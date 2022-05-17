Миграция
Маша Цепелева

Глава Минцифры заявил о возвращении 80% уехавших с февраля россиян — он определил цифру по SIM-картам Статьи редакции

Операторы проанализировали для министерства, сколько российских SIM-карт «покинули» Россию с начала «спецоперации» и сколько вернулись.

  • О возвращении большинства людей, уехавших из России после начала «спецоперации», заявил глава Минцифры Максут Шадаев на марафоне «Новые горизонты», пишет РБК.
  • Ведомство в середине мая получило анализ от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 — сколько SIM-карт «уехало» с конца февраля и сколько из них вернулось. Кроме соотношения в процентах Шадаев не привёл конкретных данных.
  • Глава Минцифры считает, что ИT-специалисты, в том числе «практически весь костяк из крупных компаний», остаются в стране благодаря принятым властями мерам — отсрочке от армии и праве на льготную ипотеку.
  • По данным ФСБ на начало мая 2022 года, за первый квартал из России выезжали 3,88 млн человек, это на 46% больше год к году. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, с конца февраля и до начала апреля страну покинули 50–70 тысяч ИT-специалистов.

#новость

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119 комментариев
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Александр Рюмин

Благодаря отсрочке от армии и льготной ипотеке. Е6ать Вы пошутили)

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Константин Глядяев

Сначала я смеялся с этих мер, они лишний раз подчеркивали оторванность от реальности.

Теперь они берут оторванный от реальности метод расчета и подтверждают свои выдумки им ))

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2 комментария
S.Capusta

"Не достигнув желаемого, сделали вид, будто желали достигнутого" ©

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Бедный турник

Деньги имеют свойство кончаться, не уверен, что все привезли с собой хотя бы тысяч 50-75 долларов на первое время.

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7 комментариев
Дмитрий Вилов

Где тег ИА Панорама в тексте? Часто они такие перлы выкатывают :)

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under construction

так известно, что это величайшие награды за труд во имя и на благо. а не эти ваши жалкие доллары и евро, и тем более не западный образ жизни.

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Denis Nichik

Как бы не оказалось, что получение смс оператора в роуминге считается «возвращением», а выключенный телефон отсутствием.

Без методики подсчета не понятно. Ну и прямо не сказано, что «физически вернулись на территорию РФ»

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Алексей Иванов

Либо да, просто симки деактивировались за инактив, и их дали новым клиентам. Вот и «вернулись»

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4 комментария
Rainy New

Еще один момент - не указаны абсолютные цифры и дельта. Как бы не оказалось, что дельта = 50-70 тыс )

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Александр

Или это вернулись туристы и выгнанные дипломаты и их родственники....

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1 комментарий
Мимопрохожий

В роуминге - это ж уехавший. Наверное всё же регистрация симки в родной сети оператора в РФ?

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melkiyPadonok

Сожгли кэш и вернулись ...

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Иванка Сегодина

Минцифры всегда рисует такие красивые цифры, что прям удивляешься. Эту новость теперь будут на TV обсуждать еще несколько недель со словами, как все наладилось, какие мы успешные, конец "спецоперации" близок, мы победили.

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8 комментариев
nambavan
Глава Минцифры считает, что ИT-специалисты, остаются в стране благодаря принятым властями мерам — отсрочке от армии и праве на льготную ипотеку.

Да, именно поэтому. 🤦‍♂️

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Ruslan Yestemessov

ЛОЛ

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X5G814

Ну конечно не потому, что возможности свалить попросту нет.)

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Vacuum

Как же хорошо просто говорить, когда никто не может заставить тебя подтвердить свои слова цифрами.
Мне больше всего нравится, как само государство подтверждает, что армия - это то чего люди боятся, куда люди идти не хотят.
Спрашивается, нахуя тогда она нужна?
Что бы вот такие «плюшки» выдавать? Типо вы сами нам проблему создали, сами ее решили, а я теперь вас благодарить должен??

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Soulis

По-моему Песков говорил, что служба в армии - это привилегия

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2 комментария
Nick

А не легче по данным пограничного контроля? 🤔

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Razanyr

Select fio, date_departure, date_arrival, count(fio) as 'Вернулись'
From from_country
Where date_departure => to_datetime(24.03.2020, dd.mm.yy) and date_arrival <= to_datetime(18.05.2020, dd.mm.yy)

Что-то типа этого запроса из бд погран службы и подсчет достаточно точнее симок будет...

