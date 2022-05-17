Глава Минцифры заявил о возвращении 80% уехавших с февраля россиян — он определил цифру по SIM-картам Статьи редакции
Операторы проанализировали для министерства, сколько российских SIM-карт «покинули» Россию с начала «спецоперации» и сколько вернулись.
- О возвращении большинства людей, уехавших из России после начала «спецоперации», заявил глава Минцифры Максут Шадаев на марафоне «Новые горизонты», пишет РБК.
- Ведомство в середине мая получило анализ от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 — сколько SIM-карт «уехало» с конца февраля и сколько из них вернулось. Кроме соотношения в процентах Шадаев не привёл конкретных данных.
- Глава Минцифры считает, что ИT-специалисты, в том числе «практически весь костяк из крупных компаний», остаются в стране благодаря принятым властями мерам — отсрочке от армии и праве на льготную ипотеку.
- По данным ФСБ на начало мая 2022 года, за первый квартал из России выезжали 3,88 млн человек, это на 46% больше год к году. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, с конца февраля и до начала апреля страну покинули 50–70 тысяч ИT-специалистов.
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Благодаря отсрочке от армии и льготной ипотеке. Е6ать Вы пошутили)
Сначала я смеялся с этих мер, они лишний раз подчеркивали оторванность от реальности.
Теперь они берут оторванный от реальности метод расчета и подтверждают свои выдумки им ))
"Не достигнув желаемого, сделали вид, будто желали достигнутого" ©
Деньги имеют свойство кончаться, не уверен, что все привезли с собой хотя бы тысяч 50-75 долларов на первое время.
Где тег ИА Панорама в тексте? Часто они такие перлы выкатывают :)
так известно, что это величайшие награды за труд во имя и на благо. а не эти ваши жалкие доллары и евро, и тем более не западный образ жизни.
Как бы не оказалось, что получение смс оператора в роуминге считается «возвращением», а выключенный телефон отсутствием.
Без методики подсчета не понятно. Ну и прямо не сказано, что «физически вернулись на территорию РФ»
Либо да, просто симки деактивировались за инактив, и их дали новым клиентам. Вот и «вернулись»
Еще один момент - не указаны абсолютные цифры и дельта. Как бы не оказалось, что дельта = 50-70 тыс )
Или это вернулись туристы и выгнанные дипломаты и их родственники....
В роуминге - это ж уехавший. Наверное всё же регистрация симки в родной сети оператора в РФ?
Сожгли кэш и вернулись ...
Минцифры всегда рисует такие красивые цифры, что прям удивляешься. Эту новость теперь будут на TV обсуждать еще несколько недель со словами, как все наладилось, какие мы успешные, конец "спецоперации" близок, мы победили.
Да, именно поэтому. 🤦♂️
ЛОЛ
Ну конечно не потому, что возможности свалить попросту нет.)
Как же хорошо просто говорить, когда никто не может заставить тебя подтвердить свои слова цифрами.
Мне больше всего нравится, как само государство подтверждает, что армия - это то чего люди боятся, куда люди идти не хотят.
Спрашивается, нахуя тогда она нужна?
Что бы вот такие «плюшки» выдавать? Типо вы сами нам проблему создали, сами ее решили, а я теперь вас благодарить должен??
По-моему Песков говорил, что служба в армии - это привилегия
А не легче по данным пограничного контроля? 🤔
Select fio, date_departure, date_arrival, count(fio) as 'Вернулись'
From from_country
Where date_departure => to_datetime(24.03.2020, dd.mm.yy) and date_arrival <= to_datetime(18.05.2020, dd.mm.yy)
Что-то типа этого запроса из бд погран службы и подсчет достаточно точнее симок будет...
Тогда нельзя будет учесть 200 тысяч военнослужащих, которые не непрерывно месяцами находятся за пределами России, а в рамках ротации возвращаются на отдых.
Насчет легче не знаю, но точно достоверней. Этим способом они пользоваться, конечно, не будут, ведь там 80% не видать, как собственных ушей.
Мне кажется с технической точки зрения сложнее таким способом данные собирать
Там есть моменты, типа выехал/вернулся через Беларусь или по другому паспорту.
Может просто беженцам раздали симки😉
Во-первых: не верю.
Во-вторых: даже ~776 тысяч невернувшихся - это тоже крайне дофига
А откуда такой порядок цифр? Не то, чтобы я их под сомнение ставлю, но если прикинуть "в самолётах" всех выехавшиих, а это под миллион, то все 80 дней чуть не два самолёта в час должно было улетать с покинувшими...
Цифра в 3,8млн. от погранцов включает всех вплоть до съездивших в финку или прибалтику в магаз.
Емнип, там 700тыс.+ указаны как выехавшие в Абхазию. Это что выходит, там под 150тысяч осталось? это половина населения страны :)
В общем, загадочные данные.
Ну я думаю те, кто вернулись - это не те, кто в IT-сфере задействован был, а всякие креативщики и прочие, уехавшие непонятно куда не оч понятно зачем. В этом свете высказывание минцифры про то, что меры и льготы для айтишников имеют действие звучит еще тупее))
Предсказуемый исход, уехали, потратили кучу денег на аренду жилья, которая выросла в разы, а после того как деньги закончились вернулись обратно. Спрашивается зачем вообще уезжали
К стати , если делать расчёты по последнему курсу рубля то в европах выходит питаться дешевле , но аренда и услуги выше ...
