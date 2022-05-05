Миграция
Пермский корабль

Цены на аренду «улетели в космос», счёт в банке открыть сложно, сообщество большое: как россияне переезжают на Кипр Статьи редакции

Основные тезисы из материала Forbes.

  • По данным Financial Times, русские составляют около 6% всего населения Кипра, который с 2004 года входит в Евросоюз. В крупнейшем курортном городе острова, 150-тысячном Лимасоле, живут около 40 тысяч россиян. После начала «военной операции» Кипр стал одним из популярных мест для релокации, отмечает издание.
  • По словам советника необанка Gemba Дениса Четверикова, который живёт на Кипре девять лет, среди активно переезжающих сфер бизнеса — финтех, гейминг, CRM-системы, криптовалютные проекты и проекты по разработке ПО. Для компаний, получающих прибыль от продажи ПО, действует специальный налоговый режим IP Box со ставкой 2,5%.
  • Для русскоговорящих есть много чатов в Telegram. Более 30 таких сообществ курирует Олег Решетников, который переехал пять лет назад. Он также проводит офлайн-встречи для предпринимателей и других приезжих.
  • Собеседники Forbes отмечают, что сейчас на Кипре ажиотаж на аренду жилья: хорошие варианты быстро разбирают, а цены «улетели в космос». Аренда дома в пригороде Лимасола обходится семье в €2500 в месяц, в Пафосе — в €1500.

Традиционно дорогое жилье было в Лимасоле, где сосредоточены офисы большинства ИТ-компаний. Но сейчас цены в Ларнаке и Пафосе уже почти сравнялись с ИТ-столицей Кипра. Стоимость квартиры с одной спальней начинается от €1000. Более комфортную для семьи квартиру с двумя спальнями можно арендовать за €1500-2000.

  • Сервис по разработке ПО Skipp в начале 2022 года арендовал для своих сотрудников целый отель в Ларнаке за €10 тысяч в месяц. На покупку авиабилетов, транспортные расходы и разрешение на работу для 14 человек компания потратила ещё около €18 тысяч. Сейчас Skipp съехал из отеля, но большинство сотрудников и основатели решили остаться на Кипре.
  • Существует три вида виз, которые помогают получить вид на жительство на Кипре, пишет издание: Visitors Visa и Category F Visa, которые не позволяют проживающим работать на Кипре, и Working permit. Получить Visitors Visa для россиян сейчас непросто — нужен банковский счёт, для Category F Visa нужно купить недвижимость на сумму не меньше €300 тысяч. Working permit оформляет работодатель, который готов нанять иностранца.
  • Среди особенностей жизни на Кипре собеседники отмечают: отсутствие отопления во многих домах, невысокую скорость мобильного интернета и плохо развитый общественный транспорт. Из-за последнего на Кипре популярны личные машины, а из-за наплыва приезжих цены на автомобили и бензин выросли.
  • Для комфортной жизни на острове — с арендой хорошей квартиры и путешествиями — нужно иметь доход от €4000, считает программист Дмитрий Толстых. По данным Salary Explorer, медианная зарплата на Кипре составляет около €2000 в месяц, минимальные зарплаты превышают €500 в месяц.
Источник: kidpassage.com

#новость #кипр

3718 просмотров
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26 комментариев
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Различный парфюмер

Часть людей пожгут там кэш и вернутся. Релокация релокацией, но экономика должна сходиться.

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Forgotten Games

Для умного человека релокация - процесс подготовленный и продуманный. Так что вернётся не только часть, а большая часть из тех, кто руководствовался "все побежали и я побежал". Дай бог, чтобы в свое время догадались российские активы не слить. Хотя бы в части недвижимости.

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Andrei Apanasik

Кипр — это, всё же, не Грузия/Армения. Туда какая-никакая подготовка перед переездом нужна.

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Max Yankov

А в чём проблема с экономикой?

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Различный парфюмер

Проблема возникает тогда, когда зарабатываешь меньше, чем тратишь.