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1 комментарий
Игорь Субботин

Тогда нельзя будет учесть 200 тысяч военнослужащих, которые не непрерывно месяцами находятся за пределами России, а в рамках ротации возвращаются на отдых.

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Пришелец

Насчет легче не знаю, но точно достоверней. Этим способом они пользоваться, конечно, не будут, ведь там 80% не видать, как собственных ушей.

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MadBliss

Мне кажется с технической точки зрения сложнее таким способом данные собирать

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Вася Пражкин

Там есть моменты, типа выехал/вернулся через Беларусь или по другому паспорту.

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Bobrdobr

Может просто беженцам раздали симки😉

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Роман Тютюнов

Во-первых: не верю.
Во-вторых: даже ~776 тысяч невернувшихся - это тоже крайне дофига

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Forgotten Games

А откуда такой порядок цифр? Не то, чтобы я их под сомнение ставлю, но если прикинуть "в самолётах" всех выехавшиих, а это под миллион, то все 80 дней чуть не два самолёта в час должно было улетать с покинувшими...

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5 комментариев
Мимопрохожий

Цифра в 3,8млн. от погранцов включает всех вплоть до съездивших в финку или прибалтику в магаз.
Емнип, там 700тыс.+ указаны как выехавшие в Абхазию. Это что выходит, там под 150тысяч осталось? это половина населения страны :)
В общем, загадочные данные.

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3 комментария
Грязный историк

Ну я думаю те, кто вернулись - это не те, кто в IT-сфере задействован был, а всякие креативщики и прочие, уехавшие непонятно куда не оч понятно зачем. В этом свете высказывание минцифры про то, что меры и льготы для айтишников имеют действие звучит еще тупее))

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MadBliss

Предсказуемый исход, уехали, потратили кучу денег на аренду жилья, которая выросла в разы, а после того как деньги закончились вернулись обратно. Спрашивается зачем вообще уезжали

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melkiyPadonok

К стати , если делать расчёты по последнему курсу рубля то в европах выходит питаться дешевле , но аренда и услуги выше ...

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1 комментарий
Denis Nichik

Думаете уволились и уехали? Без работы и другого источника дохода?

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7 комментариев
Disp Rosit

Тоталитарное гос - во, война, ущемление....

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Oleg Vorontsov

А это вообще законно, следить таким образом за специалистами? То есть оператор знает по номеру телефона айтишник им пользуется или нет? А ну тут написано сколько уехало и сколько вернулось, то есть может быть это без учета специальности, а просто все.

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Shoo

Эти вопросы были бы действительно актуальны, если бы всё заявление мсье Максута не было пустым пердежом в лужу (как, в общем, и вся его работа).

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Илья Волочков

Оценивались россияне в целом, а не конкретно айтишники. Немного кликбейтный заголовок.

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Аполлон Степанов

146% вернулось. Ещё нужно было добавить: "Мамой клянусь".

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Иванка Сегодина
146% вернулось.

Каждый уехавший сотрудник Яндекса вернулся и привез с собой (переманил в Россию) еще 0,5 IT`шника, демография в стране бьет все рекорды... оказывается такой и был план.

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1 комментарий
Екатерина

Учимся правильно преподносить данные - «20% уехавших с февраля россиян не вернулись» звучит уже совсем по-другому

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Katika

Есть более богатые люди :)
Пугачева с Галкиным, и Чулпан Хаматовой тоже россияне

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5 комментариев
evilnw

Даже если на секунду поверить, что цифры правдивы, то 20% не вернувшихся это ОЧЕНЬ много. К ним ещё следует добавить высококвалифицированных специалистов, которые планируют переезд в ближайшее время. Всё же полноценная релокация не быстрое дело(2-4 месяца).

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Artem St

Льготная ипотека, отсрочка от армии

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Zloy Marketolog

У меня телефон без симки. Как меня считать будем? 🤔

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Макс Бруквин

Вычеркиваем!