Думаете уволились и уехали? Без работы и другого источника дохода?
Тоталитарное гос - во, война, ущемление....
А это вообще законно, следить таким образом за специалистами? То есть оператор знает по номеру телефона айтишник им пользуется или нет? А ну тут написано сколько уехало и сколько вернулось, то есть может быть это без учета специальности, а просто все.
Эти вопросы были бы действительно актуальны, если бы всё заявление мсье Максута не было пустым пердежом в лужу (как, в общем, и вся его работа).
Оценивались россияне в целом, а не конкретно айтишники. Немного кликбейтный заголовок.
146% вернулось. Ещё нужно было добавить: "Мамой клянусь".
Каждый уехавший сотрудник Яндекса вернулся и привез с собой (переманил в Россию) еще 0,5 IT`шника, демография в стране бьет все рекорды... оказывается такой и был план.
Учимся правильно преподносить данные - «20% уехавших с февраля россиян не вернулись» звучит уже совсем по-другому
Есть более богатые люди :)
Пугачева с Галкиным, и Чулпан Хаматовой тоже россияне
Даже если на секунду поверить, что цифры правдивы, то 20% не вернувшихся это ОЧЕНЬ много. К ним ещё следует добавить высококвалифицированных специалистов, которые планируют переезд в ближайшее время. Всё же полноценная релокация не быстрое дело(2-4 месяца).
Льготная ипотека, отсрочка от армии
У меня телефон без симки. Как меня считать будем? 🤔
Вычеркиваем!
Так через 2-3 месяца не пользования симкой операторы забирают номер и могут его перепродавать и возможно это уже другие люди
Ну таки там полгода у всех, если ничего не изменилось
Возможно посчитали только тех, кто пользовался связью в роуминге. Поэтому и нет абсолютных чисел по SIM-картам, только процент. И да, меньше 3 месяцев неактивности для расторжения договора ни у кого не видел., а 3 месяца будет только в конце мая.
Популизьм
Сегодня стендап марафон с участием минцифр чтоли?)
Куда вы едите, кому вы там нужны? А здесь кому, а я вам тоже не отвечу. М.Танич.
ем в пищевод и желудок, в основном...а почему вы спрашиваете?
Видимо не могут до сих пор определиться, где теплее, сытнее и спокойнее. Плюс наверно не ожидали столь "теплого" приема, несмотря на свои антивоенные политические взгляды.
Костяк теперь - молодые до 27 лет, я правильно понимаю?
А может это скамщики активировались 😂
ну вранье же. У меня и коллеги и другие знакомые айтишники никто не вернулся (максимум за семьей или по иным делам на пару дней). Знаю также тех кто пакует чемоданы. Плюс моя компания хайрит с релокейтом, и число резюме на позиции в среднем выросло в ~2.6 раза (если сравнивать до 24.02, и на текущий момент). Крайне много студентов последних курсов (благо удаленка) и прочей молодежи. Пожилых сеньоров да, маловато (они либо как я свалили сразу же, либо давно корни пустили в виде ипотеки, детей и т.п.)
Также мониторю чатики в телеге по своей локации, вопросы "как получить ВНЖ" или "как открыть счет в банке", "Как снять квартиру" продолжают сыпаться
из айтишников у меня никто не вернулся, все абсолютно ищут дальше вариант в европе/азии/америке, у многих успешно выходит, никто в грузии, узбекистане или армении не задерживается особо. а вот друзья, которые в креативных индустриях задействованы были и свалили, уже все вернулись. но им конечно оч тяжело, хз что с работой делать. учить код)) думаю это 20% оставшихся и есть айтишники
Кто хочет реальную аналитику смотрим цены на билеты туда и обратно тем же маршрутом)
Смотрим цены на аренду в "дешевых" странах и представляем на сколько вырос спрос.
"остаются в стране благодаря принятым властями мерам — отсрочке от армии и праве на льготную ипотеку."
А можно статистику по призывникам ITшникам? (вообще бред какой-то, у меня из знакомых ITшников служили от силы пара человек, и то, они в IT подались уже после армии)
И по количеству взятых ипотек с февраля по май?)
Может это участники "спец. операции" туда сюда гоняют?)
Походу в Грузии, Армении, Узбекистане и Турции тоже какие-то терки в соседними странами
Ну а чо, отдохнули в этих ваших Киргизиях, пора и за РАБотку.
В следующем сообщении будет отчёт от гадалки?
Тоесть базы на таможне верить не стоит.
А причем тут таможня? Таможня - это учет товарно-материальных ценностей, пересекающих границу. То, что ты имеешь ввиду - это пограничный миграционный учет - т.н. "рубеж."
И да, по ней проще было бы посчитать, чем по включенным симкартам, т.к. данные в мигранта заносятся при предъявлении паспорта, а не по факту авторизации симки кем угодно в сети.)
Да б-г с вами! Дело не в этом! Дело в ошеломляющих успехах на фронах "спецоперации".
(Сарказм)
Вернулись какие-то мажоры, которые юзали международный роуминг
В роуминге можно тратить ноль рублей ) роуминг нужен сообщения для двухфакторки получать
Провожу аналитику вашего локейта по аватарке.
Ме