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under construction

welcome to Asia

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Денис Крылов

Переехали месяц назад, офомляем ворк пертит, буквально сегодня сдали биометрию. Арендовали 2х комнатную квартиру в пригороде Никосии за 1050 евро (без комуналки и мусора), новый дом и вся мебель.

Интернет 30 евро за 10 мегабит!!!
Аренда машины на месяц 600 евро.
Такси, если ехать минут 15 в городе без пробок, 10 евро.
Бензин 1.5 евро.
Поесть в ресторане Икеи три блюда 10 евро.
Пиво в среднем стоит 1-1.5 евро.

Кое какие цены в аттаче. Хочу чеки с продуктами перевести и сравнить, как время будет.

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Денис Крылов

квартира не "двух комнатная", а с 2мя спальнями. Тут все квартиры считаются с количеством спалет. Кухня и гостинная объеденины.

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Andrey Dmitriev

А пригород это далеко?
А если в центре брать то сколько сейчас примерно, не знаете?

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Денис Крылов

Тут сам город то маленький. От дальнего пригорода до центра ехать 20 минут без пробок. От пригорода, где мы живем, минут 15. У нас соседи - ИТшники белорусы - ездят на автобусе и не парятся.

Про цену в центре не могу сказать.

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Solomon Vagner

Ну хотя бы Кипру экономику поднимут

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D. Trump

Та страна что сейчас быстро подсуетится и наладит процессы приема и быта российских мигрантов будет в дамках. Так как привлечение денег в страну (зарубежные клиенты), налоговые поступление, поддержка местных бизнесов и все такое. Поле не паханое.

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Антон Штадлер

По-моему, это преувеличение. Кипр можно рассматривать как перевалочный пункт, но ни как новую Ирландию в АйТи. Там и раньше из-за офшоров было полно бизнесов и текущая миграция никак особо на это не повлияет. Пиковый спрос на квартиры локальный. Он просто начался чуть раньше, чем обычно, т.к. скоро сезон

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D. Trump

Я не питаю иллюзий что Кипр внезапно станет новой силиконовой долиной, нет. Не в таких масштабах, но свой гешефт при правильном подходе экономика страны определенно сможет поиметь.

Как пример Эстония с их электронным резидентством, они фактически первые стали кто вообще придумал это. Стали ли он новой ИТ меккой? Разумеется нет. Но очень неплохие налоговые поступления себе в бюджет они определенно обеспечили, при минимальных затратах.

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Forgotten Games

Если бы толпа Биллов Гейтсов с Цукербергами приехала, то был бы повод подсуетиться. А так, многие уехавшие, себя, помимо всего прочего, сильно переоценивают.

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D. Trump

Не важно кто как себя оценивает. Главное что они там живут, платят там налоги, и тратят там деньги (аренда, питание, развлечения и прочее). Деньги любят все.

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Forgotten Games

Это да, и государство будет думать и о них. Сразу же после своих.

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D. Trump

Как всегда - время покажет. Но я надеюсь ребята найдут свое место и зону комфорта.

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Forgotten Games

Согласен.

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Max Yankov

Уже с 2014 успешно поднимают.

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D. Trump

С ценой аренды недвиги сейчас везде задница. В тех странах что принимали беженцев цена за аренду точно также улетела в космос. Кто приезжает (не мажоры, а реальные беженцы) не могут найти жилье потому что ценник космос, пособий не хватает на такой космос. Ситуация патовая.

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Сомнительный Женя

лол, ребят, за такую цену можно в Тае жить 3-4 месяца

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Andrey Dmitriev

Жить можно, а фирму открыть нельзя.
Точнеее можно, но на таких условиях, что вам не понравится.

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Владислав

Что мешает открыть фирму на Кипре, а жить в тае?

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Andrey Dmitriev

Ну жить в Тае на вечно птичьих правах это на любителя.

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Полина Корзина

сомнительно про 40000 в Лимассоле. Госстатистика говорит о 18000, включая уже ставших гражданами. И это во всем Кипре, не в одном городе.

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