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Алексей Онлайн

Так через 2-3 месяца не пользования симкой операторы забирают номер и могут его перепродавать и возможно это уже другие люди

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Eugene Podosenov

Ну таки там полгода у всех, если ничего не изменилось

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Oleg Arkhangelsky

Возможно посчитали только тех, кто пользовался связью в роуминге. Поэтому и нет абсолютных чисел по SIM-картам, только процент. И да, меньше 3 месяцев неактивности для расторжения договора ни у кого не видел., а 3 месяца будет только в конце мая.

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1 комментарий
IPhone OlLeo

Популизьм

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Максим

Сегодня стендап марафон с участием минцифр чтоли?)

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Сергей Комляков

Куда вы едите, кому вы там нужны? А здесь кому, а я вам тоже не отвечу. М.Танич.

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Andrew F.

ем в пищевод и желудок, в основном...а почему вы спрашиваете?

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Александр Романов

Видимо не могут до сих пор определиться, где теплее, сытнее и спокойнее. Плюс наверно не ожидали столь "теплого" приема, несмотря на свои антивоенные политические взгляды.

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Вася Пражкин
«практически весь костяк из крупных компаний», остаются в стране благодаря принятым властями мерам — отсрочке от армии

Костяк теперь - молодые до 27 лет, я правильно понимаю?

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Zypar Akhmat

А может это скамщики активировались 😂

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darkAlert

ну вранье же. У меня и коллеги и другие знакомые айтишники никто не вернулся (максимум за семьей или по иным делам на пару дней). Знаю также тех кто пакует чемоданы. Плюс моя компания хайрит с релокейтом, и число резюме на позиции в среднем выросло в ~2.6 раза (если сравнивать до 24.02, и на текущий момент). Крайне много студентов последних курсов (благо удаленка) и прочей молодежи. Пожилых сеньоров да, маловато (они либо как я свалили сразу же, либо давно корни пустили в виде ипотеки, детей и т.п.)

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darkAlert

Также мониторю чатики в телеге по своей локации, вопросы "как получить ВНЖ" или "как открыть счет в банке", "Как снять квартиру" продолжают сыпаться

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Грязный историк

из айтишников у меня никто не вернулся, все абсолютно ищут дальше вариант в европе/азии/америке, у многих успешно выходит, никто в грузии, узбекистане или армении не задерживается особо. а вот друзья, которые в креативных индустриях задействованы были и свалили, уже все вернулись. но им конечно оч тяжело, хз что с работой делать. учить код)) думаю это 20% оставшихся и есть айтишники

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Sergey Vasiliev

Кто хочет реальную аналитику смотрим цены на билеты туда и обратно тем же маршрутом)

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Николай Лещёв

Смотрим цены на аренду в "дешевых" странах и представляем на сколько вырос спрос.

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Максим

"остаются в стране благодаря принятым властями мерам — отсрочке от армии и праве на льготную ипотеку."

А можно статистику по призывникам ITшникам? (вообще бред какой-то, у меня из знакомых ITшников служили от силы пара человек, и то, они в IT подались уже после армии)

И по количеству взятых ипотек с февраля по май?)

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Anton Fix

Может это участники "спец. операции" туда сюда гоняют?)

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Kirill Sidorov

Походу в Грузии, Армении, Узбекистане и Турции тоже какие-то терки в соседними странами

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Лысый из Квартал-95

Ну а чо, отдохнули в этих ваших Киргизиях, пора и за РАБотку.

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AIAIAI

В следующем сообщении будет отчёт от гадалки?

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Степан Фадеев

Тоесть базы на таможне верить не стоит.

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Максим

А причем тут таможня? Таможня - это учет товарно-материальных ценностей, пересекающих границу. То, что ты имеешь ввиду - это пограничный миграционный учет - т.н. "рубеж."
И да, по ней проще было бы посчитать, чем по включенным симкартам, т.к. данные в мигранта заносятся при предъявлении паспорта, а не по факту авторизации симки кем угодно в сети.)

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Моральный Илья
благодаря принятым властями мерам — отсрочке от армии и праве на льготную ипотеку

Да б-г с вами! Дело не в этом! Дело в ошеломляющих успехах на фронах "спецоперации".

(Сарказм)

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Медовар

Вернулись какие-то мажоры, которые юзали международный роуминг

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Сергей С.

В роуминге можно тратить ноль рублей ) роуминг нужен сообщения для двухфакторки получать

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Владимир Кондратьев

Провожу аналитику вашего локейта по аватарке.

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Sergey Sorokin

Ме

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