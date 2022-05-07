Когда началась «спецоперация» в Украине, компания Алексея приняла решение покинуть Беларусь. У него же был такой план: сначала один переезжает в Грузию, открывает ИП, счёт в банке, легализуется — и только после этого перебирается семья. Через месяц жизни в Тбилиси айтишник принял решение вернуться домой. И рассказал dev.by, почему в новом городе ничего не вышло.

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Алексею 29 лет, работает на позиции senior web developer. 15 марта уехал в Тбилиси без обратного билета, но недавно вернулся в Минск.

Минск — Москва — Владикавказ — Тбилиси

— Решение о переезде принималось быстро. Во время созвона с руководством было сказано: «Мы войну не поддерживаем. В Беларуси оставаться не стоит». Спустя несколько дней коллеги стали уезжать: кто в Польшу, кто в Литву.

Грузия была одним из основных направлений. Там легче всего оформить ИП, налоги меньше, многие знают русский язык и можно с ломаным английским нормально себя чувствовать на фоне, например, Италии или Германии. Тогда, в конце февраля — начале марта, ситуация была непонятная. Думали, мужчин будут призывать в армию.

У меня жена и ребёнок детсадовского возраста. Давно хотели пожить за границей просто ради опыта. А тут как раз случился волшебный пендель: можно улететь в Грузию, сохранив работу и зарплату. В общем, переезд в Тбилиси был быстрым. Сперва компания обещала материальную и юридическую помощь, но по факту она оказалась чисто информационной.

К середине марта авиабилеты в Грузию стоили около $1000. Даже с хорошей зарплатой жаба душила отдавать такие деньги, поэтому выбрал наземный путь. От Минска до Москвы добирался на поезде, потом ехал до Владикавказа и уже оттуда на машине в Тбилиси. Вся дорога заняла больше двух дней и 600-700 белорусских рублей (12-14 тысяч рублей).

Комната без окна — $500

В Грузии никогда не был, даже не мог представить, что меня ждёт. Единственное, предполагал: близкий менталитет к нашему и недорогая жизнь.

Сразу встал вопрос с жильём. Ехал один, но взял с собой некоторые вещи жены и ребёнка. Идея была такая: вначале приезжаю я, ищу жильё, обустраиваюсь, легализуюсь и как только всё сделаю — переезжает семья. Ребёнок маленький, рисковать не хотелось.

Как только приехал в Тбилиси, заселился в хостел и весь месяц там прожил. Обошёлся он в $600. Я делил комнату с другом-айтишником. Нам повезло: мы попали в хостел, который был сдан год назад. Вся техника и мебель новые, мы ещё сами снимали бирки. Комната 4 на 5 метров, две кровати, тумбочка, небольшой шкаф и общая кухня. Заночевать вполне нормально, жить — спорный вопрос.

Фото из личного архива героя

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Фото из личного архива героя

Жил в хостеле и искал квартиру через Telegram, Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России), сайты аренды жилья. На них мало информации, сайты не доделаны, очень скудные, а цены и качество услуг — несоизмеримы. Например, в комнате без окон стоит старая кровать, стоит всё это $500.

В апреле стал замечать (и не я один): цены на аренду стали снижаться. Возможно, из-за обратного оттока айтишников и остальных людей. Многие всё-таки не остались жить в Тбилиси.

На работе переезд никак не отразился, в первый месяц войны у нас в компании 40% уехали в Грузию и работали оттуда. Единственная проблема: в хостеле не было нормального рабочего места, работать было не очень комфортно. Пару часов посидеть за ноутбуком можно, но если целыми днями — затекает всё тело, болит спина, сосредоточиться невозможно. Это как в общежитии.

