеки с продуктами перевести и сравнить, как время будет.
квартира не "двух комнатная", а с 2мя спальнями. Тут все квартиры считаются с количеством спалет. Кухня и гостинная объеденины.
А пригород это далеко?
А если в центре брать то сколько сейчас примерно, не знаете?
Тут сам город то маленький. От дальнего пригорода до центра ехать 20 минут без пробок. От пригорода, где мы живем, минут 15. У нас соседи - ИТшники белорусы - ездят на автобусе и не парятся.
Про цену в центре не могу сказать.
Ну хотя бы Кипру экономику поднимут
Та страна что сейчас быстро подсуетится и наладит процессы приема и быта российских мигрантов будет в дамках. Так как привлечение денег в страну (зарубежные клиенты), налоговые поступление, поддержка местных бизнесов и все такое. Поле не паханое.
По-моему, это преувеличение. Кипр можно рассматривать как перевалочный пункт, но ни как новую Ирландию в АйТи. Там и раньше из-за офшоров было полно бизнесов и текущая миграция никак особо на это не повлияет. Пиковый спрос на квартиры локальный. Он просто начался чуть раньше, чем обычно, т.к. скоро сезон
Я не питаю иллюзий что Кипр внезапно станет новой силиконовой долиной, нет. Не в таких масштабах, но свой гешефт при правильном подходе экономика страны определенно сможет поиметь.
Как пример Эстония с их электронным резидентством, они фактически первые стали кто вообще придумал это. Стали ли он новой ИТ меккой? Разумеется нет. Но очень неплохие налоговые поступления себе в бюджет они определенно обеспечили, при минимальных затратах.
Если бы толпа Биллов Гейтсов с Цукербергами приехала, то был бы повод подсуетиться. А так, многие уехавшие, себя, помимо всего прочего, сильно переоценивают.
Не важно кто как себя оценивает. Главное что они там живут, платят там налоги, и тратят там деньги (аренда, питание, развлечения и прочее). Деньги любят все.
Это да, и государство будет думать и о них. Сразу же после своих.
Как всегда - время покажет. Но я надеюсь ребята найдут свое место и зону комфорта.
Согласен.
Уже с 2014 успешно поднимают.
С ценой аренды недвиги сейчас везде задница. В тех странах что принимали беженцев цена за аренду точно также улетела в космос. Кто приезжает (не мажоры, а реальные беженцы) не могут найти жилье потому что ценник космос, пособий не хватает на такой космос. Ситуация патовая.
лол, ребят, за такую цену можно в Тае жить 3-4 месяца
Жить можно, а фирму открыть нельзя.
Точнеее можно, но на таких условиях, что вам не понравится.
Что мешает открыть фирму на Кипре, а жить в тае?
Ну жить в Тае на вечно птичьих правах это на любителя.
сомнительно про 40000 в Лимассоле. Госстатистика говорит о 18000, включая уже ставших гражданами. И это во всем Кипре, не в одном городе.