Отвалилась штукатурка — всё равно. У нас бы быстренько починили

Так как у меня есть маленький ребёнок, мой взгляд на страну был немного другим, чем у тех, кто релоцируется без семьи. Да, погулять в Грузии интересно, там есть горы, леса, разные достропримечательности, бары. Но у них менталитет ближе к Турции и архитектура напоминает турецкую или бедных стран СНГ. Что имею в виду? Видел много современных построек, например, хорошо сделанный 20-этажный дом под европейский стиль. Но на первом этаже уже отвалилась штукатурка, и никто ничего не делает. В Беларуси бы уже быстренько починили, это же некрасиво, в Грузии на это наплевать. Люди живут, как умеют.

Например, старый район напичкан жильём 80-х годов. Там что-то снесли и поставили современную многоэтажку. Буквально впихнули её в ужасную застройку, а старые дома выглядят так, будто там война была: всё обшарпанное, не окрашено, не отштукатурено. Кажется, вот-вот начнёт разваливаться.

Фото из личного архива героя

Если в Беларуси поставишь на тротуаре машину, скорее всего, кто-то попросит убрать или позвонит в ГАИ. В Тбилиси же машины ставят где попало, и, чтобы пройти куда-то, надо постоянно их обходить. Если гуляешь на улице с ребёнком, вероятность наезда на пешехода — колоссальная.

Скудный выбор в магазинах

Я бы сказал, в Грузии цены на продукты выше на 10-15%. Если в Беларуси десяток яиц стоит 2,5-3 белорусских рубля (50-60 рублей), в Тбилиси — 5-6 лари (110-130 рублей). Это притом, что курс беларуского рубля и лари почти один к одному.

Что касается продуктов в магазине, то выбор скудный. Например, творог на полках только 2-3 видов, а у нас на час можно пропасть, выбирая по жирности, производителю. Колбас тоже мало и стоят дорого. Такое чувство, что грузины их вообще не едят. Как-то зашёл в достаточно большой супермаркет, как Грин Сити на Каменной Горке, так там в мясном отделе стоит всего 4-5 тазиков мяса. Видно, продуктов у них мало, а я всегда считал Грузию мясным государством, можно сказать, шашлычным. Зато много украинских продуктов: чипсы, орешки. В Беларуси такого не замечал. Кстати, в Тбилиси много местного пива, по вкусу как беларуское.

Открыть ИП — две минуты, банковский счёт — почти три недели

Банки просто не ожидали такого наплыва клиентов и решения меняли каждый день. Пробовал открыть счёт в «ТБС банке», заплатил 50 лари (1100 рублей) и ждал две недели. Говорили, это стандартное время ожидания. Пришёл, ответили: женщина, которая принимала у меня документы, больше не работает.

Забил и открыл счёт в Сredo, это заняло два дня. Например, мои знакомые ходили в разные отделения одного и того же банка, и ответы были разными. Где-то слышали русскую речь и отказывали, где-то просили договор найма жилья.

В итоге открыть ИП заняло две минуты, банковский счёт — почти три недели.

Грузия — для путешествий, а не семейной жизни

Почему вернулся домой? В Тбилиси был некомфортный уровень жизни после Минска. Там нет детских площадок во дворе, тротуаров, нормальных пешеходных зон без машин, чтобы можно было отпустить ребёнка и не бояться, что будет лететь очередное авто. Там ездят не по правилам, а кто как умеет. Мне кажется, Грузия удобна для путешествий, но не для жизни семей с детьми.

Фото из личного архива героя

Перед тем как вернуться в Беларусь, аккуратно спросил у коллег, что они думают. Оказалось, мысль вернуться домой была у многих. Семейные айтишники увидели: в Тбилиси и Батуми не очень комфортно живётся. Некоторые стали возвращаться.

Но раз у меня есть идея пожить за рубежом, планирую поехать в Албанию. ИП в Грузии открыл, теперь можно работать свободно и удалённо, получая зарплату на грузинский счёт.

Правда, есть ощущение, что даже из Албании придётся вернуться в Беларусь по финансовым и другим вопросам.

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